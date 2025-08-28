REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1191

USTAWA

z dnia 25 lipca 2025 r.

o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 1646, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 59a ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Z upływem 5 lat od dnia wydania ostatniej dyspozycji dotyczącej rachunku prowadzonego na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, bank jest obowiązany wystąpić o udostępnienie danych z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) umożliwiających ustalenie, czy posiadacz rachunku żyje, a w przypadku jego śmierci bank może wystąpić do rejestru PESEL o udostępnienie informacji o dacie zgonu albo dacie znalezienia zwłok. W przypadku gdy umowa przewiduje prowadzenie więcej niż jednego rachunku, termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, liczy się od dnia wydania ostatniej dyspozycji dotyczącej tych rachunków.”;

2) art. 59b otrzymuje brzmienie:

„Art. 59b. Z upływem 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy rachunku bankowego, o której mowa w art. 59a, zawartej na czas oznaczony, w razie braku wcześniejszej dyspozycji wypłaty środków pieniężnych, bank jest obowiązany wystąpić o udostępnienie danych z rejestru PESEL umożliwiających ustalenie, czy posiadacz rachunku żyje, a w przypadku jego śmierci bank może wystąpić do rejestru PESEL o udostępnienie informacji o dacie zgonu albo dacie znalezienia zwłok. Bank nie ma obowiązku wystąpienia o udostępnienie danych, jeżeli umowa przewiduje prowadzenie więcej niż jednego rachunku i posiadacz tych rachunków wydał w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dyspozycję dotyczącą tych rachunków.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2025 r. poz. 265) po art. 10d dodaje się art. 10da w brzmieniu:

„Art. 10da. Z upływem 5 lat od dnia dokonania przez członka banku spółdzielczego ostatniej czynności prawnej lub czynności faktycznej związanej z udziałem członkowskim bank spółdzielczy jest obowiązany wystąpić o udostępnienie danych z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) umożliwiających ustalenie, czy członek banku spółdzielczego żyje, a w przypadku jego śmierci bank może wystąpić do rejestru PESEL o udostępnienie informacji o dacie zgonu albo dacie znalezienia zwłok.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 379, 820, 1069 i 1170) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13a ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Z upływem 5 lat od dnia wydania przez członka kasy ostatniej dyspozycji dotyczącej rachunku kasa jest obowiązana wystąpić o udostępnienie danych z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) umożliwiających ustalenie, czy członek kasy żyje, a w przypadku jego śmierci kasa może wystąpić do rejestru PESEL o udostępnienie informacji o dacie zgonu albo dacie znalezienia zwłok.”;

2) art. 13b otrzymuje brzmienie:

„Art. 13b. Z upływem 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy imiennego rachunku członka kasy, o którym mowa w art. 28, zawartej na czas oznaczony, w razie braku wcześniejszej dyspozycji wypłaty środków pieniężnych, kasa jest obowiązana wystąpić o udostępnienie danych z rejestru PESEL umożliwiających ustalenie, czy członek kasy żyje, a w przypadku jego śmierci kasa może wystąpić do rejestru PESEL o udostępnienie informacji o dacie zgonu albo dacie znalezienia zwłok.”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2025 r. poz. 274, 1006 i 1176) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 49 po ust. 2a dodaje się ust. 2aa w brzmieniu:

„2aa. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1, będącym bankami albo spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, po wykazaniu interesu faktycznego, udostępnia się, w sposób i na warunkach określonych w ust. 1, dane potwierdzające datę zgonu albo datę znalezienia zwłok.”;

2) w art. 51 w ust. 2:

a) w pkt 1 wyrazy „art. 49 ust. 2 i 2a” zastępuje się wyrazami „art. 49 ust. 2-2aa”,

b) w pkt 2 wyrazy „art. 49 ust. 2 i 2a” zastępuje się wyrazami „art. 49 ust. 2-2aa”;

3) w art. 52 w części wspólnej wyrazy „o których mowa w art. 49 ust. 2 i 2a” zastępuje się wyrazami „o których mowa w art. 49 ust. 2-2aa”.

Art. 5.

Bank i spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa posiadające w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy dostęp do danych na podstawie decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym, uzyskują dostęp do danych określonych w art. 49 ust. 2aa ustawy zmienianej w art. 4 bez konieczności składania pisemnego wniosku do ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1685 i 1863 oraz z 2025 r. poz. 146, 222, 525, 769, 820, 1069 i 1170.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-08-28
  • Data wejścia w życie: 2025-11-29
  • Data obowiązywania: 2025-11-29
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

