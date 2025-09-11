REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1236
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 10 września 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych
Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) pkt 1 wyrazy „30 września 2025 r.” zastępuje się wyrazami „30 czerwca 2026 r.”;
2) pkt 2 wyrazy „zakończenia etapu realizacji programu pilotażowego.” zastępuje się wyrazami „15 września 2025 r.”.
§ 2.
Minister Zdrowia: J. Sobierańska-Grenda
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 858, 1222, 1593, 1615 i 1915 oraz z 2025 r. poz. 129, 304, 620, 637, 779, 1083, 1192 i 1211.
- Data ogłoszenia: 2025-09-11
- Data wejścia w życie: 2025-09-12
- Data obowiązywania: 2025-09-12
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych
USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych
REKLAMA
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych
REKLAMA