Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1140

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 18 sierpnia 2025 r.

w sprawie przekształcenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2025 r. poz. 780) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przekształca się Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

2. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, polega na wyłączeniu z dotychczasowego Ministerstwa Klimatu i Środowiska, obsługującego sprawy działów administracji rządowej energia, klimat i środowisko, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu administracji rządowej energia oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-08-20
  • Data wejścia w życie: 2025-08-21
  • Data obowiązywania: 2025-08-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

