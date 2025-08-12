REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1101

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 1 sierpnia 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania podatku od spadków i darowizn przez płatników

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2024 r. poz. 1837 oraz z 2025 r. poz. 769 i 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie pobierania podatku od spadków i darowizn przez płatników (Dz. U. poz. 2532) w § 5 w pkt 7 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „art. 15 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 oraz z 2023 r. poz. 1586 i 2005)” zastępuje się wyrazami „art. 19 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572 i 1717)”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Drop

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-08-12
  • Data wejścia w życie: 2025-08-13
  • Data obowiązywania: 2025-08-13
