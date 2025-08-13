§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 2102) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przepisach obowiązujących przed dniem 3 sierpnia 2019 r. - należy przez to rozumieć przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 oraz z 2022 r. poz. 1769) określające wymagany od nauczycieli poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek poziom wykształcenia i jego zakres, odpowiednio do których były prowadzone studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela;”,

b) w pkt 4 w lit. a po wyrazach „przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela” dodaje się wyrazy „(Dz. U. poz. 131)”,

c) w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) osobie, która ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia - należy przez to rozumieć także osobę, która ukończyła studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. i studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia.”;

2) w § 3:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „placówkach oświatowo-wychowawczych,”,

b) uchyla się ust. 3;

3) po § 3 dodaje się § 3a i § 3b w brzmieniu:

„§ 3a. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji zdrowotnej w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych oraz szkół w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, posiada również osoba, która:

1) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela biologii, przyrody lub wychowania fizycznego, określone w § 3 ust. 1, lub kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa określone w § 29 lub

2) ukończyła studia przygotowujące do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty lub ratownika medycznego i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3) ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie zdrowia publicznego, dietetyki lub żywienia człowieka i posiada przygotowanie pedagogiczne.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji zdrowotnej w klasach IV-VIII szkół podstawowych, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz szkół podstawowych w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, posiada również osoba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela biologii, przyrody lub wychowania fizycznego, określone w § 3 ust. 2.

3. Zajęcia z edukacji zdrowotnej mogą być prowadzone przez dwóch lub więcej nauczycieli posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji zdrowotnej w danym typie szkoły.

§ 3b. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela muzyki w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych oraz szkół w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, posiada również osoba, która ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na dowolnym kierunku i legitymuje się dyplomem ukończenia szkoły muzycznej II stopnia lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania muzyki uzyskane po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego prowadzonego przez publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela plastyki w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych oraz szkół w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, posiada również osoba, która ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na dowolnym kierunku i legitymuje się dyplomem ukończenia liceum sztuk plastycznych, szkoły policealnej plastycznej, liceum plastycznego lub ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania plastyki uzyskane po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego prowadzonego przez publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.”;

4) w § 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych, z wyjątkiem przedszkoli specjalnych i oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, szkół podstawowych specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, posiada osoba, która ukończyła:”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w technikach, branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych posiada osoba, która ukończyła:

1) studia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na:

a) kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami z zakresu kształcenia w zawodzie i posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b) kierunku studiów, których program określa efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujące treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

c) kierunku innym niż określony w lit. a i b i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia, których program określa efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujące treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, lub

2) studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na:

a) kierunku zgodnym (specjalności zgodnej) z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami z zakresu kształcenia w zawodzie i posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b) kierunku, którego efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć z zakresu kształcenia w zawodzie określone w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie, i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

c) kierunku innym (specjalności innej) niż określone w lit. a i b i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć z zakresu kształcenia w zawodzie.”;

6) w § 12:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) studia pierwszego stopnia prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela:

a) na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego i posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b) w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ukończyła studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r.:

a) na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego lub na kierunku nauczanie języków obcych w zakresie danego języka obcego i posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b) w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub”;

7) w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kwalifikacje do nauczania języka regionalnego w przedszkolach, szkołach, grupach lub oddziałach, o których mowa w ust. 1, posiada również osoba, która ukończyła studia w zakresie danego języka regionalnego i posiada przygotowanie pedagogiczne.”;

8) w § 18 w ust. 1:

a) w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) kurs kwalifikacyjny w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów, lub”,

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) ukończyła studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów i posiada przygotowanie pedagogiczne.”;

9) w § 22 w ust. 2 w pkt 5 i 6 skreśla się wyrazy „drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie”;

10) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach oświatowo-wychowawczych posiada osoba, która ukończyła:

1) studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na dowolnym kierunku i posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na dowolnym kierunku i posiada przygotowanie pedagogiczne.”;

11) w § 28:

a) w ust. 1:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na dowolnym kierunku i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie edukacji włączającej, lub”,

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na dowolnym kierunku i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła:

a) studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub

b) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności pedagogika specjalna, lub

c) kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4, posiada również osoba, która ma kwalifikacje określone w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 lub § 4 pkt 2-5 oraz ukończyła:

1) studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub

2) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności pedagogika specjalna, lub

3) kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej.”;

12) w § 29:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz „ukończyła”,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ukończyła studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z:

a) nowym standardem kształcenia na kierunku psychologia i posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b) przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku psychologia i posiada przygotowanie pedagogiczne lub”;

13) w § 32:

a) zdanie pierwsze oznacza się jako ust. 1,

b) w ust. 1:

- w pkt 5 po wyrazach „studia pierwszego i drugiego stopnia” dodaje się wyrazy „lub jednolite studia magisterskie”,

- w pkt 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie innym niż określony w pkt 5 i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła:”;

14) w § 33 w ust. 1 skreśla się wyrazy „i § 22 ust. 4”;

15) w § 34 w ust. 2 po wyrazach „do zajmowania stanowiska” dodaje się wyrazy „nauczyciela psychologa określone w § 29 lub”;

16) w § 35 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, danym typie szkoły lub rodzaju placówki określone w § 3 ust. 1, § 4, § 5, § 7, § 12 lub § 13 i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej.”;

17) w § 36:

a) w ust. 2 w pkt 4 po wyrazach „nauczania przedmiotu innego niż język polski” dodaje się wyrazy „lub do prowadzenia zajęć”,

b) w ust. 3:

- w pkt 1 wyrazy „§ 3” zastępuje się wyrazami „§ 3 ust. 1”,

- w pkt 3 wyrazy „nauczania przedmiotu innego niż język polski określone w § 3” zastępuje się wyrazami „przedmiotu innego niż język polski lub do prowadzenia zajęć określone w § 3 ust. 1”;

18) po § 37 dodaje się § 37a w brzmieniu:

„§ 37a. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół specjalnych i oddziałów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych oraz szkół w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, oraz w placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, bibliotekach pedagogicznych, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania i kolegiach pracowników służb społecznych oraz w placówkach oświatowo-wychowawczych, z wyjątkiem stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego, posiada również osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia rozpoczęte w okresie od dnia 3 sierpnia 2019 r. do dnia 3 października 2023 r. spełniające wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli i uzyskała przygotowanie pedagogiczne.”;

19) uchyla się § 40;

20) w załączniku do rozporządzenia:

a) w ust. 1 w pkt 1:

- lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Aptis oraz Aptis ESOL (w wersji General, Advanced lub for Teachers) - z wynikiem ogólnym B2, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,”,

- lit. m otrzymuje brzmienie:

„m) Integrated Skills in English - ISE II, Level 1 Certificate in ESOL International - CEFR Level B2, Trinity College London;”,

b) w ust. 2 w pkt 1:

- lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) Aptis oraz Aptis ESOL (w wersji Advanced) - z wynikiem ogólnym C1, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,”,

- lit. n otrzymuje brzmienie:

„n) Integrated Skills in English - ISE III, Level 2 Certificate in ESOL International - CEFR Level C1, Trinity College London;”,

c) w ust. 3 w pkt 1:

- lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Aptis oraz Aptis ESOL (w wersji Advanced) - z wynikiem ogólnym C2, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,”,

- lit. l otrzymuje brzmienie:

„l) Integrated Skills in English - ISE IV, Level 3 Certificate in ESOL International - CEFR Level C2, Trinity College London;”.