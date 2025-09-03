REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1219
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 3 września 2025 r.
w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Opalenicy w województwie wielkopolskim
Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2025 r. poz. 365) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 3 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1219)
KALENDARZ WYBORCZY
|
Lp.
|
Termin wykonania czynności wyborczej
|
Treść czynności wyborczej
|
1
|
2
|
3
|
1
|
w dniu wejścia w życie rozporządzenia
|
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Opalenicy w województwie wielkopolskim
|
2
|
do dnia 12 września 2025 r.
|
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej,
- zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
|
3
|
do dnia 16 września 2025 r.
|
- zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków miejskiej komisji wyborczej
|
4
|
do dnia 17 września 2025 r.
|
- powołanie przez komisarza wyborczego miejskiej komisji wyborczej
|
5
|
do dnia 22 września 2025 r.
|
- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika
|
6
|
do dnia 25 września 2025 r. (do godz. 16.00)
|
- zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej kandydatów na burmistrza
|
7
|
do dnia 29 września 2025 r.
|
- powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych
|
8
|
do dnia 30 września 2025 r.
|
- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
|
9
|
od dnia 4 października 2025 r. do dnia 17 października 2025 r. (do godz. 24.00)
|
- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
|
10
|
do dnia 6 października 2025 r.
|
- podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, które zawiera, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwę komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwę partii politycznej, do której należy kandydat, a także treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,
- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
|
11
|
do dnia 10 października 2025 r.
|
- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
|
12
|
w dniu 17 października 2025 r. o godz. 24.00
|
- zakończenie kampanii wyborczej
|
13
|
w dniu 19 października 2025 r. godz. 7.00-21.00
|
- głosowanie
- Data ogłoszenia: 2025-09-03
- Data wejścia w życie: 2025-09-04
- Data obowiązywania: 2025-09-04
