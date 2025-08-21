§ 2.

1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się w dniu ogłoszenia konkursu, o którym mowa w art. 360 ust. 1 i 3 ustawy.

2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w art. 360 ust. 1 i 3 ustawy, zawiera:

1) wskazanie obowiązku świadczenia usługi lub usług, o których mowa w art. 355 ust. 1 ustawy, lub obowiązku oferowania specjalnego pakietu cenowego dla jednej lub obu tych usług, stanowiących przedmiot konkursu;

2) szczegółowe informacje dotyczące przedsiębiorcy telekomunikacyjnego związane z jego udziałem w postępowaniu konkursowym oraz obszar realizacji obowiązku świadczenia usługi lub usług, o których mowa w art. 355 ust. 1 ustawy, lub obowiązku oferowania specjalnego pakietu cenowego dla jednej lub obu tych usług;

3) określenie zawartości oferty przedsiębiorcy telekomunikacyjnego oraz wymagań, jakim powinna ona odpowiadać;

4) wymagane dokumenty składane przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego z ofertą;

5) wymagany poziom jakości i dostępności świadczonych usług przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, w tym sposób ustalania poziomu jakości i dostępności świadczonych usług - w przypadku konkursu dotyczącego obowiązku świadczenia usługi lub usług, o których mowa w art. 355 ust. 1 ustawy;

6) wskazanie dotyczące specjalnego pakietu cenowego oferowanego przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, uwzględniające szczególne potrzeby społeczne lub niskie dochody konsumentów, które ten pakiet ma obowiązek zaspokajać - w przypadku konkursu dotyczącego obowiązku oferowania specjalnego pakietu cenowego;

7) wskazanie, czy przedmiot konkursu obejmuje dodatkowy obowiązek stosowania jednolitych cen przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w ramach specjalnego pakietu cenowego na obszarze świadczenia usługi, której dotyczy ten pakiet - w przypadku konkursu dotyczącego obowiązku oferowania specjalnego pakietu cenowego;

8) szczegółowe wymagania dotyczące realizacji obowiązku świadczenia usługi lub usług, o których mowa w art. 355 ust. 1, lub obowiązku oferowania specjalnego pakietu cenowego dla jednej lub obu tych usług, uwzględniane w ocenie oferty zgodnie z kryteriami, o których mowa w art. 360 ust. 5 ustawy;

9) miejsce, formę oraz termin składania ofert.

3. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 45 dni od dnia ogłoszenia konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanej dalej „stroną podmiotową BIP UKE”.

4. Oferty złożone po terminie Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej „Prezesem UKE”, zwraca bez otwierania.