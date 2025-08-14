REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1120

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)

z dnia 12 sierpnia 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2138) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2 po wyrazie „szkolenia” dodaje się wyrazy „albo, za zgodą organu prowadzącego szkołę, dla co najmniej 14 uczniów w oddziale w pierwszym roku szkolenia”;

2) w § 12 wyrazy „trenera lub instruktora prowadzącego” zastępuje się wyrazami „nauczyciela wychowania fizycznego, trenera lub instruktora prowadzących”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2025 r.

Minister Edukacji: B. Nowacka

1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-08-14
  • Data wejścia w życie: 2025-09-01
  • Data obowiązywania: 2025-09-01
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1126

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 sierpnia 2025 r. w sprawie informacji sprawozdawczych związanych z wizytą statku w porcie morskim

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1125

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 12 sierpnia 2025 r. w sprawie szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1124

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1123

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie postępowania w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1122

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 sierpnia 2025 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Łebie

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1121

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 12 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1120

USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1119

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1118

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1117

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1116

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1115

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 4 sierpnia 2025 r. w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1114

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie sposobu dokumentowania czynności podejmowanych wobec osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do której istnieje obawa co do możliwości prowadzenia przez nią działalności terrorystycznej lub popełnienia przestępstwa szpiegostwa

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1113

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 sierpnia 2025 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1112

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 8 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1111

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1110

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1109

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie sprawozdań spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1108

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 7 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1107

REKLAMA