Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1113

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 5 sierpnia 2025 r.

w sprawie sposobu dokumentowania czynności podejmowanych wobec osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do której istnieje obawa co do możliwości prowadzenia przez nią działalności terrorystycznej lub popełnienia przestępstwa szpiegostwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 10 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) sposób dokumentowania czynności prowadzonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej „ABW”, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, zwanych dalej „czynnościami”, wobec osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do której istnieje obawa co do możliwości prowadzenia przez nią działalności terrorystycznej lub popełnienia przestępstwa szpiegostwa;

2) sposób przechowywania i przekazywania zarządzeń i informacji;

3) sposób przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności;

4) wzory stosowanych druków i rejestrów prowadzonych przez Szefa ABW, Sąd Okręgowy w Warszawie, zwany dalej „Sądem”, i Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego, zwanego dalej „Prokuratorem Krajowym”.

§ 2.

1. Dokumentację czynności stanowią:

1) zarządzenie Szefa ABW w sprawie przeprowadzenia czynności;

2) zawiadomienie Ministra Koordynatora Służb Specjalnych oraz Prokuratora Krajowego o zarządzeniu przez Szefa ABW przeprowadzenia czynności;

3) zarządzenie Prokuratora Krajowego o zaprzestaniu czynności;

4) wniosek Szefa ABW do Sądu o przedłużenie czasu prowadzenia czynności;

5) postanowienie Prokuratora Krajowego w sprawie wyrażenia zgody na skierowanie do Sądu przez Szefa ABW wniosku o przedłużenie czasu prowadzenia czynności;

6) postanowienie Sądu w sprawie przedłużenia czasu prowadzenia czynności;

7) zażalenie Szefa ABW na postanowienie Sądu w sprawie przedłużenia czasu prowadzenia czynności;

8) informacja Szefa ABW o przekazaniu do Prokuratora Krajowego informacji o wynikach czynności lub o ich przebiegu;

9) notatka o przekazaniu Prokuratorowi Krajowemu materiałów uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności;

10) postanowienie Prokuratora Krajowego, o którym mowa w art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych;

11) postanowienie Prokuratora Krajowego, o którym mowa w art. 9 ust. 7a ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych;

12) zarządzenie Prokuratora Krajowego o zniszczeniu materiałów uzyskanych w wyniku przeprowadzenia czynności, które nie zawierają dowodów popełnienia przestępstwa albo nie są istotne dla bezpieczeństwa państwa;

13) zawiadomienie Prokuratora Krajowego o wykonaniu przez Szefa ABW zarządzenia o zniszczeniu materiałów uzyskanych w wyniku przeprowadzenia czynności, które nie zawierają dowodów popełnienia przestępstwa lub nie są istotne dla bezpieczeństwa państwa;

14) protokół komisyjnego zniszczenia materiałów uzyskanych w wyniku przeprowadzenia czynności.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1 i 2, sporządza się według wzorów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) pkt 3, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) pkt 4-6, sporządza się według wzorów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) pkt 8 i 9, sporządza się według wzorów określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5) pkt 10, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

6) pkt 11, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

7) pkt 12, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

8) pkt 13, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 8 do rozporządzenia;

9) pkt 14, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

3. Dokumentację czynności stanowią także materiały zgromadzone podczas jej stosowania, w szczególności:

1) informatyczne nośniki danych lub ich kopie, na których zostały utrwalone treści rozmów telefonicznych lub innych przekazów informacji albo treść korespondencji lub zawartość przesyłek;

2) dokumenty sporządzone wyłącznie na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w pkt 1.

§ 3.

Dokumentacja czynności jest przekazywana, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, za pośrednictwem funkcjonariusza ABW posiadającego pisemne upoważnienie udzielone przez Szefa ABW lub upoważnionego przez niego funkcjonariusza ABW.

§ 4.

1. Wzór rejestru zarządzeń i informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 9, prowadzonego przez Szefa ABW jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.

2. Wzór rejestru zarządzeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, prowadzonego przez Prokuratora Krajowego jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia.

3. Wzór rejestru postanowień, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, prowadzonego przez Sąd jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia.

4. Wzór rejestru postanowień, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, 10 i 11, prowadzonego przez Prokuratora Krajowego jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia.

5. Wzór rejestru zarządzeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 12, prowadzonego przez Prokuratora Krajowego jest określony w załączniku nr 14 do rozporządzenia.

6. Rejestry, o których mowa w ust. 1-5, mogą być prowadzone w postaci księgi albo w systemie teleinformatycznym.

§ 5.

1. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1:

1) pkt 1, 2 i 4-6, sporządza się w trzech egzemplarzach;

2) pkt 3 i 7-13, sporządza się w dwóch egzemplarzach;

3) pkt 14, sporządza się w jednym egzemplarzu.

2. W przypadku niepowołania Ministra Koordynatora Służb Specjalnych dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, sporządza się w dwóch egzemplarzach.

3. Sąd przechowuje pierwszy egzemplarz dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4-7.

4. Prokurator Krajowy przechowuje pierwszy egzemplarz dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 i 8-13, oraz drugi egzemplarz dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4-6.

5. Minister Koordynator Służb Specjalnych przechowuje drugi egzemplarz dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2.

6. Pozostałą dokumentację czynności przechowuje się w ABW.

§ 6.

Dokumentację czynności przechowuje jednostka organizacyjna ABW, która przeprowadziła czynności.

§ 7.

1. Zniszczenia materiałów, o których mowa w art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, dokonuje się przez:

1) usunięcie zapisów informacji lub danych utrwalanych na informatycznych nośnikach danych lub ich kopiach, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, w sposób uniemożliwiający odtworzenie treści tych zapisów, w szczególności danych osobowych, zgodnie z posiadanymi możliwościami technicznymi danego systemu lub nośników danych, na których zostały utrwalone;

2) fizyczne zniszczenie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2.

2. W przypadku gdy usunięcie z informatycznych nośników danych lub ich kopii, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, utrwalonych na nich zapisów nie jest możliwe, uszkadza się je w sposób uniemożliwiający ich odczytanie albo dokonuje się ich fizycznego zniszczenia.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie sposobu dokumentowania czynności podejmowanych wobec osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do której istnieje obawa co do możliwości prowadzenia przez nią działalności terrorystycznej (Dz. U. poz. 1058), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1834).

Załącznik 1. [WZÓR ZARZĄDZENIA SZEFA ABW W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI, WZÓR ZAWIADOMIENIA MINISTRA KOORDYNATORA SŁUŻB SPECJALNYCH ORAZ PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO O ZARZĄDZENIU PRZEZ SZEFA ABW PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 5 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1113)

Załącznik nr 1

WZÓR ZARZĄDZENIA SZEFA ABW W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI

WZÓR ZAWIADOMIENIA MINISTRA KOORDYNATORA SŁUŻB SPECJALNYCH ORAZ PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO O ZARZĄDZENIU PRZEZ SZEFA ABW PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI



Załącznik 2. [WZÓR ZARZĄDZENIA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO O ZAPRZESTANIU CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 2

WZÓR ZARZĄDZENIA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO O ZAPRZESTANIU CZYNNOŚCI


Załącznik 3. [WZÓR WNIOSKU SZEFA ABW DO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE O PRZEDŁUŻENIE CZASU PROWADZENIA CZYNNOŚCI, WZÓR POSTANOWIENIA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SKIEROWANIE DO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE PRZEZ SZEFA ABW WNIOSKU O PRZEDŁUŻENIE CZASU PROWADZENIA CZYNNOŚCI, WZÓR POSTANOWIENIA SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA CZASU PROWADZENIA CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 3

WZÓR WNIOSKU SZEFA ABW DO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE O PRZEDŁUŻENIE CZASU PROWADZENIA CZYNNOŚCI 

WZÓR POSTANOWIENIA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SKIEROWANIE DO SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE PRZEZ SZEFA ABW WNIOSKU O PRZEDŁUŻENIE CZASU PROWADZENIA CZYNNOŚCI 

WZÓR POSTANOWIENIA SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA CZASU PROWADZENIA CZYNNOŚCI



Załącznik 4. [WZÓR INFORMACJI SZEFA ABW O PRZEKAZANIU DO PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO INFORMACJI O WYNIKACH CZYNNOŚCI LUB O ICH PRZEBIEGU, WZÓR NOTATKI O PRZEKAZANIU PIERWSZEMU ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATOROWI KRAJOWEMU MATERIAŁÓW UZYSKANYCH W WYNIKU PROWADZENIA CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 4

WZÓR INFORMACJI SZEFA ABW O PRZEKAZANIU DO PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO INFORMACJI O WYNIKACH CZYNNOŚCI LUB O ICH PRZEBIEGU 

WZÓR NOTATKI O PRZEKAZANIU PIERWSZEMU ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATOROWI KRAJOWEMU MATERIAŁÓW UZYSKANYCH W WYNIKU PROWADZENIA CZYNNOŚCI




Załącznik 5. [WZÓR POSTANOWIENIA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO O ZAKRESIE I SPOSOBIE WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH W TOKU CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 5

WZÓR POSTANOWIENIA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO O ZAKRESIE I SPOSOBIE WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH W TOKU CZYNNOŚCI



Załącznik 6. [WZÓR POSTANOWIENIA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO W ZAKRESIE ZACHOWANIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH W WYNIKU CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 6

WZÓR POSTANOWIENIA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO W ZAKRESIE ZACHOWANIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH W WYNIKU CZYNNOŚCI



Załącznik 7. [WZÓR ZARZĄDZENIA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO O ZNISZCZENIU MATERIAŁÓW UZYSKANYCH W WYNIKU PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI, KTÓRE NIE ZAWIERAJĄ DOWODÓW POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA ALBO NIE SĄ ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA]

Załącznik nr 7

WZÓR ZARZĄDZENIA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO O ZNISZCZENIU MATERIAŁÓW UZYSKANYCH W WYNIKU PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI, KTÓRE NIE ZAWIERAJĄ DOWODÓW POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA ALBO NIE SĄ ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA



Załącznik 8. [WZÓR ZAWIADOMIENIA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO O WYKONANIU PRZEZ SZEFA ABW ZARZĄDZENIA O ZNISZCZENIU MATERIAŁÓW UZYSKANYCH W WYNIKU PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI, KTÓRE NIE ZAWIERAJĄ DOWODÓW POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB NIE SĄ ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA]

Załącznik nr 8

WZÓR ZAWIADOMIENIA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO O WYKONANIU PRZEZ SZEFA ABW ZARZĄDZENIA O ZNISZCZENIU MATERIAŁÓW UZYSKANYCH W WYNIKU PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI, KTÓRE NIE ZAWIERAJĄ DOWODÓW POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA LUB NIE SĄ ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA


Załącznik 9. [WZÓR PROTOKOŁU KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH W WYNIKU PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 9

WZÓR PROTOKOŁU KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH W WYNIKU PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI


Załącznik 10. [WZÓR - REJESTR ZARZĄDZEŃ I INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W § 2 UST. 1 PKT 1, 2, 8 I 9 ROZPORZĄDZENIA]

Załącznik nr 10

WZÓR - REJESTR ZARZĄDZEŃ I INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W § 2 UST. 1 PKT 1, 2, 8 I 9 ROZPORZĄDZENIA


Załącznik 11. [WZÓR - REJESTR ZARZĄDZEŃ PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO O ZAPRZESTANIU CZYNNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 UST. 1 USTAWY O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH]

Załącznik nr 11

WZÓR - REJESTR ZARZĄDZEŃ PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO O ZAPRZESTANIU CZYNNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 UST. 1 USTAWY O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH



Załącznik 12. [WZÓR - REJESTR POSTANOWIEŃ SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA CZASU PROWADZENIA CZYNNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 UST. 1 USTAWY O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH]

Załącznik nr 12

WZÓR - REJESTR POSTANOWIEŃ SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA CZASU PROWADZENIA CZYNNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 UST. 1 USTAWY O DZIAŁANIACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH



Załącznik 13. [WZÓR - REJESTR POSTANOWIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W § 2 UST. 1 PKT 5, 10 I 11 ROZPORZĄDZENIA, PROWADZONY PRZEZ PIERWSZEGO ZASTĘPCĘ PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO]

Załącznik nr 13

WZÓR - REJESTR POSTANOWIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W § 2 UST. 1 PKT 5, 10 I 11 ROZPORZĄDZENIA, PROWADZONY PRZEZ PIERWSZEGO ZASTĘPCĘ PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO



Załącznik 14. [WZÓR - REJESTR ZARZĄDZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W § 2 UST. 1 PKT 12 ROZPORZĄDZENIA, PROWADZONY PRZEZ PIERWSZEGO ZASTĘPCĘ PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO]

Załącznik nr 14

WZÓR - REJESTR ZARZĄDZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W § 2 UST. 1 PKT 12 ROZPORZĄDZENIA, PROWADZONY PRZEZ PIERWSZEGO ZASTĘPCĘ PROKURATORA GENERALNEGO PROKURATORA KRAJOWEGO



Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-08-13
  • Data wejścia w życie: 2025-08-28
  • Data obowiązywania: 2025-08-28
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

