Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1835
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 grudnia 2025 r.
w sprawie opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez użytkowników rządowych
Na podstawie art. 24 ust. 20 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221 oraz z 2025 r. poz. 637 i 820) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane - dla własnych potrzeb,
2) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej lub przez niego nadzorowane - dla własnych potrzeb,
3) organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowane - dla własnych potrzeb,
4) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej lub przez niego nadzorowane, organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez te organy i jednostki na potrzeby Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i administracji rządowej,
5) jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - dla własnych potrzeb,
6) jednostki organizacyjne Agencji Wywiadu - dla własnych potrzeb,
7) jednostki organizacyjne Centralnego Biura Antykorupcyjnego - dla własnych potrzeb,
8) jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych - dla własnych potrzeb,
9) jednostki organizacyjne Służby Więziennej - dla własnych potrzeb,
10) jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej - dla własnych potrzeb
- zwane dalej „użytkownikiem rządowym”.
§ 2.
1) pkt 1 - wynosi 300 000 zł;
2) pkt 2-5 i 7:
a) w zakresie częstotliwości poniżej 30 MHz - wynosi 12 000 zł,
b) w zakresie częstotliwości 30-2000 MHz:
- za każde 12,5 kHz widma częstotliwości radiowych - wynosi 100 zł,
- za jeden kanał dla linii radiowych niezależnie od długości przęsła, liczby przęseł oraz szerokości kanału - wynosi 1500 zł,
c) w zakresie częstotliwości powyżej 2000 MHz:
- w przypadku linii radiowych - za jeden kanał niezależnie od długości przęsła, liczby przęseł oraz szerokości kanału - wynosi 1500 zł,
- w przypadku systemów innych niż linie radiowe - za jeden kanał niezależnie od jego szerokości - wynosi 1500 zł;
3) pkt 6 - wynosi 5000 zł;
4) pkt 8 - wynosi 77 500 zł;
5) pkt 9 - wynosi 30 000 zł;
6) pkt 10 - wynosi 10 700 zł.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
2. Za okres krótszy niż kwartał wysokość opłaty uiszczanej jednorazowo jest równa kwocie stanowiącej iloczyn liczby dni w okresie objętym prawem do dysponowania częstotliwością i 1/365 opłaty.
3. W przypadku ustania prawa do dysponowania częstotliwością w trakcie kwartału wysokość opłaty za ten kwartał jest równa kwocie stanowiącej iloczyn liczby dni objętych prawem do dysponowania częstotliwością w tym kwartale i 1/365 opłaty.
§ 6.
2. Opłatę płatną jednorazowo uiszcza się do końca lutego w roku, za który jest należna opłata.
3. Opłatę płatną w ratach półrocznych w wysokości równej 1/2 opłaty uiszcza się do końca lutego oraz sierpnia w roku, za który jest należna opłata.
4. Opłatę, o której mowa w § 5 ust. 1 i 2, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia:
1) doręczenia decyzji przyznającej prawo do dysponowania częstotliwością, jeżeli w decyzji wskazano, że prawo to przysługuje od dnia doręczenia decyzji;
2) wskazanego w decyzji przyznającej prawo do dysponowania częstotliwością, w którym użytkownik rządowy może rozpocząć wykorzystywanie częstotliwości, o ile nie jest to dzień doręczenia decyzji.
5. Przepisów § 5 i § 6 ust. 4 nie stosuje się do użytkownika rządowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, 6 i 8-10.
§ 7.
§ 8.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1744), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 104 pkt 29 lit. b ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1222).
- Data ogłoszenia: 2025-12-22
- Data wejścia w życie: 2026-01-01
- Data obowiązywania: 2026-01-01
