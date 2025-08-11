REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1099
OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 sierpnia 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. z 2023 r. poz. 1292), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 832);
2) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 613).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:
1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 832), które stanowią:
„§ 2. Stawki uposażenia zasadniczego określone w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się przy ustalaniu wysokości uposażeń należnych funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego od dnia 1 stycznia 2024 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;
2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 613), które stanowią:
„§ 2. Stawki uposażenia zasadniczego określone w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się przy ustalaniu wysokości uposażeń należnych funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego od dnia 1 stycznia 2025 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1099)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
Na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 694 i 718) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się grupy zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawki uposażenia zasadniczego w tych grupach.
2. Grupy zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawki uposażenia zasadniczego w tych grupach określa tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia.
§ 2. 1. Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego wzrasta z tytułu wysługi lat o 2 % po 2 latach służby i o dalszy 1 % za każdy następny rok służby - łącznie do wysokości 35 % po 35 latach służby.
2. Podstawę wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego stanowi stawka uposażenia zasadniczego odpowiadająca przyznanej grupie zaszeregowania stanowiska służbowego.
3. Miesięczną kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego zaokrągla się do 10 groszy w górę.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 września 2006 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1099)1)
TABELA GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO I STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W TYCH GRUPACH
|
Grupa zaszeregowania
|
Stawka uposażenia zasadniczego w złotych
|
19
|
9355-17 100
|
18
|
8855-15 300
|
17
|
7020-12 700
|
16
|
6625-11 300
|
15
|
6255-9900
|
14
|
5945-9500
|
13
|
5635-8800
|
12
|
5065-8500
|
11
|
4685-7700
|
10
|
4465-7300
|
9
|
4145-6700
|
8
|
3895-6200
|
7
|
3705-5900
|
6
|
3535-5400
|
5
|
3415-4900
|
4
|
3330-4700
|
3
|
3235-4600
|
2
|
3185-4400
|
1
|
3100-4300
1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 613), które weszło w życie z dniem 10 maja 2025 r.
- Data ogłoszenia: 2025-08-11
- Data obowiązywania: 2025-08-11
