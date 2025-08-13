REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1112
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 sierpnia 2025 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Na podstawie art. 223 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
- Data ogłoszenia: 2025-08-13
- Data wejścia w życie: 2025-08-14
- Data obowiązywania: 2025-08-14
