§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych (Dz. U. poz. 1776) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wzór i opis wojskowego dowodu rejestracyjnego oraz oznaczenia kodów w nim zastosowanych, a także sposób jego wypełniania są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.”;

2) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pojazd przyjęty do badań albo testowania rejestruje się na czas określony.”;

3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.