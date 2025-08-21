Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 8 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1151)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 17 czerwca 2002 r.

w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 914) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej;

2) tryb wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii służbowych;

3) wzór kwestionariusza opinii służbowej.

§ 2. 1. Opinię służbową dotyczącą funkcjonariusza Straży Granicznej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, sporządza się:

1) w okresie służby przygotowawczej nie później niż do:

a) 90 dnia po upływie pierwszego roku służby,

b) 30 dnia przed upływem drugiego roku służby,

c) 90 dnia przed mianowaniem na stałe;

2) w służbie stałej:

a) po upływie każdych 3 lat służby do osiągnięcia 15 lat służby, a później po upływie każdych 5 lat służby,

b) po upływie co najmniej 6 miesięcy od dnia sporządzenia opinii służbowej stwierdzającej niewywiązywanie się z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku;

3)2) w służbie kontraktowej nie później niż do:

a) 30 dnia przed upływem okresu próbnego,

b) 90 dnia przed mianowaniem na stałe.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a, liczy się od dnia przyjęcia do służby lub od dnia ostatniego okresowego opiniowania służbowego, zwanego dalej „opiniowaniem”. Przy obliczaniu terminów sporządzania opinii służbowej nie uwzględnia się opiniowania w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.

3. Termin opiniowania może ulec przesunięciu o okres:

1) zawieszenia w czynnościach służbowych;

2) urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego;

2a) (uchylony);

2b) urlopu rodzicielskiego;

2c) urlopu ojcowskiego;

3) urlopu wychowawczego;

4) urlopu bezpłatnego;

5) pozostawania w dyspozycji;

6) oddelegowania do wykonywania zadań poza Strażą Graniczną;

7) pełnienia służby poza granicami państwa;

8) zaprzestania służby z powodu choroby;

9) niezbędny do dokonania oceny opiniowanego funkcjonariusza, jeżeli osoba sporządzająca opinię jest przełożonym funkcjonariusza przez okres krótszy niż 6 miesięcy - nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy liczonych od daty objęcia stanowiska przez tego przełożonego;

10) zwolnienia od zajęć służbowych, udzielonego na podstawie przepisów, o których mowa w art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej „ustawą”.

§ 3. 1. Opiniowania dokonuje się przed upływem okresów, o których mowa w § 2, w przypadkach:

1) stwierdzenia w okresie służby przygotowawczej nieprzydatności funkcjonariusza do służby lub nieprzydatności na zajmowanym stanowisku, a w okresie służby stałej niewywiązywania się z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku;

1a)3) stwierdzenia w okresie służby kontraktowej nieprzydatności funkcjonariusza do służby;

2) ustalania, czy funkcjonariusz spełnia warunki do mianowania na wyższy stopień Straży Granicznej, jeżeli od dnia ostatniego opiniowania upłynął co najmniej rok albo wystąpiły okoliczności uzasadniające zmianę opinii służbowej, mającą wpływ na mianowanie funkcjonariusza na wyższy stopień służbowy;

3) przed wystąpieniem z wnioskiem o przedterminowe zatarcie kary dyscyplinarnej;

4) przeniesienia funkcjonariusza do innej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, jeżeli od dnia ostatniego opiniowania upłynęło co najmniej 6 miesięcy;

5) na zakończenie szkoleń wymaganych do uzyskania kwalifikacji zawodowych podstawowych i podoficerskich, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ustawy;

6) (uchylony);

7) na polecenie Komendanta Głównego Straży Granicznej, Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komendanta oddziału, ośrodka szkolenia, ośrodka, placówki lub dywizjonu Straży Granicznej;

8) przed wydaniem decyzji o przyznaniu świadczenia motywacyjnego, o którym mowa w art. 117d ustawy, jeżeli od dnia ostatniego opiniowania upłynęły co najmniej 3 miesiące;

9) przed wydaniem decyzji o przyznaniu świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 117e ustawy, jeżeli od dnia ostatniego opiniowania upłynęły co najmniej 3 miesiące.

2. (uchylony).

§ 3a. 1. Opiniowania w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, dokonuje się najpóźniej na 120 dni przed najbliższym możliwym terminem mianowania funkcjonariusza na wyższy stopień służbowy na podstawie art. 56 ustawy.

2. Termin opiniowania, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy opinii służbowej wydanej w trybie odwoławczym.

3. Ostateczna opinia służbowa zawierająca wniosek o niemianowanie funkcjonariusza na wyższy stopień służbowy pozostaje w mocy nie dłużej niż do 121 dnia przed kolejnym możliwym terminem mianowania funkcjonariusza na wyższy stopień służbowy na podstawie art. 56 ustawy, chyba że przed tym terminem zostanie sporządzona kolejna opinia służbowa.

§ 4. 1. Opiniowanie polega na ocenie:

1) przygotowania zawodowego funkcjonariusza podlegającego opiniowaniu, zwanego dalej „opiniowanym”, w tym posiadanego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, uprawnień specjalistycznych oraz posiadanych umiejętności;

2) sposobu wykonywania przez opiniowanego zadań służbowych;

3) wyników osiąganych przez opiniowanego podczas szkolenia;

4) uzdolnień opiniowanego mających wpływ na sposób wykonywania zadań służbowych.

2. Oceny sposobu wykonywania przez opiniowanego zadań służbowych dokonuje się według następujących kryteriów:

1) terminowość;

2) jakość;

3) efektywność;

4) fachowość;

5) samodzielność;

6) umiejętność określania ważności realizacji zadań służbowych;

7) inicjatywa przy wykonywaniu zadań służbowych;

8) współpraca z innymi osobami (współpraca zespołowa) przy wykonywaniu zadań służbowych;

9) zastępstwo innego funkcjonariusza w zakresie odpowiedzialności służbowej wynikającej z zakresu uprawnień i obowiązków.

3. Oceny wyników osiąganych przez opiniowanego podczas szkolenia dokonuje się według następujących kryteriów:

1) wynik szkolenia (stopień uzyskanej podczas szkolenia wiedzy teoretycznej i praktycznej);

2) odpowiedzialność i zdyscyplinowanie;

3) zachowanie w sytuacjach konfliktowych i zachowanie ukierunkowane na współpracę zespołową.

4. Opiniowanie funkcjonariuszy zajmujących stanowiska kierownicze w Straży Granicznej oprócz kryteriów, o których mowa w ust. 2, obejmuje także ocenę umiejętności:

1) organizacji pracy, kierowania i nadzoru;

2) motywowania podległych funkcjonariuszy.

5. Skalę ocen i kryteria oceny, o której mowa w ust. 1 pkt 2-4, zawiera kwestionariusz opinii służbowej.

§ 5. 1. Opinię służbową sporządza osoba zajmująca stanowisko kierownicze bezpośrednio wyższe od stanowiska zajmowanego przez funkcjonariusza podlegającego opiniowaniu, poczynając od stanowiska dowódcy plutonu (równorzędnego), zwana dalej „bezpośrednim przełożonym”.

1a. Bezpośrednim przełożonym właściwym do sporządzenia opinii w stosunku do Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

2. Opinię służbową o funkcjonariuszu delegowanym do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej sporządza przełożony właściwy w czasie delegowania.

2a. Opinię służbową o funkcjonariuszu oddelegowanym do wykonywania zadań poza Strażą Graniczną sporządza kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, któremu funkcjonariusz podlegał przed oddelegowaniem. Opinię służbową sporządza się po uzyskaniu pisemnej informacji, o której mowa w art. 41ia ustawy, od kierownika lub dyrektora generalnego urzędu, jednostki organizacyjnej lub służby, do których funkcjonariusz został oddelegowany.

3. Opinię służbową o funkcjonariuszu pozostającym w dyspozycji sporządza przełożony, w którego dyspozycji pozostaje opiniowany.

4. Wzór formularza opinii służbowej określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6. 1. W trakcie sporządzania opinii służbowej bezpośredni przełożony przeprowadza z opiniowanym rozmowę, podczas której dokonuje oceny jego służby lub przebiegu szkolenia oraz wysłuchuje stanowiska opiniowanego w tej sprawie.

2. W przypadku wystąpienia trudności w bezpośrednim przeprowadzeniu rozmowy z funkcjonariuszem oddelegowanym do wykonywania zadań poza Strażą Graniczną albo delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa, bezpośredni przełożony przeprowadza z opiniowanym rozmowę telefonicznie albo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 7. 1. Przełożony, który sporządził opinię służbową, zapoznaje z nią opiniowanego w terminie 14 dni od jej sporządzenia. Opiniowany potwierdza podpisem zapoznanie się z opinią służbową.

1a. Przełożony, który sporządził opinię służbową o funkcjonariuszu oddelegowanym do wykonywania zadań poza Strażą Graniczną albo delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa, może zapoznać z nią opiniowanego przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.

1b. W przypadku gdy opiniowany, o którym mowa w ust. 1a, został zapoznany z opinią służbową przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, przedstawia on swoje stanowisko dotyczące treści opinii służbowej w ten sam sposób w terminie trzech dni od dnia jej otrzymania.

1c. Za dzień zapoznania opiniowanego, o którym mowa w ust. 1a, z opinią służbową otrzymaną przy pomocy środków komunikacji elektronicznej uznaje się dzień przedstawienia przez niego stanowiska, o którym mowa w ust. 1b, a w przypadku nieprzedstawienia takiego stanowiska - dzień upływu terminu do jego przedstawienia.

1d. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1b, włącza się do akt osobowych funkcjonariusza.

2. (uchylony).

3. W razie odmowy opiniowanego podpisania opinii służbowej przełożony, który sporządził opinię służbową, dokonuje na niej odpowiedniej adnotacji.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, uznaje się, iż opiniowany został zapoznany z opinią służbową w dniu dokonania przez przełożonego adnotacji o odmowie podpisania opinii służbowej.

§ 8. 1. Opiniowany, który nie zgadza się z treścią opinii służbowej, może wnieść w terminie 14 dni od zapoznania się z opinią służbową odwołanie na piśmie do wyższego przełożonego, za pośrednictwem przełożonego, który sporządził opinię służbową.

1a. Wyższym przełożonym właściwym do rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 1, jest Komendant Główny Straży Granicznej, Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komendant oddziału, ośrodka szkolenia, ośrodka, placówki oraz dywizjonu Straży Granicznej.

1b. Do rozpatrzenia odwołania od opinii służbowej:

1)4) stwierdzającej nieprzydatność do służby w okresie służby przygotowawczej albo kontraktowej,

2) stwierdzającej nieprzydatność na zajmowanym stanowisku w okresie służby przygotowawczej,

3) będącej kolejną opinią stwierdzającą niewywiązywanie się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej, wydaną po upływie co najmniej 6 miesięcy od poprzedniej opinii stwierdzającej niewywiązywanie się z obowiązków służbowych,

4) zawierającej wniosek o niemianowanie funkcjonariusza na wyższy stopień służbowy w najbliższym terminie mianowania

- właściwi są Komendant Główny Straży Granicznej, Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci ośrodków szkolenia Straży Granicznej oraz komendanci ośrodków Straży Granicznej.

1c. W przypadku opinii wydanej przez Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej wyższym przełożonym właściwym do rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 1, jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania oraz w okresie rozpatrywania odwołania opinia służbowa nie może stanowić podstawy do wydania decyzji personalnej, której podjęcie jest uzależnione od treści tej opinii.

3. Jeżeli przełożony, który wydał opinię służbową, uzna, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie, sporządza nową opinię służbową. W przypadku uznania odwołania za nieuzasadnione, przełożony przesyła opinię służbową wyższemu przełożonemu wraz z odwołaniem i własnym stanowiskiem w sprawie, w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.

4. Przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania powołuje co najmniej 3-osobową komisję do zbadania uwag zawartych w odwołaniu. W skład komisji nie może wchodzić bezpośredni przełożony, który sporządził opinię służbową, od której wniesiono odwołanie. W przypadku gdy opiniowany jest członkiem związku zawodowego, do składu komisji powołuje się przedstawiciela tego związku wyznaczonego przez zakładową organizację związkową wskazaną przez opiniowanego w odwołaniu.

4a. Na zawarty w odwołaniu od opinii służbowej wniosek opiniowanego niebędącego członkiem związku zawodowego przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania zawiadamia o powołaniu komisji wskazaną przez opiniowanego zakładową organizację związkową. Zakładowa organizacja związkowa może w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zgłosić swojego przedstawiciela do składu komisji, o której mowa w ust. 4.

5. Komisja, o której mowa w ust. 4, sporządza protokół, w którym przedstawia wnioski w sprawie uwzględnienia lub odrzucenia odwołania.

6. Przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania, po zapoznaniu się z wnioskami komisji, może:

1) utrzymać w mocy zaskarżoną opinię służbową;

2) uchylić opinię służbową i polecić ponowne wydanie opinii służbowej z uwzględnieniem wskazanych okoliczności.

7. Przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania jest obowiązany wydać decyzję, o której mowa w ust. 6, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.

8. Opinia służbowa, od której nie wniesiono odwołania, oraz opinia służbowa wydana w trybie odwoławczym jest opinią ostateczną. Ostateczną opinię służbową włącza się do akt osobowych opiniowanego, z wyjątkiem opinii służbowej wydanej w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3. Uchylona opinia służbowa podlega zniszczeniu.

§ 9. Opiniowany, który nie zgadza się z treścią opinii służbowej sporządzonej przez:

1) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

2) Komendanta Głównego Straży Granicznej jako bezpośredniego przełożonego

- może wystąpić odpowiednio do ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo Komendanta Głównego Straży Granicznej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

§ 10. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej od dnia 16 czerwca 2002 r.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia5).



Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1151)6)

WZÓR - OPINIA SŁUŻBOWA

















1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).

2) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 stycznia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 69), które weszło w życie z dniem 22 stycznia 2025 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26 czerwca 2002 r.

6) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.