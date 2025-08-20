REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1148

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1148

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 18 sierpnia 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 126, 222 i 340) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 426 i 521 oraz z 2025 r. poz. 218) w § 2:

1) w pkt 3 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „lub alkohol izopropylowy 10 000 ml”;

2) po pkt 3a dodaje się pkt 3b-3e w brzmieniu:

„3b) alkohol izopropylowy 10 000 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku produkcji produktów biobójczych, o których mowa w pkt 3 lit. a, w postaci:

a) płynu pakowanego w opakowania jednostkowe, o pojemności do 5000 ml,

b) żeli, kremów i chusteczek do dezynfekcji, pakowanych w opakowania jednostkowe, o dowolnej pojemności;

3c) alkohol izopropylowy 10 000 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku produkcji produktów biobójczych, o których mowa w pkt 3 lit. b;

3d) alkohol izopropylowy 10 000 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku produkcji produktów biobójczych, o których mowa w pkt 3, spełniających wymagania dla wyrobów medycznych określone w pkt 4;

3e) keton etylowo-metylowy 1000 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol, w przypadku produkcji produktów biobójczych, o których mowa w pkt 3, w postaci żeli i kremów, pakowanych w opakowania jednostkowe o pojemności do 500 ml;”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 w zakresie § 2 pkt 3e, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-08-20
  • Data wejścia w życie: 2026-02-21
  • Data obowiązywania: 2026-02-21
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

