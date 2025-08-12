REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1102

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1102

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 4 sierpnia 2025 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1946), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze (Dz. U. poz. 1795).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze (Dz. U. poz. 1795), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 4 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1102)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 12 stycznia 2011 r.

w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1869 i 1871 oraz z 2025 r. poz. 179, 240, 718 i 820) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wykaz stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze Służby Więziennej, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r.1)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 12 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1102)2)

WYKAZ STANOWISK W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ, NA KTÓRYCH SŁUŻBĘ MOGĄ PEŁNIĆ WYŁĄCZNIE FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Lp.

Jednostka organizacyjna Służby Więziennej

Stanowiska oficerskie

Stanowiska chorążych

Stanowiska podoficerskie

stanowiska, na których są realizowane zadania z zakresu spraw ochronnych

1

2

3

4

5

1

Centralny Zarząd Służby Więziennej

1) dyrektor biura

2) zastępca dyrektora biura

3) starszy specjalista

4) specjalista

5) starszy inspektor

6) inspektor

7) młodszy inspektor

1) starszy instruktor

2) instruktor

3) młodszy instruktor

2

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej

1) specjalista

2) starszy inspektor

3) inspektor

4) młodszy inspektor

5) dowódca GISW*)

6) zastępca dowódcy GISW*)

1) starszy instruktor

2) instruktor

3) młodszy instruktor

4) dowódca GISW*)

5) zastępca dowódcy GISW*)

6) starszy operator GISW*)

7) operator GISW*)

1) starszy operator GISW*)

2) operator GISW*)

3) młodszy operator GISW*)

3

Uczelnia Służby Więziennej, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, ośrodek szkolenia Służby Więziennej i ośrodek doskonalenia kadr Służby Więziennej

1) kierownik oddziału zamiejscowego

2) kierownik działu Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej

3) kierownik działu ośrodka szkolenia

4) kierownik działu ośrodka doskonalenia kadr

5) zastępca kierownika działu Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej

6) dowódca kompanii uczelni Służby Więziennej

7) dowódca kompanii Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej

8) dowódca kompanii ośrodka szkolenia

9) dowódca zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej

10) dowódca zmiany ośrodka szkolenia

11) zastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej

12) zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia

1) dowódca zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej

2) dowódca zmiany ośrodka szkolenia

3) zastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej

4) zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia

5) starszy oddziałowy

6) oddziałowy

1) starszy oddziałowy

2) oddziałowy

3) starszy strażnik

4) strażnik

4

Zakład karny i areszt śledczy

1) kierownik oddziału zewnętrznego

2) kierownik działu

3) zastępca kierownika działu

4) dowódca zmiany

5) zastępca dowódcy zmiany

1) dowódca zmiany

2) zastępca dowódcy zmiany

3) starszy oddziałowy

4) oddziałowy

5) dowódca grupy konwojowej

1) starszy oddziałowy

2) oddziałowy

3) dowódca grupy konwojowej

4) starszy strażnik

5) strażnik

Objaśnienie:

*) GISW - Grupa Interwencyjna Służby Więziennej

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze (Dz. U. poz. 1390), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. poz. 523, 1228 i 1578).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze (Dz. U. poz. 1795), które weszło w życie z dniem 5 stycznia 2025 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-08-12
  • Data obowiązywania: 2025-08-12
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1102

REKLAMA