Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1231

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 2 września 2025 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH080012)

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH080012) (Dz. U. poz. 781), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH080012) (Dz. U. poz. 1080).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH080012) (Dz. U. poz. 1080), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska

1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH080012)]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 2 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1231)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH080012)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940 oraz z 2025 r. poz. 884) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH0800122)), obejmujący obszar 3070,28 ha, położony w województwie lubuskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 16 marca 2017 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1231)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KARGOWSKIE ZAKOLA ODRY (PLH080012)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

458858,52

278479,03

2

458813,52

278556,85

3

458787,54

278524,38

4

458690,14

278444,30

5

458633,87

278411,83

6

458529,97

278381,53

7

458436,90

278377,20

8

458325,41

278364,95

9

458349,95

278329,60

10

458373,20

278286,13

11

458432,73

278214,69

12

458496,23

278139,29

13

458547,82

278079,75

14

458658,95

277980,54

15

458618,82

277956,57

16

458499,67

277895,98

17

458517,93

277883,56

18

458632,64

277805,57

19

458725,08

277735,06

20

458798,24

277638,59

21

458842,21

277688,68

22

458851,62

277699,40

23

458953,10

277741,25

24

458981,06

277752,78

25

458999,82

277734,81

26

459076,32

277661,52

27

459156,61

277564,91

28

459157,04

277564,39

29

459157,46

277563,68

30

459259,32

277388,74

31

459250,75

277376,33

32

459225,33

277339,51

33

459185,35

277313,10

34

459108,17

277262,09

35

459119,26

277238,08

36

459130,34

277214,08

37

459130,98

277212,69

38

459131,71

277211,11

39

459110,97

277196,79

40

459114,74

277192,48

41

459118,52

277188,17

42

459175,84

277197,98

43

459199,93

277200,81

44

459292,42

277205,06

45

459354,38

277214,50

46

459393,89

277220,44

47

459433,40

277226,39

48

459434,79

277226,61

49

459519,01

277248,09

50

459603,79

277268,30

51

459692,78

277285,04

52

459709,33

277285,58

53

459735,97

277286,43

54

459788,57

277303,50

55

459867,55

277320,04

56

459867,13

277354,24

57

459865,66

277472,95

58

459865,52

277484,67

59

459974,61

277478,96

60

460019,38

277501,79

61

460039,97

277525,20

62

460074,79

277564,78

63

460102,72

277622,84

64

460122,95

277682,14

65

460132,44

277709,93

66

460177,56

277764,50

67

460200,77

277792,57

68

460268,91

277863,55

69

460320,56

277891,76

70

460387,69

277893,37

71

460451,81

277904,10

72

460516,40

277917,54

73

460655,52

277937,98

74

460715,83

277915,54

75

460770,50

277919,51

76

460809,11

277901,05

77

460886,32

277884,27

78

460948,42

277837,27

79

460992,07

277817,12

80

461027,31

277830,55

81

461062,56

277875,87

82

461156,56

277924,55

83

461230,41

277946,37

84

461336,16

277949,73

85

461388,20

277937,98

86

461438,55

277929,58

87

461480,51

277932,94

88

461512,41

277946,37

89

461566,12

277949,73

90

461641,65

277916,16

91

461668,51

277884,27

92

461693,68

277843,98

93

461735,65

277778,52

94

461806,15

277708,02

95

461834,68

277649,27

96

461848,11

277568,70

97

461868,25

277506,60

98

461864,89

277442,82

99

461851,46

277399,17

100

461839,72

277335,39

101

461812,86

277254,82

102

461787,68

277147,40

103

461745,72

277019,83

104

461710,47

276904,01

105

461668,51

276820,09

106

461666,83

276721,06

107

461686,97

276571,67

108

461707,11

276536,42

109

461754,56

276395,92

110

461770,69

276291,49

111

461748,95

276277,33

112

461637,77

276240,47

113

461568,30

276183,07

114

461542,03

276204,77

115

461483,61

276191,83

116

461463,87

276187,46

117

461435,53

276169,06

118

461310,92

276048,00

119

461281,73

276034,95

120

461256,40

276027,41

121

461170,09

275991,68

122

461154,80

275985,81

123

461147,63

275978,85

124

461139,07

275951,66

125

461140,80

275918,75

126

461146,60

275905,82

127

461119,63

275863,33

128

461124,67

275804,59

129

461128,03

275762,62

130

461126,35

275737,45

131

461094,46

275718,98

132

461057,53

275692,13

133

461042,42

275655,20

134

461040,74

275598,13

135

461077,67

275522,60

136

461077,67

275445,38

137

461070,84

275360,24

138

461149,14

275354,32

139

461161,91

275294,81

140

461142,59

275244,07

141

461145,87

275191,40

142

461116,17

275199,73

143

461067,72

275139,57

144

461053,80

275102,27

145

461054,52

275046,34

146

461048,96

275005,06

147

461065,67

274963,43

148

461007,00

274990,45

149

461006,70

274990,55

150

461005,26

274991,00

151

461001,64

274992,14

152

460988,09

274964,56

153

460984,96

274958,20

154

460983,85

274949,28

155

460982,73

274940,36

156

460982,54

274938,82

157

460978,21

274904,14

158

460953,66

274901,79

159

460953,36

274901,76

160

460860,54

274893,74

161

460788,88

274887,47

162

460788,92

274885,42

163

460792,50

274700,11

164

460786,80

274679,24

165

460771,08

274681,92

166

460750,66

274690,01

167

460733,35

274692,38

168

460728,43

274697,00

169

460720,44

274714,51

170

460705,38

274729,40

171

460697,38

274730,74

172

460680,73

274728,87

173

460646,29

274711,60

174

460625,00

274705,61

175

460601,50

274702,21

176

460580,57

274718,24

177

460554,75

274721,65

178

460518,52

274718,64

179

460489,14

274733,34

180

460473,82

274747,97

181

460462,11

274773,84

182

460517,77

274862,73

183

460519,88

274866,12

184

460587,32

274971,17

185

460538,73

275005,94

186

460531,93

275009,96

187

460527,65

275012,48

188

460475,08

274956,97

189

460431,33

274981,55

190

460426,81

274983,68

191

460420,28

274986,76

192

460400,73

274943,18

193

460385,19

274923,59

194

460376,59

274905,28

195

460369,07

274904,62

196

460280,16

274890,65

197

460258,14

274887,19

198

460248,96

274813,41

199

460246,86

274792,20

200

460209,61

274794,85

201

460205,75

274793,16

202

460197,21

274788,65

203

460193,45

274786,92

204

460181,75

274780,12

205

460184,00

274743,38

206

460184,06

274737,36

207

460183,84

274731,47

208

460185,04

274718,80

209

460191,21

274680,26

210

460191,38

274679,18

211

460215,42

274681,62

212

460215,60

274681,65

213

460285,89

274688,81

214

460308,44

274691,13

215

460330,98

274693,44

216

460328,95

274577,62

217

460335,05

274577,39

218

460338,76

274577,25

219

460340,30

274665,73

220

460378,71

274657,51

221

460414,02

274650,88

222

460407,59

274577,77

223

460393,07

274577,99

224

460395,86

274480,53

225

460395,33

274471,20

226

460539,61

274457,39

227

460562,38

274455,05

228

460681,46

274442,88

229

460665,66

274360,61

230

460664,51

274348,59

231

460736,08

274311,85

232

460658,74

274288,78

233

460657,81

274279,53

234

460761,79

274314,83

235

460753,34

274291,19

236

460731,40

274275,43

237

460656,53

274261,96

238

460592,41

274237,88

239

460573,32

274230,71

240

460532,30

274215,87

241

460524,95

274186,13

242

460505,62

274075,14

243

460505,28

274073,17

244

460498,48

274034,06

245

460488,82

273951,69

246

460477,60

273889,54

247

460487,99

273683,00

248

460490,02

273642,56

249

460490,12

273640,56

250

460490,30

273636,99

251

460528,71

273634,29

252

460574,49

273631,05

253

460634,17

273626,85

254

460685,87

273605,76

255

460737,56

273584,68

256

460743,45

273582,64

257

460793,82

273565,27

258

460904,49

273555,03

259

460905,66

273554,92

260

460924,52

273553,17

261

460967,20

273525,95

262

460960,56

273445,66

263

460960,55

273445,52

264

460962,58

273334,32

265

460921,57

273328,70

266

460911,04

273261,82

267

460905,09

273224,05

268

460901,83

273187,50

269

460905,05

273188,91

270

460943,05

273167,03

271

460945,42

273134,21

272

460917,27

273139,89

273

460893,58

273068,40

274

460821,19

273040,14

275

460809,11

273035,43

276

460764,49

272990,57

277

460719,87

272945,72

278

460692,50

272845,16

279

460672,36

272734,65

280

460677,93

272657,66

281

460681,20

272612,55

282

460781,37

272535,82

283

460848,55

272441,26

284

460899,21

272400,12

285

460920,31

272401,42

286

460921,54

272401,50

287

460923,32

272401,51

288

460927,83

272359,63

289

460927,88

272359,14

290

460928,91

272349,52

291

460929,87

272340,59

292

460929,10

272324,12

293

461235,30

272189,02

294

461250,30

272178,69

295

461293,36

272149,00

296

461281,27

272125,82

297

461291,12

272120,04

298

461310,13

272108,89

299

461316,95

272120,18

300

461346,45

272102,45

301

461385,66

272082,88

302

461387,47

272081,97

303

461411,33

272066,79

304

461425,59

272057,35

305

461439,73

272051,49

306

461456,12

272041,43

307

461425,79

271984,33

308

461446,39

271981,53

309

461477,42

271976,38

310

461498,33

272017,84

311

461528,62

272016,80

312

461532,08

272016,68

313

461559,92

272015,72

314

461572,19

272010,07

315

461613,82

271984,20

316

461644,20

271967,54

317

461646,84

271966,09

318

461671,83

271952,38

319

461707,44

271932,48

320

461769,41

271898,20

321

461821,47

271870,40

322

461829,03

271866,01

323

461832,35

271864,08

324

461834,00

271852,56

325

461835,65

271841,04

326

461846,97

271762,18

327

461848,54

271751,16

328

461863,73

271645,30

329

461863,31

271645,24

330

461913,96

271297,36

331

461913,63

271297,32

332

461942,47

271096,21

333

461949,49

271047,23

334

461940,41

271048,34

335

461937,97

270995,46

336

461935,54

270942,58

337

461970,28

270836,98

338

461965,39

270776,20

339

461967,93

270774,78

340

461975,21

270770,74

341

461891,82

270622,32

342

461904,34

270562,82

343

461907,16

270549,37

344

461909,98

270535,92

345

461934,55

270497,07

346

461938,44

270483,03

347

461942,99

270466,56

348

461952,80

270451,48

349

461953,82

270434,26

350

461948,30

270409,76

351

461948,10

270408,89

352

461946,24

270395,19

353

461945,43

270390,61

354

461945,59

270341,88

355

461939,09

270311,82

356

461949,54

270238,53

357

461952,93

270214,80

358

461922,35

270144,23

359

461881,71

270050,44

360

461885,64

270041,28

361

461886,46

270039,38

362

461910,25

269983,85

363

461934,44

269927,40

364

461959,32

269868,40

365

461975,58

269831,24

366

461979,51

269822,25

367

461905,18

269769,50

368

461910,62

269744,95

369

461818,19

269718,67

370

461817,90

269718,56

371

461816,50

269718,03

372

461804,44

269713,50

373

461790,47

269685,07

374

461738,17

269649,76

375

461748,85

269655,49

376

461749,77

269654,13

377

461768,05

269627,84

378

461782,83

269637,60

379

461786,20

269599,29

380

461795,06

269599,15

381

461798,98

269556,41

382

461812,79

269401,18

383

461820,79

269311,36

384

461847,77

268959,02

385

461847,42

268932,58

386

461840,44

268862,95

387

461840,17

268860,23

388

461835,96

268818,20

389

461813,22

268591,25

390

461813,02

268589,22

391

461810,64

268565,46

392

461810,41

268563,15

393

461807,53

268534,37

394

461805,94

268518,51

395

461791,96

268458,06

396

461791,40

268455,65

397

461809,37

268393,74

398

461853,70

268241,07

399

461854,27

268239,12

400

461869,17

268187,78

401

461891,32

268044,18

402

461891,48

268043,13

403

461907,22

267941,14

404

461905,17

267915,92

405

461903,40

267894,08

406

462161,56

267928,59

407

462179,46

267930,98

408

462411,78

267962,03

409

462468,65

267969,63

410

462559,54

267981,78

411

462585,29

267985,22

412

462595,49

267968,03

413

462783,73

268095,16

414

462790,72

268108,54

415

462792,55

268178,13

416

462792,83

268188,62

417

462784,73

268202,79

418

462778,35

268210,33

419

462754,29

268238,74

420

462758,03

268240,15

421

462759,50

268240,70

422

462784,90

268250,33

423

462779,20

268282,82

424

462833,50

268277,04

425

462830,85

268304,74

426

462777,25

268303,98

427

462756,98

268340,25

428

462755,68

268354,21

429

462755,49

268356,21

430

462754,39

268367,98

431

462784,14

268366,81

432

462785,65

268399,11

433

462748,08

268405,97

434

462749,19

268437,41

435

462760,95

268467,92

436

462767,86

268490,64

437

462843,82

268477,79

438

462839,07

268517,63

439

462836,86

268536,14

440

462806,83

268545,79

441

462797,16

268569,67

442

462778,65

268538,09

443

462680,86

268545,55

444

462674,84

268546,01

445

462693,22

268581,41

446

462705,44

268610,65

447

462730,13

268608,48

448

462733,38

268665,88

449

462715,90

268684,33

450

462709,19

268719,58

451

462720,94

268753,15

452

462739,40

268800,15

453

462757,84

268832,91

454

462781,36

268899,18

455

462806,54

268934,43

456

462828,36

268979,75

457

462836,75

269016,68

458

462833,40

269056,96

459

462835,07

269092,21

460

462821,65

269130,82

461

462808,22

269179,49

462

462826,68

269219,78

463

462841,79

269253,35

464

462870,32

269295,31

465

462890,46

269342,31

466

462920,68

269390,99

467

462935,78

269421,20

468

462944,18

269464,84

469

462915,64

269526,95

470

462885,93

269561,94

471

462884,14

269581,51

472

462763,74

269614,60

473

462696,18

269620,91

474

462640,37

269632,69

475

462564,83

269634,37

476

462512,21

269649,91

477

462473,39

269682,88

478

462437,32

269703,76

479

462392,27

269722,37

480

462326,48

269745,15

481

462151,92

269829,08

482

462078,06

269871,04

483

462073,03

269904,61

484

462075,44

270059,80

485

462088,33

270123,81

486

462099,86

270174,02

487

462152,53

270314,14

488

462210,91

270454,62

489

462218,85

270482,44

490

462239,42

270568,48

491

462252,63

270612,94

492

462292,91

270673,37

493

462368,45

270743,87

494

462484,26

270851,29

495

462574,90

270936,90

496

462635,33

271004,04

497

462714,45

271105,70

498

462713,33

271110,24

499

462689,37

271207,76

500

462696,12

271238,79

501

462726,25

271377,32

502

462727,82

271387,96

503

462731,18

271389,39

504

462734,08

271390,64

505

462812,85

271424,40

506

462969,10

271496,36

507

463002,09

271512,34

508

463052,72

271536,87

509

463053,68

271537,33

510

463178,46

271597,79

511

463179,91

271598,49

512

463179,98

271598,52

513

463212,91

271498,13

514

463224,46

271462,93

515

463260,48

271355,20

516

463323,29

271386,99

517

463376,73

271412,50

518

463441,37

271335,89

519

463446,87

271329,37

520

463426,21

271296,81

521

463399,92

271131,88

522

463261,90

271057,08

523

463304,59

270983,36

524

463323,87

270950,05

525

463234,96

270820,59

526

463208,33

270758,90

527

463230,16

270560,15

528

463250,66

270372,05

529

463297,68

270272,56

530

463307,46

270251,87

531

463331,48

270241,13

532

463389,03

270230,97

533

463398,18

270242,77

534

463438,46

270237,65

535

463534,87

270082,57

536

463546,64

270063,88

537

463643,13

270141,62

538

463845,47

270014,98

539

463975,16

269933,62

540

463992,07

269920,05

541

464043,15

269880,88

542

464052,81

269872,96

543

464109,14

269841,62

544

464144,84

269829,03

545

464122,96

269798,10

546

464088,14

269748,17

547

464243,71

269667,56

548

464334,83

269620,40

549

464394,41

269583,92

550

464431,81

269561,04

551

464332,43

269432,62

552

464202,49

269262,81

553

464211,28

269256,14

554

464340,36

269423,94

555

464442,56

269555,19

556

464624,94

269434,09

557

464632,82

269415,22

558

464631,03

269402,78

559

464580,04

269346,14

560

464624,39

269326,07

561

464659,65

269284,00

562

464601,78

269213,68

563

464543,92

269143,36

564

464584,53

269115,34

565

464589,54

269072,52

566

464599,95

269037,52

567

464610,36

269002,52

568

464621,80

268964,10

569

464619,82

268889,35

570

464652,06

268838,30

571

464654,32

268831,71

572

464610,00

268813,37

573

464569,03

268793,03

574

464528,05

268772,68

575

464467,26

268658,48

576

464443,76

268613,35

577

464447,34

268602,77

578

464457,88

268587,23

579

464457,97

268564,08

580

464618,69

268684,07

581

464633,62

268723,59

582

464648,55

268763,10

583

464660,22

268742,74

584

464676,07

268743,25

585

464687,98

268745,57

586

464705,29

268751,64

587

464713,08

268750,91

588

464721,32

268746,64

589

464728,06

268748,48

590

464737,51

268746,84

591

464680,02

268842,34

592

464732,21

268866,10

593

464743,93

268870,20

594

464877,12

268964,81

595

464885,34

268958,16

596

464960,83

268933,08

597

465025,72

268908,57

598

465144,28

268869,02

599

465305,29

268902,96

600

465356,68

268913,72

601

465446,84

268919,32

602

465530,77

268947,86

603

465648,26

269043,53

604

465701,98

269023,39

605

465740,58

269009,96

606

465795,97

268964,64

607

465935,29

268867,29

608

466111,53

268763,22

609

466210,56

268719,58

610

466242,46

268719,58

611

466296,17

268754,83

612

466452,27

268815,26

613

466542,91

268865,61

614

466608,37

268932,75

615

466720,83

268973,04

616

466851,76

269011,64

617

466979,32

269053,61

618

467110,25

269115,71

619

467222,71

269161,03

620

467325,10

269211,39

621

467356,99

269229,85

622

467406,09

269265,14

623

467524,90

269279,69

624

467600,56

269288,96

625

467727,56

269245,30

626

467787,09

269189,74

627

467882,34

268991,30

628

467890,28

268816,67

629

467894,16

268773,06

630

468295,28

268691,05

631

468308,71

268746,44

632

468330,53

268806,86

633

468367,45

268924,36

634

468401,02

269025,07

635

468466,49

269030,11

636

468583,98

269009,96

637

468681,34

268994,86

638

468773,65

268994,86

639

468825,69

269023,39

640

468912,97

269068,71

641

469005,29

269117,39

642

469062,36

269152,64

643

469112,71

269236,56

644

469141,25

269325,52

645

469164,75

269453,09

646

469168,11

269558,84

647

469183,21

269706,55

648

469201,68

269951,61

649

469216,78

270153,03

650

469233,06

270279,50

651

469237,22

270328,14

652

469240,06

270364,69

653

469240,32

270378,16

654

469246,01

270424,38

655

469251,45

270451,97

656

469253,86

270462,06

657

469259,41

270525,22

658

469259,75

270535,73

659

469270,73

270602,73

660

469273,03

270616,82

661

469277,70

270648,83

662

469283,25

270747,75

663

469286,13

270761,87

664

469287,47

270794,19

665

469289,32

270821,19

666

469288,75

270853,34

667

469291,18

270873,75

668

469290,21

270889,52

669

469288,82

270912,22

670

469285,94

270938,42

671

469279,44

270966,68

672

469269,15

271014,39

673

469252,32

271079,59

674

469246,51

271105,47

675

469229,67

271155,69

676

469225,94

271167,70

677

469223,14

271176,72

678

469216,97

271201,18

679

469214,05

271217,65

680

469212,89

271221,21

681

469205,10

271238,05

682

469182,04

271311,40

683

469175,77

271336,37

684

469174,42

271341,73

685

469142,79

271440,59

686

469125,39

271517,50

687

469124,12

271523,13

688

469123,27

271526,34

689

469118,06

271548,99

690

469115,29

271555,33

691

469112,87

271560,90

692

469107,63

271597,86

693

469098,66

271661,89

694

469097,55

271669,03

695

469093,21

271736,27

696

469092,81

271742,48

697

469083,12

271786,86

698

469018,72

271833,22

699

468886,12

271959,11

700

468815,62

272031,29

701

468782,05

272059,82

702

468552,09

272274,67

703

468491,66

272335,10

704

468469,84

272462,67

705

468411,10

272759,76

706

468384,24

272962,86

707

468307,03

272951,11

708

468251,64

272939,36

709

468196,25

272905,79

710

468145,89

272882,29

711

468107,29

272882,29

712

468038,47

272853,76

713

467966,29

272826,90

714

467926,01

272858,80

715

467842,08

272944,40

716

467731,30

273016,58

717

467707,80

273056,86

718

467701,08

273102,18

719

467692,69

273145,82

720

467701,08

273177,71

721

467821,94

273253,25

722

467875,65

273288,50

723

467904,18

273350,60

724

467939,43

273399,28

725

467974,68

273511,74

726

467998,18

273604,06

727

468011,61

273687,98

728

468020,00

273729,94

729

468095,54

273768,55

730

468246,60

273820,58

731

468362,42

273874,30

732

468469,84

273912,90

733

468397,67

274020,33

734

468213,03

274282,18

735

468055,25

274517,17

736

467952,86

274444,99

737

467758,15

274288,89

738

467667,51

274215,03

739

467556,73

274126,07

740

467518,13

274089,15

741

467331,81

274015,29

742

467348,60

273991,79

743

467398,95

273828,98

744

467464,41

273625,88

745

467469,45

273570,49

746

467345,24

273530,20

747

467246,21

273590,63

748

467036,39

273511,74

749

467127,03

273350,60

750

467345,24

273013,22

751

467556,73

272746,34

752

467575,20

272684,23

753

467590,30

272455,95

754

467615,48

272430,77

755

467657,44

272373,71

756

467711,16

272340,13

757

467731,30

272264,60

758

467716,19

272217,60

759

467679,26

272143,75

760

467618,84

272123,61

761

467419,09

272083,32

762

467266,35

272041,36

763

467309,99

271972,54

764

467309,99

271932,26

765

467320,06

271900,36

766

467360,35

271865,12

767

467393,92

271826,51

768

467397,27

271762,73

769

467378,81

271702,30

770

467367,06

271646,91

771

467387,20

271546,20

772

467570,16

271609,98

773

467692,69

271616,70

774

467714,51

271594,88

775

467776,62

271581,45

776

467818,58

271583,13

777

467934,40

271620,05

778

468167,71

271702,30

779

468208,00

271735,87

780

468213,03

271809,72

781

468218,07

271908,76

782

468219,75

272019,54

783

468191,21

272106,82

784

468065,32

272284,74

785

468097,21

272281,39

786

468229,82

272204,18

787

468352,35

272115,21

788

468484,95

272001,08

789

468488,31

271959,11

790

468483,27

271870,15

791

468468,86

271781,85

792

468457,86

271699,08

793

468454,03

271670,32

794

468429,56

271524,38

795

468362,42

271317,92

796

468231,50

270968,79

797

468172,75

270819,40

798

468124,07

270743,87

799

467994,82

270576,02

800

467868,94

270413,20

801

467768,23

270319,20

802

467665,84

270238,64

803

467474,49

270129,53

804

467434,20

270092,61

805

467373,77

270047,29

806

467288,17

269976,79

807

467190,82

269894,54

808

467069,96

269829,08

809

466950,79

269770,33

810

466883,65

269750,19

811

466796,37

269719,98

812

466670,48

269694,80

813

466532,84

269667,94

814

466479,13

269666,26

815

466413,66

269676,33

816

466339,81

269706,55

817

466232,39

269778,72

818

466002,76

269890,45

819

465994,01

269894,59

820

465818,32

270001,26

821

465771,76

270029,53

822

465601,10

270164,46

823

465426,48

270339,09

824

465380,53

270390,78

825

465346,60

270428,26

826

465171,26

270618,06

827

465090,66

270668,43

828

465041,55

270683,92

829

464998,85

270690,95

830

464896,95

270693,34

831

464876,13

270688,81

832

464855,32

270684,28

833

464737,72

270641,84

834

464690,27

270623,96

835

464646,31

270602,53

836

464280,98

270357,41

837

464258,54

270343,12

838

464220,66

270330,80

839

464181,68

270323,16

840

464116,55

270334,47

841

464114,18

270364,94

842

464012,05

270605,47

843

464331,85

270884,78

844

464495,73

271025,73

845

464518,07

271106,51

846

464525,82

271118,35

847

464612,37

271212,37

848

464621,34

271228,00

849

464623,98

271255,91

850

464618,56

271274,61

851

464589,83

271387,46

852

464581,17

271414,23

853

464577,17

271428,34

854

464552,28

271487,00

855

464516,67

271571,07

856

464504,93

271598,57

857

464462,43

271724,97

858

464479,82

271868,69

859

464485,25

271913,56

860

464487,42

271923,86

861

464494,01

271939,66

862

464497,62

271950,92

863

464554,94

272129,93

864

464608,76

272294,19

865

464542,66

272367,44

866

464580,27

272439,20

867

464598,99

272461,53

868

464635,92

272454,30

869

464640,98

272475,14

870

464644,35

272484,39

871

464678,94

272638,40

872

464684,05

272686,35

873

464692,77

272768,27

874

464720,78

272875,51

875

464743,95

272935,36

876

464764,30

272999,10

877

464817,03

272987,31

878

464852,05

273039,80

879

464795,94

273062,83

880

464801,92

273176,34

881

464829,01

273176,67

882

464879,45

273195,75

883

464940,61

273263,89

884

464862,87

273431,23

885

464783,14

273593,18

886

464689,40

273802,45

887

464591,45

274012,75

888

464615,26

274125,22

889

464622,74

274182,28

890

464646,10

274303,16

891

464655,96

274354,17

892

464664,19

274405,85

893

464667,19

274415,68

894

464670,69

274432,67

895

464672,02

274439,15

896

464679,62

274476,00

897

464686,29

274508,31

898

464691,48

274533,56

899

464692,79

274539,85

900

464730,12

274719,93

901

464721,07

274721,22

902

464717,02

274721,53

903

464667,38

274732,87

904

464498,55

274767,67

905

464414,31

274784,57

906

464386,54

274789,61

907

464359,49

274795,41

908

464350,91

274796,37

909

464343,06

274796,20

910

464205,57

274824,03

911

464197,47

274825,69

912

464118,19

274842,02

913

463924,51

274881,91

914

463923,14

274857,03

915

463922,35

274842,51

916

463923,38

274834,92

917

463955,12

274601,64

918

463970,23

274477,28

919

463971,46

274452,72

920

463972,23

274428,13

921

463973,28

274416,50

922

463965,20

274390,25

923

463938,02

274335,23

924

463918,44

274295,59

925

463884,64

274227,13

926

463850,58

274150,27

927

463780,24

274103,34

928

463751,91

274088,35

929

463698,16

274095,68

930

463690,93

274083,62

931

463725,53

274061,89

932

463735,28

274048,69

933

463759,20

274022,38

934

463786,89

273991,94

935

463834,23

273960,32

936

463850,21

273933,07

937

463859,74

273879,85

938

463879,40

273848,93

939

463878,24

273816,70

940

463888,46

273777,19

941

463889,78

273754,42

942

463893,44

273734,87

943

463908,76

273705,62

944

464047,06

273718,85

945

464121,34

273705,70

946

464187,87

273673,61

947

464203,41

273653,06

948

464314,44

273509,89

949

464408,24

273342,97

950

464406,68

273237,44

951

464400,67

273225,73

952

464343,95

273113,15

953

464284,36

272996,06

954

464254,90

272938,18

955

464262,52

272812,03

956

464328,53

272646,30

957

464403,00

272455,70

958

464402,08

272385,07

959

464409,21

272377,16

960

464402,15

272372,66

961

464387,02

272364,37

962

464362,42

272367,33

963

464273,58

272361,27

964

464242,59

272391,71

965

464228,94

272410,78

966

464218,65

272436,54

967

464204,42

272477,44

968

464174,65

272501,80

969

464160,60

272527,04

970

464108,15

272557,29

971

463899,26

272536,15

972

463886,25

272534,83

973

463874,07

272625,48

974

463822,04

272712,76

975

463699,51

272875,58

976

463571,94

273046,79

977

463420,88

273249,89

978

463377,23

273288,50

979

463301,70

273281,78

980

463278,20

273300,24

981

463253,02

273320,39

982

463216,10

273400,96

983

463219,45

273454,67

984

463224,49

273526,84

985

463200,99

273577,20

986

463130,49

273639,30

987

463033,14

273766,87

988

462900,54

273951,51

989

462727,65

274166,36

990

462574,90

274330,85

991

462430,55

274503,74

992

462410,41

274537,31

993

462403,70

274666,55

994

462400,34

274748,80

995

462558,12

274879,73

996

462703,86

275000,62

997

462745,16

275035,29

998

462783,04

275059,33

999

462870,41

275161,82

1000

462892,36

275183,41

1001

462926,63

275217,11

1002

463144,06

275408,90

1003

463182,85

275447,98

1004

463189,66

275470,49

1005

463217,41

275562,20

1006

463326,88

275940,55

1007

463249,67

275967,40

1008

463101,93

276040,52

1009

463151,52

276236,82

1010

463203,71

276431,94

1011

463262,92

276661,91

1012

463291,21

276768,71

1013

463322,92

276888,42

1014

463348,48

276990,30

1015

463256,72

276993,73

1016

463199,83

276990,60

1017

463037,34

276997,38

1018

462994,83

276992,23

1019

462901,74

277005,57

1020

462789,79

277021,75

1021

462627,62

277045,19

1022

462598,17

277050,82

1023

462564,91

277062,33

1024

462567,59

277071,13

1025

462564,67

277082,65

1026

462544,68

277116,66

1027

462524,69

277150,66

1028

462415,46

277341,33

1029

462410,63

277352,40

1030

462375,13

277443,67

1031

462376,56

277458,47

1032

462427,55

277784,67

1033

462441,54

277820,56

1034

462495,86

278056,99

1035

462510,37

278122,31

1036

462519,07

278194,00

1037

462522,22

278272,17

1038

462509,16

278305,26

1039

462428,04

278450,24

1040

462358,58

278568,09

1041

462339,94

278586,48

1042

462313,30

278598,75

1043

462305,76

278602,22

1044

462304,17

278611,10

1045

462297,71

278613,39

1046

462248,51

278630,79

1047

462160,17

278656,11

1048

462031,14

278692,93

1049

462023,19

278686,78

1050

461974,35

278649,01

1051

461966,97

278649,99

1052

461912,59

278657,22

1053

461859,41

278646,76

1054

461838,24

278642,60

1055

461739,51

278564,81

1056

461576,86

278457,75

1057

461504,73

278366,18

1058

461462,78

278329,89

1059

461334,79

278238,67

1060

461081,37

278272,90

1061

461028,48

278279,05

1062

460842,64

278303,10

1063

460744,94

278315,74

1064

460743,74

278313,79

1065

460606,01

278345,86

1066

460416,34

278359,28

1067

460250,16

278342,50

1068

460169,59

278315,64

1069

460067,48

278223,39

1070

460014,67

278184,63

1071

459970,39

278161,60

1072

459858,19

278140,53

1073

459757,82

278122,31

1074

459734,61

278117,34

1075

459609,96

278131,65

1076

459491,43

278167,52

1077

459405,16

278178,75

1078

459298,85

278192,58

1079

459184,98

278207,40

1080

459132,10

278220,43

1081

458980,33

278275,25

1082

458974,12

278277,50

1083

458960,99

278289,55

1084

458946,56

278302,82

1085

458933,34

278319,45

1086

458858,52

278479,03

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 i 1824 oraz z 2025 r. poz. 1019).

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KARGOWSKIE ZAKOLA ODRY (PLH080012)

infoRgrafika

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KARGOWSKIE ZAKOLA ODRY (PLH080012)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

2

3270

Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.

3

6430

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

4

6440

Łąki selernicowe (Cnidion dubii)

5

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

6

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

7

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

8

91F0

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

 

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik nr 44)

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KARGOWSKIE ZAKOLA ODRY (PLH080012)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

boleń

Aspius aspius

osiadła

2

bóbr europejski

Castor fiber

osiadła

3

koza

Cobitis taenia

osiadła

4

kumak nizinny

Bombina bombina

osiadła

5

piskorz

Misgurnus fossilis

osiadła

6

różanka

Rhodeus sericeus amarus

osiadła

7

wydra

Lutra lutra

osiadła

 

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - środowisko kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 kwietnia 2017 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH080012) (Dz. U. poz. 1080), które weszło w życie z dniem 3 sierpnia 2024 r.

