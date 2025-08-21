REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1149

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 12 sierpnia 2025 r.

w sprawie konkursu na przedsiębiorcę wyznaczonego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 360 ust. 9 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221 oraz z 2025 r. poz. 637 i 820) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w art. 360 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej, zwanej dalej „ustawą”, w sprawie wyłonienia przedsiębiorcy wyznaczonego do realizacji obowiązku świadczenia usługi lub usług, o których mowa w art. 355 ust. 1 ustawy, lub realizacji obowiązku oferowania specjalnego pakietu cenowego dla jednej lub obu tych usług, zwanym dalej „konkursem”;

2) szczegółowy zakres oferty;

3) wymagane dokumenty;

4) szczegółowy tryb postępowania konkursowego.

§ 2.

1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się w dniu ogłoszenia konkursu, o którym mowa w art. 360 ust. 1 i 3 ustawy.

2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w art. 360 ust. 1 i 3 ustawy, zawiera:

1) wskazanie obowiązku świadczenia usługi lub usług, o których mowa w art. 355 ust. 1 ustawy, lub obowiązku oferowania specjalnego pakietu cenowego dla jednej lub obu tych usług, stanowiących przedmiot konkursu;

2) szczegółowe informacje dotyczące przedsiębiorcy telekomunikacyjnego związane z jego udziałem w postępowaniu konkursowym oraz obszar realizacji obowiązku świadczenia usługi lub usług, o których mowa w art. 355 ust. 1 ustawy, lub obowiązku oferowania specjalnego pakietu cenowego dla jednej lub obu tych usług;

3) określenie zawartości oferty przedsiębiorcy telekomunikacyjnego oraz wymagań, jakim powinna ona odpowiadać;

4) wymagane dokumenty składane przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego z ofertą;

5) wymagany poziom jakości i dostępności świadczonych usług przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, w tym sposób ustalania poziomu jakości i dostępności świadczonych usług - w przypadku konkursu dotyczącego obowiązku świadczenia usługi lub usług, o których mowa w art. 355 ust. 1 ustawy;

6) wskazanie dotyczące specjalnego pakietu cenowego oferowanego przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, uwzględniające szczególne potrzeby społeczne lub niskie dochody konsumentów, które ten pakiet ma obowiązek zaspokajać - w przypadku konkursu dotyczącego obowiązku oferowania specjalnego pakietu cenowego;

7) wskazanie, czy przedmiot konkursu obejmuje dodatkowy obowiązek stosowania jednolitych cen przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w ramach specjalnego pakietu cenowego na obszarze świadczenia usługi, której dotyczy ten pakiet - w przypadku konkursu dotyczącego obowiązku oferowania specjalnego pakietu cenowego;

8) szczegółowe wymagania dotyczące realizacji obowiązku świadczenia usługi lub usług, o których mowa w art. 355 ust. 1, lub obowiązku oferowania specjalnego pakietu cenowego dla jednej lub obu tych usług, uwzględniane w ocenie oferty zgodnie z kryteriami, o których mowa w art. 360 ust. 5 ustawy;

9) miejsce, formę oraz termin składania ofert.

3. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 45 dni od dnia ogłoszenia konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanej dalej „stroną podmiotową BIP UKE”.

4. Oferty złożone po terminie Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej „Prezesem UKE”, zwraca bez otwierania.

§ 3.

Oferta zawiera:

1) określenie obowiązku świadczenia usługi lub usług, o których mowa w art. 355 ust. 1 ustawy, lub obowiązku oferowania specjalnego pakietu cenowego dla jednej lub obu tych usług będącego przedmiotem konkursu;

2) wskazanie obszaru realizacji obowiązku świadczenia usługi lub usług, o których mowa w art. 355 ust. 1 ustawy, lub obowiązku oferowania specjalnego pakietu cenowego dla jednej lub obu tych usług;

3) oferowany termin rozpoczęcia realizacji obowiązku świadczenia usługi lub usług, o których mowa w art. 355 ust. 1 ustawy, lub obowiązku oferowania specjalnego pakietu cenowego dla jednej lub obu tych usług;

4) oferowany okres realizacji obowiązku świadczenia usługi lub usług, o których mowa w art. 355 ust. 1 ustawy, lub obowiązku oferowania specjalnego pakietu cenowego dla jednej lub obu tych usług;

5) oferowany poziom jakości i dostępności świadczonych usług, w tym sposób ustalania poziomu jakości i dostępności świadczonych usług - w przypadku konkursu dotyczącego obowiązku świadczenia usługi lub usług, o których mowa w art. 355 ust. 1 ustawy;

6) oferowane warunki w ramach specjalnego pakietu cenowego na obszarze świadczenia usługi, której dotyczy ten pakiet - w przypadku konkursu dotyczącego obowiązku oferowania specjalnego pakietu cenowego;

7) prognozowany koszt netto realizacji obowiązku świadczenia usługi lub usług, o których mowa w art. 355 ust. 1 ustawy, lub obowiązku oferowania specjalnego pakietu cenowego dla jednej lub obu tych usług.

§ 4.

1. Do składanej oferty załącza się:

1) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o konkursie oraz o jego akceptacji;

2) dokumenty:

a) potwierdzające formę prawną prowadzenia działalności przez oferenta,

b) pozwalające ocenić oferenta i jego ofertę zgodnie z kryteriami, o których mowa w art. 360 ust. 5 ustawy, potwierdzające:

- prognozowany koszt netto, o którym mowa w § 3 pkt 7, w szczególności kalkulację prognozowanego kosztu netto, wraz z rachunkami lub innymi dokumentami zawierającymi dane lub informacje służące za podstawę obliczenia tego kosztu netto,

- ekonomiczną zdolność oferenta do realizacji obowiązku zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o konkursie i ofercie, w tym:

- - roczne sprawozdania finansowe wykazujące w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań za okres wskazany przez Prezesa UKE,

- - posiadanie przez oferenta określonej zdolności kredytowej lub środków finansowych,

- - zaświadczenie lub zaświadczenia, że oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- - oświadczenie, że nie orzeczono wobec oferenta zakazu ubiegania się o zamówienie,

- - oświadczenie, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oferenta,

- techniczną zdolność oferenta do realizacji obowiązku zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o konkursie i ofercie, w szczególności dokumenty zawierające opis rozwiązań technicznych w zakresie realizacji tego obowiązku, zawierające mapę zasięgu usługi lub usług, o których mowa w art. 355 ust. 1 ustawy.

2. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, oraz ich tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

3. Przed upływem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 9, oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie przez jej wycofanie i złożenie nowej.

§ 5.

1. Komisja konkursowa, o której mowa w art. 360 ust. 6 ustawy, zwana dalej „Komisją”, podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego Komisji.

2. Komisja działa na podstawie regulaminu pracy zatwierdzonego przez Prezesa UKE i ogłoszonego na stronie podmiotowej BIP UKE najpóźniej w terminie składania ofert, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 9.

§ 6.

1. Komisja otwiera oferty i sporządza listę oferentów, którzy złożyli oferty w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 9, oraz przekazuje ją niezwłocznie Prezesowi UKE.

2. Prezes UKE niezwłocznie po otrzymaniu listy oferentów ogłasza ją na stronie podmiotowej BIP UKE.

§ 7.

1. W pierwszym etapie badania ofert Komisja dokonuje sprawdzenia, czy:

1) oferta została złożona w miejscu, formie oraz terminie określonych w ogłoszeniu o konkursie;

2) została zachowana zgodność złożonej oferty z warunkami i wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o konkursie.

2. Komisja kwalifikuje do drugiego etapu oferty spełniające warunki, o których mowa w ust. 1.

3. Komisja sporządza listę ofert zakwalifikowanych do drugiego etapu, które podlegają ocenie w zakresie:

1) wskazanego w ofercie prognozowanego kosztu netto realizacji obowiązku świadczenia usługi lub usług, o których mowa w art. 355 ust. 1 ustawy, lub obowiązku oferowania specjalnego pakietu cenowego dla jednej lub obu tych usług na określonych w ofercie warunkach;

2) ekonomicznej i technicznej zdolności oferenta do realizacji obowiązku świadczenia usługi lub usług, o których mowa w art. 355 ust. 1 ustawy, lub obowiązku oferowania specjalnego pakietu cenowego dla jednej lub obu tych usług na określonych w ofercie warunkach, o których mowa w § 3 pkt 2-6.

4. Komisja ocenia oferty zakwalifikowane do drugiego etapu, przyznając punkty osobno za każde kryterium, o którym mowa w art. 360 ust. 5 ustawy, zgodnie z ogłoszeniem o konkursie.

§ 8.

Z przebiegu postępowania konkursowego Komisja sporządza protokół, który niezwłocznie przekazuje Prezesowi UKE wraz z dokumentami związanymi z postępowaniem konkursowym.

§ 9.

1. Prezes UKE, po przyjęciu protokołu z przebiegu postępowania konkursowego, ogłasza na stronie podmiotowej BIP UKE wyniki konkursu.

2. Ogłoszenie wyników konkursu kończy postępowanie konkursowe.

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Cyfryzacji: K. Gawkowski

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2720).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie konkursu na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wyznaczonego do realizacji obowiązku świadczenia usług wchodzących w skład usługi powszechnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 11), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 104 pkt 7 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1222).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-08-21
  • Data wejścia w życie: 2025-09-05
  • Data obowiązywania: 2025-09-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA