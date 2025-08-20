REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1145
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 10 sierpnia 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo
Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 615) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 2:
a) w ust. 1:
- po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) podatnicy będący stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r. poz. 111, 497, 621, 622, 769 i 820), zwanej dalej „umową o współdziałanie”,”,
- w pkt 15 wyrazy „50 mln euro” zastępuje się wyrazami „100 mln euro”,
- w pkt 16 wyrazy „50 mln euro” zastępuje się wyrazami „100 mln euro”,
b) w ust. 2 wyrazy „na ostatni dzień roku podatkowego” zastępuje się wyrazami „w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego”;
2) w § 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) pkt 8a, następuje z dniem zawarcia umowy o współdziałanie;”;
3) w § 5 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) pkt 8a, następuje z dniem 1 stycznia roku następującego po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy o współdziałanie;”;
4) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:
„§ 7a. 1. Do kategorii podatników i płatników, o których mowa w § 1 pkt 1, należą również osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, należące na dzień 31 grudnia 2025 r. do kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 16, z wyłączeniem podatników będących stroną umowy o współdziałanie, jeżeli przynajmniej w jednym z dwóch kolejnych lat podatkowych, które rozpoczęły się po roku 2021, przy czym ostatni rok podatkowy zakończył się po roku 2023, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 50 mln euro i nieprzekraczającej 100 mln euro.
2. Kwotę wyrażoną w euro, o której mowa w ust. 1, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roku podatkowego.
3. Do ustalania przychodu, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 3 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 stosuje się odpowiednio.
4. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zaliczone do kategorii podatników i płatników, o których mowa w § 1 pkt 1, na podstawie ust. 1, mogą złożyć do dnia 15 października oświadczenie, w formie pisemnej, o wyłączeniu z tej kategorii do dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
5. Wyłączenie z kategorii, o której mowa w ust. 1, następuje z dniem 1 stycznia:
1) drugiego roku następującego po upływie dwóch kolejnych lat podatkowych, w których nie został spełniony warunek określony w ust. 1, albo
2) roku następującego po roku, w którym zostało złożone oświadczenie, o którym mowa w ust. 4.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwym dla podatników i płatników jest Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, podatnicy i płatnicy zawiadamiają, w formie pisemnej, o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok, od którego nastąpi zaliczenie do kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 15, albo wyłączenie z kategorii podatników i płatników, o których mowa w § 1 pkt 1.”;
5) w załączniku do rozporządzenia lp. 7 otrzymuje brzmienie:
|
7
|
Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie
|
podatnicy i płatnicy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4, 7-8a i 16
|
obszar całego kraju
§ 2.
§ 3.
§ 4.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli do dnia 15 października 2025 r. osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w § 7a ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, złożą oświadczenie, w formie pisemnej, o niezaliczaniu ich do kategorii, o której mowa w § 7a ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, do dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, podatnicy i płatnicy nie zawiadamiają o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
§ 5.
Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
- Data ogłoszenia: 2025-08-20
- Data wejścia w życie: 2026-01-01
- Data obowiązywania: 2026-01-01
