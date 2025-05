§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 1 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Przy rozliczaniu dotacji, o których mowa w § 1 pkt 1, dopuszcza się przesunięcie kwot między poszczególnymi rodzajami kosztów do 10 % w stosunku do kosztów wyszczególnionych we wstępnej kalkulacji kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, z wyłączeniem zwiększenia kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.”;

2) w § 2 w ust. 3 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) oświadczenie wnioskodawcy, że badania objęte wnioskiem będą wykonane na zwierzętach hodowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 36).”;

3) w § 3 w ust. 3 w pkt 2 w lit. f skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2021 r. poz. 36)”;

4) w § 8 po ust. 6a dodaje się ust. 6b w brzmieniu:

„6b. Wniosek o udzielenie dotacji w postaci elektronicznej składa się w postaci jednego dokumentu, obejmującego wszystkie załączniki, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.”;

5) w § 9 w ust. 3 uchyla się pkt 2;

6) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) wzór nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) wzór nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

7) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

8) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.