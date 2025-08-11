REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1097
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 sierpnia 2025 r.
w sprawie wzoru znaku zakazu fotografowania
Na podstawie art. 616a ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825, 1014 i 1080) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 8 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1097)
WZÓR ZNAKU ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA
Znak zakazu fotografowania stanowi biała tablica w kształcie kwadratu o boku 60 cm z czerwoną obwódką o szerokości 3,35 cm, z umieszczonym w środku na górze tablicy napisem „ZAKAZ” w czarnym kolorze liter o wysokości 7,45 cm oraz umieszczonym pod nim na środku napisem „FOTOGRAFOWANIA” w czarnym kolorze liter o wysokości 3,35 cm, z umieszczonymi poniżej trzema rysunkami w kolorze czarno-białym na białym tle obrazującymi aparat fotograficzny, kamerę oraz telefon komórkowy, znajdującymi się w trzech okręgach o średnicy 16 cm z czerwoną obwódką o szerokości 1,5 cm, przekreślonymi po skosie od lewej górnej części okręgu do prawej dolnej części okręgu linią o szerokości 1,5 cm. Poniżej rysunków umieszcza się napisy w czterech językach obcych w kolorze czarnym o wysokości 2,24 cm, oznaczające w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim i arabskim tłumaczenie napisu „ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA”.
- Data ogłoszenia: 2025-08-11
- Data wejścia w życie: 2025-08-12
- Data obowiązywania: 2025-08-12
