Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1133

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1133

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 12 sierpnia 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 755, z 2022 r. poz. 157 i 1742, z 2023 r. poz. 2152 oraz z 2024 r. poz. 1514) wprowadza się następujące zmiany:

1) odnośnik nr 2 do tytułu rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 141, Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2007, str. 18, Dz. Urz. UE L 320 z 06.12.2007, str. 3, Dz. Urz. UE L 93 z 04.04.2008, str. 28, Dz. Urz. UE L 205 z 01.08.2008, str. 10, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 93 z 07.04.2009, str. 11, Dz. Urz. UE L 59 z 04.03.2011, str. 4, Dz. Urz. UE L 112 z 24.04.2012, str. 21, Dz. Urz. UE L 180 z 12.07.2012, str. 9, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 368, Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 132, Dz. Urz. UE L 305 z 24.10.2014, str. 115, Dz. Urz. UE L 177 z 08.07.2015, str. 60, Dz. Urz. UE L 134 z 24.05.2016, str. 135, Dz. Urz. UE L 317 z 01.12.2017, str. 119, Dz. Urz. UE L 104 z 15.04.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 131 z 24.04.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 444 z 10.12.2021, str. 16, Dz. Urz. UE L 2023/2383 z 09.10.2023, Dz. Urz. UE L 2024/505 z 12.02.2024, Dz. Urz. UE L 2024/782 z 31.05.2024 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1395 z 31.05.2024).”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części I:

a) w ust. 3.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) od 5 % do 15 % łącznej liczby godzin zajęć jest realizowanych w symulowanych warunkach klinicznych.”,

b) ust. 3.8 otrzymuje brzmienie:

„3.8. Zajęcia umożliwiające osiągnięcie efektów uczenia się w zakresie umiejętności komunikowania się prowadzi się w taki sposób, aby każdemu studentowi zapewnić możliwość wykonania i powtórzenia czynności umożliwiających osiągnięcie tych efektów, a osobie prowadzącej zajęcia - obserwacje i udzielanie studentowi informacji zwrotnych. Zajęcia te prowadzi się w warunkach symulowanych, w tym z udziałem pacjentów symulowanych, oraz w warunkach klinicznych.”,

c) w ust. 4.3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Zajęcia umożliwiające osiągnięcie efektów uczenia się w grupie zajęć H mogą być realizowane w symulowanych warunkach klinicznych w wymiarze od 5 % do 15 % liczby godzin tych zajęć.”,

d) ust. 4.4 otrzymuje brzmienie:

„4.4. Zajęcia umożliwiające osiągnięcie efektów uczenia się w kategorii umiejętności w grupach zajęć E, F i H są realizowane w grupach liczących nie więcej niż 6 studentów.”,

e) ust. 6.2 i 6.3 otrzymują brzmienie:

„6.2. Zajęcia z zakresu nauk klinicznych (grupy zajęć E i F) umożliwiające uzyskanie efektów uczenia się w kategorii umiejętności są prowadzone w podmiotach leczniczych, wyłącznie w klinikach i oddziałach szpitalnych, które ze względu na swoją specyfikę oraz liczbę udzielanych przez nie świadczeń zdrowotnych zapewniają studentom możliwość osiągnięcia efektów uczenia się z zakresu nauk klinicznych, oraz w symulowanych warunkach klinicznych.

6.3. Zajęcia z zakresu praktycznego nauczania klinicznego na VI roku studiów (grupa zajęć H) i praktyki zawodowe odbywają się w podmiotach leczniczych, w szczególności w klinikach i oddziałach szpitalnych, oraz mogą odbywać się w symulowanych warunkach klinicznych w wymiarze od 5 % do 15 % liczby godzin tych zajęć.”,

f) dodaje się ust. 6.5 w brzmieniu:

„6.5. Zajęcia z zakresu nauk morfologicznych (grupa zajęć A) umożliwiające uzyskanie efektów uczenia się w kategorii umiejętności mogą być prowadzone w symulowanych warunkach klinicznych w wymiarze od 5 % do 15 % liczby godzin tych zajęć oraz w prosektorium w wymiarze godzin umożliwiającym osiągnięcie wymaganych efektów uczenia się. Zajęcia w symulowanych warunkach klinicznych są prowadzone z wykorzystaniem infrastruktury, w skład której wchodzą: wirtualny stół anatomiczny, biblioteka preparatów anatomicznych 3D i modeli anatomicznych 3D, modele embriologiczne, plansze anatomiczne i fantomy anatomiczne.”;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w części I ust. 4.4 otrzymuje brzmienie:

„4.4. Zajęcia umożliwiające osiągnięcie efektów uczenia się w kategorii umiejętności w grupach zajęć E i F są realizowane w grupach liczących nie więcej niż 6 studentów, natomiast zajęcia umożliwiające osiągnięcie efektów uczenia się w grupie zajęć H są realizowane w grupach liczących nie więcej niż 5 studentów.”,

b) w części III w ust. 2:

- w rozdziale B. NAUKOWE PODSTAWY MEDYCYNY:

- - pkt B.W15 otrzymuje brzmienie:

„B.W15. wybrane zagadnienia z zakresu genetyki, biologii molekularnej i medycyny regeneracyjnej;”,

- - pkt B.U9 otrzymuje brzmienie:

„B.U9. stosować wiedzę z zakresu genetyki, biologii molekularnej i medycyny regeneracyjnej w pracy klinicznej;”,

- w rozdziale F. NAUKI KLINICZNE KIERUNKOWE ZABIEGOWE pkt F.U21 otrzymuje brzmienie:

„F.U21. zaplanować i przeprowadzić leczenie protetyczne w prostych przypadkach, w tym z wykorzystaniem narzędzi stomatologii cyfrowej;”,

- w rozdziale H. PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE NA V ROKU STUDIÓW pkt H.U60 i H.U61 otrzymują brzmienie:

„H.U60. zaplanować leczenie protetyczne w poszczególnych brakach uzębienia, w tym z wykorzystaniem narzędzi stomatologii cyfrowej;

H.U61. leczyć proste przypadki protetyczne z zastosowaniem wkładów koronowo-korzeniowych, koron protetycznych i mostów, w tym z wykorzystaniem narzędzi stomatologii cyfrowej;”;

4) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

a) w części A:

- w części I.A dodaje się ust. 2.3 w brzmieniu:

„2.3. Zajęcia w pracowniach umiejętności położniczych i pracowniach symulacji wysokiej wierności oraz zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe są realizowane w grupach liczących nie więcej niż 8 studentów, z tym że zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w oddziałach szpitalnych intensywnej terapii, neonatologicznych, położniczo-noworodkowych i pediatrycznych, w salach porodowych i w bloku operacyjnym oraz w podstawowej opiece zdrowotnej (gabinetach położnej podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (poradniach ginekologicznych i ginekologiczno-położniczych oraz poradniach laktacyjnych) są realizowane w grupach liczących nie więcej niż 4 studentów.”,

- w części III.A w ust. 2 w rozdziale C. NAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI POŁOŻNICZEJ użyte w nawiasie wyrazy „podstawy położnictwa” zastępuje się wyrazami „podstawy praktyki zawodowej położnej”,

b) w części B w części I.B:

- dodaje się ust. 1.5 w brzmieniu:

„1.5. Studia drugiego stopnia umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego magistra położnictwa absolwentom studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo.”,

- dodaje się ust. 2.4 w brzmieniu:

„2.4. Zajęcia w warunkach symulowanych oraz praktyki zawodowe są realizowane w grupach liczących nie więcej niż 8 studentów, z tym że praktyki zawodowe w podstawowej opiece zdrowotnej (gabinetach położnej podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, w tym w poradniach ginekologicznych, poradniach laktacyjnych i diabetologicznych, pracowniach ultrasonograficznych i innych pracowniach diagnostycznych, są realizowane w grupach liczących nie więcej niż 4 studentów.”.

§ 2.

Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza dentysty określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, oraz standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu położnej określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do kształcenia na studiach odpowiednio na kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym i kierunku położnictwo, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2025/2026.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: M. Kulasek

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 68).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2024/782 z dnia 4 marca 2024 r. zmieniającą dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do minimalnych wymogów w zakresie kształcenia w zawodach pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną, lekarza dentysty i farmaceuty (Dz. Urz. UE L 2024/782 z 31.05.2024).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897 oraz z 2025 r. poz. 619, 620, 621 i 622.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-08-18
  • Data wejścia w życie: 2025-09-02
  • Data obowiązywania: 2025-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

