REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1141
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 sierpnia 2025 r.
w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2025 r. poz. 780) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, polega na włączeniu do dotychczasowego Ministerstwa Przemysłu, obsługującego sprawy działu administracji rządowej gospodarka surowcami energetycznymi, komórek organizacyjnych dotychczasowego Ministerstwa Klimatu i Środowiska obsługujących sprawy działu administracji rządowej energia oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu.
§ 2.
§ 3.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
- Data ogłoszenia: 2025-08-20
- Data wejścia w życie: 2025-08-21
- Data obowiązywania: 2025-08-21
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie wnioskowania do Krajowej Jednostki do spraw Systemu Wjazdu/Wyjazdu w zakresie wprowadzania danych do Systemu Wjazdu/Wyjazdu, ich modyfikowania i usuwania
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 6 sierpnia 2025 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 10 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo
REKLAMA