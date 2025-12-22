REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1839
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 19 grudnia 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych procedur radiologicznych
Na podstawie art. 33zm ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 1277, 1897 i 1907) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
- Data ogłoszenia: 2025-12-22
- Data wejścia w życie: 2025-12-23
- Data obowiązywania: 2025-12-23
Dziennik Ustaw
