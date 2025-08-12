REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1100

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 sierpnia 2025 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (Dz. U. z 2023 r. poz. 2086), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (Dz. U. poz. 1448).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (Dz. U. poz. 1448), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Zdrowia: wz. W. Konieczny

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 4 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1100)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 sierpnia 2021 r.

w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) zarządza się, co następuje:

§ 1. Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (Dz. U. z 2020 r. poz. 2165).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 sierpnia 2021 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1100)

STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO

§ 1. Główny Inspektorat Sanitarny, zwany dalej „Głównym Inspektoratem”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 2. Główny Inspektor Sanitarny kieruje Głównym Inspektoratem przy pomocy zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego, dyrektora generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 3.

§ 3.3) W skład Głównego Inspektoratu wchodzą:

1) Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Człowieka w Środowisku;

2) Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia;

3) Departament Budżetu i Finansów;

4) Departament Jakości i Nadzoru;

5) Departament Nadzoru nad Chemikaliami;

6) Departament Prawny;

7) Departament Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej;

8) Departament Usług Cyfrowych;

9) Departament Zapobiegania i Kontroli Chorób Zakaźnych;

10) Biuro Dyrektora Generalnego;

11) Biuro Głównego Inspektora.

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - zdrowie kieruje Minister Zdrowia, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20 sierpnia 2021 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (Dz. U. poz. 1448), które weszło w życie z dniem 16 października 2024 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-08-12
  • Data obowiązywania: 2025-08-12
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

