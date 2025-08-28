§ 2.

1. Znak składa się z:

1) logo przedstawiającego cztery pochylone wachlarzowato prostokąty nachodzące na siebie; trzy z nich są w kolorze czarnym, a ostatni, zakończony strzałką w prawo, jest w kolorze zielonym, na białym tle;

2) wyrazów „URZĄD PRACY”, w których wszystkie litery są literami wielkimi w kolorze czarnym;

3) prostokątnej ramki w kolorze zielonym, tożsamym z kolorem ustalonym dla prostokąta zakończonego strzałką, o którym mowa w pkt 1, okalającej logo i wyrazy.

2. Do znaku jest dopuszczalne dodanie nazwy właściwej miejscowości lub opisu, posługując się kolorem czcionki, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz krojem pisma, o którym mowa w ust. 4.

3. Wypełnienie znaku jest w kolorze białym (kolor RGB: 255,255,255; CMYK: 0,0,0,0; HEX: #FFFFFF), trzy prostokąty - w kolorze czarnym (kolor RGB: 0,0,0; CMYK: 0,0,0,100; PANTONE BLACK C), jeden prostokąt zakończony strzałką w prawo oraz prostokątna ramka okalająca logo i wyrazy - w kolorze zielonym (kolor RGB: 0,135,80; CMYK: 100,0,90,22; PANTONE 348 C).

4. Wyrazy należy wykonać krojem pisma Arial Regular.

5. Wzór znaku określa załącznik do rozporządzenia.