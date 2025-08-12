REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1100
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 4 sierpnia 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (Dz. U. z 2023 r. poz. 2086), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (Dz. U. poz. 1448).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (Dz. U. poz. 1448), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.
Minister Zdrowia: wz. W. Konieczny
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 4 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1100)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 13 sierpnia 2021 r.
w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) zarządza się, co następuje:
§ 1. Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (Dz. U. z 2020 r. poz. 2165).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1100)
STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO
§ 1. Główny Inspektorat Sanitarny, zwany dalej „Głównym Inspektoratem”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Sanitarnego.
§ 2. Główny Inspektor Sanitarny kieruje Głównym Inspektoratem przy pomocy zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego, dyrektora generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 3.
§ 3.3) W skład Głównego Inspektoratu wchodzą:
1) Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Człowieka w Środowisku;
2) Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia;
3) Departament Budżetu i Finansów;
4) Departament Jakości i Nadzoru;
5) Departament Nadzoru nad Chemikaliami;
6) Departament Prawny;
7) Departament Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej;
8) Departament Usług Cyfrowych;
9) Departament Zapobiegania i Kontroli Chorób Zakaźnych;
10) Biuro Dyrektora Generalnego;
11) Biuro Głównego Inspektora.
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - zdrowie kieruje Minister Zdrowia, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20 sierpnia 2021 r.
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (Dz. U. poz. 1448), które weszło w życie z dniem 16 października 2024 r.
- Data ogłoszenia: 2025-08-12
- Data obowiązywania: 2025-08-12
REKLAMA
Dziennik Ustaw
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 lipca 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdań spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 7 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie, oraz warunków technicznych ich użytkowania
REKLAMA