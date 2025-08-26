REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1174
USTAWA
z dnia 25 lipca 2025 r.
o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Art. 1.
1) w art. 28 w ust. 1d pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej, jeżeli ubezpieczający wyraził zgodę na składanie mu oświadczeń w takiej postaci, lub”;
2) w art. 46 w ust. 1d pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej, jeżeli ubezpieczający wyraził zgodę na składanie mu oświadczeń w takiej postaci, lub”;
3) w art. 62 w ust. 1d pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej, jeżeli ubezpieczający wyraził zgodę na składanie mu oświadczeń w takiej postaci, lub”.
Art. 2.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2025-08-26
- Data wejścia w życie: 2025-09-10
- Data obowiązywania: 2025-09-10
