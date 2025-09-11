REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1236

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 września 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2022 r. w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 268) w § 4 w ust. 1 w:

1) pkt 1 wyrazy „30 września 2025 r.” zastępuje się wyrazami „30 czerwca 2026 r.”;

2) pkt 2 wyrazy „zakończenia etapu realizacji programu pilotażowego.” zastępuje się wyrazami „15 września 2025 r.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: J. Sobierańska-Grenda

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 858, 1222, 1593, 1615 i 1915 oraz z 2025 r. poz. 129, 304, 620, 637, 779, 1083, 1192 i 1211.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-09-11
  • Data wejścia w życie: 2025-09-12
  • Data obowiązywania: 2025-09-12
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

