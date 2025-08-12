REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1101
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 1 sierpnia 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania podatku od spadków i darowizn przez płatników
Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2024 r. poz. 1837 oraz z 2025 r. poz. 769 i 1064) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Drop
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
- Data ogłoszenia: 2025-08-12
- Data wejścia w życie: 2025-08-13
- Data obowiązywania: 2025-08-13
Dziennik Ustaw
