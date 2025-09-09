REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1231
OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 2 września 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH080012)
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH080012) (Dz. U. poz. 781), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH080012) (Dz. U. poz. 1080).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH080012) (Dz. U. poz. 1080), który stanowi:
"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".
Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 2 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1231)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH080012)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940 oraz z 2025 r. poz. 884) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH0800122)), obejmujący obszar 3070,28 ha, położony w województwie lubuskim.
2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony:
a) siedlisk przyrodniczych,
b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b
- w stosunku do przedmiotów ochrony.
§ 4. Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 16 marca 2017 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1231)
Załącznik nr 1
GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KARGOWSKIE ZAKOLA ODRY (PLH080012)
|
Numer punktu załamania granicy
|
Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
|
X
|
Y
|
1
|
458858,52
|
278479,03
|
2
|
458813,52
|
278556,85
|
3
|
458787,54
|
278524,38
|
4
|
458690,14
|
278444,30
|
5
|
458633,87
|
278411,83
|
6
|
458529,97
|
278381,53
|
7
|
458436,90
|
278377,20
|
8
|
458325,41
|
278364,95
|
9
|
458349,95
|
278329,60
|
10
|
458373,20
|
278286,13
|
11
|
458432,73
|
278214,69
|
12
|
458496,23
|
278139,29
|
13
|
458547,82
|
278079,75
|
14
|
458658,95
|
277980,54
|
15
|
458618,82
|
277956,57
|
16
|
458499,67
|
277895,98
|
17
|
458517,93
|
277883,56
|
18
|
458632,64
|
277805,57
|
19
|
458725,08
|
277735,06
|
20
|
458798,24
|
277638,59
|
21
|
458842,21
|
277688,68
|
22
|
458851,62
|
277699,40
|
23
|
458953,10
|
277741,25
|
24
|
458981,06
|
277752,78
|
25
|
458999,82
|
277734,81
|
26
|
459076,32
|
277661,52
|
27
|
459156,61
|
277564,91
|
28
|
459157,04
|
277564,39
|
29
|
459157,46
|
277563,68
|
30
|
459259,32
|
277388,74
|
31
|
459250,75
|
277376,33
|
32
|
459225,33
|
277339,51
|
33
|
459185,35
|
277313,10
|
34
|
459108,17
|
277262,09
|
35
|
459119,26
|
277238,08
|
36
|
459130,34
|
277214,08
|
37
|
459130,98
|
277212,69
|
38
|
459131,71
|
277211,11
|
39
|
459110,97
|
277196,79
|
40
|
459114,74
|
277192,48
|
41
|
459118,52
|
277188,17
|
42
|
459175,84
|
277197,98
|
43
|
459199,93
|
277200,81
|
44
|
459292,42
|
277205,06
|
45
|
459354,38
|
277214,50
|
46
|
459393,89
|
277220,44
|
47
|
459433,40
|
277226,39
|
48
|
459434,79
|
277226,61
|
49
|
459519,01
|
277248,09
|
50
|
459603,79
|
277268,30
|
51
|
459692,78
|
277285,04
|
52
|
459709,33
|
277285,58
|
53
|
459735,97
|
277286,43
|
54
|
459788,57
|
277303,50
|
55
|
459867,55
|
277320,04
|
56
|
459867,13
|
277354,24
|
57
|
459865,66
|
277472,95
|
58
|
459865,52
|
277484,67
|
59
|
459974,61
|
277478,96
|
60
|
460019,38
|
277501,79
|
61
|
460039,97
|
277525,20
|
62
|
460074,79
|
277564,78
|
63
|
460102,72
|
277622,84
|
64
|
460122,95
|
277682,14
|
65
|
460132,44
|
277709,93
|
66
|
460177,56
|
277764,50
|
67
|
460200,77
|
277792,57
|
68
|
460268,91
|
277863,55
|
69
|
460320,56
|
277891,76
|
70
|
460387,69
|
277893,37
|
71
|
460451,81
|
277904,10
|
72
|
460516,40
|
277917,54
|
73
|
460655,52
|
277937,98
|
74
|
460715,83
|
277915,54
|
75
|
460770,50
|
277919,51
|
76
|
460809,11
|
277901,05
|
77
|
460886,32
|
277884,27
|
78
|
460948,42
|
277837,27
|
79
|
460992,07
|
277817,12
|
80
|
461027,31
|
277830,55
|
81
|
461062,56
|
277875,87
|
82
|
461156,56
|
277924,55
|
83
|
461230,41
|
277946,37
|
84
|
461336,16
|
277949,73
|
85
|
461388,20
|
277937,98
|
86
|
461438,55
|
277929,58
|
87
|
461480,51
|
277932,94
|
88
|
461512,41
|
277946,37
|
89
|
461566,12
|
277949,73
|
90
|
461641,65
|
277916,16
|
91
|
461668,51
|
277884,27
|
92
|
461693,68
|
277843,98
|
93
|
461735,65
|
277778,52
|
94
|
461806,15
|
277708,02
|
95
|
461834,68
|
277649,27
|
96
|
461848,11
|
277568,70
|
97
|
461868,25
|
277506,60
|
98
|
461864,89
|
277442,82
|
99
|
461851,46
|
277399,17
|
100
|
461839,72
|
277335,39
|
101
|
461812,86
|
277254,82
|
102
|
461787,68
|
277147,40
|
103
|
461745,72
|
277019,83
|
104
|
461710,47
|
276904,01
|
105
|
461668,51
|
276820,09
|
106
|
461666,83
|
276721,06
|
107
|
461686,97
|
276571,67
|
108
|
461707,11
|
276536,42
|
109
|
461754,56
|
276395,92
|
110
|
461770,69
|
276291,49
|
111
|
461748,95
|
276277,33
|
112
|
461637,77
|
276240,47
|
113
|
461568,30
|
276183,07
|
114
|
461542,03
|
276204,77
|
115
|
461483,61
|
276191,83
|
116
|
461463,87
|
276187,46
|
117
|
461435,53
|
276169,06
|
118
|
461310,92
|
276048,00
|
119
|
461281,73
|
276034,95
|
120
|
461256,40
|
276027,41
|
121
|
461170,09
|
275991,68
|
122
|
461154,80
|
275985,81
|
123
|
461147,63
|
275978,85
|
124
|
461139,07
|
275951,66
|
125
|
461140,80
|
275918,75
|
126
|
461146,60
|
275905,82
|
127
|
461119,63
|
275863,33
|
128
|
461124,67
|
275804,59
|
129
|
461128,03
|
275762,62
|
130
|
461126,35
|
275737,45
|
131
|
461094,46
|
275718,98
|
132
|
461057,53
|
275692,13
|
133
|
461042,42
|
275655,20
|
134
|
461040,74
|
275598,13
|
135
|
461077,67
|
275522,60
|
136
|
461077,67
|
275445,38
|
137
|
461070,84
|
275360,24
|
138
|
461149,14
|
275354,32
|
139
|
461161,91
|
275294,81
|
140
|
461142,59
|
275244,07
|
141
|
461145,87
|
275191,40
|
142
|
461116,17
|
275199,73
|
143
|
461067,72
|
275139,57
|
144
|
461053,80
|
275102,27
|
145
|
461054,52
|
275046,34
|
146
|
461048,96
|
275005,06
|
147
|
461065,67
|
274963,43
|
148
|
461007,00
|
274990,45
|
149
|
461006,70
|
274990,55
|
150
|
461005,26
|
274991,00
|
151
|
461001,64
|
274992,14
|
152
|
460988,09
|
274964,56
|
153
|
460984,96
|
274958,20
|
154
|
460983,85
|
274949,28
|
155
|
460982,73
|
274940,36
|
156
|
460982,54
|
274938,82
|
157
|
460978,21
|
274904,14
|
158
|
460953,66
|
274901,79
|
159
|
460953,36
|
274901,76
|
160
|
460860,54
|
274893,74
|
161
|
460788,88
|
274887,47
|
162
|
460788,92
|
274885,42
|
163
|
460792,50
|
274700,11
|
164
|
460786,80
|
274679,24
|
165
|
460771,08
|
274681,92
|
166
|
460750,66
|
274690,01
|
167
|
460733,35
|
274692,38
|
168
|
460728,43
|
274697,00
|
169
|
460720,44
|
274714,51
|
170
|
460705,38
|
274729,40
|
171
|
460697,38
|
274730,74
|
172
|
460680,73
|
274728,87
|
173
|
460646,29
|
274711,60
|
174
|
460625,00
|
274705,61
|
175
|
460601,50
|
274702,21
|
176
|
460580,57
|
274718,24
|
177
|
460554,75
|
274721,65
|
178
|
460518,52
|
274718,64
|
179
|
460489,14
|
274733,34
|
180
|
460473,82
|
274747,97
|
181
|
460462,11
|
274773,84
|
182
|
460517,77
|
274862,73
|
183
|
460519,88
|
274866,12
|
184
|
460587,32
|
274971,17
|
185
|
460538,73
|
275005,94
|
186
|
460531,93
|
275009,96
|
187
|
460527,65
|
275012,48
|
188
|
460475,08
|
274956,97
|
189
|
460431,33
|
274981,55
|
190
|
460426,81
|
274983,68
|
191
|
460420,28
|
274986,76
|
192
|
460400,73
|
274943,18
|
193
|
460385,19
|
274923,59
|
194
|
460376,59
|
274905,28
|
195
|
460369,07
|
274904,62
|
196
|
460280,16
|
274890,65
|
197
|
460258,14
|
274887,19
|
198
|
460248,96
|
274813,41
|
199
|
460246,86
|
274792,20
|
200
|
460209,61
|
274794,85
|
201
|
460205,75
|
274793,16
|
202
|
460197,21
|
274788,65
|
203
|
460193,45
|
274786,92
|
204
|
460181,75
|
274780,12
|
205
|
460184,00
|
274743,38
|
206
|
460184,06
|
274737,36
|
207
|
460183,84
|
274731,47
|
208
|
460185,04
|
274718,80
|
209
|
460191,21
|
274680,26
|
210
|
460191,38
|
274679,18
|
211
|
460215,42
|
274681,62
|
212
|
460215,60
|
274681,65
|
213
|
460285,89
|
274688,81
|
214
|
460308,44
|
274691,13
|
215
|
460330,98
|
274693,44
|
216
|
460328,95
|
274577,62
|
217
|
460335,05
|
274577,39
|
218
|
460338,76
|
274577,25
|
219
|
460340,30
|
274665,73
|
220
|
460378,71
|
274657,51
|
221
|
460414,02
|
274650,88
|
222
|
460407,59
|
274577,77
|
223
|
460393,07
|
274577,99
|
224
|
460395,86
|
274480,53
|
225
|
460395,33
|
274471,20
|
226
|
460539,61
|
274457,39
|
227
|
460562,38
|
274455,05
|
228
|
460681,46
|
274442,88
|
229
|
460665,66
|
274360,61
|
230
|
460664,51
|
274348,59
|
231
|
460736,08
|
274311,85
|
232
|
460658,74
|
274288,78
|
233
|
460657,81
|
274279,53
|
234
|
460761,79
|
274314,83
|
235
|
460753,34
|
274291,19
|
236
|
460731,40
|
274275,43
|
237
|
460656,53
|
274261,96
|
238
|
460592,41
|
274237,88
|
239
|
460573,32
|
274230,71
|
240
|
460532,30
|
274215,87
|
241
|
460524,95
|
274186,13
|
242
|
460505,62
|
274075,14
|
243
|
460505,28
|
274073,17
|
244
|
460498,48
|
274034,06
|
245
|
460488,82
|
273951,69
|
246
|
460477,60
|
273889,54
|
247
|
460487,99
|
273683,00
|
248
|
460490,02
|
273642,56
|
249
|
460490,12
|
273640,56
|
250
|
460490,30
|
273636,99
|
251
|
460528,71
|
273634,29
|
252
|
460574,49
|
273631,05
|
253
|
460634,17
|
273626,85
|
254
|
460685,87
|
273605,76
|
255
|
460737,56
|
273584,68
|
256
|
460743,45
|
273582,64
|
257
|
460793,82
|
273565,27
|
258
|
460904,49
|
273555,03
|
259
|
460905,66
|
273554,92
|
260
|
460924,52
|
273553,17
|
261
|
460967,20
|
273525,95
|
262
|
460960,56
|
273445,66
|
263
|
460960,55
|
273445,52
|
264
|
460962,58
|
273334,32
|
265
|
460921,57
|
273328,70
|
266
|
460911,04
|
273261,82
|
267
|
460905,09
|
273224,05
|
268
|
460901,83
|
273187,50
|
269
|
460905,05
|
273188,91
|
270
|
460943,05
|
273167,03
|
271
|
460945,42
|
273134,21
|
272
|
460917,27
|
273139,89
|
273
|
460893,58
|
273068,40
|
274
|
460821,19
|
273040,14
|
275
|
460809,11
|
273035,43
|
276
|
460764,49
|
272990,57
|
277
|
460719,87
|
272945,72
|
278
|
460692,50
|
272845,16
|
279
|
460672,36
|
272734,65
|
280
|
460677,93
|
272657,66
|
281
|
460681,20
|
272612,55
|
282
|
460781,37
|
272535,82
|
283
|
460848,55
|
272441,26
|
284
|
460899,21
|
272400,12
|
285
|
460920,31
|
272401,42
|
286
|
460921,54
|
272401,50
|
287
|
460923,32
|
272401,51
|
288
|
460927,83
|
272359,63
|
289
|
460927,88
|
272359,14
|
290
|
460928,91
|
272349,52
|
291
|
460929,87
|
272340,59
|
292
|
460929,10
|
272324,12
|
293
|
461235,30
|
272189,02
|
294
|
461250,30
|
272178,69
|
295
|
461293,36
|
272149,00
|
296
|
461281,27
|
272125,82
|
297
|
461291,12
|
272120,04
|
298
|
461310,13
|
272108,89
|
299
|
461316,95
|
272120,18
|
300
|
461346,45
|
272102,45
|
301
|
461385,66
|
272082,88
|
302
|
461387,47
|
272081,97
|
303
|
461411,33
|
272066,79
|
304
|
461425,59
|
272057,35
|
305
|
461439,73
|
272051,49
|
306
|
461456,12
|
272041,43
|
307
|
461425,79
|
271984,33
|
308
|
461446,39
|
271981,53
|
309
|
461477,42
|
271976,38
|
310
|
461498,33
|
272017,84
|
311
|
461528,62
|
272016,80
|
312
|
461532,08
|
272016,68
|
313
|
461559,92
|
272015,72
|
314
|
461572,19
|
272010,07
|
315
|
461613,82
|
271984,20
|
316
|
461644,20
|
271967,54
|
317
|
461646,84
|
271966,09
|
318
|
461671,83
|
271952,38
|
319
|
461707,44
|
271932,48
|
320
|
461769,41
|
271898,20
|
321
|
461821,47
|
271870,40
|
322
|
461829,03
|
271866,01
|
323
|
461832,35
|
271864,08
|
324
|
461834,00
|
271852,56
|
325
|
461835,65
|
271841,04
|
326
|
461846,97
|
271762,18
|
327
|
461848,54
|
271751,16
|
328
|
461863,73
|
271645,30
|
329
|
461863,31
|
271645,24
|
330
|
461913,96
|
271297,36
|
331
|
461913,63
|
271297,32
|
332
|
461942,47
|
271096,21
|
333
|
461949,49
|
271047,23
|
334
|
461940,41
|
271048,34
|
335
|
461937,97
|
270995,46
|
336
|
461935,54
|
270942,58
|
337
|
461970,28
|
270836,98
|
338
|
461965,39
|
270776,20
|
339
|
461967,93
|
270774,78
|
340
|
461975,21
|
270770,74
|
341
|
461891,82
|
270622,32
|
342
|
461904,34
|
270562,82
|
343
|
461907,16
|
270549,37
|
344
|
461909,98
|
270535,92
|
345
|
461934,55
|
270497,07
|
346
|
461938,44
|
270483,03
|
347
|
461942,99
|
270466,56
|
348
|
461952,80
|
270451,48
|
349
|
461953,82
|
270434,26
|
350
|
461948,30
|
270409,76
|
351
|
461948,10
|
270408,89
|
352
|
461946,24
|
270395,19
|
353
|
461945,43
|
270390,61
|
354
|
461945,59
|
270341,88
|
355
|
461939,09
|
270311,82
|
356
|
461949,54
|
270238,53
|
357
|
461952,93
|
270214,80
|
358
|
461922,35
|
270144,23
|
359
|
461881,71
|
270050,44
|
360
|
461885,64
|
270041,28
|
361
|
461886,46
|
270039,38
|
362
|
461910,25
|
269983,85
|
363
|
461934,44
|
269927,40
|
364
|
461959,32
|
269868,40
|
365
|
461975,58
|
269831,24
|
366
|
461979,51
|
269822,25
|
367
|
461905,18
|
269769,50
|
368
|
461910,62
|
269744,95
|
369
|
461818,19
|
269718,67
|
370
|
461817,90
|
269718,56
|
371
|
461816,50
|
269718,03
|
372
|
461804,44
|
269713,50
|
373
|
461790,47
|
269685,07
|
374
|
461738,17
|
269649,76
|
375
|
461748,85
|
269655,49
|
376
|
461749,77
|
269654,13
|
377
|
461768,05
|
269627,84
|
378
|
461782,83
|
269637,60
|
379
|
461786,20
|
269599,29
|
380
|
461795,06
|
269599,15
|
381
|
461798,98
|
269556,41
|
382
|
461812,79
|
269401,18
|
383
|
461820,79
|
269311,36
|
384
|
461847,77
|
268959,02
|
385
|
461847,42
|
268932,58
|
386
|
461840,44
|
268862,95
|
387
|
461840,17
|
268860,23
|
388
|
461835,96
|
268818,20
|
389
|
461813,22
|
268591,25
|
390
|
461813,02
|
268589,22
|
391
|
461810,64
|
268565,46
|
392
|
461810,41
|
268563,15
|
393
|
461807,53
|
268534,37
|
394
|
461805,94
|
268518,51
|
395
|
461791,96
|
268458,06
|
396
|
461791,40
|
268455,65
|
397
|
461809,37
|
268393,74
|
398
|
461853,70
|
268241,07
|
399
|
461854,27
|
268239,12
|
400
|
461869,17
|
268187,78
|
401
|
461891,32
|
268044,18
|
402
|
461891,48
|
268043,13
|
403
|
461907,22
|
267941,14
|
404
|
461905,17
|
267915,92
|
405
|
461903,40
|
267894,08
|
406
|
462161,56
|
267928,59
|
407
|
462179,46
|
267930,98
|
408
|
462411,78
|
267962,03
|
409
|
462468,65
|
267969,63
|
410
|
462559,54
|
267981,78
|
411
|
462585,29
|
267985,22
|
412
|
462595,49
|
267968,03
|
413
|
462783,73
|
268095,16
|
414
|
462790,72
|
268108,54
|
415
|
462792,55
|
268178,13
|
416
|
462792,83
|
268188,62
|
417
|
462784,73
|
268202,79
|
418
|
462778,35
|
268210,33
|
419
|
462754,29
|
268238,74
|
420
|
462758,03
|
268240,15
|
421
|
462759,50
|
268240,70
|
422
|
462784,90
|
268250,33
|
423
|
462779,20
|
268282,82
|
424
|
462833,50
|
268277,04
|
425
|
462830,85
|
268304,74
|
426
|
462777,25
|
268303,98
|
427
|
462756,98
|
268340,25
|
428
|
462755,68
|
268354,21
|
429
|
462755,49
|
268356,21
|
430
|
462754,39
|
268367,98
|
431
|
462784,14
|
268366,81
|
432
|
462785,65
|
268399,11
|
433
|
462748,08
|
268405,97
|
434
|
462749,19
|
268437,41
|
435
|
462760,95
|
268467,92
|
436
|
462767,86
|
268490,64
|
437
|
462843,82
|
268477,79
|
438
|
462839,07
|
268517,63
|
439
|
462836,86
|
268536,14
|
440
|
462806,83
|
268545,79
|
441
|
462797,16
|
268569,67
|
442
|
462778,65
|
268538,09
|
443
|
462680,86
|
268545,55
|
444
|
462674,84
|
268546,01
|
445
|
462693,22
|
268581,41
|
446
|
462705,44
|
268610,65
|
447
|
462730,13
|
268608,48
|
448
|
462733,38
|
268665,88
|
449
|
462715,90
|
268684,33
|
450
|
462709,19
|
268719,58
|
451
|
462720,94
|
268753,15
|
452
|
462739,40
|
268800,15
|
453
|
462757,84
|
268832,91
|
454
|
462781,36
|
268899,18
|
455
|
462806,54
|
268934,43
|
456
|
462828,36
|
268979,75
|
457
|
462836,75
|
269016,68
|
458
|
462833,40
|
269056,96
|
459
|
462835,07
|
269092,21
|
460
|
462821,65
|
269130,82
|
461
|
462808,22
|
269179,49
|
462
|
462826,68
|
269219,78
|
463
|
462841,79
|
269253,35
|
464
|
462870,32
|
269295,31
|
465
|
462890,46
|
269342,31
|
466
|
462920,68
|
269390,99
|
467
|
462935,78
|
269421,20
|
468
|
462944,18
|
269464,84
|
469
|
462915,64
|
269526,95
|
470
|
462885,93
|
269561,94
|
471
|
462884,14
|
269581,51
|
472
|
462763,74
|
269614,60
|
473
|
462696,18
|
269620,91
|
474
|
462640,37
|
269632,69
|
475
|
462564,83
|
269634,37
|
476
|
462512,21
|
269649,91
|
477
|
462473,39
|
269682,88
|
478
|
462437,32
|
269703,76
|
479
|
462392,27
|
269722,37
|
480
|
462326,48
|
269745,15
|
481
|
462151,92
|
269829,08
|
482
|
462078,06
|
269871,04
|
483
|
462073,03
|
269904,61
|
484
|
462075,44
|
270059,80
|
485
|
462088,33
|
270123,81
|
486
|
462099,86
|
270174,02
|
487
|
462152,53
|
270314,14
|
488
|
462210,91
|
270454,62
|
489
|
462218,85
|
270482,44
|
490
|
462239,42
|
270568,48
|
491
|
462252,63
|
270612,94
|
492
|
462292,91
|
270673,37
|
493
|
462368,45
|
270743,87
|
494
|
462484,26
|
270851,29
|
495
|
462574,90
|
270936,90
|
496
|
462635,33
|
271004,04
|
497
|
462714,45
|
271105,70
|
498
|
462713,33
|
271110,24
|
499
|
462689,37
|
271207,76
|
500
|
462696,12
|
271238,79
|
501
|
462726,25
|
271377,32
|
502
|
462727,82
|
271387,96
|
503
|
462731,18
|
271389,39
|
504
|
462734,08
|
271390,64
|
505
|
462812,85
|
271424,40
|
506
|
462969,10
|
271496,36
|
507
|
463002,09
|
271512,34
|
508
|
463052,72
|
271536,87
|
509
|
463053,68
|
271537,33
|
510
|
463178,46
|
271597,79
|
511
|
463179,91
|
271598,49
|
512
|
463179,98
|
271598,52
|
513
|
463212,91
|
271498,13
|
514
|
463224,46
|
271462,93
|
515
|
463260,48
|
271355,20
|
516
|
463323,29
|
271386,99
|
517
|
463376,73
|
271412,50
|
518
|
463441,37
|
271335,89
|
519
|
463446,87
|
271329,37
|
520
|
463426,21
|
271296,81
|
521
|
463399,92
|
271131,88
|
522
|
463261,90
|
271057,08
|
523
|
463304,59
|
270983,36
|
524
|
463323,87
|
270950,05
|
525
|
463234,96
|
270820,59
|
526
|
463208,33
|
270758,90
|
527
|
463230,16
|
270560,15
|
528
|
463250,66
|
270372,05
|
529
|
463297,68
|
270272,56
|
530
|
463307,46
|
270251,87
|
531
|
463331,48
|
270241,13
|
532
|
463389,03
|
270230,97
|
533
|
463398,18
|
270242,77
|
534
|
463438,46
|
270237,65
|
535
|
463534,87
|
270082,57
|
536
|
463546,64
|
270063,88
|
537
|
463643,13
|
270141,62
|
538
|
463845,47
|
270014,98
|
539
|
463975,16
|
269933,62
|
540
|
463992,07
|
269920,05
|
541
|
464043,15
|
269880,88
|
542
|
464052,81
|
269872,96
|
543
|
464109,14
|
269841,62
|
544
|
464144,84
|
269829,03
|
545
|
464122,96
|
269798,10
|
546
|
464088,14
|
269748,17
|
547
|
464243,71
|
269667,56
|
548
|
464334,83
|
269620,40
|
549
|
464394,41
|
269583,92
|
550
|
464431,81
|
269561,04
|
551
|
464332,43
|
269432,62
|
552
|
464202,49
|
269262,81
|
553
|
464211,28
|
269256,14
|
554
|
464340,36
|
269423,94
|
555
|
464442,56
|
269555,19
|
556
|
464624,94
|
269434,09
|
557
|
464632,82
|
269415,22
|
558
|
464631,03
|
269402,78
|
559
|
464580,04
|
269346,14
|
560
|
464624,39
|
269326,07
|
561
|
464659,65
|
269284,00
|
562
|
464601,78
|
269213,68
|
563
|
464543,92
|
269143,36
|
564
|
464584,53
|
269115,34
|
565
|
464589,54
|
269072,52
|
566
|
464599,95
|
269037,52
|
567
|
464610,36
|
269002,52
|
568
|
464621,80
|
268964,10
|
569
|
464619,82
|
268889,35
|
570
|
464652,06
|
268838,30
|
571
|
464654,32
|
268831,71
|
572
|
464610,00
|
268813,37
|
573
|
464569,03
|
268793,03
|
574
|
464528,05
|
268772,68
|
575
|
464467,26
|
268658,48
|
576
|
464443,76
|
268613,35
|
577
|
464447,34
|
268602,77
|
578
|
464457,88
|
268587,23
|
579
|
464457,97
|
268564,08
|
580
|
464618,69
|
268684,07
|
581
|
464633,62
|
268723,59
|
582
|
464648,55
|
268763,10
|
583
|
464660,22
|
268742,74
|
584
|
464676,07
|
268743,25
|
585
|
464687,98
|
268745,57
|
586
|
464705,29
|
268751,64
|
587
|
464713,08
|
268750,91
|
588
|
464721,32
|
268746,64
|
589
|
464728,06
|
268748,48
|
590
|
464737,51
|
268746,84
|
591
|
464680,02
|
268842,34
|
592
|
464732,21
|
268866,10
|
593
|
464743,93
|
268870,20
|
594
|
464877,12
|
268964,81
|
595
|
464885,34
|
268958,16
|
596
|
464960,83
|
268933,08
|
597
|
465025,72
|
268908,57
|
598
|
465144,28
|
268869,02
|
599
|
465305,29
|
268902,96
|
600
|
465356,68
|
268913,72
|
601
|
465446,84
|
268919,32
|
602
|
465530,77
|
268947,86
|
603
|
465648,26
|
269043,53
|
604
|
465701,98
|
269023,39
|
605
|
465740,58
|
269009,96
|
606
|
465795,97
|
268964,64
|
607
|
465935,29
|
268867,29
|
608
|
466111,53
|
268763,22
|
609
|
466210,56
|
268719,58
|
610
|
466242,46
|
268719,58
|
611
|
466296,17
|
268754,83
|
612
|
466452,27
|
268815,26
|
613
|
466542,91
|
268865,61
|
614
|
466608,37
|
268932,75
|
615
|
466720,83
|
268973,04
|
616
|
466851,76
|
269011,64
|
617
|
466979,32
|
269053,61
|
618
|
467110,25
|
269115,71
|
619
|
467222,71
|
269161,03
|
620
|
467325,10
|
269211,39
|
621
|
467356,99
|
269229,85
|
622
|
467406,09
|
269265,14
|
623
|
467524,90
|
269279,69
|
624
|
467600,56
|
269288,96
|
625
|
467727,56
|
269245,30
|
626
|
467787,09
|
269189,74
|
627
|
467882,34
|
268991,30
|
628
|
467890,28
|
268816,67
|
629
|
467894,16
|
268773,06
|
630
|
468295,28
|
268691,05
|
631
|
468308,71
|
268746,44
|
632
|
468330,53
|
268806,86
|
633
|
468367,45
|
268924,36
|
634
|
468401,02
|
269025,07
|
635
|
468466,49
|
269030,11
|
636
|
468583,98
|
269009,96
|
637
|
468681,34
|
268994,86
|
638
|
468773,65
|
268994,86
|
639
|
468825,69
|
269023,39
|
640
|
468912,97
|
269068,71
|
641
|
469005,29
|
269117,39
|
642
|
469062,36
|
269152,64
|
643
|
469112,71
|
269236,56
|
644
|
469141,25
|
269325,52
|
645
|
469164,75
|
269453,09
|
646
|
469168,11
|
269558,84
|
647
|
469183,21
|
269706,55
|
648
|
469201,68
|
269951,61
|
649
|
469216,78
|
270153,03
|
650
|
469233,06
|
270279,50
|
651
|
469237,22
|
270328,14
|
652
|
469240,06
|
270364,69
|
653
|
469240,32
|
270378,16
|
654
|
469246,01
|
270424,38
|
655
|
469251,45
|
270451,97
|
656
|
469253,86
|
270462,06
|
657
|
469259,41
|
270525,22
|
658
|
469259,75
|
270535,73
|
659
|
469270,73
|
270602,73
|
660
|
469273,03
|
270616,82
|
661
|
469277,70
|
270648,83
|
662
|
469283,25
|
270747,75
|
663
|
469286,13
|
270761,87
|
664
|
469287,47
|
270794,19
|
665
|
469289,32
|
270821,19
|
666
|
469288,75
|
270853,34
|
667
|
469291,18
|
270873,75
|
668
|
469290,21
|
270889,52
|
669
|
469288,82
|
270912,22
|
670
|
469285,94
|
270938,42
|
671
|
469279,44
|
270966,68
|
672
|
469269,15
|
271014,39
|
673
|
469252,32
|
271079,59
|
674
|
469246,51
|
271105,47
|
675
|
469229,67
|
271155,69
|
676
|
469225,94
|
271167,70
|
677
|
469223,14
|
271176,72
|
678
|
469216,97
|
271201,18
|
679
|
469214,05
|
271217,65
|
680
|
469212,89
|
271221,21
|
681
|
469205,10
|
271238,05
|
682
|
469182,04
|
271311,40
|
683
|
469175,77
|
271336,37
|
684
|
469174,42
|
271341,73
|
685
|
469142,79
|
271440,59
|
686
|
469125,39
|
271517,50
|
687
|
469124,12
|
271523,13
|
688
|
469123,27
|
271526,34
|
689
|
469118,06
|
271548,99
|
690
|
469115,29
|
271555,33
|
691
|
469112,87
|
271560,90
|
692
|
469107,63
|
271597,86
|
693
|
469098,66
|
271661,89
|
694
|
469097,55
|
271669,03
|
695
|
469093,21
|
271736,27
|
696
|
469092,81
|
271742,48
|
697
|
469083,12
|
271786,86
|
698
|
469018,72
|
271833,22
|
699
|
468886,12
|
271959,11
|
700
|
468815,62
|
272031,29
|
701
|
468782,05
|
272059,82
|
702
|
468552,09
|
272274,67
|
703
|
468491,66
|
272335,10
|
704
|
468469,84
|
272462,67
|
705
|
468411,10
|
272759,76
|
706
|
468384,24
|
272962,86
|
707
|
468307,03
|
272951,11
|
708
|
468251,64
|
272939,36
|
709
|
468196,25
|
272905,79
|
710
|
468145,89
|
272882,29
|
711
|
468107,29
|
272882,29
|
712
|
468038,47
|
272853,76
|
713
|
467966,29
|
272826,90
|
714
|
467926,01
|
272858,80
|
715
|
467842,08
|
272944,40
|
716
|
467731,30
|
273016,58
|
717
|
467707,80
|
273056,86
|
718
|
467701,08
|
273102,18
|
719
|
467692,69
|
273145,82
|
720
|
467701,08
|
273177,71
|
721
|
467821,94
|
273253,25
|
722
|
467875,65
|
273288,50
|
723
|
467904,18
|
273350,60
|
724
|
467939,43
|
273399,28
|
725
|
467974,68
|
273511,74
|
726
|
467998,18
|
273604,06
|
727
|
468011,61
|
273687,98
|
728
|
468020,00
|
273729,94
|
729
|
468095,54
|
273768,55
|
730
|
468246,60
|
273820,58
|
731
|
468362,42
|
273874,30
|
732
|
468469,84
|
273912,90
|
733
|
468397,67
|
274020,33
|
734
|
468213,03
|
274282,18
|
735
|
468055,25
|
274517,17
|
736
|
467952,86
|
274444,99
|
737
|
467758,15
|
274288,89
|
738
|
467667,51
|
274215,03
|
739
|
467556,73
|
274126,07
|
740
|
467518,13
|
274089,15
|
741
|
467331,81
|
274015,29
|
742
|
467348,60
|
273991,79
|
743
|
467398,95
|
273828,98
|
744
|
467464,41
|
273625,88
|
745
|
467469,45
|
273570,49
|
746
|
467345,24
|
273530,20
|
747
|
467246,21
|
273590,63
|
748
|
467036,39
|
273511,74
|
749
|
467127,03
|
273350,60
|
750
|
467345,24
|
273013,22
|
751
|
467556,73
|
272746,34
|
752
|
467575,20
|
272684,23
|
753
|
467590,30
|
272455,95
|
754
|
467615,48
|
272430,77
|
755
|
467657,44
|
272373,71
|
756
|
467711,16
|
272340,13
|
757
|
467731,30
|
272264,60
|
758
|
467716,19
|
272217,60
|
759
|
467679,26
|
272143,75
|
760
|
467618,84
|
272123,61
|
761
|
467419,09
|
272083,32
|
762
|
467266,35
|
272041,36
|
763
|
467309,99
|
271972,54
|
764
|
467309,99
|
271932,26
|
765
|
467320,06
|
271900,36
|
766
|
467360,35
|
271865,12
|
767
|
467393,92
|
271826,51
|
768
|
467397,27
|
271762,73
|
769
|
467378,81
|
271702,30
|
770
|
467367,06
|
271646,91
|
771
|
467387,20
|
271546,20
|
772
|
467570,16
|
271609,98
|
773
|
467692,69
|
271616,70
|
774
|
467714,51
|
271594,88
|
775
|
467776,62
|
271581,45
|
776
|
467818,58
|
271583,13
|
777
|
467934,40
|
271620,05
|
778
|
468167,71
|
271702,30
|
779
|
468208,00
|
271735,87
|
780
|
468213,03
|
271809,72
|
781
|
468218,07
|
271908,76
|
782
|
468219,75
|
272019,54
|
783
|
468191,21
|
272106,82
|
784
|
468065,32
|
272284,74
|
785
|
468097,21
|
272281,39
|
786
|
468229,82
|
272204,18
|
787
|
468352,35
|
272115,21
|
788
|
468484,95
|
272001,08
|
789
|
468488,31
|
271959,11
|
790
|
468483,27
|
271870,15
|
791
|
468468,86
|
271781,85
|
792
|
468457,86
|
271699,08
|
793
|
468454,03
|
271670,32
|
794
|
468429,56
|
271524,38
|
795
|
468362,42
|
271317,92
|
796
|
468231,50
|
270968,79
|
797
|
468172,75
|
270819,40
|
798
|
468124,07
|
270743,87
|
799
|
467994,82
|
270576,02
|
800
|
467868,94
|
270413,20
|
801
|
467768,23
|
270319,20
|
802
|
467665,84
|
270238,64
|
803
|
467474,49
|
270129,53
|
804
|
467434,20
|
270092,61
|
805
|
467373,77
|
270047,29
|
806
|
467288,17
|
269976,79
|
807
|
467190,82
|
269894,54
|
808
|
467069,96
|
269829,08
|
809
|
466950,79
|
269770,33
|
810
|
466883,65
|
269750,19
|
811
|
466796,37
|
269719,98
|
812
|
466670,48
|
269694,80
|
813
|
466532,84
|
269667,94
|
814
|
466479,13
|
269666,26
|
815
|
466413,66
|
269676,33
|
816
|
466339,81
|
269706,55
|
817
|
466232,39
|
269778,72
|
818
|
466002,76
|
269890,45
|
819
|
465994,01
|
269894,59
|
820
|
465818,32
|
270001,26
|
821
|
465771,76
|
270029,53
|
822
|
465601,10
|
270164,46
|
823
|
465426,48
|
270339,09
|
824
|
465380,53
|
270390,78
|
825
|
465346,60
|
270428,26
|
826
|
465171,26
|
270618,06
|
827
|
465090,66
|
270668,43
|
828
|
465041,55
|
270683,92
|
829
|
464998,85
|
270690,95
|
830
|
464896,95
|
270693,34
|
831
|
464876,13
|
270688,81
|
832
|
464855,32
|
270684,28
|
833
|
464737,72
|
270641,84
|
834
|
464690,27
|
270623,96
|
835
|
464646,31
|
270602,53
|
836
|
464280,98
|
270357,41
|
837
|
464258,54
|
270343,12
|
838
|
464220,66
|
270330,80
|
839
|
464181,68
|
270323,16
|
840
|
464116,55
|
270334,47
|
841
|
464114,18
|
270364,94
|
842
|
464012,05
|
270605,47
|
843
|
464331,85
|
270884,78
|
844
|
464495,73
|
271025,73
|
845
|
464518,07
|
271106,51
|
846
|
464525,82
|
271118,35
|
847
|
464612,37
|
271212,37
|
848
|
464621,34
|
271228,00
|
849
|
464623,98
|
271255,91
|
850
|
464618,56
|
271274,61
|
851
|
464589,83
|
271387,46
|
852
|
464581,17
|
271414,23
|
853
|
464577,17
|
271428,34
|
854
|
464552,28
|
271487,00
|
855
|
464516,67
|
271571,07
|
856
|
464504,93
|
271598,57
|
857
|
464462,43
|
271724,97
|
858
|
464479,82
|
271868,69
|
859
|
464485,25
|
271913,56
|
860
|
464487,42
|
271923,86
|
861
|
464494,01
|
271939,66
|
862
|
464497,62
|
271950,92
|
863
|
464554,94
|
272129,93
|
864
|
464608,76
|
272294,19
|
865
|
464542,66
|
272367,44
|
866
|
464580,27
|
272439,20
|
867
|
464598,99
|
272461,53
|
868
|
464635,92
|
272454,30
|
869
|
464640,98
|
272475,14
|
870
|
464644,35
|
272484,39
|
871
|
464678,94
|
272638,40
|
872
|
464684,05
|
272686,35
|
873
|
464692,77
|
272768,27
|
874
|
464720,78
|
272875,51
|
875
|
464743,95
|
272935,36
|
876
|
464764,30
|
272999,10
|
877
|
464817,03
|
272987,31
|
878
|
464852,05
|
273039,80
|
879
|
464795,94
|
273062,83
|
880
|
464801,92
|
273176,34
|
881
|
464829,01
|
273176,67
|
882
|
464879,45
|
273195,75
|
883
|
464940,61
|
273263,89
|
884
|
464862,87
|
273431,23
|
885
|
464783,14
|
273593,18
|
886
|
464689,40
|
273802,45
|
887
|
464591,45
|
274012,75
|
888
|
464615,26
|
274125,22
|
889
|
464622,74
|
274182,28
|
890
|
464646,10
|
274303,16
|
891
|
464655,96
|
274354,17
|
892
|
464664,19
|
274405,85
|
893
|
464667,19
|
274415,68
|
894
|
464670,69
|
274432,67
|
895
|
464672,02
|
274439,15
|
896
|
464679,62
|
274476,00
|
897
|
464686,29
|
274508,31
|
898
|
464691,48
|
274533,56
|
899
|
464692,79
|
274539,85
|
900
|
464730,12
|
274719,93
|
901
|
464721,07
|
274721,22
|
902
|
464717,02
|
274721,53
|
903
|
464667,38
|
274732,87
|
904
|
464498,55
|
274767,67
|
905
|
464414,31
|
274784,57
|
906
|
464386,54
|
274789,61
|
907
|
464359,49
|
274795,41
|
908
|
464350,91
|
274796,37
|
909
|
464343,06
|
274796,20
|
910
|
464205,57
|
274824,03
|
911
|
464197,47
|
274825,69
|
912
|
464118,19
|
274842,02
|
913
|
463924,51
|
274881,91
|
914
|
463923,14
|
274857,03
|
915
|
463922,35
|
274842,51
|
916
|
463923,38
|
274834,92
|
917
|
463955,12
|
274601,64
|
918
|
463970,23
|
274477,28
|
919
|
463971,46
|
274452,72
|
920
|
463972,23
|
274428,13
|
921
|
463973,28
|
274416,50
|
922
|
463965,20
|
274390,25
|
923
|
463938,02
|
274335,23
|
924
|
463918,44
|
274295,59
|
925
|
463884,64
|
274227,13
|
926
|
463850,58
|
274150,27
|
927
|
463780,24
|
274103,34
|
928
|
463751,91
|
274088,35
|
929
|
463698,16
|
274095,68
|
930
|
463690,93
|
274083,62
|
931
|
463725,53
|
274061,89
|
932
|
463735,28
|
274048,69
|
933
|
463759,20
|
274022,38
|
934
|
463786,89
|
273991,94
|
935
|
463834,23
|
273960,32
|
936
|
463850,21
|
273933,07
|
937
|
463859,74
|
273879,85
|
938
|
463879,40
|
273848,93
|
939
|
463878,24
|
273816,70
|
940
|
463888,46
|
273777,19
|
941
|
463889,78
|
273754,42
|
942
|
463893,44
|
273734,87
|
943
|
463908,76
|
273705,62
|
944
|
464047,06
|
273718,85
|
945
|
464121,34
|
273705,70
|
946
|
464187,87
|
273673,61
|
947
|
464203,41
|
273653,06
|
948
|
464314,44
|
273509,89
|
949
|
464408,24
|
273342,97
|
950
|
464406,68
|
273237,44
|
951
|
464400,67
|
273225,73
|
952
|
464343,95
|
273113,15
|
953
|
464284,36
|
272996,06
|
954
|
464254,90
|
272938,18
|
955
|
464262,52
|
272812,03
|
956
|
464328,53
|
272646,30
|
957
|
464403,00
|
272455,70
|
958
|
464402,08
|
272385,07
|
959
|
464409,21
|
272377,16
|
960
|
464402,15
|
272372,66
|
961
|
464387,02
|
272364,37
|
962
|
464362,42
|
272367,33
|
963
|
464273,58
|
272361,27
|
964
|
464242,59
|
272391,71
|
965
|
464228,94
|
272410,78
|
966
|
464218,65
|
272436,54
|
967
|
464204,42
|
272477,44
|
968
|
464174,65
|
272501,80
|
969
|
464160,60
|
272527,04
|
970
|
464108,15
|
272557,29
|
971
|
463899,26
|
272536,15
|
972
|
463886,25
|
272534,83
|
973
|
463874,07
|
272625,48
|
974
|
463822,04
|
272712,76
|
975
|
463699,51
|
272875,58
|
976
|
463571,94
|
273046,79
|
977
|
463420,88
|
273249,89
|
978
|
463377,23
|
273288,50
|
979
|
463301,70
|
273281,78
|
980
|
463278,20
|
273300,24
|
981
|
463253,02
|
273320,39
|
982
|
463216,10
|
273400,96
|
983
|
463219,45
|
273454,67
|
984
|
463224,49
|
273526,84
|
985
|
463200,99
|
273577,20
|
986
|
463130,49
|
273639,30
|
987
|
463033,14
|
273766,87
|
988
|
462900,54
|
273951,51
|
989
|
462727,65
|
274166,36
|
990
|
462574,90
|
274330,85
|
991
|
462430,55
|
274503,74
|
992
|
462410,41
|
274537,31
|
993
|
462403,70
|
274666,55
|
994
|
462400,34
|
274748,80
|
995
|
462558,12
|
274879,73
|
996
|
462703,86
|
275000,62
|
997
|
462745,16
|
275035,29
|
998
|
462783,04
|
275059,33
|
999
|
462870,41
|
275161,82
|
1000
|
462892,36
|
275183,41
|
1001
|
462926,63
|
275217,11
|
1002
|
463144,06
|
275408,90
|
1003
|
463182,85
|
275447,98
|
1004
|
463189,66
|
275470,49
|
1005
|
463217,41
|
275562,20
|
1006
|
463326,88
|
275940,55
|
1007
|
463249,67
|
275967,40
|
1008
|
463101,93
|
276040,52
|
1009
|
463151,52
|
276236,82
|
1010
|
463203,71
|
276431,94
|
1011
|
463262,92
|
276661,91
|
1012
|
463291,21
|
276768,71
|
1013
|
463322,92
|
276888,42
|
1014
|
463348,48
|
276990,30
|
1015
|
463256,72
|
276993,73
|
1016
|
463199,83
|
276990,60
|
1017
|
463037,34
|
276997,38
|
1018
|
462994,83
|
276992,23
|
1019
|
462901,74
|
277005,57
|
1020
|
462789,79
|
277021,75
|
1021
|
462627,62
|
277045,19
|
1022
|
462598,17
|
277050,82
|
1023
|
462564,91
|
277062,33
|
1024
|
462567,59
|
277071,13
|
1025
|
462564,67
|
277082,65
|
1026
|
462544,68
|
277116,66
|
1027
|
462524,69
|
277150,66
|
1028
|
462415,46
|
277341,33
|
1029
|
462410,63
|
277352,40
|
1030
|
462375,13
|
277443,67
|
1031
|
462376,56
|
277458,47
|
1032
|
462427,55
|
277784,67
|
1033
|
462441,54
|
277820,56
|
1034
|
462495,86
|
278056,99
|
1035
|
462510,37
|
278122,31
|
1036
|
462519,07
|
278194,00
|
1037
|
462522,22
|
278272,17
|
1038
|
462509,16
|
278305,26
|
1039
|
462428,04
|
278450,24
|
1040
|
462358,58
|
278568,09
|
1041
|
462339,94
|
278586,48
|
1042
|
462313,30
|
278598,75
|
1043
|
462305,76
|
278602,22
|
1044
|
462304,17
|
278611,10
|
1045
|
462297,71
|
278613,39
|
1046
|
462248,51
|
278630,79
|
1047
|
462160,17
|
278656,11
|
1048
|
462031,14
|
278692,93
|
1049
|
462023,19
|
278686,78
|
1050
|
461974,35
|
278649,01
|
1051
|
461966,97
|
278649,99
|
1052
|
461912,59
|
278657,22
|
1053
|
461859,41
|
278646,76
|
1054
|
461838,24
|
278642,60
|
1055
|
461739,51
|
278564,81
|
1056
|
461576,86
|
278457,75
|
1057
|
461504,73
|
278366,18
|
1058
|
461462,78
|
278329,89
|
1059
|
461334,79
|
278238,67
|
1060
|
461081,37
|
278272,90
|
1061
|
461028,48
|
278279,05
|
1062
|
460842,64
|
278303,10
|
1063
|
460744,94
|
278315,74
|
1064
|
460743,74
|
278313,79
|
1065
|
460606,01
|
278345,86
|
1066
|
460416,34
|
278359,28
|
1067
|
460250,16
|
278342,50
|
1068
|
460169,59
|
278315,64
|
1069
|
460067,48
|
278223,39
|
1070
|
460014,67
|
278184,63
|
1071
|
459970,39
|
278161,60
|
1072
|
459858,19
|
278140,53
|
1073
|
459757,82
|
278122,31
|
1074
|
459734,61
|
278117,34
|
1075
|
459609,96
|
278131,65
|
1076
|
459491,43
|
278167,52
|
1077
|
459405,16
|
278178,75
|
1078
|
459298,85
|
278192,58
|
1079
|
459184,98
|
278207,40
|
1080
|
459132,10
|
278220,43
|
1081
|
458980,33
|
278275,25
|
1082
|
458974,12
|
278277,50
|
1083
|
458960,99
|
278289,55
|
1084
|
458946,56
|
278302,82
|
1085
|
458933,34
|
278319,45
|
1086
|
458858,52
|
278479,03
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 i 1824 oraz z 2025 r. poz. 1019).
Załącznik nr 2
MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KARGOWSKIE ZAKOLA ODRY (PLH080012)
Załącznik nr 3
SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KARGOWSKIE ZAKOLA ODRY (PLH080012)
|
Lp.
|
Kod1)
|
Nazwa
|
1
|
3150
|
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
|
2
|
3270
|
Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
|
3
|
6430
|
Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
|
4
|
6440
|
Łąki selernicowe (Cnidion dubii)
|
5
|
6510
|
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
|
6
|
9170
|
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
|
7
|
91E0
|
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
|
8
|
91F0
|
Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).
Załącznik nr 44)
GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KARGOWSKIE ZAKOLA ODRY (PLH080012)
|
Lp.
|
Nazwa polska
|
Nazwa naukowa
|
Populacja objęta ochroną
|
1
|
boleń
|
Aspius aspius
|
osiadła
|
2
|
bóbr europejski
|
Castor fiber
|
osiadła
|
3
|
koza
|
Cobitis taenia
|
osiadła
|
4
|
kumak nizinny
|
Bombina bombina
|
osiadła
|
5
|
piskorz
|
Misgurnus fossilis
|
osiadła
|
6
|
różanka
|
Rhodeus sericeus amarus
|
osiadła
|
7
|
wydra
|
Lutra lutra
|
osiadła
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - środowisko kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).
2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).
3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 kwietnia 2017 r.
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH080012) (Dz. U. poz. 1080), które weszło w życie z dniem 3 sierpnia 2024 r.
- Data ogłoszenia: 2025-09-09
- Data wejścia w życie: 2025-09-09
- Data obowiązywania: 2025-09-09
