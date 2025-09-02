REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1210

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 184) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się czasowy zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi, stanowiącej granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.2)), na okres 90 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, stanowią:

1) strefa przylegająca do linii granicy państwowej, o szerokości 200 metrów w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na odcinku od linii kolejowej nr 43 (Czeremcha - Brześć), w rejonie znaku granicznego nr 274, do rzeki Leśna, w rejonie znaku granicznego nr 338;

2) strefa przylegająca do linii granicy państwowej, której zasięg w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza linia łącząca kolejne punkty: punkt przecięcia rzeki Leśna z linią oddaloną o 200 metrów od linii granicy państwowej (w rejonie znaku granicznego nr 338), punkt przecięcia Trybu Zwierzynieckiego z Trybem Kurdzimowskim, punkt przecięcia Trybu Kurdzimowskiego z Trybem Kozłowym, punkt przecięcia Trybu Kozłowego z Trybem Wolenbur-skim, punkt przecięcia Trybu Wolenburskiego z linią oddaloną o 200 metrów od linii granicy państwowej (w rejonie znaku granicznego nr 355);

3) strefa przylegająca do linii granicy państwowej, o szerokości 200 metrów w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na odcinku od znaku granicznego nr 355 do północnej krawędzi Drogi Browskiej (w rejonie znaku granicznego nr 379);

4) strefa przylegająca do linii granicy państwowej, której zasięg w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza linia łącząca kolejne punkty: punkt przecięcia północnej krawędzi Drogi Browskiej z linią oddaloną o 200 metrów od linii granicy państwowej (w rejonie znaku granicznego nr 379), punkt przecięcia północnej krawędzi Drogi Browskiej z Trybem Poprzecznym, punkt przecięcia Trybu Poprzecznego z Trybem Masiewskim, punkt styku Trybu Masiew-skiego ze szlakiem turystycznym „Wilczy Szlak” oraz linia stanowiąca południową krawędź trybu biegnącego na wschód od punktu styku Trybu Masiewskiego ze szlakiem turystycznym „Wilczy Szlak” do punktu przecięcia z linią oddaloną o 200 metrów od linii granicy państwowej (w rejonie znaku granicznego nr 388);

5) strefa przylegająca do linii granicy państwowej, o szerokości 200 metrów w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na odcinku od znaku granicznego nr 388 do południowego brzegu rzeki Narew (w rejonie znaku granicznego nr 416);

6) strefa przylegająca do linii granicy państwowej, której zasięg w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza: południowy brzeg rzeki Narew, na odcinku od punktu przecięcia z linią oddaloną o 200 metrów od linii granicy państwowej do punktu ujścia rzeki Narew do Jeziora Siemianowskiego, wschodni brzeg Jeziora Siemianowskiego, na odcinku od poprzedniego punktu do punktu przecięcia z południową krawędzią linii kolejowej nr 59 (Siemianówka - Świsłocz) oraz południowa krawędź linii kolejowej nr 59 (Siemianówka - Świsłocz) do linii granicy państwowej (w rejonie znaku granicznego nr 422).

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 września 2025 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. W. Leśniakiewicz

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 251 z 16.09.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 74 z 18.03.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 19.09.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 135 z 22.05.2019, str. 27, Dz. Urz. UE L 248 z 13.07.2021, str. 11 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1717 z 20.06.2024.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-09-02
  • Data wejścia w życie: 2025-09-06
  • Data obowiązywania: 2025-09-06
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1212

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1211

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 sierpnia 2025 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1210

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji niejawnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1209

REKLAMA

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1208

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1207

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1206

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 26 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1205

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2025 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1204

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1203

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1202

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 sierpnia 2025 r. w sprawie sposobu utrzymywania zasobów ochrony ludności przez obowiązane organy ochrony ludności

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1201

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 28 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1200

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 29 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2026–2028

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1199

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 28 sierpnia 2025 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1198

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1197

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 2. Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, przyczyniając się w ten sposób do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 oraz wysokości tej pomocy

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1196

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 28 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1195

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 27 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1194

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 sierpnia 2025 r. w sprawie wzoru znaku graficznego urzędów pracy

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1193

REKLAMA