REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1243
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 18 sierpnia 2025 r.
w sprawie informacji dotyczących przeniesienia na nabywcę kredytu praw kredytodawcy lub wierzytelności wynikających z nieobsługiwanych umów o kredyt, sprawozdań z działalności w zakresie obsługi kredytów oraz sprawozdań finansowych
Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 grudnia 2024 r. o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów (Dz. U. z 2025 r. poz. 146) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) terminy oraz sposób sporządzania i przekazywania informacji, o których mowa w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 2024 r. o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów, zwanych dalej „informacjami”;
2) terminy oraz sposób przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 28 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 2024 r. o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów, zwanej dalej „ustawą”.
§ 2.
§ 3.
1) za pomocą systemu teleinformatycznego,
2) przy użyciu pliku sprawozdawczego o nazwie zgodnej z wymogami systemu teleinformatycznego
- udostępnionych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
§ 4.
2. Roczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy, jest przekazywane na koniec roku obrotowego, nie później niż w terminie 20 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.
3. Sprawozdania, o których mowa w art. 28 ust. 1 i 3 ustawy, są przekazywane w postaci elektronicznej, za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Komisję Nadzoru Finansowego, w formacie danych zgodnym z wymogami tego systemu.
§ 5.
§ 6.
Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
- Data ogłoszenia: 2025-09-15
- Data wejścia w życie: 2025-09-30
- Data obowiązywania: 2025-09-30
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 sierpnia 2025 r. w sprawie informacji dotyczących przeniesienia na nabywcę kredytu praw kredytodawcy lub wierzytelności wynikających z nieobsługiwanych umów o kredyt, sprawozdań z działalności w zakresie obsługi kredytów oraz sprawozdań finansowych
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r.
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 10 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 8 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
REKLAMA