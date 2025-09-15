REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1241

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI

z dnia 10 września 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w dziale „150 - Przetwórstwo przemysłowe”:

- uchyla się rozdział „15016 Dopłaty do odsetek od kredytów na finansowanie kontraktów eksportowych”,

- uchyla się rozdział „15018 Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych”,

- rozdział „15019 Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych” otrzymuje brzmienie:

„15019 Wspieranie polskiego eksportu”,

b) w dziale „710 - Działalność usługowa” po rozdziale „71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dodaje się rozdział 71013 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej

Rozdział ten obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, zlecane do wykonania podmiotom zewnętrznym i dotyczące modernizacji lub aktualizacji prowadzonych przez organy baz danych oraz ich dostosowania do obowiązujących przepisów prawa.”,

c) w dziale „752 - Obrona narodowa” po rozdziale „75280 Działalność badawczo-rozwojowa” dodaje się rozdział 75281 wraz z objaśnieniami oraz rozdział 75282 w brzmieniu:

„75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Rozdział ten nie dotyczy komend wojewódzkich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

75282 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną”,

d) w dziale „756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” po rozdziale „75665 Wpływy z podatku akcyzowego od zestawów części do urządzeń do waporyzacji” dodaje się rozdziały 75666-75669 w brzmieniu:

„75666 Wpływy z globalnego podatku wyrównawczego

75667 Wpływy z krajowego podatku wyrównawczego

75668 Wpływy z podatku wyrównawczego od niedostatecznie opodatkowanych zysków

75669 Wpłaty fundacji rodzinnej”,

e) w dziale „851 - Ochrona zdrowia” po rozdziale „85158 Izby wytrzeźwień” dodaje się rozdział 85159 w brzmieniu:

„85159 Działalność Centrum e-Zdrowia”,

f) w dziale „852 - Pomoc społeczna” rozdział „85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” wraz z dodawanymi objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki m.in. na mieszkania treningowe i wspomagane.”,

g) objaśnienia po dziale „926 - Kultura fizyczna” otrzymują brzmienie:

„W jednostkach samorządu terytorialnego w rozdziałach:

- 01043, 01044,

- 02001, 02002,

- 40002,

- 60004, 60013, 60014, 60015, 60016, 60017, 60019, 60020, 60021, 60022,

- 63003,

- 70005, 70007,

- 71004, 71012, 71013, 71015,

- 90001, 90003, 90004, 90005,

- 92503

ujmuje się wszystkie dochody i wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tych rozdziałach, natomiast w rozdziale właściwym dla danej jednostki, w szczególności w rozdziałach: 70001, 70004, 71001, 71002, 71003, 75018, 75020, 75023, 75026, 75085, 90017, w zakresie wydatków wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje w rozdziałach wymienionych w tiret od pierwszego do dziewiątego dotacje, w rozdziałach tych wykazuje się wydatki finansowane z dotacji związane z realizacją zadań w sposób umożliwiający prawidłowe rozliczenie tych dotacji.”;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) po paragrafie „017 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z niezrealizowanych zysków” dodaje się paragraf 018 w brzmieniu:

„018 Wpływy z opodatkowania wyrównawczego”,

b) paragraf „067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

„067 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole

W paragrafie tym klasyfikowane są opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w publicznych szkołach, przedszkolach, żłobkach lub w innych formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.”,

c) objaśnienia do paragrafu „069 Wpływy z różnych opłat” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje w szczególności:

- należności i opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze,

- opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, stanowiących własność państwa,

- opłaty za wpisy do rejestru programów rozprowadzanych oraz programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym,

- zwrot kosztów postępowania administracyjnego,

- opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, druki meldunkowe, różne druki,

- opłaty za kształcenie studentów zagranicznych w Polsce na podstawie umów,

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w zakładach dla nieletnich,

- opłaty za patenty krajowe,

- opłaty za patent europejski,

- opłatę legalizacyjną, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, z późn. zm.),

- opłaty od wniosku o zawarcie porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych między podmiotami powiązanymi,

- opłaty komorników sądowych za pisemne udzielanie informacji przez organ podatkowy, o których mowa w art. 299 § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r. poz. 111, z późn. zm.),

- opłaty za wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych i zaświadczenia, o których mowa w art. 46c § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

- opłaty za wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji przedsiębiorstw, o którym mowa w art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1616, z późn. zm.),

- opłaty od wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej) wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

- opłaty od wniosku o wydanie interpretacji ogólnej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

- opłaty od wniosku o wydanie opinii w sprawie opodatkowania wyrównawczego, o której mowa w art. 14y § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

- opłaty od wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej, o której mowa w art. 119zc ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

- opłaty od wniosku o wydanie decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania, o której mowa w art. 119zff ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

- opłaty od wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej w sprawie opodatkowania wyrównawczego, o której mowa w art. 119zfv § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

- opłaty od wniosku o wydanie opinii w zakresie transgranicznego przekształcenia, połączenia albo podziału spółki, o której mowa w art. 119zzo ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

- opłaty wstępne z tytułu złożenia wniosku o zawarcie lub zmianę porozumienia inwestycyjnego, o których mowa odpowiednio w art. 20zv § 1 oraz w art. 20zz § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

- opłaty główne z tytułu zawarcia lub zmiany porozumienia inwestycyjnego, o których mowa odpowiednio w art. 20zy § 1 oraz w art. 20zz § 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

- opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub w innej formie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.”,

d) objaśnienia do paragrafu „269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje w szczególności:

- środki otrzymane z Funduszu Pracy przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620),

- środki Funduszu Pracy przeznaczone na realizację innych zadań wynikających z odrębnych ustaw.”;

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) grupa wydatków „Środki własne Unii Europejskiej 851 do 858” otrzymuje brzmienie:

„Środki własne Unii Europejskiej 850 do 858”,

b) w jednostkach samorządu terytorialnego grupa wydatków o symbolu 1610 „Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 619 do 623, 630, 647, 656, 657, 659, 661 do 665, 672 do 676, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”, „3”, „4” ” otrzymuje brzmienie:

„Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 619 do 623, 625, 630, 647, 656, 657, 659, 661 do 665, 672 do 676, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”, „3”, „4” ”,

c) objaśnienia do paragrafu „269 Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje w szczególności:

- środki przekazane powiatom z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia,

- środki Funduszu Pracy przeznaczone na realizację innych zadań wynikających z odrębnych ustaw.”,

d) paragraf „431 Realizacja zleconych programów poręczeniowo-gwarancyjnych” otrzymuje brzmienie:

„431 Realizacja zleconych programów poręczeniowo-gwarancyjnych i wspierania eksportu”,

e) po paragrafie „814 Wydatki związane z finansowaniem programu F-16” dodaje się paragraf 850 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„850 Rezerwy

Paragraf ten dotyczy wyłącznie rezerw na wydatki w grupie środki własne Unii Europejskiej.”;

4) w załączniku nr 7 do rozporządzenia:

a) w paragrafie „311 Świadczenia społeczne” po pozycji „311017 Świadczenie pieniężne przysługujące członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia” dodaje się pozycję 311018 w brzmieniu:

„311018 Wypłaty z tytułu zbiegu świadczeń z rentą rodzinną”,

b) w paragrafie „606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”:

- pozycja „606006 Sprzęt inżynieryjny oraz kolejowy dla celów wojskowych” otrzymuje brzmienie:

„606006 Sprzęt inżynieryjny i obrony przed bronią masowego rażenia”,

- po pozycji 606015 dodaje się pozycje 606016-606020 w brzmieniu:

„606016 Wykup składników majątku służących do prowadzenia działalności w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 614, z późn. zm.)

606017 Bezzałogowe systemy uzbrojenia i zabezpieczenia działań wojsk

606018 Sprzęt kolejowy dla celów wojskowych

606019 Sprzęt przeładunkowy i mechanizacji prac przeładunkowych

606020 Sprzęt satelitarny”;

5) w załączniku nr 8 do rozporządzenia w paragrafie „311 Świadczenia społeczne” po pozycji 311016 „Dodatek weterana poszkodowanego” dodaje się pozycję 311017 w brzmieniu:

„311017 Świadczenie pieniężne przysługujące członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia”.

§ 2.

Jednostki samorządu terytorialnego dostosują uchwały budżetowe na rok 2025 do przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3.

Przepisy:

1) działu „150 - Przetwórstwo przemysłowe”, działu „710 - Działalność usługowa”, działu „752 - Obrona narodowa”, działu „756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, działu „851 - Ochrona zdrowia”, działu „852 - Pomoc społeczna” w zakresie nazwy rozdziału 85220 oraz objaśnień po dziale „926 - Kultura fizyczna” w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,

2) paragrafu „018 Wpływy z opodatkowania wyrównawczego” oraz paragrafu „067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,

3) grupy wydatków „Środki własne Unii Europejskiej 851 do 858”, paragrafu „431 Realizacja zleconych programów poręczeniowo-gwarancyjnych” oraz paragrafu „850 Rezerwy” w załączniku nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,

4) paragrafu „606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w zakresie pozycji „606006 Sprzęt inżynieryjny oraz kolejowy dla celów wojskowych”, pozycji „606017 Bezzałogowe systemy uzbrojenia i zabezpieczenia działań wojsk”, pozycji „606018 Sprzęt kolejowy dla celów wojskowych”, pozycji „606019 Sprzęt przeładunkowy i mechanizacji prac przeładunkowych” oraz pozycji „606020 Sprzęt satelitarny” w załączniku nr 7 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem

- stosuje się po raz pierwszy do planowania i wykonania budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na rok 2026.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 1 lit. f w zakresie objaśnień do rozdziału 85220, pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. b oraz pkt 5, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2025 r.;

2) § 1 pkt 4 lit. a, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2025 r.

Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1571 i 2045, z 2023 r. poz. 1347, z 2024 r. poz. 1096 i 1872 oraz z 2025 r. poz. 550.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-09-15
  • Data wejścia w życie: 2025-09-16
  • Data obowiązywania: 2025-09-16
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

