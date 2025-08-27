REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1185

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 14 sierpnia 2025 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2201), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. poz. 1195);

2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. poz. 189).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. poz. 1195), które stanowią:

„§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie po raz pierwszy do planowania i wykonania budżetu państwa na rok 2025.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. poz. 189), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2025 r.”.

Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2, 3 i 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 14 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1185)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 4 grudnia 2009 r.

w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się następującą klasyfikację części budżetowych:

01. Kancelaria Prezydenta RP

02. Kancelaria Sejmu

03. Kancelaria Senatu

04. Sąd Najwyższy

05. Naczelny Sąd Administracyjny

06. Trybunał Konstytucyjny

07. Najwyższa Izba Kontroli

08. Rzecznik Praw Obywatelskich

09. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

10. Urząd Ochrony Danych Osobowych

11. Krajowe Biuro Wyborcze

12. Państwowa Inspekcja Pracy

13. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

14. Rzecznik Praw Dziecka

15/00 Sądy powszechne

Celem oznakowania poszczególnych części budżetów sądów, jako trzecią i czwartą cyfrę (w miejsce 00) przyjmuje się symbol:

01. Ministerstwo Sprawiedliwości

02. Sąd Apelacyjny w Warszawie

03. Sąd Apelacyjny w Katowicach

04. Sąd Apelacyjny w Gdańsku

05. Sąd Apelacyjny w Poznaniu

06. Sąd Apelacyjny w Krakowie

07. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

08. Sąd Apelacyjny w Łodzi

09. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

10. Sąd Apelacyjny w Białymstoku

11. Sąd Apelacyjny w Lublinie

12. Sąd Apelacyjny w Szczecinie,

a nazwę części stanowi nazwa jednostki właściwej dla sprawującego funkcję dysponenta części budżetu państwa odpowiadającej sądom powszechnym oraz dysponenta części budżetu państwa odpowiadającej obszarowi apelacji

16. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

17. Administracja publiczna

18. Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo

19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe

20. Gospodarka

21. Gospodarka morska

22. Gospodarka wodna

23. Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

24. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

25. Kultura fizyczna

26. Łączność

27. Informatyzacja

28. Szkolnictwo wyższe i nauka

29. Obrona narodowa

30. Oświata i wychowanie

31. Praca

32. Rolnictwo

33. Rozwój wsi

34. Rozwój regionalny

35. Rynki rolne

36. (uchylona)

37. Sprawiedliwość

38. (uchylona)

39. Transport

40. Turystyka

41. Środowisko

42. Sprawy wewnętrzne

43. Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

44. Zabezpieczenie społeczne

45. Sprawy zagraniczne

46. Zdrowie

47. Energia

48.2) Gospodarka surowcami energetycznymi

49. Urząd Zamówień Publicznych

50. Urząd Regulacji Energetyki

51. Klimat

52. Krajowa Rada Sądownictwa

53. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

54. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

55. Aktywa państwowe

56. Centralne Biuro Antykorupcyjne

57. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

58. Główny Urząd Statystyczny

59. Agencja Wywiadu

60. Wyższy Urząd Górniczy

61. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

62. Rybołówstwo

63. Rodzina

64. Główny Urząd Miar

65. Polski Komitet Normalizacyjny

66. Rzecznik Praw Pacjenta

67. Polska Akademia Nauk

68. Państwowa Agencja Atomistyki

69. Żegluga śródlądowa

70. (uchylona)

71. Urząd Transportu Kolejowego

72. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

73. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

74. Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej

75. Rządowe Centrum Legislacji

76. Urząd Komunikacji Elektronicznej

77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa

78. (uchylona)

79. Obsługa długu Skarbu Państwa

80. Regionalne izby obrachunkowe

81. Rezerwa ogólna

82. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego

83. Rezerwy celowe

84. Środki własne Unii Europejskiej

85/00 Województwa

Celem oznakowania poszczególnych części budżetów wojewodów, jako trzecią i czwartą cyfrę (w miejsce 00) przyjmuje się symbol:

02. Województwo dolnośląskie

04. Województwo kujawsko-pomorskie

06. Województwo lubelskie

08. Województwo lubuskie

10. Województwo łódzkie

12. Województwo małopolskie

14. Województwo mazowieckie

16. Województwo opolskie

18. Województwo podkarpackie

20. Województwo podlaskie

22. Województwo pomorskie

24. Województwo śląskie

26. Województwo świętokrzyskie

28. Województwo warmińsko-mazurskie

30. Województwo wielkopolskie

32. Województwo zachodniopomorskie,

a nazwę części stanowi nazwa województwa

86/00 Samorządowe Kolegia Odwoławcze

Celem oznakowania poszczególnych części budżetów samorządowych kolegiów odwoławczych, jako trzecią i czwartą cyfrę (w miejsce 00) przyjmuje się symbol:

01. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie

03. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej

05. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku

07. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej

09. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy

11. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie

13. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie

15. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie

17. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu

19. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

21. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim

23. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze

25. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu

27. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach

29. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

31. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie

33. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie

35. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

37. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie

39. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy

41. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie

43. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie

45. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

47. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi

49. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu

51. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie

53. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu

55. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce

57. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile

59. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim

61. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku

63. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu

65. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu

67. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu

69. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie

71. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach

73. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu

75. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach

77. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

79. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach

81. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie

83. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu

85. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie

87. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

89. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu

91. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku

93. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu

95. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu

97. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze,

a nazwę części stanowi nazwa samorządowego kolegium odwoławczego

87. Dochody budżetu środków europejskich

88. Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury

89. Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15

90. Akademia Kopernikańska

91.3) Biuro Rady Fiskalnej

97. Przychody i rozchody związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

98. Przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.

§ 2. 1. Częściami budżetu państwa dysponują, z zastrzeżeniem ust. 2, dysponenci części budżetowych określeni w art. 2 pkt 8 oraz art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Ustala się dysponentów:

1) części 15/00 – Ministra Sprawiedliwości;

2) części 77, 79, 82, 84, 87, 97 i 98 – ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych;

3) części 80 – ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem części „88. Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury”, określonej w § 1, która wchodzi w życie z dniem 31 marca 2010 r.4)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. poz. 1195), które weszło w życie z dniem 7 sierpnia 2024 r.

3) Dodana przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. poz. 189), które weszło w życie z dniem 15 lutego 2025 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. poz. 558, 977 i 1207, z 2007 r. poz. 247 oraz z 2009 r. poz. 984), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1241).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-08-27
  • Data wejścia w życie: 2025-08-27
  • Data obowiązywania: 2025-08-27
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

USTAWA z dnia 25 lipca 2025 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przechowywania nawozów naturalnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1187

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją do powierzchni upraw i płatności związanych z produkcją do zwierząt, płatności dla małych gospodarstw i przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1186

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1185

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1184

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1183

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1182

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1181

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o finansach publicznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1180

USTAWA z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1179

USTAWA z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1178

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2025 r. w sprawie sposobu dokumentowania usunięcia lub blokady dostępności określonych danych informatycznych lub usług teleinformatycznych w systemie teleinformatycznym oraz przechowywania i przekazywania postanowień, pisemnych zgód, zarządzeń i wniosków, a także wzorów stosowanych druków i rejestrów

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1177

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o ewidencji ludności

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1176

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1175

USTAWA z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1174

USTAWA z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1173

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1172

USTAWA z dnia 9 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo konsularne

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1171

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1170

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o ustalaniu wysokości emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustalonych w czerwcu w latach 2009–2019 oraz rent rodzinnych po ubezpieczonych, którym ustalono emerytury w czerwcu w latach 2009–2019

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1169

USTAWA z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych oraz wsparcia przedsiębiorczości

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1168

REKLAMA