Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1183
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 14 sierpnia 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 820), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 393);
2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 546).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:
1) § 2-4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 393), które stanowią:
„§ 2. Do spraw dotyczących udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3. 1. Przedsięwzięcie objęte wsparciem, o którym mowa w § 2, w przypadku którego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zawarto umowę o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, może zostać zrealizowane w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i po upływie terminu realizacji tego przedsięwzięcia określonego w umowie o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, ale przed upływem terminu określonego w § 4 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, koszty, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, poniesione przez wnioskodawcę po upływie terminu realizacji przedsięwzięcia określonego w umowie o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, ale przed upływem terminu określonego w § 7 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, uznaje się za koszty kwalifikowalne.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;
2) § 2-4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 546), które stanowią:
„§ 2. Do spraw dotyczących udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach inwestycji A1.4.1 „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3. 1. Przedsięwzięcie objęte wsparciem, o którym mowa w § 2, w przypadku którego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zawarto umowę o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, może zostać zrealizowane po dniu 30 czerwca 2025 r., ale przed upływem terminu określonego w § 4 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, koszty, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, poniesione przez wnioskodawcę po upływie terminu realizacji przedsięwzięcia określonego w umowie o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, ale przed upływem terminu określonego w § 7 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, uznaje się za koszty kwalifikowalne.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. J. Czerniak
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 14 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1183)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanego dalej „wsparciem”, a także podmiot udzielający wsparcia.
§ 2. Wsparcia udziela się na zakup i montaż infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy.
§ 3. 1. Wsparcia udziela się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli spełnia on następujące warunki:
1) jest osobą pełnoletnią;
2) przyznano mu płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775 i 2727)2) na 2022 r.;
3) posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w odniesieniu do działki ewidencyjnej, na której będzie znajdował się objęty wsparciem silos służący do magazynowania produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wytwarzanych w ramach podstawowej produkcji rolnej, z wyłączeniem zwierząt, ryb i akwakultury, zwany dalej „silosem”;
4) ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2025 r. poz. 865), zwany dalej „numerem EP”.
2. Warunki, o których mowa w ust. 1, powinny być spełnione co najmniej w dniu złożenia wniosku o objęcie wsparciem.
§ 4. 1.3) Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja trwa od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 31 października 2025 r.
2. Wsparcia udziela się zgodnie z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.
3. Wsparcia udziela się, jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia oraz będzie właścicielem albo współwłaścicielem, albo stroną umowy dzierżawy albo umowy najmu nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie objęte wsparciem.
§ 5. Wsparcie stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w przepisach:
1) rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 327 z 21.12.2022, str. 1, z późn. zm.4)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2022/2472”;
2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 468).
§ 6. 1. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:
1) zakupu nowego silosa;
2) zakupu nowego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część wyposażenia silosa;
3) montażu i transportu silosa, o którym mowa w pkt 1, wraz z wyposażeniem i urządzeniami, o których mowa w pkt 2.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie mogą stanowić więcej niż 10 % kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
3. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcie obejmujące co najmniej koszty wymienione w ust. 1 pkt 1.
4. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się:
1) podatku od towarów i usług (VAT);
2) wynagrodzeń pracowników wnioskodawcy ubiegającego się o wsparcie zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony, umowę zlecenie lub umowę o dzieło;
3) kosztów posadowienia silosa lub przygotowania miejsca do jego montażu;
4) zakupu gruntów lub innych nieruchomości.
§ 7.5) Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku o objęcie wsparciem i nie później niż do dnia 31 października 2025 r.
§ 8. 1. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji:
1) do 60 % kosztów kwalifikowalnych - w przypadku młodego rolnika;
2) do 50 % kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych wnioskodawców.
2. Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi:
1) 60 000 zł - w przypadku młodego rolnika;
2) 50 000 zł - w przypadku pozostałych wnioskodawców.
3. Za młodego rolnika uznaje się osobę, która spełnia warunki przyznania wsparcia określone w § 3 ust. 1, i która urodziła się po dniu 31 grudnia 1982 r.
§ 9. Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu całości przedsięwzięcia.
§ 10. Podmiotem udzielającym wsparcia jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”.
§ 11. 1. Wsparcia udziela się na wniosek o objęcie wsparciem.
2. Wniosek o objęcie wsparciem zawiera:
1) imię i nazwisko wnioskodawcy;
2) miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy;
3) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) wnioskodawcy, o ile taki posiada;
4) numer paszportu wnioskodawcy - w przypadku osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego;
5) numer EP;
6) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, o ile taki posiada;
7) informacje o przedsięwzięciu;
8) plan finansowy przedsięwzięcia;
9) wysokość wnioskowanego wsparcia dla przedsięwzięcia.
3. Do wniosku o objęcie wsparciem dołącza się dokumenty i oświadczenia niezbędne do udzielenia wsparcia wymienione w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.
4. Wniosek o objęcie wsparciem składa się w terminie wskazanym w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.
5. Agencja podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, ogłoszenie o planowanym naborze wniosków o objęcie wsparciem, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego terminu rozpoczęcia naboru tych wniosków.
6. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 5, podaje się do publicznej wiadomości regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.
§ 12. Agencja udostępnia za pomocą systemu teleinformatycznego formularz wniosku o objęcie wsparciem zawierający w szczególności listę niezbędnych załączników oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej wzory oświadczeń i wzór umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, najpóźniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków o objęcie wsparciem.
§ 13. 1. Wniosek o objęcie wsparciem składa się za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji.
2. Agencja informuje wnioskodawcę za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji o wpłynięciu wniosku o objęcie wsparciem.
§ 14. 1. W ramach naboru wniosków o objęcie wsparciem składa się jeden wniosek o objęcie wsparciem.
2. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę w ramach naboru wniosków o objęcie wsparciem więcej niż jednego wniosku o objęcie wsparciem Agencja rozpatruje wyłącznie wniosek, który wpłynął do Agencji jako pierwszy, a pozostałe wnioski o objęcie wsparciem Agencja pozostawia bez rozpatrzenia.
§ 15. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez ostatecznego odbiorcę wsparcia zobowiązań określonych w umowie o objęcie przedsięwzięcia wsparciem jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.
§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia6).
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - rynki rolne kieruje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
2) Ustawa utraciła moc na podstawie art. 168 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1741 oraz z 2025 r. poz. 321), która weszła w życie z dniem 15 marca 2023 r.
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 393), które weszło w życie z dniem 16 marca 2024 r.; ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 546), które weszło w życie z dniem 26 kwietnia 2025 r.
4) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 2023/2607 z 23.11.2023.
5) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia wymienionego jako drugie w odnośniku 3.
6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28 kwietnia 2023 r.
- Data ogłoszenia: 2025-08-27
- Data obowiązywania: 2025-08-27
