Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1210
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)
z dnia 29 sierpnia 2025 r.
w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi
Na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 184) zarządza się, co następuje:
§ 1.
2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, stanowią:
1) strefa przylegająca do linii granicy państwowej, o szerokości 200 metrów w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na odcinku od linii kolejowej nr 43 (Czeremcha - Brześć), w rejonie znaku granicznego nr 274, do rzeki Leśna, w rejonie znaku granicznego nr 338;
2) strefa przylegająca do linii granicy państwowej, której zasięg w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza linia łącząca kolejne punkty: punkt przecięcia rzeki Leśna z linią oddaloną o 200 metrów od linii granicy państwowej (w rejonie znaku granicznego nr 338), punkt przecięcia Trybu Zwierzynieckiego z Trybem Kurdzimowskim, punkt przecięcia Trybu Kurdzimowskiego z Trybem Kozłowym, punkt przecięcia Trybu Kozłowego z Trybem Wolenbur-skim, punkt przecięcia Trybu Wolenburskiego z linią oddaloną o 200 metrów od linii granicy państwowej (w rejonie znaku granicznego nr 355);
3) strefa przylegająca do linii granicy państwowej, o szerokości 200 metrów w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na odcinku od znaku granicznego nr 355 do północnej krawędzi Drogi Browskiej (w rejonie znaku granicznego nr 379);
4) strefa przylegająca do linii granicy państwowej, której zasięg w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza linia łącząca kolejne punkty: punkt przecięcia północnej krawędzi Drogi Browskiej z linią oddaloną o 200 metrów od linii granicy państwowej (w rejonie znaku granicznego nr 379), punkt przecięcia północnej krawędzi Drogi Browskiej z Trybem Poprzecznym, punkt przecięcia Trybu Poprzecznego z Trybem Masiewskim, punkt styku Trybu Masiew-skiego ze szlakiem turystycznym „Wilczy Szlak” oraz linia stanowiąca południową krawędź trybu biegnącego na wschód od punktu styku Trybu Masiewskiego ze szlakiem turystycznym „Wilczy Szlak” do punktu przecięcia z linią oddaloną o 200 metrów od linii granicy państwowej (w rejonie znaku granicznego nr 388);
5) strefa przylegająca do linii granicy państwowej, o szerokości 200 metrów w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na odcinku od znaku granicznego nr 388 do południowego brzegu rzeki Narew (w rejonie znaku granicznego nr 416);
6) strefa przylegająca do linii granicy państwowej, której zasięg w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza: południowy brzeg rzeki Narew, na odcinku od punktu przecięcia z linią oddaloną o 200 metrów od linii granicy państwowej do punktu ujścia rzeki Narew do Jeziora Siemianowskiego, wschodni brzeg Jeziora Siemianowskiego, na odcinku od poprzedniego punktu do punktu przecięcia z południową krawędzią linii kolejowej nr 59 (Siemianówka - Świsłocz) oraz południowa krawędź linii kolejowej nr 59 (Siemianówka - Świsłocz) do linii granicy państwowej (w rejonie znaku granicznego nr 422).
§ 2.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. W. Leśniakiewicz
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 251 z 16.09.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 74 z 18.03.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 19.09.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 135 z 22.05.2019, str. 27, Dz. Urz. UE L 248 z 13.07.2021, str. 11 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1717 z 20.06.2024.
- Data ogłoszenia: 2025-09-02
- Data wejścia w życie: 2025-09-06
- Data obowiązywania: 2025-09-06
