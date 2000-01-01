REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1230

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014)

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014) (Dz. U. poz. 744), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014) (Dz. U. poz. 1079).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014) (Dz. U. poz. 1079), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska

1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014)]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 29 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1230)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940 oraz z 2025 r. poz. 884) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH0800142)), obejmujący obszar 6040,33 ha, położony w województwach:

1) lubuskim (5969,39 ha);

2) dolnośląskim (70,94 ha).

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 16 marca 2017 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1230)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NOWOSOLSKA DOLINA ODRY (PLH080014)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

433278,14

286783,34

2

433233,00

286700,24

3

433259,67

286678,00

4

433325,13

286600,79

5

433393,95

286518,54

6

433474,52

286394,33

7

433541,66

286260,05

8

433561,17

286210,10

9

433583,62

286152,62

10

433625,58

286046,88

11

433628,94

285895,81

12

433612,15

285769,92

13

433585,30

285692,71

14

433553,41

285617,18

15

433492,98

285528,22

16

433378,84

285435,90

17

433310,02

285402,33

18

433242,88

285363,72

19

433115,31

285289,87

20

433059,92

285229,44

21

432937,39

285142,16

22

432907,27

285136,21

23

432875,52

285114,38

24

432843,77

285092,55

25

432808,05

285092,55

26

432728,67

285092,55

27

432713,31

285087,61

28

432672,19

285076,70

29

432665,47

285009,56

30

432680,58

284960,88

31

432648,69

284853,45

32

432573,15

284720,85

33

432546,30

284638,60

34

432511,05

284556,36

35

432497,62

284442,22

36

432502,66

284376,76

37

432524,48

284297,87

38

432564,76

284197,15

39

432596,65

284119,94

40

432653,72

284009,16

41

432700,63

283950,30

42

432844,51

283834,41

43

432868,90

283854,92

44

432893,29

283875,44

45

432954,32

283846,74

46

433036,30

283791,18

47

433117,37

283743,36

48

433202,54

283694,63

49

433280,87

283644,07

50

433341,90

283610,83

51

433404,30

283572,57

52

433444,38

283541,60

53

433473,98

283503,80

54

433492,20

283471,46

55

433510,18

283419,97

56

433514,68

283403,07

57

433525,90

283326,18

58

433538,30

283255,51

59

433551,34

283147,62

60

433550,04

283089,35

61

433544,12

283037,88

62

433531,37

283007,37

63

433507,68

282975,03

64

433480,36

282939,05

65

433458,50

282903,07

66

433444,83

282866,18

67

433438,00

282803,33

68

433430,71

282736,84

69

433412,50

282640,28

70

433398,38

282606,58

71

433383,35

282585,63

72

433370,60

282575,61

73

433347,82

282567,87

74

433291,80

282550,56

75

433222,58

282512,30

76

433252,64

282452,64

77

433303,65

282341,51

78

433337,35

282267,73

79

433358,75

282208,53

80

433392,91

282096,49

81

433427,30

281987,86

82

433443,69

281948,01

83

433454,62

281926,38

84

433464,76

281907,77

85

433472,51

281909,38

86

433685,27

281990,25

87

433696,46

281992,87

88

433712,70

281983,99

89

433804,86

281879,47

90

433821,25

281873,09

91

433838,11

281853,96

92

433870,90

281809,33

93

433814,75

281770,45

94

433841,98

281662,22

95

433931,21

281663,54

96

433953,10

281665,87

97

433958,11

281630,80

98

433961,07

281589,35

99

433959,94

281544,49

100

433947,64

281507,38

101

433989,08

281426,76

102

434026,46

281369,85

103

434045,10

281366,42

104

434096,57

281337,27

105

434108,18

281325,20

106

434149,49

281254,76

107

434195,85

281178,55

108

434249,37

281096,57

109

434259,61

281071,97

110

434272,37

281028,25

111

434296,33

280976,95

112

434353,89

280931,47

113

434367,77

280925,35

114

434387,14

280921,45

115

434399,66

280914,85

116

434403,49

280915,43

117

434416,06

280915,08

118

434438,15

280908,70

119

434461,60

280899,36

120

434484,37

280885,70

121

434505,32

280863,38

122

434543,35

280822,85

123

434601,42

280781,86

124

434608,03

280776,17

125

434617,80

280766,60

126

434620,97

280763,90

127

434639,91

280743,60

128

434670,65

280718,33

129

434729,17

280692,36

130

434726,90

280685,08

131

434719,84

280679,38

132

434698,15

280678,07

133

434682,49

280683,71

134

434675,43

280685,76

135

434669,97

280687,36

136

434640,59

280685,53

137

434631,48

280675,74

138

434603,02

280655,25

139

434585,94

280642,26

140

434576,37

280637,26

141

434567,26

280654,34

142

434549,73

280646,82

143

434531,06

280634,52

144

434535,98

280617,05

145

434544,34

280596,52

146

434544,13

280585,17

147

434537,88

280585,70

148

434543,81

280565,52

149

434547,68

280542,98

150

434553,37

280535,01

151

434559,52

280515,88

152

434566,35

280497,21

153

434572,50

280475,58

154

434574,32

280461,23

155

434575,46

280440,05

156

434577,28

280415,00

157

434583,89

280372,65

158

434590,26

280353,97

159

434597,10

280342,81

160

434609,39

280328,01

161

434621,46

280309,34

162

434627,38

280290,67

163

434636,72

280253,78

164

434644,23

280237,84

165

434683,05

280167,04

166

434777,04

280012,62

167

434802,14

279966,98

168

434850,90

279878,34

169

434921,39

279760,84

170

435036,45

279570,13

171

435082,57

279502,60

172

435080,89

279502,25

173

435227,19

279334,73

174

435240,31

279319,39

175

435280,60

279257,29

176

435357,81

279170,01

177

435453,48

279091,12

178

435549,16

279022,30

179

435639,80

278970,26

180

435678,40

278946,76

181

435703,58

278918,23

182

435779,11

278768,84

183

435805,97

278673,17

184

435858,00

278649,67

185

435931,86

278564,06

186

436007,39

278443,21

187

436044,88

278386,57

188

436063,26

278370,13

189

436069,08

278362,87

190

436073,87

278356,17

191

436079,95

278344,96

192

436081,65

278341,82

193

436111,62

278297,17

194

436123,67

278278,75

195

436145,19

278245,96

196

436153,44

278234,22

197

436194,00

278172,87

198

436201,43

278161,96

199

436219,46

278134,06

200

436237,48

278106,15

201

436240,29

278107,32

202

436243,89

278090,71

203

436285,84

278043,79

204

436331,80

277958,38

205

436356,08

277906,26

206

436350,50

277846,53

207

436344,33

277813,39

208

436336,41

277771,19

209

436336,91

277749,59

210

436342,45

277739,71

211

436344,60

277735,86

212

436370,04

277681,32

213

436405,15

277624,79

214

436441,19

277585,92

215

436476,85

277570,08

216

436481,19

277568,15

217

436498,00

277573,11

218

436561,82

277590,83

219

436562,78

277590,50

220

436562,60

277588,95

221

436563,51

277583,53

222

436565,78

277579,82

223

436571,26

277575,58

224

436580,76

277557,98

225

436585,92

277545,61

226

436587,49

277537,05

227

436589,48

277532,49

228

436595,75

277526,35

229

436585,47

277515,93

230

436588,04

277507,52

231

436575,77

277496,90

232

436571,15

277487,11

233

436573,87

277482,47

234

436578,23

277480,29

235

436584,07

277479,03

236

436586,37

277464,33

237

436584,37

277462,28

238

436583,22

277460,23

239

436585,10

277456,14

240

436590,16

277452,72

241

436603,31

277452,18

242

436610,56

277443,29

243

436616,28

277425,79

244

436623,88

277413,72

245

436631,01

277412,16

246

436634,27

277407,52

247

436637,35

277397,80

248

436629,25

277390,84

249

436624,98

277376,52

250

436629,76

277371,93

251

436636,08

277370,34

252

436643,66

277366,29

253

436644,58

277355,30

254

436646,39

277348,20

255

436647,56

277345,26

256

436648,69

277343,60

257

436650,01

277340,81

258

436656,34

277331,76

259

436664,23

277319,22

260

436687,85

277337,10

261

436713,14

277368,74

262

436717,67

277371,66

263

436718,93

277372,48

264

436758,53

277407,80

265

436797,02

277427,18

266

436798,82

277428,08

267

436810,17

277435,11

268

436846,85

277440,40

269

436873,36

277419,56

270

436908,98

277386,21

271

437005,35

277248,20

272

437052,45

277179,05

273

437067,34

277171,28

274

437072,97

277167,17

275

437080,30

277155,46

276

437097,67

277137,96

277

437115,83

277120,23

278

437139,46

277084,17

279

437172,92

277036,03

280

437177,21

277011,04

281

437180,77

277002,33

282

437189,29

276989,39

283

437199,07

276980,86

284

437203,85

276967,24

285

437213,06

276954,15

286

437221,07

276947,45

287

437227,54

276939,84

288

437238,51

276924,18

289

437248,15

276912,39

290

437267,52

276889,79

291

437296,46

276881,63

292

437304,19

276879,46

293

437308,22

276881,08

294

437333,03

276877,94

295

437348,28

276879,10

296

437358,05

276877,05

297

437401,57

276924,73

298

437406,30

276926,27

299

437430,23

276919,38

300

437437,37

276919,19

301

437450,11

276910,85

302

437470,40

276916,65

303

437491,43

276918,51

304

437534,84

276878,84

305

437558,34

276840,23

306

437566,73

276825,12

307

437570,93

276817,57

308

437575,12

276810,02

309

437591,91

276779,80

310

437605,34

276732,80

311

437638,91

276672,38

312

437662,41

276640,49

313

437680,87

276591,81

314

437704,37

276564,95

315

437721,15

276541,45

316

437731,23

276440,74

317

437731,23

276397,10

318

437758,08

276373,60

319

437820,19

276361,85

320

437942,72

276366,89

321

438008,18

276338,35

322

438093,78

276259,46

323

438169,32

276220,86

324

438273,39

276160,43

325

438325,42

276125,18

326

438367,38

276079,86

327

438474,81

275999,29

328

438546,98

275982,51

329

438632,59

275962,37

330

438684,62

275957,33

331

438751,76

275915,37

332

438798,76

275901,94

333

438842,40

275908,65

334

438929,68

275923,76

335

439005,22

275930,48

336

439069,00

275913,69

337

439122,71

275896,90

338

439159,64

275898,58

339

439189,85

275878,44

340

439253,64

275799,55

341

439354,35

275665,27

342

439436,60

275586,38

343

439483,59

275551,13

344

439530,59

275534,35

345

439619,55

275509,17

346

439708,51

275487,35

347

439815,94

275475,60

348

439998,90

275485,67

349

440166,75

275509,17

350

440218,78

275512,53

351

440307,74

275542,74

352

440364,81

275571,27

353

440448,74

275599,81

354

440551,13

275646,81

355

440608,20

275685,41

356

440705,55

275742,48

357

440816,33

275787,80

358

440896,90

275794,52

359

440972,44

275787,80

360

441111,75

275765,98

361

441217,50

275744,16

362

441323,24

275707,23

363

441420,60

275683,73

364

441526,34

275611,56

365

441630,41

275514,20

366

441722,73

275398,39

367

441801,62

275272,50

368

441862,05

275156,68

369

441888,90

275094,58

370

441915,76

275008,97

371

441949,33

274968,69

372

441999,69

274896,51

373

442026,54

274824,33

374

442028,22

274773,98

375

442045,01

274701,80

376

442081,93

274626,27

377

442110,47

274560,81

378

442139,00

274478,56

379

442169,22

274396,31

380

442191,04

274381,21

381

442236,36

274361,07

382

442278,32

274345,96

383

442315,25

274312,39

384

442370,64

274298,96

385

442454,56

274297,28

386

442545,20

274305,67

387

442629,13

274334,21

388

442682,84

274361,07

389

442760,05

274397,99

390

442872,51

274491,99

391

442921,19

274542,34

392

442968,19

274592,70

393

443084,01

274696,77

394

443144,43

274753,84

395

443213,25

274810,91

396

443322,35

274851,19

397

443372,71

274879,73

398

443402,92

274901,55

399

443485,17

274988,83

400

443543,92

275057,65

401

443582,52

275111,36

402

443634,56

275165,07

403

443694,98

275217,11

404

443747,02

275247,32

405

443854,44

275292,64

406

443893,05

275339,64

407

443997,12

275398,39

408

444045,79

275453,78

409

444099,51

275490,70

410

444138,11

275529,31

411

444176,72

275572,95

412

444277,43

275638,41

413

444337,86

275668,63

414

444478,85

275715,63

415

444534,24

275732,41

416

444653,42

275791,16

417

444765,88

275836,48

418

444821,27

275829,76

419

444873,30

275801,23

420

444970,65

275750,87

421

444999,19

275755,91

422

445056,26

275787,80

423

445113,05

275822,05

424

445228,00

275892,90

425

445256,15

275920,40

426

445290,80

275953,17

427

445369,00

276013,40

428

445407,60

276042,98

429

445496,04

276110,90

430

445519,94

276129,50

431

445522,10

276129,95

432

445523,96

276130,35

433

445526,90

276130,96

434

445543,03

276129,72

435

445571,20

276124,32

436

445624,33

276115,17

437

445624,52

276115,16

438

445656,58

276113,06

439

445690,16

276124,62

440

445696,16

276128,14

441

445710,08

276136,29

442

445731,93

276153,08

443

445743,45

276164,99

444

445747,62

276171,16

445

445751,79

276177,33

446

445761,28

276198,28

447

445772,41

276222,08

448

445782,93

276243,41

449

445791,09

276254,39

450

445793,32

276257,39

451

445807,64

276269,57

452

445823,02

276280,91

453

445837,19

276286,26

454

445868,45

276293,73

455

445893,62

276294,19

456

445913,16

276296,47

457

445957,76

276301,66

458

446005,02

276315,65

459

446014,92

276318,57

460

446018,07

276319,51

461

446039,38

276330,92

462

446053,85

276338,68

463

446098,16

276375,44

464

446122,54

276401,06

465

446176,93

276472,77

466

446220,28

276528,75

467

446239,57

276554,89

468

446258,85

276581,03

469

446286,19

276618,09

470

446315,18

276657,39

471

446333,60

276683,18

472

446371,04

276726,71

473

446408,16

276769,54

474

446440,85

276797,88

475

446495,80

276830,25

476

446517,86

276840,75

477

446576,39

276859,42

478

446627,11

276870,84

479

446661,76

276878,30

480

446718,65

276890,56

481

446724,41

276891,80

482

446808,13

276910,92

483

446868,57

276924,75

484

446924,15

276937,20

485

446986,55

276957,73

486

447050,33

276982,90

487

447137,62

277039,97

488

447314,77

277156,55

489

447371,41

277194,61

490

447494,67

277280,99

491

447570,99

277335,94

492

447576,10

277339,62

493

447698,03

277427,59

494

447768,32

277478,46

495

447772,80

277481,70

496

447840,86

277521,72

497

447873,21

277539,01

498

447909,51

277556,22

499

447927,09

277564,31

500

447972,30

277583,90

501

448000,18

277595,98

502

448175,59

277664,18

503

448222,77

277680,71

504

448226,10

277681,87

505

448345,74

277707,89

506

448450,44

277730,46

507

448473,26

277735,34

508

448492,94

277739,55

509

448664,93

277777,15

510

448854,21

277818,75

511

448903,41

277829,56

512

448945,42

277841,40

513

448961,69

277847,28

514

449021,55

277868,92

515

449073,63

277887,69

516

449115,09

277903,00

517

449160,85

277924,44

518

449202,43

277943,75

519

449255,26

277970,16

520

449312,28

277998,32

521

449359,67

278023,56

522

449401,57

278048,37

523

449451,57

278083,12

524

449527,35

278135,78

525

449777,25

278352,82

526

449858,92

278416,64

527

449990,78

278518,35

528

450046,09

278561,45

529

450096,19

278599,54

530

450198,17

278677,06

531

450239,04

278708,04

532

450290,98

278740,70

533

450340,07

278762,93

534

450387,15

278781,92

535

450469,39

278811,58

536

450542,03

278825,57

537

450552,43

278808,01

538

450623,87

278682,32

539

450687,77

278565,47

540

450859,70

278566,94

541

450861,12

278564,45

542

450936,68

278432,34

543

450984,66

278343,35

544

451009,22

278297,80

545

450935,68

278249,22

546

450921,83

278202,75

547

450974,18

278219,36

548

451091,17

278222,10

549

451159,34

278097,72

550

451222,66

277986,50

551

451181,15

277963,16

552

451120,73

277912,80

553

450996,52

277786,91

554

450863,92

277650,95

555

450649,07

277452,89

556

450412,40

277236,36

557

450169,01

277001,37

558

449858,49

276712,66

559

449443,89

276324,93

560

449197,15

276101,68

561

449180,37

276071,47

562

449200,51

276014,40

563

449307,93

275834,80

564

449406,97

275655,20

565

449474,48

275546,41

566

449457,79

275532,43

567

449466,02

275513,61

568

449423,19

275468,33

569

449524,62

275352,83

570

449578,18

275286,76

571

449579,13

275285,59

572

449580,28

275284,16

573

449641,36

275208,63

574

449649,05

275199,12

575

449659,65

275207,09

576

449668,05

275213,42

577

449703,70

275240,23

578

449766,49

275287,45

579

449874,64

275378,06

580

449877,09

275380,12

581

449883,99

275385,90

582

449897,90

275397,54

583

450010,05

275491,50

584

450059,39

275524,57

585

450074,29

275533,65

586

450076,97

275535,28

587

450145,94

275577,29

588

450181,11

275598,72

589

450260,90

275646,53

590

450356,78

275704,76

591

450419,70

275730,49

592

450420,10

275730,66

593

450469,48

275750,75

594

450604,51

275805,75

595

450604,79

275805,86

596

450670,85

275829,55

597

450685,78

275835,09

598

450687,43

275835,70

599

450831,97

275889,31

600

450875,58

275906,41

601

450876,50

275906,78

602

451016,04

275967,81

603

451016,95

275968,21

604

451089,00

275971,01

605

451139,26

275972,96

606

451142,15

275973,05

607

451143,19

275973,09

608

451347,05

275979,78

609

451436,10

275982,71

610

451829,26

276008,98

611

451915,87

276017,16

612

452109,75

276034,34

613

452142,56

276037,25

614

452144,05

276037,39

615

452154,93

276059,99

616

452173,15

276089,14

617

452191,37

276118,29

618

452264,24

276176,59

619

452322,54

276220,31

620

452402,70

276307,76

621

452468,29

276395,21

622

452512,01

276533,67

623

452490,15

276781,45

624

452611,93

276794,49

625

452694,20

276803,31

626

452781,65

276803,31

627

452839,95

276817,88

628

452890,96

276854,32

629

452898,25

276956,34

630

452920,11

276992,78

631

452931,04

277011,00

632

452941,97

277029,22

633

452983,02

277018,35

634

453024,07

277007,49

635

453047,48

276994,12

636

453108,52

276959,26

637

453108,73

276959,14

638

453172,87

276943,59

639

453275,52

276918,70

640

453309,16

276898,93

641

453388,99

276851,83

642

453417,11

276834,56

643

453445,29

276815,72

644

453474,85

276728,76

645

453537,67

276608,31

646

453546,50

276592,34

647

453576,28

276582,72

648

453599,71

276570,80

649

453669,54

276550,37

650

453720,51

276551,81

651

453748,36

276552,32

652

453762,43

276552,59

653

453793,31

276555,84

654

453809,44

276560,14

655

453820,53

276567,48

656

453861,47

276575,59

657

453892,82

276587,94

658

453906,53

276596,69

659

453926,74

276614,73

660

453962,78

276657,45

661

453978,07

276687,42

662

454020,04

276745,83

663

454036,88

276774,71

664

454042,36

276792,47

665

454052,99

276814,35

666

454060,91

276826,70

667

454082,14

276883,69

668

454086,81

276903,11

669

454100,09

276925,83

670

454105,13

276979,55

671

454099,80

277035,70

672

454097,43

277097,47

673

454088,53

277157,48

674

454095,05

277263,22

675

454100,09

277332,03

676

454093,38

277410,92

677

454078,93

277493,73

678

454077,17

277536,33

679

454087,11

277589,38

680

454088,73

277636,00

681

454084,56

277678,91

682

454063,29

277740,04

683

454052,81

277770,19

684

453969,46

277893,22

685

453945,65

277924,97

686

453989,31

278004,35

687

454076,62

278067,85

688

454163,93

278131,35

689

454251,25

278167,07

690

454280,52

278173,57

691

454322,68

278182,94

692

454354,43

278182,94

693

454390,15

278175,00

694

454410,00

278163,10

695

454453,65

278178,97

696

454525,09

278234,54

697

454595,41

278285,92

698

454623,92

278293,86

699

454648,12

278292,08

700

454667,97

278274,22

701

454743,37

278274,22

702

454830,69

278349,63

703

454894,19

278397,25

704

454977,53

278389,32

705

454983,70

278390,69

706

455013,25

278397,25

707

455112,47

278472,66

708

455172,00

278472,66

709

455193,91

278467,53

710

455273,60

278448,85

711

455306,78

278405,71

712

455322,06

278409,06

713

455333,88

278417,93

714

455344,71

278427,77

715

455370,19

278441,34

716

455372,40

278449,92

717

455370,72

278520,42

718

455394,58

278558,26

719

455419,40

278573,86

720

455465,96

278597,34

721

455503,56

278602,13

722

455543,69

278602,46

723

455549,84

278604,32

724

455590,86

278607,07

725

455714,05

278670,04

726

455756,65

278697,21

727

455933,03

278790,66

728

455991,77

278837,66

729

456092,49

278941,73

730

456178,09

279008,87

731

456293,91

279126,37

732

456399,65

279215,33

733

456664,12

279396,70

734

456710,40

279424,71

735

456740,00

279434,91

736

456934,56

279426,95

737

456958,59

279427,87

738

456978,91

279419,42

739

457047,01

279336,04

740

457097,72

279282,90

741

457137,63

279240,38

742

457166,73

279195,18

743

457260,73

279081,05

744

457383,26

278904,80

745

457519,22

278671,49

746

457603,15

278535,53

747

457776,03

278265,29

748

457819,68

278228,36

749

457871,71

278196,47

750

457898,57

278198,15

751

457910,32

278256,89

752

457945,56

278322,36

753

457982,49

278362,64

754

458068,10

278404,60

755

458138,59

278434,82

756

458188,95

278429,78

757

458264,48

278411,32

758

458316,52

278377,75

759

458325,41

278364,95

760

458436,90

278377,20

761

458529,97

278381,53

762

458633,87

278411,83

763

458690,14

278444,30

764

458787,54

278524,38

765

458813,52

278556,85

766

458858,52

278479,03

767

458853,64

278550,64

768

458853,64

278590,92

769

458880,50

278647,99

770

458919,10

278723,52

771

458932,53

278787,31

772

458893,92

278864,52

773

458867,07

278908,16

774

458846,93

279027,33

775

458843,57

279111,26

776

458846,93

279287,50

777

458836,85

279581,24

778

458831,82

279906,87

779

458830,14

280209,01

780

458830,92

280252,11

781

458831,51

280280,05

782

458826,43

280280,83

783

458790,71

280280,83

784

458663,71

280221,30

785

458108,09

279975,23

786

458040,62

280086,36

787

457953,30

280292,73

788

457818,37

280205,42

789

457748,44

280313,00

790

457723,06

280352,04

791

457715,18

280364,17

792

457704,56

280381,52

793

457627,80

280483,47

794

457452,90

280541,77

795

457168,69

280665,65

796

456891,77

280818,69

797

456864,86

280835,24

798

456858,82

280837,96

799

456671,57

280922,37

800

456590,03

280957,91

801

456575,99

280965,41

802

456545,30

280983,46

803

456443,25

281053,64

804

456408,55

281077,25

805

456374,35

281100,91

806

456347,37

281113,83

807

456327,14

281119,51

808

456305,68

281122,81

809

456208,89

281136,31

810

456045,29

281153,07

811

456033,14

281154,42

812

455924,49

281166,56

813

455830,79

281177,36

814

455811,52

281178,72

815

455786,06

281179,39

816

455752,57

281176,25

817

455747,63

281175,50

818

455741,89

281174,63

819

455718,05

281170,03

820

455697,47

281163,28

821

455680,27

281150,92

822

455632,71

281103,10

823

455604,49

281070,05

824

455592,61

281048,97

825

455582,53

281024,49

826

455570,39

280986,68

827

455548,32

280886,30

828

455546,47

280877,75

829

455530,18

280784,74

830

455538,58

280715,92

831

455555,36

280600,10

832

455588,93

280492,67

833

455583,90

280445,68

834

455560,40

280376,86

835

455520,11

280343,29

836

455442,90

280338,25

837

455400,94

280316,43

838

455377,44

280244,26

839

455350,58

280121,72

840

455288,48

280104,94

841

455162,59

280042,83

842

454951,10

279958,91

843

454754,71

279895,12

844

454680,86

279856,52

845

454630,50

279799,45

846

454567,84

279693,40

847

454432,09

279510,66

848

454430,99

279504,79

849

454431,06

279476,86

850

454431,32

279441,37

851

454421,50

279417,32

852

454393,81

279339,01

853

454395,51

279305,97

854

454417,33

279240,50

855

454444,19

279166,65

856

454476,08

279059,22

857

454501,25

278966,91

858

454440,83

278933,34

859

454368,65

278904,80

860

454375,37

278859,48

861

454374,64

278786,56

862

454361,97

278790,46

863

454324,15

278783,49

864

454312,09

278780,22

865

454257,35

278749,91

866

454207,63

278714,14

867

454143,01

278662,54

868

454058,85

278589,49

869

453988,64

278533,12

870

453968,88

278517,97

871

453948,58

278501,05

872

453944,79

278503,60

873

453887,18

278456,69

874

453827,35

278407,43

875

453771,07

278363,34

876

453773,41

278359,97

877

453728,89

278327,88

878

453711,45

278314,79

879

453714,36

278310,72

880

453674,67

278279,19

881

453665,19

278270,87

882

453632,89

278244,19

883

453605,11

278221,95

884

453574,69

278197,55

885

453558,48

278184,69

886

453490,87

278130,84

887

453480,00

278122,02

888

453420,82

278073,72

889

453393,12

278051,36

890

453331,88

278002,76

891

453262,28

277947,41

892

453235,94

277924,81

893

453226,89

277917,23

894

453219,40

277912,49

895

453186,35

277885,93

896

453174,82

277877,35

897

453166,83

277870,70

898

453158,83

277864,04

899

453100,55

277814,64

900

453082,80

277800,02

901

452983,57

277719,01

902

452964,83

277703,85

903

452940,21

277685,80

904

452903,85

277663,46

905

452874,24

277647,48

906

452820,86

277623,55

907

452781,14

277609,35

908

452773,63

277607,71

909

452744,23

277601,16

910

452714,11

277596,34

911

452683,25

277593,24

912

452668,65

277592,30

913

452649,63

277591,18

914

452598,59

277594,08

915

452572,29

277597,25

916

452536,81

277603,45

917

452511,83

277609,37

918

452499,28

277611,34

919

452455,20

277625,76

920

452449,95

277625,22

921

452431,42

277631,69

922

452389,28

277657,15

923

452358,52

277675,17

924

452344,59

277684,93

925

452315,24

277705,28

926

452294,86

277721,14

927

452271,96

277741,42

928

452238,33

277778,17

929

452216,75

277806,35

930

452194,84

277839,75

931

452177,52

277871,42

932

452166,10

277897,35

933

452149,59

277943,70

934

452118,93

278027,88

935

452086,09

278118,81

936

452043,90

278235,33

937

452011,55

278326,14

938

451992,63

278379,25

939

451954,50

278484,72

940

451903,81

278626,52

941

451866,69

278730,73

942

451845,15

278794,98

943

451814,89

278882,01

944

451844,18

278887,92

945

451857,29

278891,57

946

452038,30

278937,33

947

452241,48

278988,40

948

452133,65

279108,43

949

452115,27

279128,90

950

452082,64

279165,04

951

452065,64

279211,69

952

452026,26

279326,35

953

452121,81

279293,99

954

452201,27

279302,19

955

452268,36

279281,99

956

452312,38

279272,38

957

452328,25

279310,01

958

452361,63

279389,19

959

452328,28

279495,78

960

452326,94

279500,08

961

452307,84

279561,18

962

452225,19

279557,80

963

452136,68

279556,56

964

452135,24

279561,04

965

452100,82

279639,51

966

452082,00

279682,41

967

452022,87

279817,22

968

452047,61

279828,44

969

452073,30

279853,98

970

452085,77

279863,07

971

452148,75

279917,87

972

452170,43

279926,98

973

452064,55

280126,17

974

452057,20

280119,90

975

452024,76

280101,38

976

452014,17

280114,76

977

451954,28

280198,51

978

452014,94

280216,51

979

452028,96

280220,67

980

452066,84

280380,79

981

452082,05

280374,68

982

452095,11

280385,59

983

452250,55

280515,41

984

452075,15

280854,42

985

452124,51

280894,25

986

452250,51

280989,55

987

452307,53

281039,27

988

452400,58

281120,41

989

452396,95

281077,21

990

452404,07

281078,74

991

452404,58

281082,87

992

452407,21

281111,50

993

452410,57

281149,93

994

452411,00

281154,91

995

452410,47

281196,82

996

452411,97

281227,85

997

452417,92

281255,94

998

452426,72

281275,08

999

452426,76

281287,92

1000

452403,34

281271,65

1001

452352,04

281244,03

1002

452271,87

281200,90

1003

452074,43

281095,54

1004

452024,55

281175,07

1005

452018,75

281184,33

1006

452025,10

281219,17

1007

452087,58

281275,07

1008

452109,02

281286,97

1009

452164,99

281318,02

1010

452311,22

281456,76

1011

452371,64

281572,28

1012

452351,19

281593,52

1013

452326,90

281614,89

1014

452348,05

281638,57

1015

452327,33

281658,73

1016

452320,60

281674,40

1017

452293,45

281701,81

1018

452231,30

281630,30

1019

452198,05

281658,24

1020

452253,46

281729,00

1021

452293,59

281780,26

1022

452269,35

281802,09

1023

452204,55

281715,60

1024

452166,25

281750,02

1025

452089,75

281648,33

1026

452073,36

281666,09

1027

452092,35

281704,26

1028

452126,40

281753,84

1029

452086,59

281784,18

1030

452082,00

281774,63

1031

452080,24

281768,53

1032

452075,42

281760,94

1033

452066,06

281746,23

1034

452062,52

281740,65

1035

452047,93

281721,44

1036

452003,45

281646,05

1037

451995,36

281616,16

1038

451978,50

281553,91

1039

451973,11

281538,72

1040

451931,62

281473,41

1041

451897,49

281441,28

1042

451891,68

281445,34

1043

451922,03

281474,04

1044

451910,93

281487,72

1045

451885,77

281457,64

1046

451824,63

281473,71

1047

451749,90

281539,07

1048

451688,45

281472,30

1049

451679,56

281476,53

1050

451622,24

281526,63

1051

451612,98

281534,72

1052

451594,13

281551,20

1053

451608,12

281571,23

1054

451614,77

281575,95

1055

451665,39

281611,93

1056

451670,63

281618,59

1057

451720,03

281681,28

1058

451734,34

281699,32

1059

451737,52

281703,09

1060

451751,38

281719,91

1061

451791,39

281792,53

1062

451801,34

281822,87

1063

451842,64

281886,61

1064

451822,59

281984,52

1065

451820,49

282059,00

1066

451831,62

282066,99

1067

451847,50

282085,38

1068

451850,04

282088,32

1069

451861,14

282101,15

1070

451862,47

282102,67

1071

451866,44

282107,60

1072

451887,48

282133,78

1073

451892,87

282140,55

1074

451904,50

282166,46

1075

451922,74

282205,73

1076

451983,24

282290,40

1077

451970,57

282294,86

1078

451944,62

282295,82

1079

451926,40

282294,89

1080

451915,71

282291,65

1081

451907,25

282289,27

1082

451850,04

282276,89

1083

451793,92

282263,53

1084

451784,25

282263,74

1085

451771,23

282264,38

1086

451757,22

282265,13

1087

451738,24

282266,50

1088

451723,62

282268,85

1089

451708,56

282274,06

1090

451688,37

282291,27

1091

451688,53

282268,89

1092

451688,53

282108,57

1093

451659,38

281991,97

1094

451557,36

281824,36

1095

451477,20

281795,21

1096

451397,03

281736,91

1097

451353,31

281642,17

1098

451236,71

281467,27

1099

451098,25

281336,10

1100

450908,77

281139,34

1101

450897,47

281128,80

1102

450886,16

281118,26

1103

450874,61

281112,13

1104

450834,42

281090,80

1105

450753,18

281048,42

1106

450625,55

280980,72

1107

450617,58

280976,49

1108

450451,29

280888,25

1109

450400,64

280860,16

1110

450199,14

280751,77

1111

450184,15

280740,70

1112

450155,34

280724,07

1113

450139,29

280714,81

1114

449956,96

280609,25

1115

449847,86

280546,08

1116

449734,26

280477,07

1117

449554,05

280371,85

1118

449561,19

280365,89

1119

449700,79

280242,12

1120

449701,78

280241,00

1121

449738,63

280199,35

1122

449708,51

280151,33

1123

449684,95

280096,97

1124

449632,75

280010,99

1125

449608,92

279971,74

1126

449583,93

279930,58

1127

449527,13

279886,43

1128

449509,66

279872,85

1129

449433,55

279804,79

1130

449387,68

279763,76

1131

449489,62

279705,31

1132

449252,54

279703,77

1133

449235,76

279681,95

1134

449218,97

279655,10

1135

449173,65

279658,45

1136

449110,60

279655,53

1137

449047,04

279659,92

1138

449048,35

279696,72

1139

448946,53

279697,39

1140

448822,28

279590,50

1141

448791,31

279590,60

1142

448790,97

279559,33

1143

448656,67

279562,78

1144

448661,41

279519,50

1145

448532,90

279520,83

1146

448525,75

279411,71

1147

448525,75

279317,72

1148

448520,71

279109,58

1149

448502,25

278877,95

1150

448497,21

278743,66

1151

448502,25

278698,34

1152

448542,53

278607,70

1153

448636,53

278423,07

1154

448649,96

278386,14

1155

448609,67

278369,36

1156

448507,28

278330,75

1157

448346,15

278283,75

1158

448272,29

278266,97

1159

448176,62

278270,32

1160

448076,83

278297,81

1161

448045,69

278313,96

1162

447953,37

278366,00

1163

447877,84

278409,64

1164

447798,95

278473,42

1165

447762,02

278512,03

1166

447733,49

278533,85

1167

447595,85

278585,88

1168

447550,53

278600,99

1169

447473,32

278594,28

1170

447428,00

278569,10

1171

447359,18

278515,39

1172

447310,50

278475,10

1173

447223,22

278406,28

1174

447187,97

278364,32

1175

447124,19

278275,36

1176

447100,69

278218,29

1177

447036,90

278218,29

1178

446979,84

278218,29

1179

446934,52

278204,86

1180

446885,84

278166,26

1181

446857,30

278147,79

1182

446801,91

278129,33

1183

446729,74

278112,54

1184

446605,53

278090,72

1185

446529,99

278057,15

1186

446459,50

278031,97

1187

446399,07

278021,90

1188

446317,80

277997,07

1189

446316,92

277999,55

1190

446313,64

278010,26

1191

446312,18

278015,04

1192

446280,65

278118,35

1193

446275,93

278130,47

1194

446225,50

278127,36

1195

446206,29

278126,97

1196

446193,11

278125,18

1197

446192,11

278125,18

1198

446158,42

278125,05

1199

446133,88

278123,28

1200

446105,43

278123,17

1201

446071,97

278118,88

1202

446065,37

278116,12

1203

446063,10

278115,41

1204

446035,27

278106,61

1205

446007,44

278097,81

1206

445950,95

278078,39

1207

445913,27

278066,28

1208

445905,33

278064,65

1209

445867,75

278055,75

1210

445817,53

278046,48

1211

445767,25

278050,09

1212

445721,76

278055,44

1213

445671,79

278063,95

1214

445661,68

278064,12

1215

445663,66

278073,42

1216

445683,58

278159,90