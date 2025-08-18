§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2024 r. poz. 981) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „produktu leczniczego weterynaryjnego” zastępuje się wyrazami „weterynaryjnego produktu leczniczego”;

2) w § 7:

a) w ust. 1 w pkt 2 i w ust. 1a wyrazy „dzików odstrzelonych” zastępuje się wyrazami „odstrzelonych zwierząt łownych z gatunków wrażliwych na zarażenie włośniem, w szczególności dzików”,

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Badanie, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywane w pracowni badania mięsa na obecność włośni przez urzędowego lekarza weterynarii, o którym mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 12), zwanego dalej „urzędowym lekarzem weterynarii”, lub w zakładzie higieny weterynaryjnej przez osobę upoważnioną.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku gdy tusza podlega badaniu, o którym mowa w § 8, próbki do badania mięsa na obecność włośni pobiera urzędowy lekarz weterynarii.”,

d) w ust. 3:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „urzędowego lekarza weterynarii” zastępuje się wyrazami „pracowni badania mięsa na obecność włośni”,

- w pkt 1 wyraz „dzików” zastępuje się wyrazami „zwierząt łownych z gatunków wrażliwych na zarażenie włośniem, w szczególności dzików,”,

e) w ust. 4 wyrazy „urzędowego lekarza weterynarii” zastępuje się wyrazami „pracowni badania mięsa na obecność włośni”,

f) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Powiatowy lekarz weterynarii podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie:

1) nazwiska urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania, o którym mowa w ust. 1 i § 8, ich siedziby oraz obszar działania;

2) informację o wykazie pracowni badania mięsa na obecność włośni zamieszczonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.”;

3) w § 9:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania poubojowego, o którym mowa w § 8, i badania na obecność włośni, o którym mowa w § 7 ust. 2, w przypadku badania mięsa świń, nutrii i zwierząt łownych z gatunków wrażliwych na zarażenie włośniem, w szczególności dzików, stwierdzono, że badane mięso zwierząt jest zdatne do spożycia przez ludzi, urzędowy lekarz weterynarii przekazuje na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej posiadaczowi lub podmiotowi, określonym w § 7 ust. 1a i § 8, informację o przeprowadzeniu badania poubojowego mięsa, która zawiera:”,

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania poubojowego, o którym mowa w § 8, lub badania na obecność włośni, o którym mowa w § 7 ust. 2, w przypadku badania mięsa świń, nutrii, zwierząt łownych z gatunków wrażliwych na zarażenie włośniem, w szczególności dzików, stwierdzono, że badane mięso zwierząt jest niezdatne do spożycia przez ludzi, urzędowy lekarz weterynarii wydaje decyzję administracyjną w sprawie uznania mięsa za niezdatne do spożycia przez ludzi, określając w niej sposób postępowania z tym mięsem.”,

c) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „nutrii i” dodaje się wyrazy „zwierząt łownych z gatunków wrażliwych na zarażenie włośniem, w szczególności”,

- w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie

„nie wykryto włośni - pracownia badania mięsa na obecność włośni przekazuje na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej posiadaczowi lub podmiotowi, określonym w § 7 ust. 1a, informację o przeprowadzeniu badania próbek mięsa, która zawiera:”,

- w pkt 2 wyraz „stwierdzono” zastępuje się wyrazem „wykryto”,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 2 pkt 2, urzędowy lekarz weterynarii z urzędu:

1) przeprowadza badanie, o którym mowa w § 8;

2) pobiera próbki do badania mięsa na obecność włośni, które przeprowadza się zgodnie z § 7 ust. 1b.”;

4) w § 10 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku stwierdzenia, że mięso jest niezdatne do spożycia przez ludzi, urzędowy lekarz weterynarii znakuje tuszę znakiem weterynaryjnym w kształcie trójkąta równobocznego o długości boku 5 cm zawierającym:”;

5) uchyla się § 11;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso odstrzelonych zwierząt łownych z gatunków wrażliwych na zarażenie włośniem, w szczególności dzików, nie może zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem informacji, o której mowa w § 9 ust. 1 lub ust. 2 pkt 1.”;

7) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.