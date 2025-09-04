Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej

z dnia 21 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1221)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej

Na podstawie art. 8a ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 12 i 179) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób i tryb prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej;

2) wzór ankiety kwalifikacyjnej i wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

§ 2. 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej, zwany dalej „wnioskiem”, składa się na piśmie w postaci papierowej do właściwego organu, o którym mowa w art. 8a ust. 2 albo ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, zwanej dalej „ustawą”.

2. Do wniosku załącza się:

1) ankietę kwalifikacyjną w postaci papierowej;

2) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe i dodatkowe, w szczególności świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające odbyte szkolenia lub posiadane kwalifikacje;

3) kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;

4)1) inne dokumenty, potwierdzające w szczególności posiadany stopień, o którym mowa w art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825, 1014 i 1080) - jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów albo są one niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań na stanowisku służbowym.

3. Wzór wniosku jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Wzór ankiety kwalifikacyjnej jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje trzy etapy:

1) analizę złożonego wniosku pod względem formalnym oraz pod względem spełnienia wymagań na stanowisku służbowym;

2) czynności lub badania określone w art. 8a ust. 8 ustawy;

3) ustalenie, że kandydat posiada predyspozycje i spełnia warunki do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej albo że kandydat nie posiada predyspozycji lub nie spełnia warunków do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej.

§ 4. 1. Organ właściwy do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego odmawia przeprowadzenia dalszych czynności postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata lub przerywa je w każdym czasie w przypadku:

1)2) niespełnienia przez kandydata wymagań wynikających z przepisów odpowiednio art. 187 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny albo art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1917 oraz z 2025 r. poz. 39, 620 i 820) lub

2) niespełnienia przez kandydata wymagań wynikających odpowiednio z przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy albo art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, lub

3) nieprzystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej, lub

4)3) nieprzystąpienia do czynności lub badań, o których mowa w art. 8a ust. 8 ustawy, lub odmowy poddania się tym czynnościom lub badaniom, lub

5)4) negatywnego wyniku którejkolwiek z czynności lub któregokolwiek z badań, o których mowa w art. 8a ust. 8 pkt 1 i pkt 2 lit. c oraz d ustawy.

2. O odmowie przeprowadzenia czynności postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata lub o ich przerwaniu zawiadamia się kandydata na piśmie.

3. W razie stwierdzenia braków formalnych dotyczących wniosku wniosek pozostawia się bez dalszego biegu.

§ 5. Organ właściwy do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego odmawia przeprowadzenia dalszych czynności postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata lub je przerywa w każdym czasie, bez podania przyczyny, również w przypadku:

1) braku wolnych stanowisk służby albo pracy, odpowiadających kwalifikacjom posiadanym przez kandydata lub

2) niezłożenia kompletu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 4, lub

3) zatajenia lub podania nieprawdziwych danych w ankiecie kwalifikacyjnej, lub

4)5) przystąpienia kandydata do ponownego postępowania kwalifikacyjnego mimo uzyskania przez niego negatywnego wyniku w poprzednim postępowaniu kwalifikacyjnym, jeżeli od zakończenia tego postępowania nie upłynęło 12 miesięcy.

5) (uchylony).6)

§ 6. Czynności, o których mowa w § 3 pkt 1, przeprowadza komórka właściwa w sprawach kadrowych w jednostce organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej właściwej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

§ 7. Kandydata, którego wniosek został oceniony pozytywnie w toku analizy, o której mowa w § 3 pkt 1, zawiadamia się o terminie i miejscu przeprowadzenia czynności i badań z jego udziałem, wymienionych w art. 8a ust. 8 pkt 1 lit. a i d oraz pkt 2 lit. a-d ustawy, nie później niż na 3 dni przed planowaną czynnością.

§ 8. Tożsamość kandydata do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej potwierdza się przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej na podstawie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

§ 9. 1.7) Organ właściwy do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego powołuje komisję kwalifikacyjną, w której skład wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz oraz członkowie.

2. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydat udziela wyjaśnień dotyczących danych zawartych w złożonych dokumentach oraz przedstawia swoje doświadczenie zawodowe i motywację do podjęcia służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej.

§ 10. Podczas przeprowadzania wywiadu o kandydacie w miejscu zamieszkania i pracy, o którym mowa w art. 8a ust. 8 pkt 1 lit. c ustawy, weryfikuje się prawdziwość danych podanych przez kandydata w ankiecie kwalifikacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 11. 1. Podczas badania psychologicznego, o którym mowa w art. 8a ust. 8 pkt 1 lit. d i pkt 2 lit. c ustawy, ocenia się:

1) predyspozycje intelektualne;

2) zachowania społeczne;

3) stabilność emocjonalną;

4) cechy charakterologiczne i osobowościowe;

5) postawę wobec pracy i innych obowiązków;

6) posiadanie cech szczególnie predysponujących do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji.

2. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, w którym oświadczy, że:

1) w dniu przeprowadzania badania psychologicznego jest w złej kondycji psychofizycznej lub że

2) w ciągu 24 godzin przed przystąpieniem do badania psychologicznego spożywał napoje alkoholowe lub inne środki o podobnym działaniu, w szczególności leki i środki odurzające

- nie przeprowadza się badania psychologicznego.

W takim przypadku można wyznaczyć kolejny termin badania psychologicznego.

3. Na podstawie przeprowadzonych badań psycholog sporządza opinię psychologiczną.

§ 12. Podczas badań psychofizjologicznych, o których mowa w art. 8a ust. 8 pkt 1 lit. d i pkt 2 lit. d ustawy, ocenia się zdolność i predyspozycje kandydata do objęcia stanowiska wymagającego szczególnych predyspozycji.

§ 13.8) Egzamin ze sprawności fizycznej, o którym mowa w art. 8a ust. 8 pkt 2 lit. a ustawy, przeprowadza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 332 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

§ 14. W zakresie egzaminu z poziomu znajomości języków obcych, o którym mowa w art. 8a ust. 8 pkt 2 lit. b ustawy, sprawdza się znajomość języka obcego zgodnie z wymaganiami określonymi na stanowisku służbowym.

§ 15. Wyniki uzyskane na poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej wpisuje się do ankiety kwalifikacyjnej kandydata.

§ 16. 1. Postępowanie kwalifikacyjne kończy się stwierdzeniem, że kandydat posiada predyspozycje i spełnia warunki do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej albo że kandydat nie posiada predyspozycji lub nie spełnia warunków do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej.

2. W przypadku stwierdzenia, że kandydat nie posiada predyspozycji lub nie spełnia warunków do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej, zawiadamia się go o tym na piśmie, bez podawania uzasadnienia.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia9).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej

z dnia 31 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1221)

Załącznik nr 110)

Załącznik nr 211)

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. poz. 193), które weszło w życie z dniem 1 marca 2025 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) Przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

9) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 17 września 2020 r.

10) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

11) W załączniku w części A: w pkt 13 w treści odnośnika ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 536) utraciła moc na podstawie art. 823 pkt 12 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825, 1014 i 1080), która weszła w życie z dniem 23 kwietnia 2022 r., oraz w Informacji w sprawie przetwarzania danych osobowych w pkt 6 ppkt 5 w nawiasie obecnie (ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa).



