§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz. U. poz. 2456) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1:

- po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) podatnicy będący stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r. poz. 111, 497, 621, 622, 769 i 820), zwanej dalej „umową o współdziałanie”,”,

- w pkt 15 wyrazy „50 mln euro” zastępuje się wyrazami „100 mln euro”,

- w pkt 16 wyrazy „50 mln euro” zastępuje się wyrazami „100 mln euro”,

b) w ust. 2 wyrazy „na ostatni dzień roku podatkowego” zastępuje się wyrazami „w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego”;

2) w § 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) pkt 8a, następuje z dniem zawarcia umowy o współdziałanie;”;

3) w § 5 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) pkt 8a, następuje z dniem 1 stycznia roku następującego po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy o współdziałanie;”;

4) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. 1. Do kategorii podatników i płatników, o których mowa w § 1 pkt 1, należą również osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, należące na dzień 31 grudnia 2025 r. do kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 16, z wyłączeniem podatników będących stroną umowy o współdziałanie, jeżeli przynajmniej w jednym z dwóch kolejnych lat podatkowych, które rozpoczęły się po roku 2021, przy czym ostatni rok podatkowy zakończył się po roku 2023, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 50 mln euro i nieprzekraczającej 100 mln euro.

2. Kwotę wyrażoną w euro, o której mowa w ust. 1, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roku podatkowego.

3. Do ustalania przychodu, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 3 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 stosuje się odpowiednio.

4. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zaliczone do kategorii podatników i płatników, o których mowa w § 1 pkt 1, na podstawie ust. 1, mogą złożyć do dnia 15 października oświadczenie, w formie pisemnej, o wyłączeniu z tej kategorii do dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

5. Wyłączenie z kategorii, o której mowa w ust. 1, następuje z dniem 1 stycznia:

1) drugiego roku następującego po upływie dwóch kolejnych lat podatkowych, w których nie został spełniony warunek określony w ust. 1, albo

2) roku następującego po roku, w którym zostało złożone oświadczenie, o którym mowa w ust. 4.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwym dla podatników i płatników jest Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, podatnicy i płatnicy zawiadamiają, w formie pisemnej, o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok, od którego nastąpi zaliczenie do kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 15, albo wyłączenie z kategorii podatników i płatników, o których mowa w § 1 pkt 1.”;

5) w załączniku do rozporządzenia lp. 7 otrzymuje brzmienie: