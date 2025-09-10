§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1403) po § 3a dodaje się § 3b w brzmieniu:

„§ 3b. 1. Od dnia 12 września 2025 r. od godz. 0.00 do odwołania zawiesza się ruch graniczny na przejściach granicznych z Republiką Białorusi innych niż wymienione w wykazie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. W okresie wskazanym w ust. 1 na przejściach granicznych z Republiką Białorusi wymienionych w wykazie określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia przepisu § 2 nie stosuje się.”.