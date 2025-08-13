REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1113
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 sierpnia 2025 r.
w sprawie sposobu dokumentowania czynności podejmowanych wobec osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do której istnieje obawa co do możliwości prowadzenia przez nią działalności terrorystycznej lub popełnienia przestępstwa szpiegostwa
Na podstawie art. 9 ust. 10 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) sposób dokumentowania czynności prowadzonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej „ABW”, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, zwanych dalej „czynnościami”, wobec osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do której istnieje obawa co do możliwości prowadzenia przez nią działalności terrorystycznej lub popełnienia przestępstwa szpiegostwa;
2) sposób przechowywania i przekazywania zarządzeń i informacji;
3) sposób przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności;
4) wzory stosowanych druków i rejestrów prowadzonych przez Szefa ABW, Sąd Okręgowy w Warszawie, zwany dalej „Sądem”, i Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego, zwanego dalej „Prokuratorem Krajowym”.
§ 2.
1) zarządzenie Szefa ABW w sprawie przeprowadzenia czynności;
2) zawiadomienie Ministra Koordynatora Służb Specjalnych oraz Prokuratora Krajowego o zarządzeniu przez Szefa ABW przeprowadzenia czynności;
3) zarządzenie Prokuratora Krajowego o zaprzestaniu czynności;
4) wniosek Szefa ABW do Sądu o przedłużenie czasu prowadzenia czynności;
5) postanowienie Prokuratora Krajowego w sprawie wyrażenia zgody na skierowanie do Sądu przez Szefa ABW wniosku o przedłużenie czasu prowadzenia czynności;
6) postanowienie Sądu w sprawie przedłużenia czasu prowadzenia czynności;
7) zażalenie Szefa ABW na postanowienie Sądu w sprawie przedłużenia czasu prowadzenia czynności;
8) informacja Szefa ABW o przekazaniu do Prokuratora Krajowego informacji o wynikach czynności lub o ich przebiegu;
9) notatka o przekazaniu Prokuratorowi Krajowemu materiałów uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności;
10) postanowienie Prokuratora Krajowego, o którym mowa w art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych;
11) postanowienie Prokuratora Krajowego, o którym mowa w art. 9 ust. 7a ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych;
12) zarządzenie Prokuratora Krajowego o zniszczeniu materiałów uzyskanych w wyniku przeprowadzenia czynności, które nie zawierają dowodów popełnienia przestępstwa albo nie są istotne dla bezpieczeństwa państwa;
13) zawiadomienie Prokuratora Krajowego o wykonaniu przez Szefa ABW zarządzenia o zniszczeniu materiałów uzyskanych w wyniku przeprowadzenia czynności, które nie zawierają dowodów popełnienia przestępstwa lub nie są istotne dla bezpieczeństwa państwa;
14) protokół komisyjnego zniszczenia materiałów uzyskanych w wyniku przeprowadzenia czynności.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1:
1) pkt 1 i 2, sporządza się według wzorów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) pkt 3, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) pkt 4-6, sporządza się według wzorów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) pkt 8 i 9, sporządza się według wzorów określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5) pkt 10, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
6) pkt 11, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
7) pkt 12, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
8) pkt 13, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 8 do rozporządzenia;
9) pkt 14, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
3. Dokumentację czynności stanowią także materiały zgromadzone podczas jej stosowania, w szczególności:
1) informatyczne nośniki danych lub ich kopie, na których zostały utrwalone treści rozmów telefonicznych lub innych przekazów informacji albo treść korespondencji lub zawartość przesyłek;
2) dokumenty sporządzone wyłącznie na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w pkt 1.
§ 3.
§ 4.
2. Wzór rejestru zarządzeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, prowadzonego przez Prokuratora Krajowego jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia.
3. Wzór rejestru postanowień, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, prowadzonego przez Sąd jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia.
4. Wzór rejestru postanowień, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, 10 i 11, prowadzonego przez Prokuratora Krajowego jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia.
5. Wzór rejestru zarządzeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 12, prowadzonego przez Prokuratora Krajowego jest określony w załączniku nr 14 do rozporządzenia.
6. Rejestry, o których mowa w ust. 1-5, mogą być prowadzone w postaci księgi albo w systemie teleinformatycznym.
§ 5.
1) pkt 1, 2 i 4-6, sporządza się w trzech egzemplarzach;
2) pkt 3 i 7-13, sporządza się w dwóch egzemplarzach;
3) pkt 14, sporządza się w jednym egzemplarzu.
2. W przypadku niepowołania Ministra Koordynatora Służb Specjalnych dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, sporządza się w dwóch egzemplarzach.
3. Sąd przechowuje pierwszy egzemplarz dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4-7.
4. Prokurator Krajowy przechowuje pierwszy egzemplarz dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 i 8-13, oraz drugi egzemplarz dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4-6.
5. Minister Koordynator Służb Specjalnych przechowuje drugi egzemplarz dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2.
6. Pozostałą dokumentację czynności przechowuje się w ABW.
§ 6.
§ 7.
1) usunięcie zapisów informacji lub danych utrwalanych na informatycznych nośnikach danych lub ich kopiach, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, w sposób uniemożliwiający odtworzenie treści tych zapisów, w szczególności danych osobowych, zgodnie z posiadanymi możliwościami technicznymi danego systemu lub nośników danych, na których zostały utrwalone;
2) fizyczne zniszczenie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2.
2. W przypadku gdy usunięcie z informatycznych nośników danych lub ich kopii, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, utrwalonych na nich zapisów nie jest możliwe, uszkadza się je w sposób uniemożliwiający ich odczytanie albo dokonuje się ich fizycznego zniszczenia.
§ 8.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobu dokumentowania czynności podejmowanych wobec osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do której istnieje obawa co do możliwości prowadzenia przez nią działalności terrorystycznej (Dz. U. poz. 1058), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1834).
Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 5 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1113)
Załącznik nr 1
WZÓR ZARZĄDZENIA SZEFA ABW W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI
WZÓR ZAWIADOMIENIA MINISTRA KOORDYNATORA SŁUŻB SPECJALNYCH ORAZ PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO O ZARZĄDZENIU PRZEZ SZEFA ABW PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI
Załącznik nr 2
WZÓR ZARZĄDZENIA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO O ZAPRZESTANIU CZYNNOŚCI
Załącznik nr 3
WZÓR WNIOSKU SZEFA ABW DO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE O PRZEDŁUŻENIE CZASU PROWADZENIA CZYNNOŚCI
WZÓR POSTANOWIENIA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SKIEROWANIE DO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE PRZEZ SZEFA ABW WNIOSKU O PRZEDŁUŻENIE CZASU PROWADZENIA CZYNNOŚCI
WZÓR POSTANOWIENIA SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA CZASU PROWADZENIA CZYNNOŚCI
Załącznik nr 4
WZÓR INFORMACJI SZEFA ABW O PRZEKAZANIU DO PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO INFORMACJI O WYNIKACH CZYNNOŚCI LUB O ICH PRZEBIEGU
WZÓR NOTATKI O PRZEKAZANIU PIERWSZEMU ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATOROWI KRAJOWEMU MATERIAŁÓW UZYSKANYCH W WYNIKU PROWADZENIA CZYNNOŚCI
Załącznik nr 5
WZÓR POSTANOWIENIA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO O ZAKRESIE I SPOSOBIE WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH W TOKU CZYNNOŚCI
Załącznik nr 6
WZÓR POSTANOWIENIA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO W ZAKRESIE ZACHOWANIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH W WYNIKU CZYNNOŚCI
Załącznik nr 7
WZÓR ZARZĄDZENIA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO O ZNISZCZENIU MATERIAŁÓW UZYSKANYCH W WYNIKU PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI, KTÓRE NIE ZAWIERAJĄ DOWODÓW POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA ALBO NIE SĄ ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
Załącznik nr 8
WZÓR ZAWIADOMIENIA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO O WYKONANIU PRZEZ SZEFA ABW ZARZĄDZENIA O ZNISZCZENIU MATERIAŁÓW UZYSKANYCH W WYNIKU PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI, KTÓRE NIE ZAWIERAJĄ DOWODÓW POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB NIE SĄ ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
Załącznik nr 9
WZÓR PROTOKOŁU KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH W WYNIKU PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI
Załącznik nr 10
WZÓR - REJESTR ZARZĄDZEŃ I INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W § 2 UST. 1 PKT 1, 2, 8 I 9 ROZPORZĄDZENIA
Załącznik nr 11
WZÓR - REJESTR ZARZĄDZEŃ PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO O ZAPRZESTANIU CZYNNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 UST. 1 USTAWY O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH
Załącznik nr 12
WZÓR - REJESTR POSTANOWIEŃ SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA CZASU PROWADZENIA CZYNNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 UST. 1 USTAWY O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH
Załącznik nr 13
WZÓR - REJESTR POSTANOWIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W § 2 UST. 1 PKT 5, 10 I 11 ROZPORZĄDZENIA, PROWADZONY PRZEZ PIERWSZEGO ZASTĘPCĘ PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO
Załącznik nr 14
WZÓR - REJESTR ZARZĄDZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W § 2 UST. 1 PKT 12 ROZPORZĄDZENIA, PROWADZONY PRZEZ PIERWSZEGO ZASTĘPCĘ PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO
- Data ogłoszenia: 2025-08-13
- Data wejścia w życie: 2025-08-28
- Data obowiązywania: 2025-08-28
