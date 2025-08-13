REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1114
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 4 sierpnia 2025 r.
w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich
Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1035 i 1863) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
1) jednostek zainteresowania publicznego - jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego - jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.
2. Sprawozdanie przekazuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie internetowej Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.
3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 2, sprawozdanie przekazuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2024 r. poz. 1513).
4. Firma audytorska otrzymuje potwierdzenie przekazania sprawozdania przekazanego w sposób, o którym mowa w ust. 2 albo 3.
§ 4.
§ 5.
Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich (Dz. U. poz. 218), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1863).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 4 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1114)
Załącznik nr 1
WZÓR - FORMULARZ SPRAWOZDAWCZY O PRZYCHODACH FIRMY AUDYTORSKIEJ ORAZ O USŁUGACH WYKONANYCH PRZEZ NIĄ NA RZECZ JEDNOSTEK ZAINTERESOWANIA PUBLICZNEGO (JZP)
Załącznik nr 2
WZÓR - FORMULARZ SPRAWOZDAWCZY O PRZYCHODACH FIRMY AUDYTORSKIEJ ORAZ O USŁUGACH WYKONANYCH PRZEZ NIĄ NA RZECZ JEDNOSTEK INNYCH NIŻ JEDNOSTKI ZAINTERESOWANIA PUBLICZNEGO (NA RZECZ JEDNOSTEK INNYCH NIŻ JZP)
- Data ogłoszenia: 2025-08-13
- Data wejścia w życie: 2025-08-28
- Data obowiązywania: 2025-08-28
