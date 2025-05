1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach i lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz. U. poz. 2643), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach i lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz. U. poz. 2395).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach i lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz. U. poz. 2395), które stanowią:

„§ 2. Lokalne komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 3 i 4 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują właściwość miejscową określoną w przepisach dotychczasowych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2024 r.”.