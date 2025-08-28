REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1193

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 18 sierpnia 2025 r.

w sprawie wzoru znaku graficznego urzędów pracy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się znak graficzny urzędów pracy, zwany dalej „znakiem”.

§ 2.

1. Znak składa się z:

1) logo przedstawiającego cztery pochylone wachlarzowato prostokąty nachodzące na siebie; trzy z nich są w kolorze czarnym, a ostatni, zakończony strzałką w prawo, jest w kolorze zielonym, na białym tle;

2) wyrazów „URZĄD PRACY”, w których wszystkie litery są literami wielkimi w kolorze czarnym;

3) prostokątnej ramki w kolorze zielonym, tożsamym z kolorem ustalonym dla prostokąta zakończonego strzałką, o którym mowa w pkt 1, okalającej logo i wyrazy.

2. Do znaku jest dopuszczalne dodanie nazwy właściwej miejscowości lub opisu, posługując się kolorem czcionki, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz krojem pisma, o którym mowa w ust. 4.

3. Wypełnienie znaku jest w kolorze białym (kolor RGB: 255,255,255; CMYK: 0,0,0,0; HEX: #FFFFFF), trzy prostokąty - w kolorze czarnym (kolor RGB: 0,0,0; CMYK: 0,0,0,100; PANTONE BLACK C), jeden prostokąt zakończony strzałką w prawo oraz prostokątna ramka okalająca logo i wyrazy - w kolorze zielonym (kolor RGB: 0,135,80; CMYK: 100,0,90,22; PANTONE 348 C).

4. Wyrazy należy wykonać krojem pisma Arial Regular.

5. Wzór znaku określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3.

Znak może być używany w różnych rozmiarach, z zachowaniem proporcji.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk

1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).

Załącznik 1. [WZÓR ZNAKU GRAFICZNEGO URZĘDÓW PRACY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 18 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1193)

WZÓR ZNAKU GRAFICZNEGO URZĘDÓW PRACY

image

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-08-28
  • Data wejścia w życie: 2025-09-12
  • Data obowiązywania: 2025-09-12
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

