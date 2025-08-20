§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 426 i 521 oraz z 2025 r. poz. 218) w § 2:

1) w pkt 3 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „lub alkohol izopropylowy 10 000 ml”;

2) po pkt 3a dodaje się pkt 3b-3e w brzmieniu:

„3b) alkohol izopropylowy 10 000 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku produkcji produktów biobójczych, o których mowa w pkt 3 lit. a, w postaci:

a) płynu pakowanego w opakowania jednostkowe, o pojemności do 5000 ml,

b) żeli, kremów i chusteczek do dezynfekcji, pakowanych w opakowania jednostkowe, o dowolnej pojemności;



3c) alkohol izopropylowy 10 000 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku produkcji produktów biobójczych, o których mowa w pkt 3 lit. b;

3d) alkohol izopropylowy 10 000 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100 % vol, w przypadku produkcji produktów biobójczych, o których mowa w pkt 3, spełniających wymagania dla wyrobów medycznych określone w pkt 4;

3e) keton etylowo-metylowy 1000 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu etylowego 100 % vol, w przypadku produkcji produktów biobójczych, o których mowa w pkt 3, w postaci żeli i kremów, pakowanych w opakowania jednostkowe o pojemności do 500 ml;”.