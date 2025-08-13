REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1112

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 8 sierpnia 2025 r.

w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 223 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, ustala się na 4,79.

§ 2.

Przepis § 1 stosuje się od dnia 1 stycznia 2025 r.

§ 3.

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 973).

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 556, 588, 641, 658, 760, 996, 1059, 1193, 1195, 1234, 1598, 1723 i 1860, z 2024 r. poz. 850, 863, 879, 1222, 1685, 1721 i 1871 oraz z 2025 r. poz. 172, 179, 222, 820 i 894.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-08-13
  • Data wejścia w życie: 2025-08-14
  • Data obowiązywania: 2025-08-14
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

