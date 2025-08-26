REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1176
USTAWA
z dnia 5 sierpnia 2025 r.
o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o ewidencji ludności
Art. 1.
„2a. Zakład ubezpieczeń przed zawarciem umowy, o której mowa w art. 23 ust. 1, może weryfikować w sposób, o którym mowa w art. 23j lub art. 23m ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2025 r. poz. 274, 1006 i 1176), za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, o którym mowa w art. 23a tej ustawy, czy numer PESEL ubezpieczającego lub osoby, na rzecz której ma być zawarta umowa, o której mowa w art. 23 ust. 1, jest zastrzeżony. W przypadku gdy weryfikacja wykaże, że numer PESEL jest zastrzeżony, przepisu ust. 2 nie stosuje się.”.
Art. 2.
„10) zakładom ubezpieczeń, w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań;
11) Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań.”.
Art. 3.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2025-08-26
- Data wejścia w życie: 2025-11-27
- Data obowiązywania: 2025-11-27
