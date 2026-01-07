Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 198) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy wykaz kosztów mogących stanowić polskie koszty kwalifikowalne oraz szczegółowy wykaz kosztów wyłączonych z kwalifikowania jako polskie koszty kwalifikowalne;

2) minimalne planowane czasy trwania utworów audiowizualnych oraz minimalne wartości polskich kosztów kwalifikowalnych uprawniających do wnioskowania o wsparcie finansowe - osobno dla poszczególnych rodzajów utworów audiowizualnych;

3) wzór wniosku o wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie kryteriów testu kwalifikacyjnego;

4) wzór wniosku o wsparcie finansowe na produkcję audiowizualną albo świadczenie usługi na rzecz produkcji audiowizualnej utworów audiowizualnych;

5) wzór testu kwalifikacyjnego wraz ze szczegółowymi kryteriami testu kwalifikacyjnego i odpowiadającą im punktacją;

6) wzór raportu końcowego z prac objętych wsparciem finansowym na produkcję audiowizualną albo świadczenie usług na rzecz produkcji audiowizualnej.

§ 2. 1. Wsparcie finansowe przyznaje się na produkcję audiowizualną następujących utworów audiowizualnych:

1) filmu fabularnego o metrażu nie krótszym niż 70 minut, którego wartość polskich kosztów kwalifikowalnych przekracza kwotę 4 000 000 zł w ramach budżetu produkcji audiowizualnej;

2) filmu dokumentalnego o metrażu nie krótszym niż 40 minut, którego wartość polskich kosztów kwalifikowalnych przekracza kwotę 300 000 zł w ramach budżetu produkcji audiowizualnej;

3)2) filmu animowanego o metrażu nie krótszym niż 15 minut, którego wartość polskich kosztów kwalifikowalnych przekracza kwotę 300 000 zł w ramach budżetu produkcji audiowizualnej;

4)2) serialu fabularnego o metrażu każdego z odcinków nie krótszym niż 25 minut, którego średnia wartość polskich kosztów kwalifikowalnych przekracza kwotę 1 000 000 zł w ramach budżetu odcinka sezonu serialu;

5) serialu dokumentalnego o metrażu sezonu nie krótszym niż 150 minut, którego łączna wartość polskich kosztów kwalifikowalnych w ramach sezonu przekracza kwotę 1 000 000 zł;

6)3) serialu animowanego o metrażu sezonu nie krótszym niż 50 minut, którego łączna wartość kosztów kwalifikowalnych w ramach sezonu przekracza kwotę 1 000 000 zł.

2. Wsparcie finansowe przyznaje się na świadczenie usług na rzecz produkcji audiowizualnej w przypadku:

1) filmu fabularnego o metrażu nie krótszym niż 70 minut, którego wartość polskich kosztów kwalifikowalnych świadczonych usług przekracza kwotę 1 000 000 zł;

2) filmu dokumentalnego o metrażu nie krótszym niż 40 minut, którego wartość polskich kosztów kwalifikowalnych świadczonych usług przekracza kwotę 300 000 zł;

3)4) filmu animowanego o metrażu nie krótszym niż 15 minut, którego wartość polskich kosztów kwalifikowalnych świadczonych usług przekracza kwotę 200 000 zł;

4)4) serialu fabularnego o metrażu każdego z odcinków nie krótszym niż 25 minut, którego średnia wartość polskich kosztów kwalifikowalnych świadczonych usług w ramach sezonu przekracza kwotę 1 000 000 zł;

5) serialu dokumentalnego o metrażu nie krótszym niż 150 minut, którego łączna wartość polskich kosztów kwalifikowalnych świadczonych usług w ramach sezonu przekracza kwotę 300 000 zł;

6)5) serialu animowanego o metrażu nie krótszym niż 50 minut, którego łączna wartość polskich kosztów kwalifikowalnych świadczonych usług w ramach sezonu przekracza kwotę 500 000 zł.

§ 3. Szczegółowy wykaz kosztów mogących stanowić polskie koszty kwalifikowalne oraz szczegółowy wykaz kosztów wyłączonych z kwalifikowania jako polskie koszty kwalifikowalne określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Wzór wniosku o wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie kryteriów testu kwalifikacyjnego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Wzór wniosku o wsparcie finansowe na produkcję audiowizualną albo świadczenie usługi na rzecz produkcji audiowizualnej utworów audiowizualnych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. 1.6) Minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania wsparcia finansowego wynosi 25.



1a. (uchylony).7)

2. Wzór testu kwalifikacyjnego wraz ze szczegółowymi kryteriami testu kwalifikacyjnego i odpowiadającą im punktacją określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. Wzór raportu końcowego z prac objętych wsparciem finansowym na produkcję audiowizualną albo świadczenie usług na rzecz produkcji audiowizualnej określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 7. Wsparcie finansowe na produkcję audiowizualną utworu audiowizualnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, przyznaje się w przypadku wniosku złożonego w:

1) 2019 r., gdy wartość polskich kosztów kwalifikowalnych tego utworu przekracza kwotę 2 500 000 zł w ramach budżetu produkcji audiowizualnej;

2) 2020 r., gdy wartość polskich kosztów kwalifikowalnych tego utworu przekracza kwotę 3 000 000 zł w ramach budżetu produkcji audiowizualnej;

3) 2021 r., gdy wartość polskich kosztów kwalifikowalnych tego utworu przekracza kwotę 3 000 000 zł w ramach budżetu produkcji audiowizualnej.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia8).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z dnia 11 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 6)

Załącznik nr 19)

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KOSZTÓW MOGĄCYCH STANOWIĆ POLSKIE KOSZTY KWALIFIKOWALNE ORAZ SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KOSZTÓW WYŁĄCZONYCH Z KWALIFIKOWANIA JAKO POLSKIE KOSZTY KWALIFIKOWALNE

1. Polskie koszty kwalifikowalne obejmują uzasadnione i niezbędne dla produkcji audiowizualnej koszty:

1) przygotowania do produkcji powstałe w ramach poszukiwania pozastudyjnych lokalizacji produkcji audiowizualnej, obejmujące koszty:

a) wynagrodzeń osób zaangażowanych w przygotowanie do produkcji, w tym koszty nabycia praw autorskich,

b) pozwoleń na realizację zdjęć,

c) przygotowania materiałów wizualnych oraz dokumentacji obiektów służących do produkcji audiowizualnej (w szczególności fotografii, prezentacji drukowanych i multimedialnych, druku materiałów, projektów plastycznych oraz testów związanych z produkcją animacji),

d) najmu sprzętu służącego do przygotowania materiałów wizualnych,

e) poszukiwania lokalizacji produkcji animacji,

f) tłumaczeń dokumentów i materiałów związanych z poszukiwaniem lokalizacji produkcji audiowizualnej,

g) castingu;

2) realizacji produkcji audiowizualnej, w tym koszty:

a) scenografii i kostiumów, obejmujące koszty:

- tworzenia, adaptacji lub najmu scenografii,

- tworzenia, utrzymania, najmu rekwizytów lub zakupu rekwizytów, które zostały zużyte w toku produkcji,

- tworzenia, utrzymania, najmu kostiumów lub zakupu kostiumów, które zostały zużyte w toku produkcji,

- najmu studia filmowego lub hali zdjęciowej,

- najmu lokacji filmowych (obiektów zdjęciowych),

- przygotowania plenerów,

- najmu zwierząt,

- najmu pojazdów,

- najmu broni,

- najmu urządzeń na planie lub w studio, takich jak: przyczepy dla ekipy, mobilne kuchnie, generatory prądotwórcze,

- najmu pomieszczeń scenograficznych, w tym rekwizytorni, magazynów, składów,

- zabezpieczenia planu, w tym koszty pojazdów służb odpowiedzialnych za zachowanie bezpieczeństwa, karetek pogotowia, pojazdów straży pożarnej,

- związane z efektami wizualnymi, modelowaniem postaci, tworzeniem scenografii i tła w animacji, w tym koszty usług oraz koszty wynajęcia lub zakupu materiałów eksploatacyjnych na potrzeby utworów audiowizualnych,

- efektów specjalnych na planie, materiałów eksploatacyjnych, broni filmowej,

- charakteryzacji, makijażu, fryzjerskie,

- techniczne związane z archiwizacją materiałów filmowych,

- związane z montażem filmów na planie,

- związane z korekcją barwną obrazu,

b) pozyskania sprzętu technicznego służącego do produkcji audiowizualnej, obejmujące koszty:

- najmu sprzętu oświetleniowego, w tym podnośników i wież, oraz najmu lub zakupu materiałów eksploatacyjnych,

- najmu agregatów oraz zakupu paliwa do agregatów,

- najmu kamery, sprzętu do kamery, innego sprzętu służącego do rejestracji obrazu audiowizualnego oraz najmu lub zakupu materiałów eksploatacyjnych,

- najmu osprzętu kamerowego (gripa) oraz najmu lub zakupu materiałów eksploatacyjnych,

- najmu sprzętu dźwiękowego oraz najmu lub zakupu materiałów eksploatacyjnych,

- zakupu nośników obrazu i dźwięku,

- najmu sprzętu komputerowego do tworzenia animacji,

- najmu mocy obliczeniowej do tworzenia animacji,

- umowy cywilnoprawnej umożliwiającej korzystanie przez czas oznaczony z oprogramowania do tworzenia animacji lub efektów specjalnych,

c) pozostałe koszty realizacji produkcji audiowizualnej, obejmujące koszty:

- nabycia praw do scenariusza oraz praw do adaptacji umożliwiających realizację produkcji audiowizualnej,

- prac literackich i plastycznych, w tym graficznych i ilustratorskich, związanych z rozwojem i realizacją utworu audiowizualnego, w tym koszty nabycia praw autorskich,

- biurowe i administracyjne poniesione w miejscu produkcji innym niż stała siedziba lub w innym miejscu prowadzenia działalności przez wnioskodawcę, takim jak plan filmowy lub lokacje, w tym koszty:

- - najmu przestrzeni biurowej, magazynowej oraz mebli,

- - najmu sprzętu biurowego, w szczególności telefonu, faksu, komputera, fotokopiarki,

- - artykułów biurowych i papierniczych,

- - umowy cywilnoprawnej umożliwiającej korzystanie przez czas oznaczony z oprogramowania do zarządzania procesami produkcji animacji,

- - użytkowania elektryczności, wody, gazu, telefonu, Internetu,

- - usług pocztowych i kurierskich,

- - kosztów prowadzenia rachunku bankowego wyodrębnionego dla utworu audiowizualnego oraz kosztów przelewów dokonywanych z tego rachunku,

- ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wszystkich członków ekipy,

- ubezpieczeń planu filmowego i ubezpieczeń produkcji audiowizualnej, w tym ubezpieczeń majątkowych obejmujących w szczególności ochronę sprzętu niezbędnego do produkcji audiowizualnej z wyłączeniem kosztów ubezpieczeń zakończenia produkcji,

- łączności na planie,

- zabezpieczenia planu filmowego i zabezpieczenia medycznego,

- cła,

- tłumaczeń dokumentów i materiałów niezbędnych do realizacji produkcji audiowizualnej,

- obsługi i usług prawnych oraz innych usług konsultacyjnych i audytorskich, usług księgowych, realizowanych w związku z realizacją produkcji audiowizualnej przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości nieprzekraczającej łącznie 7 % budżetu prac objętych wsparciem finansowym,

- usług bankowych związanych z prowadzeniem rachunku powierniczego związanego z przyznaniem wsparcia finansowego;

3) związane z podróżami, zakwaterowaniem, wyżywieniem w czasie przygotowania do produkcji audiowizualnej, realizacji produkcji audiowizualnej oraz postprodukcji, obejmujące koszty:

a) transportu, w tym najmu samochodów i wszystkich innych pojazdów niezbędnych do realizacji prac objętych wsparciem finansowym na produkcję audiowizualną albo na świadczenie usługi na rzecz produkcji audiowizualnej utworów audiowizualnych, koszty paliwa, opłaty drogowe,

b) parkingów przy obiektach zdjęciowych, a także przejazdów lub przelotów w klasie ekonomicznej lub w klasie pierwszej albo w klasie biznes, jeśli jest to wymagane zawartymi umowami, tylko w sytuacji, w której Rzeczpospolita Polska jest miejscem początkowym lub końcowym przejazdu, przejazd lub przelot dotyczy członków ekipy albo osób realizujących produkcję audiowizualną, a podróż ma bezpośredni związek z realizacją produkcji, przy czym przejazd lub przelot w klasie pierwszej albo w klasie biznes może odbywać się nie częściej niż czterokrotnie w roku dla każdej lokalizacji zdjęć filmowych i może dotyczyć wyłącznie aktorów obsady głównej (obsady pierwszoplanowej), reżysera, operatora obrazu, twórcy adaptacji utworu literackiego, twórcy stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub słowno-muzycznych, twórcy scenariusza oraz przedstawicieli producenta i koproducentów, producenta wykonawczego, producenta wiodącego, producenta kreatywnego, producenta finansowego, producenta liniowego oraz kierownika produkcji,

c) zakwaterowania ekipy zaangażowanej w produkcję utworu audiowizualnego w okresie przygotowania produkcji, okresie zdjęciowym oraz okresie postprodukcji,

d) posiłków;

4) montażu i postprodukcji, obejmujące koszty:

a) opracowania materiału zdjęciowego,

b) montażu obrazu, dźwięku, muzyki, synchronizacji dźwięku z obrazem,

c) usług związanych z jakością obrazu, w tym dotyczących kontroli jakości obrazu oraz podwyższania jakości obrazu,

d) udźwiękowienia, nagrania i zgrania dźwięku lub muzyki, w tym wstępnego zgrania dźwięku lub muzyki,

e) dubbingu, napisów, nagrania i zgrania postsynchronów (postsynchronizacji i podkładania dialogów lub efektów dźwiękowych),

f) najmu sprzętu do montażu obrazu i postprodukcji dźwięku, najmu montażowni obrazu i dźwięku,

g) najmu sprzętu na potrzeby tworzenia animacji, compositingu oraz renderingu,

h) przygotowania taśmy filmowej,

i) umów cywilnoprawnych na czas oznaczony uprawniających do korzystania z oprogramowania komputerowego niezbędnego do wykonania postprodukcji, w tym montażu, efektów wizualnych lub dźwiękowych lub animacji, do danego projektu na czas określony zgodnie z harmonogramem,

j) najmu studia nagraniowego,

k) zakupu nośników cyfrowych,

l) audytu postprodukcji,

m) przygotowania materiałów wyjściowych,

n) przygotowania materiałów i kopii archiwizacyjnych,

o) wykonania kopii wzorcowej,

p) zgrania filmu;

5) produkcji animacji i efektów specjalnych, obejmujące koszty:

a) rozpoznania graficznego,

b) opracowania projektu,

c) wykonania folderu projektu animacji w formie prezentacji,

d) wykonania w obrębie animacji 2D lub 3D procesów niezbędnych do wykonania animacji,

e) wykonania projektów: postaci, dekoracji, rekwizytów, użytkowych,

f) wykonania scenopisu opisowego i obrazowego, wykonania animatiku,

g) opracowania modeli postaci do animacji,

h) wykonania projektów animacji,

i) wykonania testów animacji, wykonania animacji 2D lub 3D lub animacji lalkowej, poklatkowej oraz kombinowanej,

j) materiałów i narzędzi służących do produkcji animacji eksperymentalnej, kombinowanej lub lalkowej, wykonania efektów specjalnych (animacja efektów 2D lub 3D),

k) materiałów składowych do budowy lalek na potrzeby animacji lalkowej lub poklatkowej,

l) malowania animacji i dekoracji,

m) obróbki komputerowej animacji i dekoracji,

n) renderowania animacji,

o) wykonania korekcji barwnej obrazu,

p) wykonania compositingu,

q) montażu obrazu,

r) audytu produkcji,

s) tworzenia cyfrowych szkieletów animowanych postaci;

6) honorariów, wynagrodzeń i innych świadczeń, w tym świadczeń podmiotów pośredniczących (włącznie z podatkami dochodowymi oraz składkami na ubezpieczenia społeczne) stanowiących udokumentowane koszty pracy związanej z zaangażowaniem osób do produkcji utworu audiowizualnego:

a) w przypadku filmu fabularnego lub dokumentalnego albo serialu fabularnego lub dokumentalnego:

- aktorów, w tym obsady głównej, obsady drugoplanowej, epizodystów, kaskaderów, dublerów, statystów,

- scenarzysty albo scenarzystów,

- reżysera, II reżysera, asystenta reżysera, reżysera obsady, klapsera,

- producenta wykonawczego, producenta wiodącego, producenta kreatywnego, producenta finansowego, producenta liniowego, asystenta produkcji, kierownika produkcji, II kierownika produkcji, asystenta kierownika produkcji, kierownika postprodukcji, kierownika planu, asystenta kierownika planu, sekretarza planu, dyżurnego planu, administratora oraz osób realizujących usługi księgowe, jeżeli dotyczą danej produkcji audiowizualnej, w tym potwierdzonych notą księgową,

- osób zaangażowanych w prace scenograficzne, w tym zaangażowanych do realizacji prac związanych z projektowaniem, produkcją, budową scenografii, najmem lub produkcją rekwizytów, obsługą studia: w tym scenografa, II scenografa, asystentów scenografa, kierownika budowy dekoracji, dekoratora wnętrz, głównego rekwizytora, rekwizytora, pomocników rekwizytora, koordynatora efektów specjalnych, pirotechników, dyżurnego scenograficznego, dyżurnego planu,

- osób zaangażowanych w przygotowanie kostiumów,

- osób zaangażowanych w prace charakteryzatorskie,

- osób zaangażowanych w prace operatorskie,

- osób zaangażowanych w przygotowanie dźwięku, w tym reżysera dźwięku, operatora dźwięku, asystenta operatora dźwięku, a także osób zaangażowanych w postprodukcję dźwięku, w tym montażystów dialogów, twórców efektów dźwiękowych, twórców efektów synchronicznych, realizatorów postsynchronów, realizatorów zgrania dźwięku,

- osób zaangażowanych w przygotowanie efektów specjalnych na planie,

- osób zaangażowanych w przygotowanie efektów wizualnych,

- twórców animacji,

- grafików i ilustratorów,

- osób zaangażowanych w przygotowanie muzyki do filmu, w tym kompozytora, wykonawców, artystów wykonawców, autorów tekstu utworów słowno-muzycznych, osób zaangażowanych w produkcję muzyczną,

- osób zaangażowanych w montaż zdjęć, dźwięku, muzyki, w tym montażysty, asystenta montażysty,

- osób zaangażowanych w wykonanie usług rzemieślniczych potrzebnych do produkcji,

- osób zaangażowanych w realizację specjalistycznych usług na planie, w szczególności lekarzy, pielęgniarek, lekarzy weterynarii,

- konsultantów, w szczególności historycznego, muzycznego, medycznego, script doctora, technologa,

- osób zaangażowanych w adaptację scenariusza, dialogów,

- osób zaangażowanych w działania kaskaderskie,

b) w przypadku filmu animowanego lub serialu animowanego:

- osób wymienionych w lit. a,

- twórców projektów postaci,

- twórców wykonania postaci,

- twórców projektów dekoracji,

- twórców projektów rekwizytów,

- twórców animacji różnych technik, w tym głównego animatora dla różnych technik,

- kolorystów,

- twórców scenopisu opisowego lub obrazowego,

- twórców storyboardu lub prezentacji,

- twórców animatiku,

- twórców zdjęć do animacji - compositingu,

- osób wykonujących nadzór nad poszczególnymi procesami animacji (supervisorów animacji),

c) w przypadku usług postprodukcyjnych:

- montażystów,

- kolorystów,

- specjalistów od jakości obrazu,

- twórców animacji 2D,

- twórców animacji 3D,

- kompozytorów,

- artystów wykonawców,

- reżyserów dźwięku,

- lektorów,

- specjalistów od nagrania, synchronizacji i montażu dźwięku,

- realizatorów zgrania dźwięku,

- specjalistów od rekonstrukcji materiałów archiwalnych;

7) nabycia autorskich praw majątkowych i licencji do utworów wykorzystanych w ramach produkcji audiowizualnej, w tym do:

a) muzyki polskich autorów i wykonawców,

b) materiałów archiwalnych,

c) utworów literackich,

d) utworów słowno-muzycznych;

8) produkcji formatów umożliwiających dostęp do utworu audiowizualnego osobom niepełnosprawnym, obejmujących koszty:

a) audiodeskrypcji,

b) napisów dla niesłyszących,

c) tłumaczenia na język migowy;

9) zrównoważonej produkcji audiowizualnej, w tym koszty:

a) usług związanych z przygotowaniem, weryfikacją i realizacją:

- planu zrównoważonej produkcji audiowizualnej,

- planu optymalizacji środowiskowej transportu,

b) opracowania kalkulacji śladu węglowego produkcji audiowizualnej, w okresie przygotowania do produkcji audiowizualnej, realizacji produkcji audiowizualnej oraz postprodukcji, w tym zakup licencji do dedykowanych programów komputerowych,

c) procedur ekologicznych w toku preprodukcji, produkcji i postprodukcji,

d) zrównoważonej organizacji planu filmowego,

e) honorariów, wynagrodzeń i innych świadczeń, w tym świadczeń podmiotów pośredniczących (włącznie z podatkami i świadczeniami na ubezpieczenia społeczne) stanowiących udokumentowane koszty pracy osób zaangażowanych w przygotowanie i realizację dokumentów, procedur lub usług, o których mowa w niniejszym punkcie,

f) konsultacji specjalistów do spraw ochrony środowiska lub ochrony przyrody lub zrównoważonego rozwoju,

g) leasingu lub najmu generatorów prądotwórczych, urządzeń służących do pozyskiwania energii ze zrównoważonych źródeł, urządzeń fotowoltaicznych,

h) bezpośredniego podłączenia do sieci energetycznej,

i) leasingu lub najmu urządzeń i zakupu materiałów służących do energooszczędnego oświetlenia,

j) leasingu lub najmu urządzeń oraz programów służących do elektronicznej wymiany dokumentów związanych z produkcją audiowizualną oraz ich archiwizacją,

k) opłat za licencje na oprogramowanie służące do organizacji spotkań zdalnych,

l) podłączenia do sieci wodnej, w tym leasingu lub wynajmu reduktorów ciśnienia,

m) leasingu lub najmu stacji uzdatniania wody pitnej,

n) wielorazowych opakowań służących do przechowywania i dystrybucji wody lub żywności na planie filmowym,

o) najmu naczyń wielorazowych oraz urządzeń służących do utrzymania ich w czystości,

p) usług związanych ze zrównoważoną segregacją i odbiorem śmieci z planu filmowego lub z biura służącego realizacji danej produkcji audiowizualnej, oraz związanych z nimi kosztów pojemników, worków i innych materiałów służących do zrównoważonego zarządzania odpadami w trakcie produkcji audiowizualnej,

q) usług transportowych wykorzystujących ekologiczne środki transportu, w tym związanych z transportem ekipy realizacyjnej w trakcie realizacji zdjęć oraz transportem sprzętu i materiałów służących do realizacji produkcji audiowizualnej, w szczególności koszty wynajmu pojazdów elektrycznych, wodorowych lub hybrydowych, rowerów,

r) ekologicznych materiałów do budowy scenografii i dekoracji,

s) ekologicznych materiałów charakteryzatorskich lub służących do makijażu,

t) ekologicznych środków i materiałów służących do utrzymania czystości na planie filmowym lub w biurze służącym realizacji produkcji audiowizualnej,

u) utylizacji zużytych w toku produkcji materiałów,

v) oznakowania przestrzeni planu filmowego związanego z procedurami zrównoważonej produkcji audiowizualnej.

2. Polskie koszty kwalifikowalne nie obejmują kosztów niezwiązanych bezpośrednio z produkcją audiowizualną lub świadczeniem usługi na rzecz produkcji audiowizualnej, będącej przedmiotem wsparcia finansowego, takich jak:

1) koszty związane z prowadzeniem działalności przez producentów lub koproducentów;

2) podatek od towarów i usług;

3) koszty reprezentacyjne;

4) koszty obsługi i usług prawnych oraz innych usług konsultacyjnych i audytorskich, usług księgowych, w wysokości powyżej 7 % budżetu prac objętych wsparciem finansowym;

5) koszty postępowań sądowych;

6) koszty grzywien, kar pieniężnych, kar umownych i odsetek od nieuiszczonych w terminie należności;

7) koszty zakupu środków trwałych, w tym zakupu infrastruktury studiów filmowych i nagraniowych oraz innego sprzętu służącego do produkcji filmowej;

8) koszty zakupu nieruchomości;

9) koszty zakupu urządzeń elektroniki użytkowej;

10) wartości wkładów rzeczowych do produkcji;

11) koszty amortyzacji;

12) koszty pożyczek niebankowych, leasingu, usług bankowych, w tym kredytów lub gwarancji bankowych, nieprzeznaczonych bezpośrednio na produkcję objętą wsparciem finansowym;

13) koszty ubezpieczenia zakończenia produkcji;

14) koszty innych ubezpieczeń niezwiązanych z produkcją audiowizualną;

15) koszty zakupu i rozwoju oprogramowania (z wyjątkiem licencji oprogramowania służącego do produkcji animacji lub efektów specjalnych);

16) koszty dystrybucji produkcji audiowizualnej;

17) koszty promocji i marketingu związanych z produkcją audiowizualną;

18) koszty związane z prowadzeniem działalności przez wnioskodawcę, producenta lub koproducenta i niezwiązane bezpośrednio z produkcją audiowizualną będącą przedmiotem wsparcia finansowego, w tym koszty wynagrodzeń, koszty mebli i urządzeń biurowych, opłata za najem lub spłata hipoteki, koszty sekretariatu, koszty administracyjne, z wyłączeniem funkcji zarządzających będących częścią wykonawczego procesu produkcyjnego;

19) koszty związane z przygotowaniem wymaganych przez Polski Instytut Sztuki Filmowej fotosów, plakatu artystycznego oraz koszty realizacji making of.

