Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1191
USTAWA
z dnia 25 lipca 2025 r.
o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1.
1) w art. 59a ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Z upływem 5 lat od dnia wydania ostatniej dyspozycji dotyczącej rachunku prowadzonego na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, bank jest obowiązany wystąpić o udostępnienie danych z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) umożliwiających ustalenie, czy posiadacz rachunku żyje, a w przypadku jego śmierci bank może wystąpić do rejestru PESEL o udostępnienie informacji o dacie zgonu albo dacie znalezienia zwłok. W przypadku gdy umowa przewiduje prowadzenie więcej niż jednego rachunku, termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, liczy się od dnia wydania ostatniej dyspozycji dotyczącej tych rachunków.”;
2) art. 59b otrzymuje brzmienie:
„Art. 59b. Z upływem 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy rachunku bankowego, o której mowa w art. 59a, zawartej na czas oznaczony, w razie braku wcześniejszej dyspozycji wypłaty środków pieniężnych, bank jest obowiązany wystąpić o udostępnienie danych z rejestru PESEL umożliwiających ustalenie, czy posiadacz rachunku żyje, a w przypadku jego śmierci bank może wystąpić do rejestru PESEL o udostępnienie informacji o dacie zgonu albo dacie znalezienia zwłok. Bank nie ma obowiązku wystąpienia o udostępnienie danych, jeżeli umowa przewiduje prowadzenie więcej niż jednego rachunku i posiadacz tych rachunków wydał w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dyspozycję dotyczącą tych rachunków.”.
Art. 2.
„Art. 10da. Z upływem 5 lat od dnia dokonania przez członka banku spółdzielczego ostatniej czynności prawnej lub czynności faktycznej związanej z udziałem członkowskim bank spółdzielczy jest obowiązany wystąpić o udostępnienie danych z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) umożliwiających ustalenie, czy członek banku spółdzielczego żyje, a w przypadku jego śmierci bank może wystąpić do rejestru PESEL o udostępnienie informacji o dacie zgonu albo dacie znalezienia zwłok.”.
Art. 3.
1) w art. 13a ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Z upływem 5 lat od dnia wydania przez członka kasy ostatniej dyspozycji dotyczącej rachunku kasa jest obowiązana wystąpić o udostępnienie danych z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) umożliwiających ustalenie, czy członek kasy żyje, a w przypadku jego śmierci kasa może wystąpić do rejestru PESEL o udostępnienie informacji o dacie zgonu albo dacie znalezienia zwłok.”;
2) art. 13b otrzymuje brzmienie:
„Art. 13b. Z upływem 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy imiennego rachunku członka kasy, o którym mowa w art. 28, zawartej na czas oznaczony, w razie braku wcześniejszej dyspozycji wypłaty środków pieniężnych, kasa jest obowiązana wystąpić o udostępnienie danych z rejestru PESEL umożliwiających ustalenie, czy członek kasy żyje, a w przypadku jego śmierci kasa może wystąpić do rejestru PESEL o udostępnienie informacji o dacie zgonu albo dacie znalezienia zwłok.”.
Art. 4.
1) w art. 49 po ust. 2a dodaje się ust. 2aa w brzmieniu:
„2aa. Podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1, będącym bankami albo spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, po wykazaniu interesu faktycznego, udostępnia się, w sposób i na warunkach określonych w ust. 1, dane potwierdzające datę zgonu albo datę znalezienia zwłok.”;
2) w art. 51 w ust. 2:
a) w pkt 1 wyrazy „art. 49 ust. 2 i 2a” zastępuje się wyrazami „art. 49 ust. 2-2aa”,
b) w pkt 2 wyrazy „art. 49 ust. 2 i 2a” zastępuje się wyrazami „art. 49 ust. 2-2aa”;
3) w art. 52 w części wspólnej wyrazy „o których mowa w art. 49 ust. 2 i 2a” zastępuje się wyrazami „o których mowa w art. 49 ust. 2-2aa”.
Art. 5.
Art. 6.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1685 i 1863 oraz z 2025 r. poz. 146, 222, 525, 769, 820, 1069 i 1170.
- Data ogłoszenia: 2025-08-28
- Data wejścia w życie: 2025-11-29
- Data obowiązywania: 2025-11-29
- USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
- USTAWA z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
- USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
- USTAWA z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
