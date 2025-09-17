REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1250
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 11 września 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie
Na podstawie art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, 1881 i 1940) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 3:
a) w ust. 1 i 3 wyrazy „o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-9, i osoby zajmującej stanowisko, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 10” zastępuje się wyrazami „o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-11, oraz osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 12 i 13”,
b) w ust. 2 po wyrazach „o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2-5” dodaje się wyrazy „i 11”;
2) w § 4:
a) w ust. 1:
- we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „stanowisko” zastępuje się wyrazem „stanowiska”,
- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) Wydział Szkód w Środowisku i Informacji o Środowisku;”,
- pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) Wydział Organizacyjno-Administracyjny;”,
- pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) Zespół do spraw Mediów i Komunikacji Społecznej;”,
- dodaje się pkt 11-13 w brzmieniu:
„11) Zespół do spraw Projektów Przyrodniczych;
12) Wieloosobowe stanowisko do spraw kadr i szkoleń;
13) Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.”,
b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 11, są kierowane przez kierowników.”;
3) w § 7 wyrazy „o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-9, i stanowiska, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 10” zastępuje się wyrazami „o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-11, oraz stanowisk, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 12 i 13”.
§ 2.
Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).
- Data ogłoszenia: 2025-09-17
- Data wejścia w życie: 2025-10-02
- Data obowiązywania: 2025-10-02
