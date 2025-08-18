REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1134
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 11 sierpnia 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
Na podstawie art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2023 r. poz. 872) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 2 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „produktu leczniczego weterynaryjnego” zastępuje się wyrazami „weterynaryjnego produktu leczniczego”;
2) w § 7:
a) w ust. 1 w pkt 2 i w ust. 1a wyrazy „dzików odstrzelonych” zastępuje się wyrazami „odstrzelonych zwierząt łownych z gatunków wrażliwych na zarażenie włośniem, w szczególności dzików”,
b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Badanie, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywane w pracowni badania mięsa na obecność włośni przez urzędowego lekarza weterynarii, o którym mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 12), zwanego dalej „urzędowym lekarzem weterynarii”, lub w zakładzie higieny weterynaryjnej przez osobę upoważnioną.”,
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku gdy tusza podlega badaniu, o którym mowa w § 8, próbki do badania mięsa na obecność włośni pobiera urzędowy lekarz weterynarii.”,
d) w ust. 3:
- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „urzędowego lekarza weterynarii” zastępuje się wyrazami „pracowni badania mięsa na obecność włośni”,
- w pkt 1 wyraz „dzików” zastępuje się wyrazami „zwierząt łownych z gatunków wrażliwych na zarażenie włośniem, w szczególności dzików,”,
e) w ust. 4 wyrazy „urzędowego lekarza weterynarii” zastępuje się wyrazami „pracowni badania mięsa na obecność włośni”,
f) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Powiatowy lekarz weterynarii podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie:
1) nazwiska urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania, o którym mowa w ust. 1 i § 8, ich siedziby oraz obszar działania;
2) informację o wykazie pracowni badania mięsa na obecność włośni zamieszczonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.”;
3) w § 9:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania poubojowego, o którym mowa w § 8, i badania na obecność włośni, o którym mowa w § 7 ust. 2, w przypadku badania mięsa świń, nutrii i zwierząt łownych z gatunków wrażliwych na zarażenie włośniem, w szczególności dzików, stwierdzono, że badane mięso zwierząt jest zdatne do spożycia przez ludzi, urzędowy lekarz weterynarii przekazuje na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej posiadaczowi lub podmiotowi, określonym w § 7 ust. 1a i § 8, informację o przeprowadzeniu badania poubojowego mięsa, która zawiera:”,
b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania poubojowego, o którym mowa w § 8, lub badania na obecność włośni, o którym mowa w § 7 ust. 2, w przypadku badania mięsa świń, nutrii, zwierząt łownych z gatunków wrażliwych na zarażenie włośniem, w szczególności dzików, stwierdzono, że badane mięso zwierząt jest niezdatne do spożycia przez ludzi, urzędowy lekarz weterynarii wydaje decyzję administracyjną w sprawie uznania mięsa za niezdatne do spożycia przez ludzi, określając w niej sposób postępowania z tym mięsem.”,
c) w ust. 2:
- we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „nutrii i” dodaje się wyrazy „zwierząt łownych z gatunków wrażliwych na zarażenie włośniem, w szczególności”,
- w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie
„nie wykryto włośni - pracownia badania mięsa na obecność włośni przekazuje na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej posiadaczowi lub podmiotowi, określonym w § 7 ust. 1a, informację o przeprowadzeniu badania próbek mięsa, która zawiera:”,
- w pkt 2 wyraz „stwierdzono” zastępuje się wyrazem „wykryto”,
d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, urzędowy lekarz weterynarii z urzędu:
1) przeprowadza badanie, o którym mowa w § 8;
2) pobiera próbki do badania mięsa na obecność włośni, które przeprowadza się zgodnie z § 7 ust. 1b.”;
4) w § 10 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W przypadku stwierdzenia, że mięso jest niezdatne do spożycia przez ludzi, urzędowy lekarz weterynarii znakuje tuszę znakiem weterynaryjnym w kształcie trójkąta równobocznego o długości boku 5 cm zawierającym:”;
5) uchyla się § 11;
6) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso odstrzelonych zwierząt łownych z gatunków wrażliwych na zarażenie włośniem, w szczególności dzików, nie może zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem informacji, o której mowa w § 9 ust. 1 lub ust. 2 pkt 1.”;
7) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. J. Czerniak
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 11 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1134)
SPOSÓB POBIERANIA PRÓBEK DO BADANIA MIĘSA NA OBECNOŚĆ WŁOŚNI ORAZ ZASADY DOSTARCZANIA PRÓBEK DO PRACOWNI BADANIA MIĘSA NA OBECNOŚĆ WŁOŚNI
I. Sposób pobierania próbek do badania mięsa na obecność włośni
1. Próbkę mięsa do badania na obecność włośni pobiera się z mięśni zwierząt z gatunków wrażliwych na zarażenie włośniem w miejscach predylekcyjnych.
2. Próbka nie powinna zwierać powięzi, tkanki łącznej i tkanki tłuszczowej.
3. Miejsca predylekcyjne u zwierząt, z których pobiera się próbki, są określone w tabeli.
Tabela. Miejsca predylekcyjne u zwierząt, z których pobiera się próbki
|
Lp.
|
Gatunek zwierzęcia
|
Miejsca predylekcyjne
|
1
|
Świnia (Sus scrofa f. domestica)
|
filary przepony,
mięśnie żwacza
|
2
|
Dzik (Sus scrofa)
|
filary przepony,
|
3
|
Zwierzęta łowne z gatunków wrażliwych na zarażenie włośniem, inne niż dziki
|
filary przepony,
|
4
|
Nutria (Myocastor coypus)
|
filary przepony,
4. Masa pobranej próbki niezależnie od gatunku zwierzęcia, z którego ją pobrano, wynosi minimum 100 g.
5. Próbkę pobiera się z jednego z mięśni w miejscach predylekcyjnych, uwzględniając kolejność miejsc predylekcyj-nych określoną w tabeli zamieszczonej w ust. 3. W przypadku braku odpowiedniej ilości tkanki mięśniowej w pierwszym z miejsc predylekcyjnych próbkę pobiera się z kolejnych miejsc predylekcyjnych wymienionych w tej tabeli.
6. W przypadku gdy niemożliwe jest pobranie próbki z mięśni w miejscach predylekcyjnych, próbkę pobiera się z:
1) mięśni części żebrowej lub części mostkowej przepony, mięśni szczęki, języka lub mięśni brzucha albo gdy wymienione mięśnie są niedostępne, innych mięśni - w przypadku świń;
2) innych mięśni - w przypadku gatunków zwierząt innych niż świnie.
II. Zasady dostarczania próbek mięsa do pracowni badania mięsa na obecność włośni
1. Próbki mięsa dostarcza się do pracowni badania mięsa na obecność włośni niezwłocznie po dokonaniu:
1) uboju, jednak nie później niż 24 godziny od poddania ubojowi zwierzęcia, z którego tuszy próbki zostały pobrane;
2) odstrzału, jednak nie później niż 48 godzin od dokonania odstrzału.
2. Do próbek mięsa pobranych od dzików odstrzelonych na obszarach podlegających ograniczeniom, nakazom i zakazom w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, które po odstrzale zostały skierowane do chłodni, nie stosuje się terminu wskazanego w ust. 1 pkt 2.
3. Próbki przechowuje się i transportuje w warunkach zapobiegających rozkładowi gnilnemu mięsa, przy czym próbek nie mrozi się.
4. Dostarczający próbki mięsa przekazuje informacje o:
1) imieniu i nazwisku oraz adresie posiadacza mięsa;
2) miejscu i terminie uboju albo odstrzału zwierzęcia;
3) gatunku zwierzęcia, z którego pobrano próbkę do badania, i numerze identyfikacyjnym tego zwierzęcia, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia, a w przypadku próbek pobranych od świń - o numerze siedziby stada;
4) wieku zwierzęcia;
5) miejscu, z którego próbki zostały pobrane do badania.
- Data ogłoszenia: 2025-08-18
- Data wejścia w życie: 2025-09-02
- Data obowiązywania: 2025-09-02
REKLAMA
Dziennik Ustaw
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 sierpnia 2025 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego
REKLAMA