§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2004) w załączniku:

1) w § 3:

a) w ust. 1 i 3 wyrazy „o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-9, i osoby zajmującej stanowisko, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 10” zastępuje się wyrazami „o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-11, oraz osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 12 i 13”,

b) w ust. 2 po wyrazach „o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2-5” dodaje się wyrazy „i 11”;



2) w § 4:



a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „stanowisko” zastępuje się wyrazem „stanowiska”,

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Wydział Szkód w Środowisku i Informacji o Środowisku;”,

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Wydział Organizacyjno-Administracyjny;”,

- pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) Zespół do spraw Mediów i Komunikacji Społecznej;”,

- dodaje się pkt 11-13 w brzmieniu:

„11) Zespół do spraw Projektów Przyrodniczych;

12) Wieloosobowe stanowisko do spraw kadr i szkoleń;

13) Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.”,



b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 11, są kierowane przez kierowników.”;

3) w § 7 wyrazy „o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-9, i stanowiska, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 10” zastępuje się wyrazami „o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-11, oraz stanowisk, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 12 i 13”.