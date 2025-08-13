REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1114

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1114

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 4 sierpnia 2025 r.

w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1035 i 1863) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zwanej dalej „ustawą”, wzory formularzy sprawozdawczych oraz formę i sposób przekazywania sprawozdania, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy, zwanego dalej „sprawozdaniem”.

§ 2.

Wzór formularza sprawozdawczego, ze wskazaniem szczegółowego zakresu informacji, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy, zawierającego dane o przychodach firmy audytorskiej oraz o usługach wykonanych przez nią w poprzednim roku kalendarzowym na rzecz:

1) jednostek zainteresowania publicznego - jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego - jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

1. Sprawozdanie sporządza się w formie dokumentu elektronicznego oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

2. Sprawozdanie przekazuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie internetowej Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 2, sprawozdanie przekazuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2024 r. poz. 1513).

4. Firma audytorska otrzymuje potwierdzenie przekazania sprawozdania przekazanego w sposób, o którym mowa w ust. 2 albo 3.

§ 4.

Rozporządzenie stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań przekazywanych za 2025 r.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich (Dz. U. poz. 218), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1863).

Załącznik 1. [WZÓR – FORMULARZ SPRAWOZDAWCZY O PRZYCHODACH FIRMY AUDYTORSKIEJ ORAZ O USŁUGACH WYKONANYCH PRZEZ NIĄ NA RZECZ JEDNOSTEK ZAINTERESOWANIA PUBLICZNEGO (JZP)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 4 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1114)

Załącznik nr 1

WZÓR - FORMULARZ SPRAWOZDAWCZY O PRZYCHODACH FIRMY AUDYTORSKIEJ ORAZ O USŁUGACH WYKONANYCH PRZEZ NIĄ NA RZECZ JEDNOSTEK ZAINTERESOWANIA PUBLICZNEGO (JZP)



Załącznik 2. [WZÓR – FORMULARZ SPRAWOZDAWCZY O PRZYCHODACH FIRMY AUDYTORSKIEJ ORAZ O USŁUGACH WYKONANYCH PRZEZ NIĄ NA RZECZ JEDNOSTEK INNYCH NIŻ JEDNOSTKI ZAINTERESOWANIA PUBLICZNEGO (NA RZECZ JEDNOSTEK INNYCH NIŻ JZP)]

Załącznik nr 2

WZÓR - FORMULARZ SPRAWOZDAWCZY O PRZYCHODACH FIRMY AUDYTORSKIEJ ORAZ O USŁUGACH WYKONANYCH PRZEZ NIĄ NA RZECZ JEDNOSTEK INNYCH NIŻ JEDNOSTKI ZAINTERESOWANIA PUBLICZNEGO (NA RZECZ JEDNOSTEK INNYCH NIŻ JZP)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-08-13
  • Data wejścia w życie: 2025-08-28
  • Data obowiązywania: 2025-08-28
Pobierz PDF Plik PDF
