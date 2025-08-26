Art. 1.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 46 i 304) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 116 dodaje się art. 116a w brzmieniu:

„Art. 116a. § 1. Jeżeli przepis ustawy tak stanowi, pisma można wnosić przez umieszczenie ich treści w portalu informacyjnym, o którym mowa w art. 53e § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 526, 820, 1172 i 1178), zwanym dalej „portalem informacyjnym”, w sposób, który umożliwia wnoszącemu pismo uzyskanie dokumentu elektronicznego potwierdzającego wniesienie pisma do sądu.

§ 2. Pisma wnoszone za pośrednictwem portalu informacyjnego włącza się do akt sprawy.”;



2) w art. 119:

a) w § 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) numer wpisu na właściwą listę adwokatów lub radców prawnych - w przypadku obrońcy lub pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym;”,

b) dodaje się § 3 i 4 w brzmieniu:

„§ 3. Pismo procesowe wniesione za pośrednictwem portalu informacyjnego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, a w przypadku prokuratora - także zaawansowanym podpisem elektronicznym wydawanym przez właściwe jednostki organizacyjne prokuratury.

§ 4. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób wnoszenia pism procesowych w postaci elektronicznej za pośrednictwem portalu informacyjnego, mając na względzie skuteczność ich wnoszenia, konieczność zapewnienia sprawnego toku postępowania, a także ochronę praw osób wnoszących pisma.”;

3) po art. 119 dodaje się art. 119a w brzmieniu:

„Art. 119a. Dokumenty dołączane do pisma procesowego wnoszonego za pośrednictwem portalu informacyjnego obrońca lub pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym lub radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej opatrują kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Strona, która powołuje się w piśmie na dokument, jest obowiązana na żądanie sądu lub strony przeciwnej złożyć oryginał dokumentu w sądzie jeszcze przed rozprawą.”;

4) po art. 124 dodaje się art. 124a w brzmieniu:

„Art. 124a. Jeżeli pismo zostanie wniesione przez umieszczenie jego treści w portalu informacyjnym, uznaje się je za wniesione w chwili wskazanej w elektronicznym potwierdzeniu wniesienia pisma.”;

5) w art. 128 dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Orzeczenia i zarządzenia mogą być doręczane przez umieszczenie ich treści w portalu informacyjnym.”;

6) w art. 133a:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Sąd dokonuje doręczeń pism procesowych lub innych pism prokuratorowi, obrońcy i pełnomocnikowi będącemu adwokatem lub radcą prawnym, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, a także stronie, która dokonała wyboru takiego sposobu doręczania, przez umieszczenie ich treści w portalu informacyjnym w sposób, który umożliwia uzyskanie przez nadawcę i odbiorcę dokumentu potwierdzającego doręczenie.”,

b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Oświadczenie o wyborze doręczeń dokonywanych w sposób, o którym mowa w § 1, lub oświadczenie o rezygnacji z nich strona składa za pośrednictwem portalu informacyjnego i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Oświadczenie o rezygnacji z doręczeń dokonywanych w sposób, o którym mowa w § 1, można złożyć również na piśmie.”,

c) § 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„§ 2. Sąd może doręczyć pismo procesowe lub inne pismo w sposób określony w § 1, jeżeli dysponuje nim w postaci elektronicznej. Nie dotyczy to pism, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu, chyba że zostały złożone przez umieszczenie ich treści w portalu informacyjnym na podstawie art. 428 § 3.

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 1, pismo uznaje się za doręczone w czasie wskazanym w dokumencie potwierdzającym doręczenie. W przypadku braku dokumentu, który potwierdza doręczenie pisma, doręczenie to uznaje się za skuteczne z upływem 14 dni od dnia umieszczenia treści tego pisma w portalu informacyjnym w sposób określony w § 1.”,

d) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Jeżeli podmiot wskazany w § 1 nie posiada konta w portalu informacyjnym, pismo uważa się za doręczone z upływem 14 dni od dnia umieszczenia treści tego pisma w tym portalu w sposób, który umożliwia uzyskanie przez nadawcę i odbiorcę dokumentu potwierdzającego doręczenie.”;

7) w art. 422 po § 1a dodaje się § 1b w brzmieniu:

„§ 1b. Prokurator, obrońca lub pełnomocnik będący adwokatem lub radcą prawnym lub Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć wniosek, o którym mowa w § 1, przez umieszczenie jego treści w portalu informacyjnym.”;

8) w art. 428 dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Prokurator, obrońca lub pełnomocnik będący adwokatem lub radcą prawnym lub Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć środek odwoławczy, a także odpowiedź na środek odwoławczy oraz dalsze pisma w toku postępowania odwoławczego - przez umieszczenie ich treści w portalu informacyjnym.”;

9) art. 518 otrzymuje brzmienie:

„Art. 518. Jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, do postępowania w trybie kasacji stosuje się odpowiednio przepisy działu IX, z wyjątkiem art. 428 § 3.”;

10) w art. 611:

a) uchyla się § 2,

b) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Do rozpoznania spraw innych niż określone w § 1 i 3 właściwy jest sąd rejonowy, w którego okręgu skazany stale mieszkał lub czasowo przebywał, a jeżeli tego nie ustalono - sąd rejonowy, w którego okręgu znajduje się mienie nadające się do egzekucji lub w którego okręgu skazany prowadzi działalność objętą zakazem.”,

c) w § 5 wyrazy „określonych w § 2” zastępuje się wyrazami „określonych w § 3a”;

11) po art. 611e dodaje się art. 611ea w brzmieniu:

„Art. 611ea. § 1. Jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, przewiduje bezpośrednie przekazywanie wniosków o przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania między polskimi sądami a właściwymi organami państwa obcego, to:

1) przepisów niniejszego rozdziału o udziale Ministra Sprawiedliwości w przejmowaniu i przekazywaniu orzeczeń do wykonania nie stosuje się;

2) postępowanie w przedmiocie dopuszczalności przejęcia lub przekazania można wszcząć z urzędu;

3) o przekazanie orzeczenia do wykonania sąd może do właściwego organu państwa obcego zwrócić się z urzędu;

4) stwierdzenie dopuszczalności przejęcia lub przekazania jest równoznaczne ze zgodą na przejęcie lub przekazanie;

5) stwierdzenie niedopuszczalności przejęcia lub przekazania jest równoznaczne z odmową zgody na przejęcie lub przekazanie.

§ 2. Minister Sprawiedliwości może przejąć prowadzenie każdej sprawy w przedmiocie przejęcia lub przekazania orzeczenia do wykonania, jeżeli umowa międzynarodowa nie sprzeciwia się temu.

§ 3. Minister Sprawiedliwości może zażądać przedstawienia mu niezbędnych informacji lub kopii dokumentów z akt sprawy, jeśli zachodzi konieczność, aby rozważył przejęcie prowadzenia sprawy o przejęcie lub przekazanie orzeczenia do wykonania.

§ 4. Przejęcie prowadzenia sprawy przez Ministra Sprawiedliwości może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w przedmiocie dopuszczalności przejęcia lub przekazania orzeczenia do wykonania. W razie skutecznego przejęcia sprawy przepisu § 1 nie stosuje się, a postępowanie prowadzi się od początku.”;

12) w art. 618 w § 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) sprowadzenia i przewozu osoby wydanej na skutek wniosku, o którym mowa w art. 593, lub zobowiązanej do powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli organ procesowy tak postanowi ze względu na wagę sprawy;”.