Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1120
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)
z dnia 12 sierpnia 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego
Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 2 w ust. 2 po wyrazie „szkolenia” dodaje się wyrazy „albo, za zgodą organu prowadzącego szkołę, dla co najmniej 14 uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolenia”;
2) w § 12 wyrazy „trenera lub instruktora prowadzącego” zastępuje się wyrazami „nauczyciela wychowania fizycznego, trenera lub instruktora prowadzących”.
§ 2.
Minister Edukacji: B. Nowacka
1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).
- Data ogłoszenia: 2025-08-14
- Data wejścia w życie: 2025-09-01
- Data obowiązywania: 2025-09-01
