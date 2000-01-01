REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1230
OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 29 sierpnia 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014)
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014) (Dz. U. poz. 744), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014) (Dz. U. poz. 1079).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014) (Dz. U. poz. 1079), który stanowi:
"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".
Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 29 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1230)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940 oraz z 2025 r. poz. 884) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH0800142)), obejmujący obszar 6040,33 ha, położony w województwach:
1) lubuskim (5969,39 ha);
2) dolnośląskim (70,94 ha).
2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony:
a) siedlisk przyrodniczych,
b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b
- w stosunku do przedmiotów ochrony.
§ 4. Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 16 marca 2017 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1230)
Załącznik nr 1
GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NOWOSOLSKA DOLINA ODRY (PLH080014)
|
Numer punktu załamania granicy
|
Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
|
X
|
Y
|
1
|
2
|
3
|
1
|
433278,14
|
286783,34
|
2
|
433233,00
|
286700,24
|
3
|
433259,67
|
286678,00
|
4
|
433325,13
|
286600,79
|
5
|
433393,95
|
286518,54
|
6
|
433474,52
|
286394,33
|
7
|
433541,66
|
286260,05
|
8
|
433561,17
|
286210,10
|
9
|
433583,62
|
286152,62
|
10
|
433625,58
|
286046,88
|
11
|
433628,94
|
285895,81
|
12
|
433612,15
|
285769,92
|
13
|
433585,30
|
285692,71
|
14
|
433553,41
|
285617,18
|
15
|
433492,98
|
285528,22
|
16
|
433378,84
|
285435,90
|
17
|
433310,02
|
285402,33
|
18
|
433242,88
|
285363,72
|
19
|
433115,31
|
285289,87
|
20
|
433059,92
|
285229,44
|
21
|
432937,39
|
285142,16
|
22
|
432907,27
|
285136,21
|
23
|
432875,52
|
285114,38
|
24
|
432843,77
|
285092,55
|
25
|
432808,05
|
285092,55
|
26
|
432728,67
|
285092,55
|
27
|
432713,31
|
285087,61
|
28
|
432672,19
|
285076,70
|
29
|
432665,47
|
285009,56
|
30
|
432680,58
|
284960,88
|
31
|
432648,69
|
284853,45
|
32
|
432573,15
|
284720,85
|
33
|
432546,30
|
284638,60
|
34
|
432511,05
|
284556,36
|
35
|
432497,62
|
284442,22
|
36
|
432502,66
|
284376,76
|
37
|
432524,48
|
284297,87
|
38
|
432564,76
|
284197,15
|
39
|
432596,65
|
284119,94
|
40
|
432653,72
|
284009,16
|
41
|
432700,63
|
283950,30
|
42
|
432844,51
|
283834,41
|
43
|
432868,90
|
283854,92
|
44
|
432893,29
|
283875,44
|
45
|
432954,32
|
283846,74
|
46
|
433036,30
|
283791,18
|
47
|
433117,37
|
283743,36
|
48
|
433202,54
|
283694,63
|
49
|
433280,87
|
283644,07
|
50
|
433341,90
|
283610,83
|
51
|
433404,30
|
283572,57
|
52
|
433444,38
|
283541,60
|
53
|
433473,98
|
283503,80
|
54
|
433492,20
|
283471,46
|
55
|
433510,18
|
283419,97
|
56
|
433514,68
|
283403,07
|
57
|
433525,90
|
283326,18
|
58
|
433538,30
|
283255,51
|
59
|
433551,34
|
283147,62
|
60
|
433550,04
|
283089,35
|
61
|
433544,12
|
283037,88
|
62
|
433531,37
|
283007,37
|
63
|
433507,68
|
282975,03
|
64
|
433480,36
|
282939,05
|
65
|
433458,50
|
282903,07
|
66
|
433444,83
|
282866,18
|
67
|
433438,00
|
282803,33
|
68
|
433430,71
|
282736,84
|
69
|
433412,50
|
282640,28
|
70
|
433398,38
|
282606,58
|
71
|
433383,35
|
282585,63
|
72
|
433370,60
|
282575,61
|
73
|
433347,82
|
282567,87
|
74
|
433291,80
|
282550,56
|
75
|
433222,58
|
282512,30
|
76
|
433252,64
|
282452,64
|
77
|
433303,65
|
282341,51
|
78
|
433337,35
|
282267,73
|
79
|
433358,75
|
282208,53
|
80
|
433392,91
|
282096,49
|
81
|
433427,30
|
281987,86
|
82
|
433443,69
|
281948,01
|
83
|
433454,62
|
281926,38
|
84
|
433464,76
|
281907,77
|
85
|
433472,51
|
281909,38
|
86
|
433685,27
|
281990,25
|
87
|
433696,46
|
281992,87
|
88
|
433712,70
|
281983,99
|
89
|
433804,86
|
281879,47
|
90
|
433821,25
|
281873,09
|
91
|
433838,11
|
281853,96
|
92
|
433870,90
|
281809,33
|
93
|
433814,75
|
281770,45
|
94
|
433841,98
|
281662,22
|
95
|
433931,21
|
281663,54
|
96
|
433953,10
|
281665,87
|
97
|
433958,11
|
281630,80
|
98
|
433961,07
|
281589,35
|
99
|
433959,94
|
281544,49
|
100
|
433947,64
|
281507,38
|
101
|
433989,08
|
281426,76
|
102
|
434026,46
|
281369,85
|
103
|
434045,10
|
281366,42
|
104
|
434096,57
|
281337,27
|
105
|
434108,18
|
281325,20
|
106
|
434149,49
|
281254,76
|
107
|
434195,85
|
281178,55
|
108
|
434249,37
|
281096,57
|
109
|
434259,61
|
281071,97
|
110
|
434272,37
|
281028,25
|
111
|
434296,33
|
280976,95
|
112
|
434353,89
|
280931,47
|
113
|
434367,77
|
280925,35
|
114
|
434387,14
|
280921,45
|
115
|
434399,66
|
280914,85
|
116
|
434403,49
|
280915,43
|
117
|
434416,06
|
280915,08
|
118
|
434438,15
|
280908,70
|
119
|
434461,60
|
280899,36
|
120
|
434484,37
|
280885,70
|
121
|
434505,32
|
280863,38
|
122
|
434543,35
|
280822,85
|
123
|
434601,42
|
280781,86
|
124
|
434608,03
|
280776,17
|
125
|
434617,80
|
280766,60
|
126
|
434620,97
|
280763,90
|
127
|
434639,91
|
280743,60
|
128
|
434670,65
|
280718,33
|
129
|
434729,17
|
280692,36
|
130
|
434726,90
|
280685,08
|
131
|
434719,84
|
280679,38
|
132
|
434698,15
|
280678,07
|
133
|
434682,49
|
280683,71
|
134
|
434675,43
|
280685,76
|
135
|
434669,97
|
280687,36
|
136
|
434640,59
|
280685,53
|
137
|
434631,48
|
280675,74
|
138
|
434603,02
|
280655,25
|
139
|
434585,94
|
280642,26
|
140
|
434576,37
|
280637,26
|
141
|
434567,26
|
280654,34
|
142
|
434549,73
|
280646,82
|
143
|
434531,06
|
280634,52
|
144
|
434535,98
|
280617,05
|
145
|
434544,34
|
280596,52
|
146
|
434544,13
|
280585,17
|
147
|
434537,88
|
280585,70
|
148
|
434543,81
|
280565,52
|
149
|
434547,68
|
280542,98
|
150
|
434553,37
|
280535,01
|
151
|
434559,52
|
280515,88
|
152
|
434566,35
|
280497,21
|
153
|
434572,50
|
280475,58
|
154
|
434574,32
|
280461,23
|
155
|
434575,46
|
280440,05
|
156
|
434577,28
|
280415,00
|
157
|
434583,89
|
280372,65
|
158
|
434590,26
|
280353,97
|
159
|
434597,10
|
280342,81
|
160
|
434609,39
|
280328,01
|
161
|
434621,46
|
280309,34
|
162
|
434627,38
|
280290,67
|
163
|
434636,72
|
280253,78
|
164
|
434644,23
|
280237,84
|
165
|
434683,05
|
280167,04
|
166
|
434777,04
|
280012,62
|
167
|
434802,14
|
279966,98
|
168
|
434850,90
|
279878,34
|
169
|
434921,39
|
279760,84
|
170
|
435036,45
|
279570,13
|
171
|
435082,57
|
279502,60
|
172
|
435080,89
|
279502,25
|
173
|
435227,19
|
279334,73
|
174
|
435240,31
|
279319,39
|
175
|
435280,60
|
279257,29
|
176
|
435357,81
|
279170,01
|
177
|
435453,48
|
279091,12
|
178
|
435549,16
|
279022,30
|
179
|
435639,80
|
278970,26
|
180
|
435678,40
|
278946,76
|
181
|
435703,58
|
278918,23
|
182
|
435779,11
|
278768,84
|
183
|
435805,97
|
278673,17
|
184
|
435858,00
|
278649,67
|
185
|
435931,86
|
278564,06
|
186
|
436007,39
|
278443,21
|
187
|
436044,88
|
278386,57
|
188
|
436063,26
|
278370,13
|
189
|
436069,08
|
278362,87
|
190
|
436073,87
|
278356,17
|
191
|
436079,95
|
278344,96
|
192
|
436081,65
|
278341,82
|
193
|
436111,62
|
278297,17
|
194
|
436123,67
|
278278,75
|
195
|
436145,19
|
278245,96
|
196
|
436153,44
|
278234,22
|
197
|
436194,00
|
278172,87
|
198
|
436201,43
|
278161,96
|
199
|
436219,46
|
278134,06
|
200
|
436237,48
|
278106,15
|
201
|
436240,29
|
278107,32
|
202
|
436243,89
|
278090,71
|
203
|
436285,84
|
278043,79
|
204
|
436331,80
|
277958,38
|
205
|
436356,08
|
277906,26
|
206
|
436350,50
|
277846,53
|
207
|
436344,33
|
277813,39
|
208
|
436336,41
|
277771,19
|
209
|
436336,91
|
277749,59
|
210
|
436342,45
|
277739,71
|
211
|
436344,60
|
277735,86
|
212
|
436370,04
|
277681,32
|
213
|
436405,15
|
277624,79
|
214
|
436441,19
|
277585,92
|
215
|
436476,85
|
277570,08
|
216
|
436481,19
|
277568,15
|
217
|
436498,00
|
277573,11
|
218
|
436561,82
|
277590,83
|
219
|
436562,78
|
277590,50
|
220
|
436562,60
|
277588,95
|
221
|
436563,51
|
277583,53
|
222
|
436565,78
|
277579,82
|
223
|
436571,26
|
277575,58
|
224
|
436580,76
|
277557,98
|
225
|
436585,92
|
277545,61
|
226
|
436587,49
|
277537,05
|
227
|
436589,48
|
277532,49
|
228
|
436595,75
|
277526,35
|
229
|
436585,47
|
277515,93
|
230
|
436588,04
|
277507,52
|
231
|
436575,77
|
277496,90
|
232
|
436571,15
|
277487,11
|
233
|
436573,87
|
277482,47
|
234
|
436578,23
|
277480,29
|
235
|
436584,07
|
277479,03
|
236
|
436586,37
|
277464,33
|
237
|
436584,37
|
277462,28
|
238
|
436583,22
|
277460,23
|
239
|
436585,10
|
277456,14
|
240
|
436590,16
|
277452,72
|
241
|
436603,31
|
277452,18
|
242
|
436610,56
|
277443,29
|
243
|
436616,28
|
277425,79
|
244
|
436623,88
|
277413,72
|
245
|
436631,01
|
277412,16
|
246
|
436634,27
|
277407,52
|
247
|
436637,35
|
277397,80
|
248
|
436629,25
|
277390,84
|
249
|
436624,98
|
277376,52
|
250
|
436629,76
|
277371,93
|
251
|
436636,08
|
277370,34
|
252
|
436643,66
|
277366,29
|
253
|
436644,58
|
277355,30
|
254
|
436646,39
|
277348,20
|
255
|
436647,56
|
277345,26
|
256
|
436648,69
|
277343,60
|
257
|
436650,01
|
277340,81
|
258
|
436656,34
|
277331,76
|
259
|
436664,23
|
277319,22
|
260
|
436687,85
|
277337,10
|
261
|
436713,14
|
277368,74
|
262
|
436717,67
|
277371,66
|
263
|
436718,93
|
277372,48
|
264
|
436758,53
|
277407,80
|
265
|
436797,02
|
277427,18
|
266
|
436798,82
|
277428,08
|
267
|
436810,17
|
277435,11
|
268
|
436846,85
|
277440,40
|
269
|
436873,36
|
277419,56
|
270
|
436908,98
|
277386,21
|
271
|
437005,35
|
277248,20
|
272
|
437052,45
|
277179,05
|
273
|
437067,34
|
277171,28
|
274
|
437072,97
|
277167,17
|
275
|
437080,30
|
277155,46
|
276
|
437097,67
|
277137,96
|
277
|
437115,83
|
277120,23
|
278
|
437139,46
|
277084,17
|
279
|
437172,92
|
277036,03
|
280
|
437177,21
|
277011,04
|
281
|
437180,77
|
277002,33
|
282
|
437189,29
|
276989,39
|
283
|
437199,07
|
276980,86
|
284
|
437203,85
|
276967,24
|
285
|
437213,06
|
276954,15
|
286
|
437221,07
|
276947,45
|
287
|
437227,54
|
276939,84
|
288
|
437238,51
|
276924,18
|
289
|
437248,15
|
276912,39
|
290
|
437267,52
|
276889,79
|
291
|
437296,46
|
276881,63
|
292
|
437304,19
|
276879,46
|
293
|
437308,22
|
276881,08
|
294
|
437333,03
|
276877,94
|
295
|
437348,28
|
276879,10
|
296
|
437358,05
|
276877,05
|
297
|
437401,57
|
276924,73
|
298
|
437406,30
|
276926,27
|
299
|
437430,23
|
276919,38
|
300
|
437437,37
|
276919,19
|
301
|
437450,11
|
276910,85
|
302
|
437470,40
|
276916,65
|
303
|
437491,43
|
276918,51
|
304
|
437534,84
|
276878,84
|
305
|
437558,34
|
276840,23
|
306
|
437566,73
|
276825,12
|
307
|
437570,93
|
276817,57
|
308
|
437575,12
|
276810,02
|
309
|
437591,91
|
276779,80
|
310
|
437605,34
|
276732,80
|
311
|
437638,91
|
276672,38
|
312
|
437662,41
|
276640,49
|
313
|
437680,87
|
276591,81
|
314
|
437704,37
|
276564,95
|
315
|
437721,15
|
276541,45
|
316
|
437731,23
|
276440,74
|
317
|
437731,23
|
276397,10
|
318
|
437758,08
|
276373,60
|
319
|
437820,19
|
276361,85
|
320
|
437942,72
|
276366,89
|
321
|
438008,18
|
276338,35
|
322
|
438093,78
|
276259,46
|
323
|
438169,32
|
276220,86
|
324
|
438273,39
|
276160,43
|
325
|
438325,42
|
276125,18
|
326
|
438367,38
|
276079,86
|
327
|
438474,81
|
275999,29
|
328
|
438546,98
|
275982,51
|
329
|
438632,59
|
275962,37
|
330
|
438684,62
|
275957,33
|
331
|
438751,76
|
275915,37
|
332
|
438798,76
|
275901,94
|
333
|
438842,40
|
275908,65
|
334
|
438929,68
|
275923,76
|
335
|
439005,22
|
275930,48
|
336
|
439069,00
|
275913,69
|
337
|
439122,71
|
275896,90
|
338
|
439159,64
|
275898,58
|
339
|
439189,85
|
275878,44
|
340
|
439253,64
|
275799,55
|
341
|
439354,35
|
275665,27
|
342
|
439436,60
|
275586,38
|
343
|
439483,59
|
275551,13
|
344
|
439530,59
|
275534,35
|
345
|
439619,55
|
275509,17
|
346
|
439708,51
|
275487,35
|
347
|
439815,94
|
275475,60
|
348
|
439998,90
|
275485,67
|
349
|
440166,75
|
275509,17
|
350
|
440218,78
|
275512,53
|
351
|
440307,74
|
275542,74
|
352
|
440364,81
|
275571,27
|
353
|
440448,74
|
275599,81
|
354
|
440551,13
|
275646,81
|
355
|
440608,20
|
275685,41
|
356
|
440705,55
|
275742,48
|
357
|
440816,33
|
275787,80
|
358
|
440896,90
|
275794,52
|
359
|
440972,44
|
275787,80
|
360
|
441111,75
|
275765,98
|
361
|
441217,50
|
275744,16
|
362
|
441323,24
|
275707,23
|
363
|
441420,60
|
275683,73
|
364
|
441526,34
|
275611,56
|
365
|
441630,41
|
275514,20
|
366
|
441722,73
|
275398,39
|
367
|
441801,62
|
275272,50
|
368
|
441862,05
|
275156,68
|
369
|
441888,90
|
275094,58
|
370
|
441915,76
|
275008,97
|
371
|
441949,33
|
274968,69
|
372
|
441999,69
|
274896,51
|
373
|
442026,54
|
274824,33
|
374
|
442028,22
|
274773,98
|
375
|
442045,01
|
274701,80
|
376
|
442081,93
|
274626,27
|
377
|
442110,47
|
274560,81
|
378
|
442139,00
|
274478,56
|
379
|
442169,22
|
274396,31
|
380
|
442191,04
|
274381,21
|
381
|
442236,36
|
274361,07
|
382
|
442278,32
|
274345,96
|
383
|
442315,25
|
274312,39
|
384
|
442370,64
|
274298,96
|
385
|
442454,56
|
274297,28
|
386
|
442545,20
|
274305,67
|
387
|
442629,13
|
274334,21
|
388
|
442682,84
|
274361,07
|
389
|
442760,05
|
274397,99
|
390
|
442872,51
|
274491,99
|
391
|
442921,19
|
274542,34
|
392
|
442968,19
|
274592,70
|
393
|
443084,01
|
274696,77
|
394
|
443144,43
|
274753,84
|
395
|
443213,25
|
274810,91
|
396
|
443322,35
|
274851,19
|
397
|
443372,71
|
274879,73
|
398
|
443402,92
|
274901,55
|
399
|
443485,17
|
274988,83
|
400
|
443543,92
|
275057,65
|
401
|
443582,52
|
275111,36
|
402
|
443634,56
|
275165,07
|
403
|
443694,98
|
275217,11
|
404
|
443747,02
|
275247,32
|
405
|
443854,44
|
275292,64
|
406
|
443893,05
|
275339,64
|
407
|
443997,12
|
275398,39
|
408
|
444045,79
|
275453,78
|
409
|
444099,51
|
275490,70
|
410
|
444138,11
|
275529,31
|
411
|
444176,72
|
275572,95
|
412
|
444277,43
|
275638,41
|
413
|
444337,86
|
275668,63
|
414
|
444478,85
|
275715,63
|
415
|
444534,24
|
275732,41
|
416
|
444653,42
|
275791,16
|
417
|
444765,88
|
275836,48
|
418
|
444821,27
|
275829,76
|
419
|
444873,30
|
275801,23
|
420
|
444970,65
|
275750,87
|
421
|
444999,19
|
275755,91
|
422
|
445056,26
|
275787,80
|
423
|
445113,05
|
275822,05
|
424
|
445228,00
|
275892,90
|
425
|
445256,15
|
275920,40
|
426
|
445290,80
|
275953,17
|
427
|
445369,00
|
276013,40
|
428
|
445407,60
|
276042,98
|
429
|
445496,04
|
276110,90
|
430
|
445519,94
|
276129,50
|
431
|
445522,10
|
276129,95
|
432
|
445523,96
|
276130,35
|
433
|
445526,90
|
276130,96
|
434
|
445543,03
|
276129,72
|
435
|
445571,20
|
276124,32
|
436
|
445624,33
|
276115,17
|
437
|
445624,52
|
276115,16
|
438
|
445656,58
|
276113,06
|
439
|
445690,16
|
276124,62
|
440
|
445696,16
|
276128,14
|
441
|
445710,08
|
276136,29
|
442
|
445731,93
|
276153,08
|
443
|
445743,45
|
276164,99
|
444
|
445747,62
|
276171,16
|
445
|
445751,79
|
276177,33
|
446
|
445761,28
|
276198,28
|
447
|
445772,41
|
276222,08
|
448
|
445782,93
|
276243,41
|
449
|
445791,09
|
276254,39
|
450
|
445793,32
|
276257,39
|
451
|
445807,64
|
276269,57
|
452
|
445823,02
|
276280,91
|
453
|
445837,19
|
276286,26
|
454
|
445868,45
|
276293,73
|
455
|
445893,62
|
276294,19
|
456
|
445913,16
|
276296,47
|
457
|
445957,76
|
276301,66
|
458
|
446005,02
|
276315,65
|
459
|
446014,92
|
276318,57
|
460
|
446018,07
|
276319,51
|
461
|
446039,38
|
276330,92
|
462
|
446053,85
|
276338,68
|
463
|
446098,16
|
276375,44
|
464
|
446122,54
|
276401,06
|
465
|
446176,93
|
276472,77
|
466
|
446220,28
|
276528,75
|
467
|
446239,57
|
276554,89
|
468
|
446258,85
|
276581,03
|
469
|
446286,19
|
276618,09
|
470
|
446315,18
|
276657,39
|
471
|
446333,60
|
276683,18
|
472
|
446371,04
|
276726,71
|
473
|
446408,16
|
276769,54
|
474
|
446440,85
|
276797,88
|
475
|
446495,80
|
276830,25
|
476
|
446517,86
|
276840,75
|
477
|
446576,39
|
276859,42
|
478
|
446627,11
|
276870,84
|
479
|
446661,76
|
276878,30
|
480
|
446718,65
|
276890,56
|
481
|
446724,41
|
276891,80
|
482
|
446808,13
|
276910,92
|
483
|
446868,57
|
276924,75
|
484
|
446924,15
|
276937,20
|
485
|
446986,55
|
276957,73
|
486
|
447050,33
|
276982,90
|
487
|
447137,62
|
277039,97
|
488
|
447314,77
|
277156,55
|
489
|
447371,41
|
277194,61
|
490
|
447494,67
|
277280,99
|
491
|
447570,99
|
277335,94
|
492
|
447576,10
|
277339,62
|
493
|
447698,03
|
277427,59
|
494
|
447768,32
|
277478,46
|
495
|
447772,80
|
277481,70
|
496
|
447840,86
|
277521,72
|
497
|
447873,21
|
277539,01
|
498
|
447909,51
|
277556,22
|
499
|
447927,09
|
277564,31
|
500
|
447972,30
|
277583,90
|
501
|
448000,18
|
277595,98
|
502
|
448175,59
|
277664,18
|
503
|
448222,77
|
277680,71
|
504
|
448226,10
|
277681,87
|
505
|
448345,74
|
277707,89
|
506
|
448450,44
|
277730,46
|
507
|
448473,26
|
277735,34
|
508
|
448492,94
|
277739,55
|
509
|
448664,93
|
277777,15
|
510
|
448854,21
|
277818,75
|
511
|
448903,41
|
277829,56
|
512
|
448945,42
|
277841,40
|
513
|
448961,69
|
277847,28
|
514
|
449021,55
|
277868,92
|
515
|
449073,63
|
277887,69
|
516
|
449115,09
|
277903,00
|
517
|
449160,85
|
277924,44
|
518
|
449202,43
|
277943,75
|
519
|
449255,26
|
277970,16
|
520
|
449312,28
|
277998,32
|
521
|
449359,67
|
278023,56
|
522
|
449401,57
|
278048,37
|
523
|
449451,57
|
278083,12
|
524
|
449527,35
|
278135,78
|
525
|
449777,25
|
278352,82
|
526
|
449858,92
|
278416,64
|
527
|
449990,78
|
278518,35
|
528
|
450046,09
|
278561,45
|
529
|
450096,19
|
278599,54
|
530
|
450198,17
|
278677,06
|
531
|
450239,04
|
278708,04
|
532
|
450290,98
|
278740,70
|
533
|
450340,07
|
278762,93
|
534
|
450387,15
|
278781,92
|
535
|
450469,39
|
278811,58
|
536
|
450542,03
|
278825,57
|
537
|
450552,43
|
278808,01
|
538
|
450623,87
|
278682,32
|
539
|
450687,77
|
278565,47
|
540
|
450859,70
|
278566,94
|
541
|
450861,12
|
278564,45
|
542
|
450936,68
|
278432,34
|
543
|
450984,66
|
278343,35
|
544
|
451009,22
|
278297,80
|
545
|
450935,68
|
278249,22
|
546
|
450921,83
|
278202,75
|
547
|
450974,18
|
278219,36
|
548
|
451091,17
|
278222,10
|
549
|
451159,34
|
278097,72
|
550
|
451222,66
|
277986,50
|
551
|
451181,15
|
277963,16
|
552
|
451120,73
|
277912,80
|
553
|
450996,52
|
277786,91
|
554
|
450863,92
|
277650,95
|
555
|
450649,07
|
277452,89
|
556
|
450412,40
|
277236,36
|
557
|
450169,01
|
277001,37
|
558
|
449858,49
|
276712,66
|
559
|
449443,89
|
276324,93
|
560
|
449197,15
|
276101,68
|
561
|
449180,37
|
276071,47
|
562
|
449200,51
|
276014,40
|
563
|
449307,93
|
275834,80
|
564
|
449406,97
|
275655,20
|
565
|
449474,48
|
275546,41
|
566
|
449457,79
|
275532,43
|
567
|
449466,02
|
275513,61
|
568
|
449423,19
|
275468,33
|
569
|
449524,62
|
275352,83
|
570
|
449578,18
|
275286,76
|
571
|
449579,13
|
275285,59
|
572
|
449580,28
|
275284,16
|
573
|
449641,36
|
275208,63
|
574
|
449649,05
|
275199,12
|
575
|
449659,65
|
275207,09
|
576
|
449668,05
|
275213,42
|
577
|
449703,70
|
275240,23
|
578
|
449766,49
|
275287,45
|
579
|
449874,64
|
275378,06
|
580
|
449877,09
|
275380,12
|
581
|
449883,99
|
275385,90
|
582
|
449897,90
|
275397,54
|
583
|
450010,05
|
275491,50
|
584
|
450059,39
|
275524,57
|
585
|
450074,29
|
275533,65
|
586
|
450076,97
|
275535,28
|
587
|
450145,94
|
275577,29
|
588
|
450181,11
|
275598,72
|
589
|
450260,90
|
275646,53
|
590
|
450356,78
|
275704,76
|
591
|
450419,70
|
275730,49
|
592
|
450420,10
|
275730,66
|
593
|
450469,48
|
275750,75
|
594
|
450604,51
|
275805,75
|
595
|
450604,79
|
275805,86
|
596
|
450670,85
|
275829,55
|
597
|
450685,78
|
275835,09
|
598
|
450687,43
|
275835,70
|
599
|
450831,97
|
275889,31
|
600
|
450875,58
|
275906,41
|
601
|
450876,50
|
275906,78
|
602
|
451016,04
|
275967,81
|
603
|
451016,95
|
275968,21
|
604
|
451089,00
|
275971,01
|
605
|
451139,26
|
275972,96
|
606
|
451142,15
|
275973,05
|
607
|
451143,19
|
275973,09
|
608
|
451347,05
|
275979,78
|
609
|
451436,10
|
275982,71
|
610
|
451829,26
|
276008,98
|
611
|
451915,87
|
276017,16
|
612
|
452109,75
|
276034,34
|
613
|
452142,56
|
276037,25
|
614
|
452144,05
|
276037,39
|
615
|
452154,93
|
276059,99
|
616
|
452173,15
|
276089,14
|
617
|
452191,37
|
276118,29
|
618
|
452264,24
|
276176,59
|
619
|
452322,54
|
276220,31
|
620
|
452402,70
|
276307,76
|
621
|
452468,29
|
276395,21
|
622
|
452512,01
|
276533,67
|
623
|
452490,15
|
276781,45
|
624
|
452611,93
|
276794,49
|
625
|
452694,20
|
276803,31
|
626
|
452781,65
|
276803,31
|
627
|
452839,95
|
276817,88
|
628
|
452890,96
|
276854,32
|
629
|
452898,25
|
276956,34
|
630
|
452920,11
|
276992,78
|
631
|
452931,04
|
277011,00
|
632
|
452941,97
|
277029,22
|
633
|
452983,02
|
277018,35
|
634
|
453024,07
|
277007,49
|
635
|
453047,48
|
276994,12
|
636
|
453108,52
|
276959,26
|
637
|
453108,73
|
276959,14
|
638
|
453172,87
|
276943,59
|
639
|
453275,52
|
276918,70
|
640
|
453309,16
|
276898,93
|
641
|
453388,99
|
276851,83
|
642
|
453417,11
|
276834,56
|
643
|
453445,29
|
276815,72
|
644
|
453474,85
|
276728,76
|
645
|
453537,67
|
276608,31
|
646
|
453546,50
|
276592,34
|
647
|
453576,28
|
276582,72
|
648
|
453599,71
|
276570,80
|
649
|
453669,54
|
276550,37
|
650
|
453720,51
|
276551,81
|
651
|
453748,36
|
276552,32
|
652
|
453762,43
|
276552,59
|
653
|
453793,31
|
276555,84
|
654
|
453809,44
|
276560,14
|
655
|
453820,53
|
276567,48
|
656
|
453861,47
|
276575,59
|
657
|
453892,82
|
276587,94
|
658
|
453906,53
|
276596,69
|
659
|
453926,74
|
276614,73
|
660
|
453962,78
|
276657,45
|
661
|
453978,07
|
276687,42
|
662
|
454020,04
|
276745,83
|
663
|
454036,88
|
276774,71
|
664
|
454042,36
|
276792,47
|
665
|
454052,99
|
276814,35
|
666
|
454060,91
|
276826,70
|
667
|
454082,14
|
276883,69
|
668
|
454086,81
|
276903,11
|
669
|
454100,09
|
276925,83
|
670
|
454105,13
|
276979,55
|
671
|
454099,80
|
277035,70
|
672
|
454097,43
|
277097,47
|
673
|
454088,53
|
277157,48
|
674
|
454095,05
|
277263,22
|
675
|
454100,09
|
277332,03
|
676
|
454093,38
|
277410,92
|
677
|
454078,93
|
277493,73
|
678
|
454077,17
|
277536,33
|
679
|
454087,11
|
277589,38
|
680
|
454088,73
|
277636,00
|
681
|
454084,56
|
277678,91
|
682
|
454063,29
|
277740,04
|
683
|
454052,81
|
277770,19
|
684
|
453969,46
|
277893,22
|
685
|
453945,65
|
277924,97
|
686
|
453989,31
|
278004,35
|
687
|
454076,62
|
278067,85
|
688
|
454163,93
|
278131,35
|
689
|
454251,25
|
278167,07
|
690
|
454280,52
|
278173,57
|
691
|
454322,68
|
278182,94
|
692
|
454354,43
|
278182,94
|
693
|
454390,15
|
278175,00
|
694
|
454410,00
|
278163,10
|
695
|
454453,65
|
278178,97
|
696
|
454525,09
|
278234,54
|
697
|
454595,41
|
278285,92
|
698
|
454623,92
|
278293,86
|
699
|
454648,12
|
278292,08
|
700
|
454667,97
|
278274,22
|
701
|
454743,37
|
278274,22
|
702
|
454830,69
|
278349,63
|
703
|
454894,19
|
278397,25
|
704
|
454977,53
|
278389,32
|
705
|
454983,70
|
278390,69
|
706
|
455013,25
|
278397,25
|
707
|
455112,47
|
278472,66
|
708
|
455172,00
|
278472,66
|
709
|
455193,91
|
278467,53
|
710
|
455273,60
|
278448,85
|
711
|
455306,78
|
278405,71
|
712
|
455322,06
|
278409,06
|
713
|
455333,88
|
278417,93
|
714
|
455344,71
|
278427,77
|
715
|
455370,19
|
278441,34
|
716
|
455372,40
|
278449,92
|
717
|
455370,72
|
278520,42
|
718
|
455394,58
|
278558,26
|
719
|
455419,40
|
278573,86
|
720
|
455465,96
|
278597,34
|
721
|
455503,56
|
278602,13
|
722
|
455543,69
|
278602,46
|
723
|
455549,84
|
278604,32
|
724
|
455590,86
|
278607,07
|
725
|
455714,05
|
278670,04
|
726
|
455756,65
|
278697,21
|
727
|
455933,03
|
278790,66
|
728
|
455991,77
|
278837,66
|
729
|
456092,49
|
278941,73
|
730
|
456178,09
|
279008,87
|
731
|
456293,91
|
279126,37
|
732
|
456399,65
|
279215,33
|
733
|
456664,12
|
279396,70
|
734
|
456710,40
|
279424,71
|
735
|
456740,00
|
279434,91
|
736
|
456934,56
|
279426,95
|
737
|
456958,59
|
279427,87
|
738
|
456978,91
|
279419,42
|
739
|
457047,01
|
279336,04
|
740
|
457097,72
|
279282,90
|
741
|
457137,63
|
279240,38
|
742
|
457166,73
|
279195,18
|
743
|
457260,73
|
279081,05
|
744
|
457383,26
|
278904,80
|
745
|
457519,22
|
278671,49
|
746
|
457603,15
|
278535,53
|
747
|
457776,03
|
278265,29
|
748
|
457819,68
|
278228,36
|
749
|
457871,71
|
278196,47
|
750
|
457898,57
|
278198,15
|
751
|
457910,32
|
278256,89
|
752
|
457945,56
|
278322,36
|
753
|
457982,49
|
278362,64
|
754
|
458068,10
|
278404,60
|
755
|
458138,59
|
278434,82
|
756
|
458188,95
|
278429,78
|
757
|
458264,48
|
278411,32
|
758
|
458316,52
|
278377,75
|
759
|
458325,41
|
278364,95
|
760
|
458436,90
|
278377,20
|
761
|
458529,97
|
278381,53
|
762
|
458633,87
|
278411,83
|
763
|
458690,14
|
278444,30
|
764
|
458787,54
|
278524,38
|
765
|
458813,52
|
278556,85
|
766
|
458858,52
|
278479,03
|
767
|
458853,64
|
278550,64
|
768
|
458853,64
|
278590,92
|
769
|
458880,50
|
278647,99
|
770
|
458919,10
|
278723,52
|
771
|
458932,53
|
278787,31
|
772
|
458893,92
|
278864,52
|
773
|
458867,07
|
278908,16
|
774
|
458846,93
|
279027,33
|
775
|
458843,57
|
279111,26
|
776
|
458846,93
|
279287,50
|
777
|
458836,85
|
279581,24
|
778
|
458831,82
|
279906,87
|
779
|
458830,14
|
280209,01
|
780
|
458830,92
|
280252,11
|
781
|
458831,51
|
280280,05
|
782
|
458826,43
|
280280,83
|
783
|
458790,71
|
280280,83
|
784
|
458663,71
|
280221,30
|
785
|
458108,09
|
279975,23
|
786
|
458040,62
|
280086,36
|
787
|
457953,30
|
280292,73
|
788
|
457818,37
|
280205,42
|
789
|
457748,44
|
280313,00
|
790
|
457723,06
|
280352,04
|
791
|
457715,18
|
280364,17
|
792
|
457704,56
|
280381,52
|
793
|
457627,80
|
280483,47
|
794
|
457452,90
|
280541,77
|
795
|
457168,69
|
280665,65
|
796
|
456891,77
|
280818,69
|
797
|
456864,86
|
280835,24
|
798
|
456858,82
|
280837,96
|
799
|
456671,57
|
280922,37
|
800
|
456590,03
|
280957,91
|
801
|
456575,99
|
280965,41
|
802
|
456545,30
|
280983,46
|
803
|
456443,25
|
281053,64
|
804
|
456408,55
|
281077,25
|
805
|
456374,35
|
281100,91
|
806
|
456347,37
|
281113,83
|
807
|
456327,14
|
281119,51
|
808
|
456305,68
|
281122,81
|
809
|
456208,89
|
281136,31
|
810
|
456045,29
|
281153,07
|
811
|
456033,14
|
281154,42
|
812
|
455924,49
|
281166,56
|
813
|
455830,79
|
281177,36
|
814
|
455811,52
|
281178,72
|
815
|
455786,06
|
281179,39
|
816
|
455752,57
|
281176,25
|
817
|
455747,63
|
281175,50
|
818
|
455741,89
|
281174,63
|
819
|
455718,05
|
281170,03
|
820
|
455697,47
|
281163,28
|
821
|
455680,27
|
281150,92
|
822
|
455632,71
|
281103,10
|
823
|
455604,49
|
281070,05
|
824
|
455592,61
|
281048,97
|
825
|
455582,53
|
281024,49
|
826
|
455570,39
|
280986,68
|
827
|
455548,32
|
280886,30
|
828
|
455546,47
|
280877,75
|
829
|
455530,18
|
280784,74
|
830
|
455538,58
|
280715,92
|
831
|
455555,36
|
280600,10
|
832
|
455588,93
|
280492,67
|
833
|
455583,90
|
280445,68
|
834
|
455560,40
|
280376,86
|
835
|
455520,11
|
280343,29
|
836
|
455442,90
|
280338,25
|
837
|
455400,94
|
280316,43
|
838
|
455377,44
|
280244,26
|
839
|
455350,58
|
280121,72
|
840
|
455288,48
|
280104,94
|
841
|
455162,59
|
280042,83
|
842
|
454951,10
|
279958,91
|
843
|
454754,71
|
279895,12
|
844
|
454680,86
|
279856,52
|
845
|
454630,50
|
279799,45
|
846
|
454567,84
|
279693,40
|
847
|
454432,09
|
279510,66
|
848
|
454430,99
|
279504,79
|
849
|
454431,06
|
279476,86
|
850
|
454431,32
|
279441,37
|
851
|
454421,50
|
279417,32
|
852
|
454393,81
|
279339,01
|
853
|
454395,51
|
279305,97
|
854
|
454417,33
|
279240,50
|
855
|
454444,19
|
279166,65
|
856
|
454476,08
|
279059,22
|
857
|
454501,25
|
278966,91
|
858
|
454440,83
|
278933,34
|
859
|
454368,65
|
278904,80
|
860
|
454375,37
|
278859,48
|
861
|
454374,64
|
278786,56
|
862
|
454361,97
|
278790,46
|
863
|
454324,15
|
278783,49
|
864
|
454312,09
|
278780,22
|
865
|
454257,35
|
278749,91
|
866
|
454207,63
|
278714,14
|
867
|
454143,01
|
278662,54
|
868
|
454058,85
|
278589,49
|
869
|
453988,64
|
278533,12
|
870
|
453968,88
|
278517,97
|
871
|
453948,58
|
278501,05
|
872
|
453944,79
|
278503,60
|
873
|
453887,18
|
278456,69
|
874
|
453827,35
|
278407,43
|
875
|
453771,07
|
278363,34
|
876
|
453773,41
|
278359,97
|
877
|
453728,89
|
278327,88
|
878
|
453711,45
|
278314,79
|
879
|
453714,36
|
278310,72
|
880
|
453674,67
|
278279,19
|
881
|
453665,19
|
278270,87
|
882
|
453632,89
|
278244,19
|
883
|
453605,11
|
278221,95
|
884
|
453574,69
|
278197,55
|
885
|
453558,48
|
278184,69
|
886
|
453490,87
|
278130,84
|
887
|
453480,00
|
278122,02
|
888
|
453420,82
|
278073,72
|
889
|
453393,12
|
278051,36
|
890
|
453331,88
|
278002,76
|
891
|
453262,28
|
277947,41
|
892
|
453235,94
|
277924,81
|
893
|
453226,89
|
277917,23
|
894
|
453219,40
|
277912,49
|
895
|
453186,35
|
277885,93
|
896
|
453174,82
|
277877,35
|
897
|
453166,83
|
277870,70
|
898
|
453158,83
|
277864,04
|
899
|
453100,55
|
277814,64
|
900
|
453082,80
|
277800,02
|
901
|
452983,57
|
277719,01
|
902
|
452964,83
|
277703,85
|
903
|
452940,21
|
277685,80
|
904
|
452903,85
|
277663,46
|
905
|
452874,24
|
277647,48
|
906
|
452820,86
|
277623,55
|
907
|
452781,14
|
277609,35
|
908
|
452773,63
|
277607,71
|
909
|
452744,23
|
277601,16
|
910
|
452714,11
|
277596,34
|
911
|
452683,25
|
277593,24
|
912
|
452668,65
|
277592,30
|
913
|
452649,63
|
277591,18
|
914
|
452598,59
|
277594,08
|
915
|
452572,29
|
277597,25
|
916
|
452536,81
|
277603,45
|
917
|
452511,83
|
277609,37
|
918
|
452499,28
|
277611,34
|
919
|
452455,20
|
277625,76
|
920
|
452449,95
|
277625,22
|
921
|
452431,42
|
277631,69
|
922
|
452389,28
|
277657,15
|
923
|
452358,52
|
277675,17
|
924
|
452344,59
|
277684,93
|
925
|
452315,24
|
277705,28
|
926
|
452294,86
|
277721,14
|
927
|
452271,96
|
277741,42
|
928
|
452238,33
|
277778,17
|
929
|
452216,75
|
277806,35
|
930
|
452194,84
|
277839,75
|
931
|
452177,52
|
277871,42
|
932
|
452166,10
|
277897,35
|
933
|
452149,59
|
277943,70
|
934
|
452118,93
|
278027,88
|
935
|
452086,09
|
278118,81
|
936
|
452043,90
|
278235,33
|
937
|
452011,55
|
278326,14
|
938
|
451992,63
|
278379,25
|
939
|
451954,50
|
278484,72
|
940
|
451903,81
|
278626,52
|
941
|
451866,69
|
278730,73
|
942
|
451845,15
|
278794,98
|
943
|
451814,89
|
278882,01
|
944
|
451844,18
|
278887,92
|
945
|
451857,29
|
278891,57
|
946
|
452038,30
|
278937,33
|
947
|
452241,48
|
278988,40
|
948
|
452133,65
|
279108,43
|
949
|
452115,27
|
279128,90
|
950
|
452082,64
|
279165,04
|
951
|
452065,64
|
279211,69
|
952
|
452026,26
|
279326,35
|
953
|
452121,81
|
279293,99
|
954
|
452201,27
|
279302,19
|
955
|
452268,36
|
279281,99
|
956
|
452312,38
|
279272,38
|
957
|
452328,25
|
279310,01
|
958
|
452361,63
|
279389,19
|
959
|
452328,28
|
279495,78
|
960
|
452326,94
|
279500,08
|
961
|
452307,84
|
279561,18
|
962
|
452225,19
|
279557,80
|
963
|
452136,68
|
279556,56
|
964
|
452135,24
|
279561,04
|
965
|
452100,82
|
279639,51
|
966
|
452082,00
|
279682,41
|
967
|
452022,87
|
279817,22
|
968
|
452047,61
|
279828,44
|
969
|
452073,30
|
279853,98
|
970
|
452085,77
|
279863,07
|
971
|
452148,75
|
279917,87
|
972
|
452170,43
|
279926,98
|
973
|
452064,55
|
280126,17
|
974
|
452057,20
|
280119,90
|
975
|
452024,76
|
280101,38
|
976
|
452014,17
|
280114,76
|
977
|
451954,28
|
280198,51
|
978
|
452014,94
|
280216,51
|
979
|
452028,96
|
280220,67
|
980
|
452066,84
|
280380,79
|
981
|
452082,05
|
280374,68
|
982
|
452095,11
|
280385,59
|
983
|
452250,55
|
280515,41
|
984
|
452075,15
|
280854,42
|
985
|
452124,51
|
280894,25
|
986
|
452250,51
|
280989,55
|
987
|
452307,53
|
281039,27
|
988
|
452400,58
|
281120,41
|
989
|
452396,95
|
281077,21
|
990
|
452404,07
|
281078,74
|
991
|
452404,58
|
281082,87
|
992
|
452407,21
|
281111,50
|
993
|
452410,57
|
281149,93
|
994
|
452411,00
|
281154,91
|
995
|
452410,47
|
281196,82
|
996
|
452411,97
|
281227,85
|
997
|
452417,92
|
281255,94
|
998
|
452426,72
|
281275,08
|
999
|
452426,76
|
281287,92
|
1000
|
452403,34
|
281271,65
|
1001
|
452352,04
|
281244,03
|
1002
|
452271,87
|
281200,90
|
1003
|
452074,43
|
281095,54
|
1004
|
452024,55
|
281175,07
|
1005
|
452018,75
|
281184,33
|
1006
|
452025,10
|
281219,17
|
1007
|
452087,58
|
281275,07
|
1008
|
452109,02
|
281286,97
|
1009
|
452164,99
|
281318,02
|
1010
|
452311,22
|
281456,76
|
1011
|
452371,64
|
281572,28
|
1012
|
452351,19
|
281593,52
|
1013
|
452326,90
|
281614,89
|
1014
|
452348,05
|
281638,57
|
1015
|
452327,33
|
281658,73
|
1016
|
452320,60
|
281674,40
|
1017
|
452293,45
|
281701,81
|
1018
|
452231,30
|
281630,30
|
1019
|
452198,05
|
281658,24
|
1020
|
452253,46
|
281729,00
|
1021
|
452293,59
|
281780,26
|
1022
|
452269,35
|
281802,09
|
1023
|
452204,55
|
281715,60
|
1024
|
452166,25
|
281750,02
|
1025
|
452089,75
|
281648,33
|
1026
|
452073,36
|
281666,09
|
1027
|
452092,35
|
281704,26
|
1028
|
452126,40
|
281753,84
|
1029
|
452086,59
|
281784,18
|
1030
|
452082,00
|
281774,63
|
1031
|
452080,24
|
281768,53
|
1032
|
452075,42
|
281760,94
|
1033
|
452066,06
|
281746,23
|
1034
|
452062,52
|
281740,65
|
1035
|
452047,93
|
281721,44
|
1036
|
452003,45
|
281646,05
|
1037
|
451995,36
|
281616,16
|
1038
|
451978,50
|
281553,91
|
1039
|
451973,11
|
281538,72
|
1040
|
451931,62
|
281473,41
|
1041
|
451897,49
|
281441,28
|
1042
|
451891,68
|
281445,34
|
1043
|
451922,03
|
281474,04
|
1044
|
451910,93
|
281487,72
|
1045
|
451885,77
|
281457,64
|
1046
|
451824,63
|
281473,71
|
1047
|
451749,90
|
281539,07
|
1048
|
451688,45
|
281472,30
|
1049
|
451679,56
|
281476,53
|
1050
|
451622,24
|
281526,63
|
1051
|
451612,98
|
281534,72
|
1052
|
451594,13
|
281551,20
|
1053
|
451608,12
|
281571,23
|
1054
|
451614,77
|
281575,95
|
1055
|
451665,39
|
281611,93
|
1056
|
451670,63
|
281618,59
|
1057
|
451720,03
|
281681,28
|
1058
|
451734,34
|
281699,32
|
1059
|
451737,52
|
281703,09
|
1060
|
451751,38
|
281719,91
|
1061
|
451791,39
|
281792,53
|
1062
|
451801,34
|
281822,87
|
1063
|
451842,64
|
281886,61
|
1064
|
451822,59
|
281984,52
|
1065
|
451820,49
|
282059,00
|
1066
|
451831,62
|
282066,99
|
1067
|
451847,50
|
282085,38
|
1068
|
451850,04
|
282088,32
|
1069
|
451861,14
|
282101,15
|
1070
|
451862,47
|
282102,67
|
1071
|
451866,44
|
282107,60
|
1072
|
451887,48
|
282133,78
|
1073
|
451892,87
|
282140,55
|
1074
|
451904,50
|
282166,46
|
1075
|
451922,74
|
282205,73
|
1076
|
451983,24
|
282290,40
|
1077
|
451970,57
|
282294,86
|
1078
|
451944,62
|
282295,82
|
1079
|
451926,40
|
282294,89
|
1080
|
451915,71
|
282291,65
|
1081
|
451907,25
|
282289,27
|
1082
|
451850,04
|
282276,89
|
1083
|
451793,92
|
282263,53
|
1084
|
451784,25
|
282263,74
|
1085
|
451771,23
|
282264,38
|
1086
|
451757,22
|
282265,13
|
1087
|
451738,24
|
282266,50
|
1088
|
451723,62
|
282268,85
|
1089
|
451708,56
|
282274,06
|
1090
|
451688,37
|
282291,27
|
1091
|
451688,53
|
282268,89
|
1092
|
451688,53
|
282108,57
|
1093
|
451659,38
|
281991,97
|
1094
|
451557,36
|
281824,36
|
1095
|
451477,20
|
281795,21
|
1096
|
451397,03
|
281736,91
|
1097
|
451353,31
|
281642,17
|
1098
|
451236,71
|
281467,27
|
1099
|
451098,25
|
281336,10
|
1100
|
450908,77
|
281139,34
|
1101
|
450897,47
|
281128,80
|
1102
|
450886,16
|
281118,26
|
1103
|
450874,61
|
281112,13
|
1104
|
450834,42
|
281090,80
|
1105
|
450753,18
|
281048,42
|
1106
|
450625,55
|
280980,72
|
1107
|
450617,58
|
280976,49
|
1108
|
450451,29
|
280888,25
|
1109
|
450400,64
|
280860,16
|
1110
|
450199,14
|
280751,77
|
1111
|
450184,15
|
280740,70
|
1112
|
450155,34
|
280724,07
|
1113
|
450139,29
|
280714,81
|
1114
|
449956,96
|
280609,25
|
1115
|
449847,86
|
280546,08
|
1116
|
449734,26
|
280477,07
|
1117
|
449554,05
|
280371,85
|
1118
|
449561,19
|
280365,89
|
1119
|
449700,79
|
280242,12
|
1120
|
449701,78
|
280241,00
|
1121
|
449738,63
|
280199,35
|
1122
|
449708,51
|
280151,33
|
1123
|
449684,95
|
280096,97
|
1124
|
449632,75
|
280010,99
|
1125
|
449608,92
|
279971,74
|
1126
|
449583,93
|
279930,58
|
1127
|
449527,13
|
279886,43
|
1128
|
449509,66
|
279872,85
|
1129
|
449433,55
|
279804,79
|
1130
|
449387,68
|
279763,76
|
1131
|
449489,62
|
279705,31
|
1132
|
449252,54
|
279703,77
|
1133
|
449235,76
|
279681,95
|
1134
|
449218,97
|
279655,10
|
1135
|
449173,65
|
279658,45
|
1136
|
449110,60
|
279655,53
|
1137
|
449047,04
|
279659,92
|
1138
|
449048,35
|
279696,72
|
1139
|
448946,53
|
279697,39
|
1140
|
448822,28
|
279590,50
|
1141
|
448791,31
|
279590,60
|
1142
|
448790,97
|
279559,33
|
1143
|
448656,67
|
279562,78
|
1144
|
448661,41
|
279519,50
|
1145
|
448532,90
|
279520,83
|
1146
|
448525,75
|
279411,71
|
1147
|
448525,75
|
279317,72
|
1148
|
448520,71
|
279109,58
|
1149
|
448502,25
|
278877,95
|
1150
|
448497,21
|
278743,66
|
1151
|
448502,25
|
278698,34
|
1152
|
448542,53
|
278607,70
|
1153
|
448636,53
|
278423,07
|
1154
|
448649,96
|
278386,14
|
1155
|
448609,67
|
278369,36
|
1156
|
448507,28
|
278330,75
|
1157
|
448346,15
|
278283,75
|
1158
|
448272,29
|
278266,97
|
1159
|
448176,62
|
278270,32
|
1160
|
448076,83
|
278297,81
|
1161
|
448045,69
|
278313,96
|
1162
|
447953,37
|
278366,00
|
1163
|
447877,84
|
278409,64
|
1164
|
447798,95
|
278473,42
|
1165
|
447762,02
|
278512,03
|
1166
|
447733,49
|
278533,85
|
1167
|
447595,85
|
278585,88
|
1168
|
447550,53
|
278600,99
|
1169
|
447473,32
|
278594,28
|
1170
|
447428,00
|
278569,10
|
1171
|
447359,18
|
278515,39
|
1172
|
447310,50
|
278475,10
|
1173
|
447223,22
|
278406,28
|
1174
|
447187,97
|
278364,32
|
1175
|
447124,19
|
278275,36
|
1176
|
447100,69
|
278218,29
|
1177
|
447036,90
|
278218,29
|
1178
|
446979,84
|
278218,29
|
1179
|
446934,52
|
278204,86
|
1180
|
446885,84
|
278166,26
|
1181
|
446857,30
|
278147,79
|
1182
|
446801,91
|
278129,33
|
1183
|
446729,74
|
278112,54
|
1184
|
446605,53
|
278090,72
|
1185
|
446529,99
|
278057,15
|
1186
|
446459,50
|
278031,97
|
1187
|
446399,07
|
278021,90
|
1188
|
446317,80
|
277997,07
|
1189
|
446316,92
|
277999,55
|
1190
|
446313,64
|
278010,26
|
1191
|
446312,18
|
278015,04
|
1192
|
446280,65
|
278118,35
|
1193
|
446275,93
|
278130,47
|
1194
|
446225,50
|
278127,36
|
1195
|
446206,29
|
278126,97
|
1196
|
446193,11
|
278125,18
|
1197
|
446192,11
|
278125,18
|
1198
|
446158,42
|
278125,05
|
1199
|
446133,88
|
278123,28
|
1200
|
446105,43
|
278123,17
|
1201
|
446071,97
|
278118,88
|
1202
|
446065,37
|
278116,12
|
1203
|
446063,10
|
278115,41
|
1204
|
446035,27
|
278106,61
|
1205
|
446007,44
|
278097,81
|
1206
|
445950,95
|
278078,39
|
1207
|
445913,27
|
278066,28
|
1208
|
445905,33
|
278064,65
|
1209
|
445867,75
|
278055,75
|
1210
|
445817,53
|
278046,48
|
1211
|
445767,25
|
278050,09
|
1212
|
445721,76
|
278055,44
|
1213
|
445671,79
|
278063,95
|
1214
|
445661,68
|
278064,12
|
1215
|
445663,66
|
278073,42
|
1216
|
445683,58
|
278159,90