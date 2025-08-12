REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1106
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 sierpnia 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe
Na podstawie art. 445 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825, 1014 i 1080) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„6) w celu zabezpieczenia lub pełnienia Dyżurnej Zmiany Bojowej (DZB) w ramach Systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem krajowej podróży służbowej odbywanej w celu pełnienia dyżurów bojowych w ramach Systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, lotniczych dyżurów poszukiwawczo-ratowniczych pełnionych w ramach służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego oraz w ramach współdziałania jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa - 250 %,”.
§ 2.
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
- Data ogłoszenia: 2025-08-12
- Data wejścia w życie: 2025-09-01
- Data obowiązywania: 2025-09-01
