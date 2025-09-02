REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1206
OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 sierpnia 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 1001), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 1142).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 1142), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1206)
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lipca 2025 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2025 r. poz. 780) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Energii, zwanego dalej „ministrem”.
2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1) energia;
2) gospodarka surowcami energetycznymi.
3. Minister jest dysponentem części 47 i 48 budżetu państwa.
4.1) Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Energii.
5. Minister sprawuje nadzór nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia2), z mocą od dnia 24 lipca 2025 r.
1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 1142), które weszło w życie z dniem 21 sierpnia 2025 r.
2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25 lipca 2025 r.
- Data ogłoszenia: 2025-09-02
- Data wejścia w życie: 2025-09-02
- Data obowiązywania: 2025-09-02
Dziennik Ustaw
