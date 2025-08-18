REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1127
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 12 sierpnia 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki
Na podstawie art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 750, 905 i 924) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 2 w ust. 1 oraz w § 6 w ust. 4 użyte w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy „zakład opieki zdrowotnej” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „zakład leczniczy podmiotu leczniczego”;
2) w § 6 w ust. 2 oraz w § 8 w ust. 3 użyte w różnym przypadku wyrazy „produkty homeopatyczne” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „produkty lecznicze homeopatyczne”;
3) w § 10 uchyla się pkt 2.
§ 2.
Minister Zdrowia: wz. W. Konieczny
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
- Data ogłoszenia: 2025-08-18
- Data wejścia w życie: 2025-08-26
- Data obowiązywania: 2025-08-26
