Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1097

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 sierpnia 2025 r.

w sprawie wzoru znaku zakazu fotografowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 616a ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825, 1014 i 1080) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa wzór znaku zakazu fotografowania.

§ 2.

Wzór znaku zakazu fotografowania jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 sierpnia 2025 r.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

Załącznik 1. [WZÓR ZNAKU ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 8 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1097)

WZÓR ZNAKU ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA

image

Znak zakazu fotografowania stanowi biała tablica w kształcie kwadratu o boku 60 cm z czerwoną obwódką o szerokości 3,35 cm, z umieszczonym w środku na górze tablicy napisem „ZAKAZ” w czarnym kolorze liter o wysokości 7,45 cm oraz umieszczonym pod nim na środku napisem „FOTOGRAFOWANIA” w czarnym kolorze liter o wysokości 3,35 cm, z umieszczonymi poniżej trzema rysunkami w kolorze czarno-białym na białym tle obrazującymi aparat fotograficzny, kamerę oraz telefon komórkowy, znajdującymi się w trzech okręgach o średnicy 16 cm z czerwoną obwódką o szerokości 1,5 cm, przekreślonymi po skosie od lewej górnej części okręgu do prawej dolnej części okręgu linią o szerokości 1,5 cm. Poniżej rysunków umieszcza się napisy w czterech językach obcych w kolorze czarnym o wysokości 2,24 cm, oznaczające w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim i arabskim tłumaczenie napisu „ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA”.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-08-11
  • Data wejścia w życie: 2025-08-12
  • Data obowiązywania: 2025-08-12
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw

