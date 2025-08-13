§ 2.

1. Dokumentację czynności stanowią:

1) zarządzenie Szefa ABW w sprawie przeprowadzenia czynności;

2) zawiadomienie Ministra Koordynatora Służb Specjalnych oraz Prokuratora Krajowego o zarządzeniu przez Szefa ABW przeprowadzenia czynności;

3) zarządzenie Prokuratora Krajowego o zaprzestaniu czynności;

4) wniosek Szefa ABW do Sądu o przedłużenie czasu prowadzenia czynności;

5) postanowienie Prokuratora Krajowego w sprawie wyrażenia zgody na skierowanie do Sądu przez Szefa ABW wniosku o przedłużenie czasu prowadzenia czynności;

6) postanowienie Sądu w sprawie przedłużenia czasu prowadzenia czynności;

7) zażalenie Szefa ABW na postanowienie Sądu w sprawie przedłużenia czasu prowadzenia czynności;

8) informacja Szefa ABW o przekazaniu do Prokuratora Krajowego informacji o wynikach czynności lub o ich przebiegu;

9) notatka o przekazaniu Prokuratorowi Krajowemu materiałów uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności;

10) postanowienie Prokuratora Krajowego, o którym mowa w art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych;

11) postanowienie Prokuratora Krajowego, o którym mowa w art. 9 ust. 7a ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych;

12) zarządzenie Prokuratora Krajowego o zniszczeniu materiałów uzyskanych w wyniku przeprowadzenia czynności, które nie zawierają dowodów popełnienia przestępstwa albo nie są istotne dla bezpieczeństwa państwa;

13) zawiadomienie Prokuratora Krajowego o wykonaniu przez Szefa ABW zarządzenia o zniszczeniu materiałów uzyskanych w wyniku przeprowadzenia czynności, które nie zawierają dowodów popełnienia przestępstwa lub nie są istotne dla bezpieczeństwa państwa;

14) protokół komisyjnego zniszczenia materiałów uzyskanych w wyniku przeprowadzenia czynności.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1 i 2, sporządza się według wzorów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) pkt 3, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) pkt 4-6, sporządza się według wzorów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) pkt 8 i 9, sporządza się według wzorów określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5) pkt 10, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

6) pkt 11, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

7) pkt 12, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

8) pkt 13, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 8 do rozporządzenia;

9) pkt 14, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

3. Dokumentację czynności stanowią także materiały zgromadzone podczas jej stosowania, w szczególności:

1) informatyczne nośniki danych lub ich kopie, na których zostały utrwalone treści rozmów telefonicznych lub innych przekazów informacji albo treść korespondencji lub zawartość przesyłek;

2) dokumenty sporządzone wyłącznie na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w pkt 1.