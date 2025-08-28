REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1193
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 18 sierpnia 2025 r.
w sprawie wzoru znaku graficznego urzędów pracy
Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
1) logo przedstawiającego cztery pochylone wachlarzowato prostokąty nachodzące na siebie; trzy z nich są w kolorze czarnym, a ostatni, zakończony strzałką w prawo, jest w kolorze zielonym, na białym tle;
2) wyrazów „URZĄD PRACY”, w których wszystkie litery są literami wielkimi w kolorze czarnym;
3) prostokątnej ramki w kolorze zielonym, tożsamym z kolorem ustalonym dla prostokąta zakończonego strzałką, o którym mowa w pkt 1, okalającej logo i wyrazy.
2. Do znaku jest dopuszczalne dodanie nazwy właściwej miejscowości lub opisu, posługując się kolorem czcionki, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz krojem pisma, o którym mowa w ust. 4.
3. Wypełnienie znaku jest w kolorze białym (kolor RGB: 255,255,255; CMYK: 0,0,0,0; HEX: #FFFFFF), trzy prostokąty - w kolorze czarnym (kolor RGB: 0,0,0; CMYK: 0,0,0,100; PANTONE BLACK C), jeden prostokąt zakończony strzałką w prawo oraz prostokątna ramka okalająca logo i wyrazy - w kolorze zielonym (kolor RGB: 0,135,80; CMYK: 100,0,90,22; PANTONE 348 C).
4. Wyrazy należy wykonać krojem pisma Arial Regular.
5. Wzór znaku określa załącznik do rozporządzenia.
§ 3.
§ 4.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk
1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 18 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1193)
WZÓR ZNAKU GRAFICZNEGO URZĘDÓW PRACY
- Data ogłoszenia: 2025-08-28
- Data wejścia w życie: 2025-09-12
- Data obowiązywania: 2025-09-12
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 sierpnia 2025 r. w sprawie wzoru znaku graficznego urzędów pracy
USTAWA z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
REKLAMA
USTAWA z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027
REKLAMA