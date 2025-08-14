REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1123

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 1 sierpnia 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 oraz z 2025 r. poz. 820 i 1006) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych (Dz. U. poz. 1776) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wzór i opis wojskowego dowodu rejestracyjnego oraz oznaczenia kodów w nim zastosowanych, a także sposób jego wypełniania są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.”;

2) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pojazd przyjęty do badań albo testowania rejestruje się na czas określony.”;

3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2025 r.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

Załącznik 1. [WZÓR I OPIS WOJSKOWEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO ORAZ OZNACZENIA KODÓW W NIM ZASTOSOWANYCH, A TAKŻE SPOSÓB JEGO WYPEŁNIANIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 1 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1123)

WZÓR I OPIS WOJSKOWEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO ORAZ OZNACZENIA KODÓW W NIM ZASTOSOWANYCH, A TAKŻE SPOSÓB JEGO WYPEŁNIANIA

I. Wzór wojskowego dowodu rejestracyjnego



II. Opis wojskowego dowodu rejestracyjnego

A. Informacje ogólne:

1. Forma dokumentu: dokument skrzydełkowy.

2. Format dokumentu: 105 × 218 mm (po złożeniu 105 × 73 mm).

3. Podłoże: papier.

B. Wykaz zabezpieczeń przed fałszerstwem:

1. Zabezpieczenia w papierze:

1) papier zabezpieczony chemicznie, niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym;

2) znak wodny;

3) włókna zabezpieczające.

2. Zabezpieczenia w druku:

1) techniki druku: offset, sitodruk;

2) tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego;

3) mikrodruki;

4) elementy graficzne wykonane farbą irydyscentną;

5) elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.

3. Oznaczenie indywidualne wykonane techniką druku typograficznego z zastosowaniem farby aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym.

III. Oznaczenia kodów zastosowanych w wojskowym dowodzie rejestracyjnym

A numer rejestracyjny pojazdu

B data pierwszej rejestracji pojazdu

C dane dotyczące posiadacza i właściciela pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:

C.1.1 nazwa posiadacza pojazdu,

C.1.2 REGON,

C.1.3 adres posiadacza pojazdu,

C.2.1 nazwa właściciela pojazdu,

C.2.2 REGON,

C.2.3 adres właściciela pojazdu

D dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:

D.1 marka pojazdu,

D.2 typ pojazdu,

- wariant, jeżeli występuje,

- wersja, jeżeli występuje,

D.3 model pojazdu

E numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy)

F.1 maksymalna masa całkowita pojazdu, wyłączając motocykle i motorowery (w kg)

F.2 dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg)

F.3 dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg)

G masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg)

H okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie

I data wydania dowodu rejestracyjnego

J kategoria pojazdu

K numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje

L liczba osi

O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg)

O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg)

P.1 pojemność silnika (w cm3)

P.2 maksymalna moc netto silnika (w kW)

P.3 rodzaj paliwa lub źródła mocy

Q stosunek mocy do ciężaru (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerów

S.1 liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy

S.2 liczba miejsc stojących, jeżeli występują

X potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu i daty następnego badania technicznego pojazdu w rubryce dowodu rejestracyjnego „TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO”

IV. Sposób wypełniania wojskowego dowodu rejestracyjnego:

1) na stronach 1, 5, 6 wypełnia się rubryki: organ wydający, numer rejestracyjny pojazdu, data pierwszej rejestracji pojazdu, dane posiadacza lub właściciela pojazdu (nazwa, numer REGON i adres posiadacza pojazdu lub nazwa, numer REGON i adres właściciela pojazdu), dane pojazdu (numer podwozia lub ramy, marka, typ (wariant lub wersja, jeżeli występują), model pojazdu), numer identyfikacyjny pojazdu (VIN albo numer nadwozia pojazdu), maksymalna masa całkowita pojazdu (wyłączając motocykle i motorowery), masa własna pojazdu, okres ważności dowodu rejestracyjnego (jeżeli występuje takie ograniczenie), data wydania dowodu rejestracyjnego, numer świadectwa homologacji typu pojazdu (jeżeli występuje), dane silnika (pojemność i maksymalna moc netto silnika, rodzaj paliwa lub źródła mocy), stosunek mocy do ciężaru (dotyczy motocykli i motorowerów), liczba miejsc (siedzących lub stojących), dopuszczalna masa całkowita pojazdu, dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów, kategoria pojazdu, liczba osi, maksymalna masa całkowita przyczepy (z hamulcem i bez hamulca), rodzaj pojazdu, przeznaczenie, rok produkcji, dopuszczalna ładowność, największy dopuszczalny nacisk osi, numer wewnętrzny;

2) na stronach 2, 3 potwierdza się przeprowadzenie badania technicznego pojazdu, podając jego datę oraz datę następnego badania technicznego pojazdu;

3) na stronie 4 - w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” wpisów dokonuje się zgodnie przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z późn. zm.).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-08-14
  • Data wejścia w życie: 2025-10-01
  • Data obowiązywania: 2025-10-01
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

