Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1221
OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 sierpnia 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. poz. 1605), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. poz. 193).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. poz. 193), które stanowią:
„§ 2. Do postępowań kwalifikacyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 21 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1221)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej
Na podstawie art. 8a ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 12 i 179) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) sposób i tryb prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej;
2) wzór ankiety kwalifikacyjnej i wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.
§ 2. 1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej, zwany dalej „wnioskiem”, składa się na piśmie w postaci papierowej do właściwego organu, o którym mowa w art. 8a ust. 2 albo ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, zwanej dalej „ustawą”.
2. Do wniosku załącza się:
1) ankietę kwalifikacyjną w postaci papierowej;
2) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe i dodatkowe, w szczególności świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające odbyte szkolenia lub posiadane kwalifikacje;
3) kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;
4)1) inne dokumenty, potwierdzające w szczególności posiadany stopień, o którym mowa w art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825, 1014 i 1080) - jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów albo są one niezbędne do potwierdzenia spełnienia wymagań na stanowisku służbowym.
3. Wzór wniosku jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
4. Wzór ankiety kwalifikacyjnej jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje trzy etapy:
1) analizę złożonego wniosku pod względem formalnym oraz pod względem spełnienia wymagań na stanowisku służbowym;
2) czynności lub badania określone w art. 8a ust. 8 ustawy;
3) ustalenie, że kandydat posiada predyspozycje i spełnia warunki do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej albo że kandydat nie posiada predyspozycji lub nie spełnia warunków do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej.
§ 4. 1. Organ właściwy do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego odmawia przeprowadzenia dalszych czynności postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata lub przerywa je w każdym czasie w przypadku:
1)2) niespełnienia przez kandydata wymagań wynikających z przepisów odpowiednio art. 187 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny albo art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1917 oraz z 2025 r. poz. 39, 620 i 820) lub
2) niespełnienia przez kandydata wymagań wynikających odpowiednio z przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy albo art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, lub
3) nieprzystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej, lub
4)3) nieprzystąpienia do czynności lub badań, o których mowa w art. 8a ust. 8 ustawy, lub odmowy poddania się tym czynnościom lub badaniom, lub
5)4) negatywnego wyniku którejkolwiek z czynności lub któregokolwiek z badań, o których mowa w art. 8a ust. 8 pkt 1 i pkt 2 lit. c oraz d ustawy.
2. O odmowie przeprowadzenia czynności postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata lub o ich przerwaniu zawiadamia się kandydata na piśmie.
3. W razie stwierdzenia braków formalnych dotyczących wniosku wniosek pozostawia się bez dalszego biegu.
§ 5. Organ właściwy do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego odmawia przeprowadzenia dalszych czynności postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata lub je przerywa w każdym czasie, bez podania przyczyny, również w przypadku:
1) braku wolnych stanowisk służby albo pracy, odpowiadających kwalifikacjom posiadanym przez kandydata lub
2) niezłożenia kompletu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 4, lub
3) zatajenia lub podania nieprawdziwych danych w ankiecie kwalifikacyjnej, lub
4)5) przystąpienia kandydata do ponownego postępowania kwalifikacyjnego mimo uzyskania przez niego negatywnego wyniku w poprzednim postępowaniu kwalifikacyjnym, jeżeli od zakończenia tego postępowania nie upłynęło 12 miesięcy.
5) (uchylony).6)
§ 6. Czynności, o których mowa w § 3 pkt 1, przeprowadza komórka właściwa w sprawach kadrowych w jednostce organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej właściwej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
§ 7. Kandydata, którego wniosek został oceniony pozytywnie w toku analizy, o której mowa w § 3 pkt 1, zawiadamia się o terminie i miejscu przeprowadzenia czynności i badań z jego udziałem, wymienionych w art. 8a ust. 8 pkt 1 lit. a i d oraz pkt 2 lit. a-d ustawy, nie później niż na 3 dni przed planowaną czynnością.
§ 8. Tożsamość kandydata do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej potwierdza się przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej na podstawie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
§ 9. 1.7) Organ właściwy do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego powołuje komisję kwalifikacyjną, w której skład wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz oraz członkowie.
2. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydat udziela wyjaśnień dotyczących danych zawartych w złożonych dokumentach oraz przedstawia swoje doświadczenie zawodowe i motywację do podjęcia służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej.
§ 10. Podczas przeprowadzania wywiadu o kandydacie w miejscu zamieszkania i pracy, o którym mowa w art. 8a ust. 8 pkt 1 lit. c ustawy, weryfikuje się prawdziwość danych podanych przez kandydata w ankiecie kwalifikacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
§ 11. 1. Podczas badania psychologicznego, o którym mowa w art. 8a ust. 8 pkt 1 lit. d i pkt 2 lit. c ustawy, ocenia się:
1) predyspozycje intelektualne;
2) zachowania społeczne;
3) stabilność emocjonalną;
4) cechy charakterologiczne i osobowościowe;
5) postawę wobec pracy i innych obowiązków;
6) posiadanie cech szczególnie predysponujących do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji.
2. W przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, w którym oświadczy, że:
1) w dniu przeprowadzania badania psychologicznego jest w złej kondycji psychofizycznej lub że
2) w ciągu 24 godzin przed przystąpieniem do badania psychologicznego spożywał napoje alkoholowe lub inne środki o podobnym działaniu, w szczególności leki i środki odurzające
- nie przeprowadza się badania psychologicznego.
W takim przypadku można wyznaczyć kolejny termin badania psychologicznego.
3. Na podstawie przeprowadzonych badań psycholog sporządza opinię psychologiczną.
§ 12. Podczas badań psychofizjologicznych, o których mowa w art. 8a ust. 8 pkt 1 lit. d i pkt 2 lit. d ustawy, ocenia się zdolność i predyspozycje kandydata do objęcia stanowiska wymagającego szczególnych predyspozycji.
§ 13.8) Egzamin ze sprawności fizycznej, o którym mowa w art. 8a ust. 8 pkt 2 lit. a ustawy, przeprowadza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 332 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
§ 14. W zakresie egzaminu z poziomu znajomości języków obcych, o którym mowa w art. 8a ust. 8 pkt 2 lit. b ustawy, sprawdza się znajomość języka obcego zgodnie z wymaganiami określonymi na stanowisku służbowym.
§ 15. Wyniki uzyskane na poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej wpisuje się do ankiety kwalifikacyjnej kandydata.
§ 16. 1. Postępowanie kwalifikacyjne kończy się stwierdzeniem, że kandydat posiada predyspozycje i spełnia warunki do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej albo że kandydat nie posiada predyspozycji lub nie spełnia warunków do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej.
2. W przypadku stwierdzenia, że kandydat nie posiada predyspozycji lub nie spełnia warunków do służby albo pracy w Żandarmerii Wojskowej, zawiadamia się go o tym na piśmie, bez podawania uzasadnienia.
§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia9).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 31 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1221)
Załącznik nr 110)
WZÓR - WNIOSEK
Załącznik nr 211)
WZÓR - ANKIETA KWALIFIKACYJNA
1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. poz. 193), które weszło w życie z dniem 1 marca 2025 r.
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
4) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
6) Przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
9) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 17 września 2020 r.
10) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
11) W załączniku w części A: w pkt 13 w treści odnośnika ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 536) utraciła moc na podstawie art. 823 pkt 12 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825, 1014 i 1080), która weszła w życie z dniem 23 kwietnia 2022 r., oraz w Informacji w sprawie przetwarzania danych osobowych w pkt 6 ppkt 5 w nawiasie obecnie (ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa).
- Data ogłoszenia: 2025-09-04
- Data wejścia w życie: 2025-09-04
- Data obowiązywania: 2025-09-04
