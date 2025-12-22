REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1835

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1835

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez użytkowników rządowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24 ust. 20 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221 oraz z 2025 r. poz. 637 i 820) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa wysokość, terminy i sposób uiszczania opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez wykonujące działalność w zakresie telekomunikacji lub używające urządzeń radiowych:

1) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane - dla własnych potrzeb,

2) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej lub przez niego nadzorowane - dla własnych potrzeb,

3) organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowane - dla własnych potrzeb,

4) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej lub przez niego nadzorowane, organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez te organy i jednostki na potrzeby Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i administracji rządowej,

5) jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - dla własnych potrzeb,

6) jednostki organizacyjne Agencji Wywiadu - dla własnych potrzeb,

7) jednostki organizacyjne Centralnego Biura Antykorupcyjnego - dla własnych potrzeb,

8) jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych - dla własnych potrzeb,

9) jednostki organizacyjne Służby Więziennej - dla własnych potrzeb,

10) jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej - dla własnych potrzeb

- zwane dalej „użytkownikiem rządowym”.

§ 2.

Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością, zwanej dalej „opłatą”, dla użytkownika rządowego, o którym mowa w § 1:

1) pkt 1 - wynosi 300 000 zł;

2) pkt 2-5 i 7:

a) w zakresie częstotliwości poniżej 30 MHz - wynosi 12 000 zł,

b) w zakresie częstotliwości 30-2000 MHz:

- za każde 12,5 kHz widma częstotliwości radiowych - wynosi 100 zł,

- za jeden kanał dla linii radiowych niezależnie od długości przęsła, liczby przęseł oraz szerokości kanału - wynosi 1500 zł,

c) w zakresie częstotliwości powyżej 2000 MHz:

- w przypadku linii radiowych - za jeden kanał niezależnie od długości przęsła, liczby przęseł oraz szerokości kanału - wynosi 1500 zł,

- w przypadku systemów innych niż linie radiowe - za jeden kanał niezależnie od jego szerokości - wynosi 1500 zł;

3) pkt 6 - wynosi 5000 zł;

4) pkt 8 - wynosi 77 500 zł;

5) pkt 9 - wynosi 30 000 zł;

6) pkt 10 - wynosi 10 700 zł.

§ 3.

Dla użytkownika rządowego posiadającego prawo do dysponowania częstotliwością na zasadach współużytkowania z innym podmiotem wysokość opłaty wynosi 50 % opłaty, jaką ten użytkownik byłby obowiązany uiścić bez współużytkowania z innym podmiotem.

§ 4.

Dla użytkownika rządowego, o którym mowa w § 1 pkt 2-5 i 7, wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością w celach, których dotyczy decyzja, o której mowa w art. 152 ust. 1 albo art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej, wynosi 50 % kwoty stanowiącej iloczyn liczby dni w okresie objętym tą decyzją i 1/365 opłaty.

§ 5.

1. W przypadku dokonania przydziału częstotliwości w trakcie kwartału wysokość opłaty za ten kwartał jest równa kwocie stanowiącej iloczyn liczby dni objętych w danym kwartale tym przydziałem i 1/365 opłaty.

2. Za okres krótszy niż kwartał wysokość opłaty uiszczanej jednorazowo jest równa kwocie stanowiącej iloczyn liczby dni w okresie objętym prawem do dysponowania częstotliwością i 1/365 opłaty.

3. W przypadku ustania prawa do dysponowania częstotliwością w trakcie kwartału wysokość opłaty za ten kwartał jest równa kwocie stanowiącej iloczyn liczby dni objętych prawem do dysponowania częstotliwością w tym kwartale i 1/365 opłaty.

§ 6.

1. Opłatę uiszcza się w ratach kwartalnych w wysokości równej 1/4 opłaty do dnia 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października oraz 31 grudnia w roku, za który jest należna opłata.

2. Opłatę płatną jednorazowo uiszcza się do końca lutego w roku, za który jest należna opłata.

3. Opłatę płatną w ratach półrocznych w wysokości równej 1/2 opłaty uiszcza się do końca lutego oraz sierpnia w roku, za który jest należna opłata.

4. Opłatę, o której mowa w § 5 ust. 1 i 2, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia:

1) doręczenia decyzji przyznającej prawo do dysponowania częstotliwością, jeżeli w decyzji wskazano, że prawo to przysługuje od dnia doręczenia decyzji;

2) wskazanego w decyzji przyznającej prawo do dysponowania częstotliwością, w którym użytkownik rządowy może rozpocząć wykorzystywanie częstotliwości, o ile nie jest to dzień doręczenia decyzji.

5. Przepisów § 5 i § 6 ust. 4 nie stosuje się do użytkownika rządowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, 6 i 8-10.

§ 7.

Opłatę wnosi się na rachunek bieżący dochodów Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.1)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1744), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 104 pkt 29 lit. b ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1222).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-12-22
  • Data wejścia w życie: 2026-01-01
  • Data obowiązywania: 2026-01-01
