Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1218

USTAWA

z dnia 5 sierpnia 2025 r.

o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5aa dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

„13. W przypadku gdy na podstawie art. 529 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 i 96) jest dokonywany podział spółki będącej sprzedawcą rezerwowym paliw gazowych, z dniem podziału tej spółki sprzedawcą rezerwowym paliw gazowych staje się spółka nabywająca na podstawie planu podziału prawa i obowiązki spółki dzielonej w zakresie realizacji przez spółkę dzieloną obowiązków sprzedawcy rezerwowego paliw gazowych.”;

2) w art. 5ad dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. W przypadku gdy na podstawie art. 529 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych jest dokonywany podział spółki będącej sprzedawcą rezerwowym energii elektrycznej, z dniem podziału tej spółki sprzedawcą rezerwowym energii elektrycznej staje się spółka nabywająca na podstawie planu podziału prawa i obowiązki spółki dzielonej w zakresie realizacji przez spółkę dzieloną obowiązków sprzedawcy rezerwowego energii elektrycznej.”;

3) po art. 9i dodaje się art. 9ia w brzmieniu:

„Art. 9ia. W przypadku gdy na podstawie art. 529 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych jest dokonywany podział spółki wyznaczonej na sprzedawcę z urzędu na zasadach określonych w art. 9i, prawa i obowiązki sprzedawcy z urzędu przechodzą, do czasu wyznaczenia przez Prezesa URE sprzedawcy z urzędu na zasadach określonych w art. 9i, na wskazaną w planie podziału spółkę nabywającą od spółki dzielonej prawa i obowiązki sprzedawcy z urzędu.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 278, 340, 620, 680, 1022 i 1074) w art. 12:

1) w ust. 1:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo spółdzielni wkładu niepieniężnego lub otrzymania wkładu w wyniku podziału spółki przez wyodrębnienie; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio;”,

b) pkt 8d otrzymuje brzmienie:

„8d) ustalona na dzień poprzedzający dzień łączenia lub podziału wartość rynkowa majątku podmiotu przejmowanego lub dzielonego otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną w części przewyższającej wartość emisyjną udziałów (akcji) przydzielonych udziałowcom (akcjonariuszom) spółek łączonych lub spółki dzielonej, z tym że przychód nie powstaje w przypadku połączenia przeprowadzanego na podstawie art. 5151 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;”;

2) w ust. 4 pkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25) wartości, o której mowa w ust. 1 pkt 7, jeżeli przedmiotem:

a) wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej jest komercjalizowana własność intelektualna wniesiona przez podmiot komercjalizujący,

b) wkładu niepieniężnego do spółki albo spółdzielni jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część oraz spółka lub spółdzielnia otrzymująca wkład przyjęła dla celów podatkowych składniki wchodzące w skład tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego ten wkład,

c) wyodrębnienia w ramach podziału przez wyodrębnienie jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część oraz spółka otrzymująca to przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część w wyniku podziału przez wyodrębnienie przyjęła dla celów podatkowych składniki wchodzące w skład tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w wartości wynikającej z ksiąg podatkowych spółki dzielonej w drodze podziału przez wyodrębnienie;”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863) w art. 12 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Można nie zamykać ksiąg rachunkowych, jeżeli podział jednostki następuje przez wydzielenie albo wyodrębnienie.”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2024 r. poz. 1361, 1847 i 1881 oraz z 2025 r. poz. 303 i 759) w art. 40 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. W przypadku gdy na podstawie art. 529 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 i 96) jest dokonywany podział spółki wyznaczonej na sprzedawcę zobowiązanego, spółka nabywająca na podstawie planu podziału prawa i obowiązki spółki dzielonej wynikające z umów zawartych przez spółkę dzieloną w wykonaniu obowiązków sprzedawcy zobowiązanego:

1) staje się sprzedawcą zobowiązanym na okres od dnia podziału do końca roku kalendarzowego następującego po upływie roku, w którym zarejestrowano podział, oraz

2) staje się z dniem podziału stroną wskazanych w planie podziału umów zawartych przez spółkę dzieloną w wykonaniu obowiązków sprzedawcy zobowiązanego w miejsce spółki dzielonej.”.

Art. 5.

1. W przypadku gdy na podstawie art. 529 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 i 96) jest dokonywany podział spółki pełniącej obowiązki sprzedawcy z urzędu na zasadach określonych w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. poz. 552 oraz z 2006 r. poz. 1123), prawa i obowiązki sprzedawcy z urzędu przechodzą, do czasu wyznaczenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki sprzedawcy z urzędu na zasadach określonych w art. 9i ustawy zmienianej w art. 1, na wskazaną w planie podziału spółkę nabywającą od spółki dzielonej prawa i obowiązki sprzedawcy z urzędu.

2. Spółka nabywająca od spółki dzielonej prawa i obowiązki sprzedawcy z urzędu staje się z dniem podziału stroną umów zawartych przez spółkę dzieloną w wykonaniu obowiązków sprzedawcy z urzędu.

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 834, 859, 1847 i 1881 oraz z 2025 r. poz. 303 i 759.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-09-03
  • Data wejścia w życie: 2025-09-18
  • Data obowiązywania: 2025-09-18
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

