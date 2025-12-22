§ 1.

Rozporządzenie określa wysokość, terminy i sposób uiszczania opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez wykonujące działalność w zakresie telekomunikacji lub używające urządzeń radiowych:

1) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane - dla własnych potrzeb,

2) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej lub przez niego nadzorowane - dla własnych potrzeb,

3) organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowane - dla własnych potrzeb,

4) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej lub przez niego nadzorowane, organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez te organy i jednostki na potrzeby Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i administracji rządowej,

5) jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - dla własnych potrzeb,

6) jednostki organizacyjne Agencji Wywiadu - dla własnych potrzeb,

7) jednostki organizacyjne Centralnego Biura Antykorupcyjnego - dla własnych potrzeb,

8) jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych - dla własnych potrzeb,

9) jednostki organizacyjne Służby Więziennej - dla własnych potrzeb,

10) jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej - dla własnych potrzeb

- zwane dalej „użytkownikiem rządowym”.