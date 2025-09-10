REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1233
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 10 września 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych
Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 184) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„§ 3b. 1. Od dnia 12 września 2025 r. od godz. 0.00 do odwołania zawiesza się ruch graniczny na przejściach granicznych z Republiką Białorusi innych niż wymienione w wykazie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. W okresie wskazanym w ust. 1 na przejściach granicznych z Republiką Białorusi wymienionych w wykazie określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia przepisu § 2 nie stosuje się.”.
§ 2.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kierwiński
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
- Data ogłoszenia: 2025-09-10
- Data wejścia w życie: 2025-09-12
- Data obowiązywania: 2025-09-12
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków zwalczania Clavibacter sepedonicus oraz Ralstonia solanacearum
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kargowskie Zakola Odry (PLH08001)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014)
REKLAMA