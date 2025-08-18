§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U. z 2022 r. poz. 1737 oraz z 2024 r. poz. 595) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 oraz w § 6 w ust. 4 użyte w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy „zakład opieki zdrowotnej” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „zakład leczniczy podmiotu leczniczego”;

2) w § 6 w ust. 2 oraz w § 8 w ust. 3 użyte w różnym przypadku wyrazy „produkty homeopatyczne” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „produkty lecznicze homeopatyczne”;

3) w § 10 uchyla się pkt 2.