REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1251
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 20 sierpnia 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2023 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów (Dz. U. poz. 2212), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów (Dz. U. poz. 655);
2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów (Dz. U. poz. 1317);
3) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 czerwca 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów (Dz. U. poz. 828).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:
1) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów (Dz. U. poz. 655), który stanowi:
"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";
2) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów (Dz. U. poz. 1317), który stanowi:
"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2024 r.";
3) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 czerwca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów (Dz. U. poz. 828), które stanowią:
"§ 2. 1. Dane liczbowe do wyliczenia wskaźników dotyczących jakości kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów w ramach programu pilotażowego KOWZS dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w ramach programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów w okresie od dnia 1 listopada 2024 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ośrodek WZS przekazuje do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Lidera KOWZS w terminie 4 miesięcy od dnia zakończenia okresów sprawozdawczych, o których mowa w § 13 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1.
2. Dane z elektronicznej dokumentacji medycznej, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2025 r. poz. 302 i 779) oraz dane liczbowe do wyliczenia wskaźników dotyczących jakości kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów w ramach programu pilotażowego KOWZS dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w ramach programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów, w okresie od dnia 1 listopada 2024 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, ośrodek WZS wprowadza do Bazy Zapalnych Chorób Reumatycznych w terminie 4 miesięcy od dnia zakończenia okresów sprawozdawczych, o których mowa w § 13 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1.
3. Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w ramach programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów w okresie od dnia 1 listopada 2024 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia odbywa się z uwzględnieniem współczynnika korygującego, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
4. Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w ramach programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów świadczeniobiorcom, którzy zrezygnowali z udziału w tym programie, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, odbywa się z uwzględnieniem § 12 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
5. Świadczeniobiorcy zakwalifikowani do programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia składają deklarację wyboru ośrodka WZS, zgodną ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
6. Ośrodek WZS w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia informuje za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności świadczeniobiorców o obowiązku złożenia deklaracji wyboru ośrodka WZS, zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
7. Świadczeniobiorca, który nie złoży deklaracji wyboru ośrodka WZS w terminie, o którym mowa w ust. 6, zostaje przez ośrodek WZS wykluczony z programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".
Minister Zdrowia: wz. W. Konieczny
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1251)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 15 września 2023 r.
w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów
Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa warunki realizacji programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów, zwanego dalej "programem pilotażowym KOWZS".
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) Baza Zapalnych Chorób Reumatycznych - system teleinformatyczny, którego celem jest koordynacja procesu diagnostyczno-leczniczego realizowanego w ramach programu pilotażowego KOWZS oraz wspomaganie realizacji zadań, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1-9, w którym są gromadzone dane zawarte w dokumentacji medycznej sprawozdawane przez realizatorów programu pilotażowego KOWZS, zwanych dalej "ośrodkami WZS", dane dotyczące wskaźników dotyczących jakości kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów w ramach programu pilotażowego KOWZS, dane zawarte w Karcie Świadczeniobiorcy z Zapalnymi Chorobami Reumatycznymi, o której mowa w § 7 ust. 1, oraz dane o zrealizowanych świadczeniach opieki zdrowotnej sprawozdawane do Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "NFZ", dotyczące świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego KOWZS;
2)3) lekarz opieki - lekarza posiadającego II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie reumatologii albo lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie reumatologii zatrudnionych w ośrodku WZS;
3) opieka KOWZS - kompleksowe świadczenia opieki zdrowotnej realizowane na rzecz świadczeniobiorcy z wczesnym zapaleniem stawów od daty zakwalifikowania do programu pilotażowego KOWZS, uwzględniające interwencje diagnostyczno-terapeutyczne z zakresów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego w trybie jednego dnia i rehabilitacji leczniczej oraz konsultacje psychologa i dietetyka, które są niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości opieki wielospecjalistycznej i leczenia świadczeniobiorcy z wczesnym zapaleniem stawów;
4) współczynnik korygujący - współczynnik określający wysokość mnożnika świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach programu pilotażowego KOWZS, mających wpływ na wskaźniki oceny efektu zdrowotnego, za pomocą którego jest obliczana wysokość zobowiązania NFZ wobec ośrodka WZS.
§ 3. Celem programu pilotażowego KOWZS jest:
1) ocena organizacji, jakości i efektywności opieki KOWZS;
2)4) opracowanie krajowych wytycznych postępowania diagnostyczno-leczniczego wraz ze standardami i z formatami prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej dotyczących rozpoznań, o których mowa w § 6 ust. 2, w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z wczesnym zapaleniem stawów, zwanym dalej "WZS".
§ 4. 1.5) Okres realizacji programu pilotażowego KOWZS obejmuje:
1)6) etap organizacji, który trwa 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, obejmujący:
a)7) przygotowanie przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, zwany dalej "liderem KOWZS", i zatwierdzenie przez ministra właściwego do spraw zdrowia wytycznych postępowania w programie pilotażowym KOWZS,
b) podpisanie przez NFZ umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z ośrodkami WZS oraz umowy na realizację zadań, o których mowa w § 10 ust. 1, z liderem KOWZS w zakresie programu pilotażowego KOWZS,
c) podpisanie umowy, o której mowa w § 16 ust. 3;
2) etap realizacji programu pilotażowego KOWZS, który trwa 26 miesięcy od dnia zakończenia etapu organizacji, obejmujący:
a) realizację świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego KOWZS,
b) przygotowanie sprawozdania, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1,
c) bieżącą ocenę i weryfikację prowadzenia opieki KOWZS,
d) bieżącą ocenę poprawności wdrożenia i funkcjonowania wytycznych postępowania w programie pilotażowym KOWZS;
3) etap ewaluacji programu pilotażowego KOWZS, który trwa 7 miesięcy od dnia zakończenia etapu realizacji, obejmujący:8)
a) działania analityczne oraz ewaluacyjne w ramach programu pilotażowego KOWZS,
b) przygotowanie sprawozdania, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2,
c) przygotowanie i przekazanie raportu, o którym mowa w § 14 ust. 2,
d) opracowanie i przekazanie krajowych wytycznych, o których mowa w § 3 pkt 2.
2.9) Ośrodki WZS mogą zawrzeć umowę, o której mowa w § 8, także w trakcie trwania etapu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
§ 5. 1. Realizacja programu pilotażowego KOWZS składa się z dwóch modułów:
1) moduł I - etap diagnostyczny;
2) moduł II - etap kompleksowej opieki.
2. Program pilotażowy KOWZS obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej z zakresów określonych w art. 15 ust. 2 pkt 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, znajdujące zastosowanie w leczeniu świadczeniobiorców z rozpoznaniami według klasyfikacji ICD-10, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2.
3. Warunki organizacji, realizacji oraz wykaz świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w programie pilotażowym KOWZS zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 6. 1. Do modułu I kwalifikuje się, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeniobiorcę spełniającego łącznie następujące kryteria:
1) ukończenie 18. roku życia;
2) podejrzenie albo rozpoznanie kliniczne co najmniej jednego z rozpoznań według klasyfikacji ICD-10:
a) L40.5 - Łuszczyca stawowa,
b) M02 - Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera),
c) M05 - Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów,
d) M06 - Inne reumatoidalne zapalenia stawów,
e) M07 - Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit,
f) M10 - Dna moczanowa,
g) M13 - Inne zapalenia stawów,
h) M30 - Guzkowe zapalenie tętnic i choroby pokrewne,
i) M32 - Toczeń rumieniowaty układowy,
j) M33 - Zapalenie skórno-mięśniowe,
k) M34 - Twardzina układowa,
l) M35 - Inne układowe zajęcie tkanki łącznej,
m) M45 - Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,
n) M46 - Inne zapalne choroby kręgosłupa,
o) M60 - Zapalenie mięśni;
3) wystąpienie objawów WZS:
a) obrzęk i ból przynajmniej jednego stawu, niebędący wynikiem urazu, o czasie trwania nie dłuższym niż 6 miesięcy lub
b) zapalny ból kręgosłupa o czasie trwania nie krótszym niż 3 miesiące;
4) wyrażenie pisemnej zgody przez świadczeniobiorcę albo jego opiekuna prawnego na udział w programie pilotażowym KOWZS po wcześniejszym uzyskaniu informacji o:
a) zasadach programu pilotażowego KOWZS i ośrodkach WZS,
b) szczegółowych warunkach przetwarzania danych osobowych w ramach programu pilotażowego KOWZS.
2. Do modułu II lekarz opieki kwalifikuje świadczeniobiorcę uprzednio zakwalifikowanego do modułu I z co najmniej jednym z rozpoznań według klasyfikacji ICD-10:
1) L40.5 - Łuszczyca stawowa;
2) M02 - Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera);
3) M05 - Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów;
4) M06 - Inne reumatoidalne zapalenia stawów;
5) M07 - Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit;
6) M13 - Inne zapalenia stawów;
7) M45 - Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa;
8) M46 - Inne zapalne choroby kręgosłupa.
3. Świadczeniobiorca nie zostaje zakwalifikowany albo zostaje wykluczony z programu pilotażowego KOWZS, jeżeli spełnia co najmniej jedno z kryteriów wyłączenia:
1) występuje przeciwwskazanie do terapii chorób zapalnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną;
2) w trakcie realizacji programu pilotażowego KOWZS nastąpiła zmiana rozpoznania klinicznego, która nie mieści się w kryterium kwalifikacji określonym w ust. 1 albo 2.
§ 7. 1. Podczas pierwszej porady kwalifikującej do programu pilotażowego KOWZS w ramach modułu I ośrodek WZS wydaje świadczeniobiorcy Kartę Świadczeniobiorcy z Zapalnymi Chorobami Reumatycznymi, której wzór został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. Karta Świadczeniobiorcy z Zapalnymi Chorobami Reumatycznymi zawiera:
1) dane osobowe świadczeniobiorcy:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - serię i numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) datę urodzenia i płeć;
2) informacje dotyczące porady 1 i 2 udzielonej w ramach opieki KOWS;
3) dane dotyczące świadczeniodawcy, u którego świadczeniobiorca uzyskał od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego skierowanie na kwalifikację do programu pilotażowego KOWZS:
a) nazwę świadczeniodawcy i jego adres,
b) datę wystawienia skierowania;
4) informacje o stanie zdrowia świadczeniobiorcy uzyskane od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie:
a) rozpoznanie zasadnicze według klasyfikacji ICD-10,
b) informacje dodatkowe dotyczące stanu zdrowia świadczeniobiorcy;
5) dane ośrodka WZS:
a) nazwę ośrodka WZS i jego adres,
b) nazwę kliniki, oddziału albo poradni w ośrodku WZS;
6) w przypadku niezakwalifikowania świadczeniobiorcy do modułu II - informację o przyczynach niezakwalifikowania wraz ze wskazaniem poradni reumatologicznej, do której jest kierowany świadczeniobiorca.
3. Świadczeniobiorca zakwalifikowany do programu pilotażowego KOWZS, podczas porady, o której mowa w ust. 1, składa deklarację wyboru ośrodka WZS, której wzór został określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
4. Deklaracja wyboru ośrodka WZS zawiera:
1) dane osobowe świadczeniobiorcy:
a) numer karty ubezpieczenia zdrowotnego lub poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
b) imię i nazwisko,
c) numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - serię i numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
d) datę urodzenia i płeć,
e) adres zamieszkania oraz adres do korespondencji;
2) oświadczenia osoby wypełniającej deklarację wyboru ośrodka WZS o:
a) zgodności danych osobowych ze stanem prawnym i faktycznym,
b) uzyskaniu informacji o szczegółowych warunkach przetwarzania danych osobowych w ramach programu pilotażowego KOWZS,
c)10) wyrażeniu zgody na uzyskiwanie przez wybrany ośrodek WZS danych dotyczących udzielonych świadczeniobiorcy świadczeń opieki zdrowotnej od NFZ i ich przetwarzanie w celu realizacji zadań tego ośrodka, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 7-9;
3) wskazanie wybranego ośrodka WZS.
5. W trakcie drugiej porady w ramach modułu I lekarz opieki sporządza i wydaje świadczeniobiorcy Indywidualny Plan Opieki WZS, zwany dalej "IPO WZS", którego wzór został określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
6. IPO WZS zawiera:
1) dane osobowe świadczeniobiorcy:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - serię i numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) datę urodzenia;
2) dane ośrodka WZS:
a) nazwę ośrodka WZS,
b) nazwę kliniki, oddziału albo poradni ośrodka WZS,
c) imię i nazwisko lekarza opieki,
d) imię i nazwisko asystenta opieki, o którym mowa w § 9 ust. 2, oraz jego dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail);
3) informację o:
a) planowanych badaniach,
b) planowanych poradach w ramach modułu I oraz modułu II, a także poradach specjalistycznych z zakresu dietetyki, endokrynologii, gastroenterologii, kardiologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, psychiatrii, psychologii, pulmonologii, rehabilitacji medycznej,
c) planowanej rehabilitacji leczniczej;
4) zalecenia dotyczące leków, produktów dietetycznych oraz wyrobów medycznych.
§ 8. Realizatorami programu pilotażowego KOWZS są ośrodki wskazane w wykazie ośrodków WZS, określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia, pod warunkiem zawarcia z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu pilotażowego KOWZS.
§ 9. 1. Ośrodek WZS:
1) organizuje i prowadzi proces diagnostyczno-leczniczy zgodnie z indywidualnymi potrzebami świadczeniobiorcy;
2) zapewnia świadczeniobiorcom możliwość kontaktu w 4 dni robocze w godzinach 8.00-15.00 i w 1 dzień roboczy w godzinach 8.00-18.00;
3) zapewnia możliwość telefonicznego i elektronicznego umawiania wizyt lekarskich, w tym porad specjalistycznych z zakresu dietetyki, endokrynologii, gastroenterologii, kardiologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, psychiatrii, psychologii, pulmonologii, rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji oraz zmiany terminów tych wizyt;
4) przekazuje informacje o świadczeniach opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach programu pilotażowego KOWZS i zaleceniach do ich dalszej realizacji u świadczeniobiorcy lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzowi specjaliście w przypadku skierowania świadczeniobiorcy do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej poza programem pilotażowym KOWZS;
5)11) przekazuje do NFZ oraz Lidera KOWZS dane liczbowe do wyliczenia wskaźników dotyczących jakości kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów w ramach programu pilotażowego KOWZS;
6) bierze udział w opracowaniu krajowych wytycznych, o których mowa w § 3 pkt 2;
7) na podstawie Karty Świadczeniobiorcy z Zapalnymi Chorobami Reumatycznymi oraz dokumentacji medycznej pozyskanej w ramach realizacji programu pilotażowego KOWZS uzupełnia elektroniczną dokumentację medyczną, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2025 r. poz. 302 i 779);
8) wprowadza dane z IPO WZS do elektronicznej dokumentacji medycznej, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;
9)12) wprowadza dane z elektronicznej dokumentacji medycznej, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, oraz dane liczbowe do wyliczenia wskaźników dotyczących jakości kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów w ramach programu pilotażowego KOWZS do Bazy Zapalnych Chorób Reumatycznych;
10) zapewnia uczestnictwo lekarzy opieki oraz asystentów opieki, o których mowa w ust. 2, w szkoleniach, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 5.
2. Ośrodek WZS w zakresie wsparcia realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia dodatkowy personel medyczny w osobie asystenta opieki, odpowiadającego za gromadzenie informacji w ramach programu pilotażowego KOWZS, ustalanie terminów badań diagnostycznych i konsultacji u lekarzy specjalistów w oparciu o indywidualny plan opieki WZS, prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej i wprowadzanie danych do systemów sprawozdawczych.
3. Wskaźniki dotyczące jakości kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów w ramach programu pilotażowego KOWZS zostały określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
§ 10. 1. Lider KOWZS:
1) opracowuje we współpracy z ośrodkami WZS krajowe wytyczne, o których mowa w § 3 pkt 2;
2)13) opracowuje wytyczne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a;
3) opracowuje we współpracy z ośrodkami WZS standard elektronicznej dokumentacji medycznej, o której mowa w § 3 pkt 2, oraz przeprowadza analizę jego przydatności;
4) prowadzi infolinię w celu integracji realizacji świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach programu pilotażowego KOWZS;
5) organizuje szkolenia, w tym szkolenia monitorujące z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub środków komunikacji elektronicznej, oraz stacjonarne warsztaty zamykające dla ośrodków WZS, dotyczące zasad realizacji opieki KOWZS zgodnie z planem szkoleń, w tym szkoleń monitorujących i warsztatów dla ośrodków WZS, określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
6) opracowuje internetową stronę edukacyjną dla świadczeniobiorców i lekarzy w zakresie zapalnych chorób reumatycznych i krajowych wytycznych, o których mowa § 3 pkt 2;
7) umożliwia ośrodkom WZS korzystanie z konsultacji, w tym z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
8) we współpracy z ośrodkami WZS i NFZ:
a) prowadzi pomiar i ocenę wskaźników dotyczących jakości kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów w ramach programu pilotażowego KOWZS wraz z danymi o zrealizowanych świadczeniach opieki zdrowotnej sprawozdawanymi do NFZ oraz danymi uzyskanymi z Bazy Zapalnych Chorób Reumatycznych - odrębnie dla każdego ośrodka WZS oraz zbiorczo dla wszystkich ośrodków WZS wraz z analizą porównawczą i opracowaniem statystycznym danych,
b) prowadzi pomiar i ocenę efektywności na podstawie danych do wyliczeń współczynników korygujących,
c) przygotowuje sprawozdania, o których mowa w § 13 ust. 1, i raport, o którym mowa w § 14 ust. 2, sporządzany we współpracy z Prezesem NFZ;
9) współpracuje z ośrodkami WZS, NFZ i ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie organizacji i koordynacji programu pilotażowego KOWZS;
10) tworzy i utrzymuje Bazę Zapalnych Chorób Reumatycznych oraz jest jej administratorem.
2.14) Lider KOWZS w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-9, zapewnia dodatkowy personel medyczny:15)
1) koordynatora programu pilotażowego KOWZS - osobę posiadającą wyższe wykształcenie medyczne, odpowiedzialną za współpracę z NFZ i ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie organizacji i koordynacji współpracy z innymi ośrodkami WZS oraz za organizację procesu szkoleń i ocenę wskaźników dotyczących jakości kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów w ramach programu pilotażowego KOWZS oraz danych do wyliczeń współczynników korygujących;
2) sekretarkę medyczną odpowiedzialną za przygotowanie sprawozdań, o których mowa w § 13 ust. 1, oraz raportu, o którym mowa w § 14 ust. 2, sporządzanego we współpracy z Prezesem NFZ.
§ 11. Ocena jakości, ciągłości i efektywności opieki KOWZS jest prowadzona na podstawie wskaźników dotyczących jakości kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów w ramach programu pilotażowego KOWZS oraz danych do wyliczeń współczynników do wyliczeń współczynników korygujących.
§ 12. 1. Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach programu pilotażowego KOWZS odbywa się na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z ośrodkami WZS oraz umowy na realizację zadań, o których mowa w § 10 ust. 1, zawartej z liderem KOWZS, z uwzględnieniem:
1) współczynników korygujących za osiągnięte efekty zdrowotne:
a) 1,20 naliczanego do porady drugiej modułu I - jeżeli u świadczeniobiorcy z rozpoznaniem według klasyfikacji ICD-10: L40.5 Łuszczyca stawowa, M02 Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera), M05 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów, M07 Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit, M13 Inne zapalenia stawów, M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, M46 Inne zapalne choroby, wszystkie świadczenia opieki zdrowotnej w ramach modułu I zostały zrealizowane w okresie 8 tygodni od dnia realizacji pierwszej porady,
b) 1,30 naliczanego do ostatniej porady w programie pilotażowym - jeżeli świadczeniobiorca od rozpoczęcia leczenia uzyskał remisję choroby lub niską aktywność definiowaną dla danej choroby oraz gdy wszystkie świadczenia wynikające z IPO WZS w ramach modułu II zostały zrealizowane w okresie 12 miesięcy od dnia realizacji trzeciej porady,
c)16) 1,15 naliczanego do porady bilansowej powiększonej o współczynnik, o którym mowa w lit. b - jeżeli u świadczeniobiorcy w okresie 12 miesięcy opieki KOWZS liczba hospitalizacji wynosiła 2 lub mniej (z wyłączeniem hospitalizacji wynikającej z rozpoznań według klasyfikacji ICD-10: L40.5 Łuszczyca stawowa, M02 Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera), M05 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów, M07 Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit, M13 Inne zapalenia stawów, M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, M46 Inne zapalne choroby, do programu lekowego lub podania leczenia w ramach programu lekowego lub hospitalizacji związanej z kompleksową diagnostyką chorób reumatologicznych),
d) 1,05 naliczanego do zrealizowanej rehabilitacji - w przypadku rozpoczęcia przez świadczeniobiorcę rehabilitacji leczniczej w terminie 30 dni od dnia skierowania na rehabilitację przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej;
2) ryczałtu miesięcznego dla ośrodków WZS;
3) ryczałtu miesięcznego dla lidera KOWZS.
2.17) W przypadku gdy ze względów medycznych lub z powodu rezygnacji z udziału w programie pilotażowym KOWZS nie jest możliwe zrealizowanie u świadczeniobiorcy wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej wynikających z IPO WZS w ramach programu pilotażowego KOWZS, rozliczeniu podlegają wyłącznie elementy opieki KOWZS zrealizowane u tego świadczeniodawcy.
3. Środki finansowe na utworzenie i utrzymanie Bazy Zapalnych Chorób Reumatycznych minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje liderowi KOWZS w ramach dotacji celowej.
§ 13. 1. Prezes NFZ we współpracy z liderem KOWZS sporządza sprawozdania z etapu realizacji programu opieki KOWZS za:18)
1)19) pierwsze 15 miesięcy realizacji programu pilotażowego KOWZS;
2) cały okres realizacji programu pilotażowego KOWZS.
2.20) Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są sporządzane w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia okresów sprawozdawczych programu opieki KOWZS.
3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, zawierają:
1) analizę:
a) wartości wskaźników dotyczących jakości kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów w ramach programu pilotażowego KOWZS,
b) danych do wyliczeń współczynników korygujących
- łącznie i w rozbiciu na poszczególne ośrodki WZS;
2) porównanie danych z realizacji świadczeń w ramach programu pilotażowego KOWZS z danymi z wytycznych postępowania w programie pilotażowym KOWZS i danymi na temat wskaźników i epidemiologii w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) opracowanie statystyczne danych na potrzeby ewaluacji;
4)21) ocenę organizacji, jakości i efektywności opieki KOWZS oraz opinię dotyczącą włączenia modelu opieki KOWZS do wykazu świadczeń gwarantowanych.
4.22) Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Prezes NFZ przekazuje w terminie do 7 dni od dnia jego sporządzenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
§ 14. 1.23) Na podstawie sprawozdań, o których mowa w § 13 ust. 1, Prezes NFZ, we współpracy z liderem KOWZS, dokonuje ewaluacji programu pilotażowego KOWZS z uwzględnieniem oceny modelu organizacji opieki medycznej programu pilotażowego KOWZS.
2. Prezes NFZ, we współpracy z liderem KOWZS, sporządza raport końcowy zawierający analizę i ocenę realizacji programu pilotażowego KOWZS i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie do dnia zakończenia etapu ewaluacji.
3. Raport końcowy, o którym mowa w ust. 2, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej NFZ w terminie do 30 dni od dnia przekazania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
§ 15. Koordynator programu pilotażowego KOWZS sporządza wytyczne oraz standardy, o których mowa w § 3 pkt 2, i najpóźniej do dnia zakończenia etapu ewaluacji przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
§ 16. 1. Podmiotem obowiązanym do wdrożenia, finansowania, monitorowania i ewaluacji programu pilotażowego KOWZS jest NFZ.
2. Podmiotem obowiązanym do finansowania utworzenia i utrzymania Bazy Zapalnych Chorób Reumatycznych jest minister właściwy do spraw zdrowia.
3. Dotację, o której mowa w § 12 ust. 3, minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje na podstawie umowy określającej:
1)24) szczegółowy opis zadania, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 10, oraz termin jego wykonania;
2) wysokość udzielonej dotacji;
3)25) terminy na wykorzystanie dotacji w okresie trwania etapów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3;
4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
5) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni od dnia wykonania zadania lub upływu terminu wykonania zadania.
§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia26).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 15 września 2023 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1251)
Załącznik nr 1
WARUNKI ORGANIZACJI, REALIZACJI ORAZ WYKAZ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANYCH W PROGRAMIE PILOTAŻOWYM KOWZS
|
Lp.
|
Warunki organizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji
|
1
|
Wymagania formalne
|
1. Posiadanie w budynku lub zespole budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których jest zlokalizowane miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, zwanych dalej "lokalizacją" następujących komórek organizacyjnych:
1) oddział o profilu reumatologia spełniający warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 870, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem LSZ";
2) poradnia reumatologiczna spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem AOS".
2. Zapewnienie w lokalizacji lub w dostępie, rozumianym jako zapewnienie realizacji świadczeń gwarantowanych w innym miejscu udzielania świadczeń lub innej lokalizacji niż ta, w której świadczenia te są udzielane, realizacji świadczeń w zakresie:
1) rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych lub rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach oddziału dziennego lub w warunkach stacjonarnych, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 265, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem REH";
2) porad specjalistycznych z zakresu dietetyki, endokrynologii, gastroenterologii, kardiologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, psychiatrii, psychologii, pulmonologii, rehabilitacji medycznej.
3.27) Zapewnienie badań:
1) radiologicznych (RTG), ultrasonograficznych (USG) - w lokalizacji;
2) laboratoryjnych, rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej - w dostępie.
4. Posiadanie umowy na realizację 3 z 4 wskazanych programów lekowych:
1) B.33 Leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (ICD-10: M05, M06, M08);
2) B.35 Leczenie chorych z aktywną postacią łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS) (ICD-10: L40.5, M07.1, M07.2, M07.3);
3) B.36 Leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10: M45);
4) B.82 Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10: M46.8)
|
2
|
Personel medyczny
|
1. Równoważnik co najmniej 1 etatu - asystent opieki.
2. Równoważnik 1 etatu - koordynator programu pilotażowego KOWZS - w przypadku lidera KOWZS.
3. Psycholog oraz dietetyk - w dostępie
|
3
|
Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej
|
1. Wywiad i badanie fizykalne.
2. Badania laboratoryjne:
1) A01 Badanie ogólne moczu (profil);
2) A05 Badanie płynu z jamy ciała (opłucnej, otrzewnej);
3) A07 Białko w moczu;
4) A17 Krew utajona w kale;
5) A19 Osad moczu;
6) C53 Morfologia krwi 8-parametrowa;
7) C55 Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów;
8) C59 Odczyn opadania krwinek czerwonych;
9) C66 Płytki krwi - liczba;
10) G11 Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT);
11) G21 Czas protrombinowy (PT);
12) G49 D-Dimer;
13) G53 Fibrynogen (FIBR);
14) I09 Albuminy;
15) I17 Aminotransferaza alaninowa (ALT);
16) I19 Aminotransferaza asparaginianowa (AST);
17) I21 Aminotransferaza asparaginianowa mitochondrialna;
18) I77 Białko całkowite;
19) I79 Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny;
20) I81 Białko C-reaktywne (CRP);
21) I87 Bilirubina bezpośrednia;
22) I89 Bilirubina całkowita;
23) I91 Bilirubina pośrednia;
24) I97 Chlorki (Cl);
25) I99 Cholesterol całkowity;
26) J41 HLA-B27;
27) K01 Cholesterol HDL;
28) K03 Cholesterol LDL;
29) K21 Czynnik reumatoidalny (RF);
30) K33 Dehydrogenaza mleczanowa (LDH);
31) L05 Ferrytyna;
32) L11 Fosfataza alkaliczna;
33) L23 Fosfor nieorganiczny;
34) L31 Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP);
35) L43 Glukoza z krwi żylnej;
36) L55 Hemoglobina glikowana (HbA1c);
37) L69 Hormon tyreotropowy (TSH);
38) M18 Kinaza fosfokreatynowa (CK);
39) M21 Kinaza fosfokreatynowa, izoenzymy;
40) M37 Kreatynina;
41) M45 Kwas moczowy;
42) M87 Magnez całkowity (Mg);
43) N13 Mocznik;
44) N24 NT-proBNP;
45) N29 Parathormon (PTH);
46) N45 Potas (K);
47) N58 Prokalcytonina;
48) N65 Przeciwciała przeciw antygenom przytarczyc;
49) N66 Przeciwciała przeciw białkom bogatym w cytrulinę (CCP);
50) N75 Przeciwciała przeciw DNA dwuniciowemu (dsDNA);
51) N93 Przeciwciała przeciw komórkom mięśni szkieletowych;
52) O05 Przeciwciała przeciw mitochondriom;
53) O09 Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej;
54) O15 Przeciwciała przeciw receptorowi tyreotropiny;
55) O18 Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie;
56) O19 Przeciwciała przeciw tyreotropinie;
57) O21 Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA);
58) O28 Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR);
59) O35 Sód (Na);
60) O45 Transferyna, wskaźnik nasycenia żelazem;
61) O49 Trójglicerydy;
62) O55 Trijodotyronina wolna (FT3);
63) O59 Troponina I;
64) O61 Troponina T;
65) O69 Tyroksyna wolna (FT4);
66) O75 Wapń zjonizowany (Ca2+);
67) O77 Wapń całkowity (Ca);
68) O91 Witamina D - 25 OH;
69) O93 Żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC);
70) O95 Żelazo (Fe);
71) Y90 Badanie histopatologiczne;
72)28) I64 Antykoagulant toczniowy;
73)28) K75 Dopełniacz, składowa C3;
74)28) K77 Dopełniacz, składowa C4;
75)28) M41 Kwas foliowy;
76)28) N69 Przeciwciała przeciw cytoplazmie (ANCA);
77)28) N89 Przeciwciała przeciw kardiolipinie;
78)28) N91 Przeciwciała przeciw komórkom mięśni gładkich;
79)28) O83 Witamina B12;
80)28) S21 Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG Przeciwciała (anty-B.burgdorferi IgG);
81)28) S25 Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgM (anty-B.burgdorferi IgM);
82)28) S61 Chlamydia Przeciwciała IgG;
83)28) S75 Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgM;
84)28) U87 Yersinia Przeciwciała IgG (anty-Yersinia IgG);
85)28) U88 Yersinia Przeciwciała IgM (anty-Yersinia IgM);
86)28) U89 Yersinia Przeciwciała IgA (anty-Yersinia IgA);
87)28) V31 Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) Przeciwciała HBc (całkowite);
88)28) V39 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen;
89)28) V48 Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) Przeciwciała (anty-HCV).
3. Badania obrazowe:
1) 87.030 TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego;
2) 87.031 TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;
3) 87.032 TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym;
4) 87.033 TK tętnic głowy i szyi;
5) 87.034 TK twarzoczaszki bez wzmocnienia kontrastowego;
6) 87.035 TK twarzoczaszki bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;
7) 87.049 TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym;
8) 87.221 RTG kręgosłupa odcinka szyjnego;
9) 87.222 RTG kręgosłupa odcinka szyjnego celowane lub czynnościowe;
10) 87.231 RTG kręgosłupa odcinka piersiowego;
11) 87.241 RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego;
12) 87.242 RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego celowane lub czynnościowe;
13) 87.410 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego;
14) 87.411 TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;
15) 87.412 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym;
16) 87.413 TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym oraz bez lub z doustnym zakontrastowaniem przełyku;
17) 87.415 TK tętnic klatki piersiowej (w tym aorta);
18) 87.440 RTG klatki piersiowej (AP i boczne);
19) 88.010 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego;
20) 88.011 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;
21) 88.012 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym;
22) 88.013 TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorta);
23) 88.02 Inna TK jamy brzusznej;
24) 88.110 RTG miednicy przeglądowe;
25) 88.111 RTG miednicy celowane;
26) 88.241 RTG kości kończyny górnej celowane lub czynnościowe;
27) 88.291 RTG kości kończyny dolnej celowane lub czynnościowe;
28) 88.380 TK tętnic wieńcowych;
29) 88.381 TK tętnic kończyn;
30) 88.383 TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego;
31) 88.384 TK kręgosłupa szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;
32) 88.385 TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego;
33) 88.386 TK kręgosłupa piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;
34) 88.387 TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego;
35) 88.388 TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;
36) 88.411 Arteriografia tętnicy podstawnej mózgu z kontrastem;
37) 88.412 Arteriografia tętnicy szyjnej wewnętrznej z kontrastem;
38) 88.413 Arteriografia krążenia w tylnej części mózgu z kontrastem;
39) 88.414 Arteriografia tętnicy kręgowej z kontrastem;
40) 88.419 Arteriografia naczyń mózgowych z kontrastem - inne;
41) 88.421 Aortografia (łuk aorty) z kontrastem;
42) 88.429 Aortografia innych odcinków aorty z kontrastem;
43) 88.491 Arteriografia o innej lokalizacji;
44) 88.714 USG naczyń szyi - doppler;
45) 88.717 USG ślinianek;
46) 88.749 USG przewodu pokarmowego - inne;
47) 88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej;
48) 88.769 USG brzucha - inne;
49) 88.775 USG naczyń narządów miąższowych - doppler;
50) 88.776 USG naczyń kończyn górnych - doppler;
51) 88.777 USG naczyń kończyn dolnych - doppler;
52) 88.779 USG innych obszarów układu naczyniowego - doppler;
53) 88.779 USG innych obszarów układu naczyniowego - doppler;
54) 88.794 USG stawów barkowych;
55) 88.795 USG stawów łokciowych;
56) 88.796 USG stawów rąk lub stawów stóp;
57) 88.797 USG stawów biodrowych;
58) 88.798 USG stawów kolanowych;
59) 88.900 RM głowy bez wzmocnienia kontrastowego;
60) 88.901 RM głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;
61) 88.931 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego;
62) 88.932 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez wzmocnienia kontrastowego;
63) 88.933 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego;
64) 88.936 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;
65) 88.937 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;
66) 88.938 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym;
67) 88.94 Rezonans magnetyczny układu mięśniowo-szkieletowego;
68) 88.977 Angiografia bez wzmocnienia kontrastowego - RM;
69) 88.978 Angiografia ze wzmocnieniem kontrastowym - RM.
4. Inne badania diagnostyczne:
1) 41.311 Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego;
2) 44.13 Gastroskopia - inna;
3) 45.231 Fiberokolonoskopia;
4) 45.239 Kolonoskopia - inne;
5) 45.253 Kolonoskopia z biopsją;
6) 89.141 Elektroencefalografia (EEG);
7) 89.384 Badanie zdolności dyfuzyjnej płuc;
8) 89.394 Elektromiografia;
9) 89.501 Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter RR;
10) 89.502 Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter EKG 6;
11) 89.52 Elektrokardiogram;
12) 89.541 Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter);
13) 89.542 Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter);
14) 95.1915 Test Schirmera;
15) 99.9950 Kapilaroskopia.
5. Porady specjalistyczne lekarskie, dietetyczne, psychologiczne oraz diagnostyka i terapia dla świadczeniobiorców włączonych do programu pilotażowego KOWZS określone w organizacji udzielania świadczeń dla modułu I i II oraz zgodnie z zaleceniami lekarza opieki i IPO WZS.
6. Rehabilitacja lecznicza według indywidualnego programu rehabilitacji psychoruchowej, określonego w IPO WZS oraz zgodnie z organizacją udzielania świadczeń dla modułu II
|
4
|
Organizacja udzielania świadczeń
|
I. Moduł I - etap diagnostyczny realizowany przez lekarza opieki obejmuje 2 porady:
1. Każda porada zawiera:
1) wywiad i badanie fizykalne (wraz z oceną stanu klinicznego świadczeniobiorcy w zależności od rozpoznania RZS, ACR-Eular, ZZSK/SPA: kryteria klasyfikacyjne spodyloartropatii osiowej i obwodowej według ASDAS i kryteria AMORA, ŁZS: kryteria CASPAR, fibromialgia);
2) ocenę stosowanych leków;
3) ocenę wyników badań laboratoryjnych i obrazowych oraz innych badań diagnostycznych;
4) ocenę skuteczności leczenia w zależności od rozpoznania (RZS/ŁZS: DAS 28, SDAI, HAQ, ZZSK/SPA ASDAS, ŁZS: BASDAI, ASDAS);
5) ocenę nasilenia bólu NRS;
6) Kwestionariusz Zdrowia Pacjenta PHQ9;
7) diagnozę w kierunku zapalnych chorób reumatycznych;
8) ocenę zapotrzebowania na środki ortopedyczne i inne wyroby medyczne;
9) ocenę zaleceń lekarzy specjalistów;
10) ocenę aktywności zawodowej.
2.29) Porada pierwsza (porada kwalifikacyjna) - kwalifikacja do programu pilotażowego KOWZS, odbywa się w okresie 28 dni od dnia zgłoszenia świadczeniobiorcy do ośrodka WZS i podczas jej trwania świadczeniobiorca zostaje skierowany przez lekarza opieki na badania laboratoryjne, obrazowe i inne badania diagnostyczne w trybie ambulatoryjnym lub w trybie hospitalizacji jednego dnia w zależności od potrzeb świadczeniobiorcy.
3. Porada druga - odbywa się w okresie 56 dni od dnia pierwszej porady i podczas jej trwania lekarz opieki dokonuje:
1) oceny kryteriów diagnostycznych w kierunku co najmniej jednego z rozpoznań według klasyfikacji ICD-10: L40.5 Łuszczyca stawowa, M02 Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera), M05 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów, M07 Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit, M13 Inne zapalenia stawów, M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, M46 Inne zapalne choroby kręgosłupa;
2) ustalenia IPO WZS i włączenia leczenia modyfikującego przebieg choroby;
3) skierowania na badania laboratoryjne, obrazowe i inne badania diagnostyczne oraz porady specjalistyczne z zakresu dietetyki, endokrynologii, gastroenterologii, kardiologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, psychiatrii, psychologii, pulmonologii, rehabilitacji medycznej - w zależności od potrzeb świadczeniobiorcy;
4) rozpoznania i ewentualnej kwalifikacji do modułu II.
4. W przypadku świadczeniobiorców, którzy nie zakwalifikowali się do Modułu II, ośrodek WZS przekazuje informacje lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzowi specjaliście w przypadku skierowania świadczeniobiorcy do realizacji świadczeń poza programem pilotażowym KOWZS, o świadczeniach opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach programu pilotażowego KOWZS i zaleceniach do dalszej realizacji u świadczeniobiorcy.
II. Moduł II - etap kompleksowej opieki, realizowany przez lekarza opieki w okresie 12 miesięcy od dnia ustalenia IPO WZS, obejmujący w zależności od potrzeb pacjenta: co najmniej 4 porady reumatologiczne udzielane przez lekarza opieki, porady udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej (co najmniej 2 porady), rehabilitację medyczną według indywidualnego planu rehabilitacji leczniczej, porady specjalistyczne w zależności od potrzeb świadczeniobiorcy oraz dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w oddziale szpitalnym o specjalności reumatologia przez całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia, jeżeli wynika to z IPO WZS:30)
1.31) Porady reumatologiczne: trzecia, czwarta, piąta oraz kolejne (w zależności od potrzeb świadczeniobiorcy) realizowane są w okresach od 30 dni do 90 dni od dnia porady poprzedzającej. Dopuszcza się ustalenie przez lekarza opieki przy poradzie czwartej innego terminu niż 30-90 dni z możliwością odstępstwa o 10 dni, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych. Każda z porad obejmuje:
1) wywiad i badanie fizykalne;
2) przeprowadzanie badań lub testów funkcjonalnych;
3) ocenę skuteczności leczenia;
4) ocenę nasilenia aktywności choroby / remisja (w zależności od głównego rozpoznania RZS: DAS 28 (Disease Activity Score), ESDAI (EULAR Sjögren's syndrome disease activity index), remisja ACR/EULAR (Amerykańskie Kolegium Reumatologiczne / Europejska Liga Przeciwreumatyczna) u świadczeniobiorców z włączonym leczeniem modyfikującym przebieg choroby, HAQ, ZZSK, SPA - ASDAS (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score) oraz ŁZS - BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index), DAS 28, ASDAS, dodatkowo wywiad w kierunku hospitalizacji);
5) ocenę natężenia bólu w skali numerycznej NRS;
6) Kwestionariusz Zdrowia Pacjenta PHQ9;
7) ocenę stosowanych leków;
8) ocenę wyników badań laboratoryjnych, obrazowych i innych badań diagnostycznych,
9) ocenę konsultacji specjalistycznych;
10) ocenę potrzeb i wskazań do rehabilitacji medycznej - ocena dokonywana przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej;
11) ocenę aktywności zawodowej;
12) monitorowanie procesu leczniczo-terapeutycznego określonego w IPO WZS i modyfikację leczenia;
13) skierowanie na badania laboratoryjne, badania obrazowe i inne badania diagnostyczne w zależności od potrzeb świadczeniobiorcy;
14) kwalifikację świadczeniobiorcy do programu lekowego w przypadku spełnienia przez świadczeniobiorcę kryteriów włączenia i wykluczenia);
15) pakiet badań w zależności od typu chorób współtowarzyszących i zaleceń innych lekarzy specjalistów.
2.32) Porada reumatologiczna bilansowa (zamykająca) odbywa się w terminie 12 miesięcy od dnia porady drugiej.
Porada obejmuje:
1) wywiad i badanie fizykalne;
2) przeprowadzanie badań lub testów funkcjonalnych;
3) ocenę skuteczności leczenia;
4) ocenę nasilenia aktywności choroby / remisja (w zależności od głównego rozpoznania RZS: DAS 28 (Disease Activity Score), ESDAI (EULAR Sjögren's syndrome disease activity index), remisja ACR/EULAR (Amerykańskie Kolegium Reumatologiczne / Europejska Liga Przeciwreumatyczna) u świadczeniobiorców z włączonym leczeniem modyfikującym przebieg choroby, HAQ, ZZSK, SPA - ASDAS (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score) oraz ŁZS - BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index), DAS 28, ASDAS, dodatkowo wywiad w kierunku hospitalizacji);
5) ocenę natężenia bólu w skali numerycznej NRS;
6) Kwestionariusz Zdrowia Pacjenta PHQ9;
7) ocenę stosowanych leków;
8) ocenę wyników badań laboratoryjnych, obrazowych i innych badań diagnostycznych,
9) ocenę konsultacji specjalistycznych;
10) ocenę potrzeb i wskazań do rehabilitacji medycznej - ocena dokonywana przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej;
11) ocenę aktywności zawodowej;
12) skierowanie świadczeniobiorcy do dalszej opieki specjalistycznej poza programem pilotażowym KOWZS w poradni reumatologicznej w pobliżu miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy spełniającej warunki określone w rozporządzeniu AOS oraz na kontynuację rehabilitacji świadczeniobiorcy z wczesnym zapaleniem stawów w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego spełniającego warunki określone w rozporządzeniu REH.
3. Realizacja działań związanych z opieką KOWZS trwa łącznie około 14 miesięcy.
Na okres ten składa się realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w ramach modułu I, która trwa łącznie około 2 miesiące, i realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w ramach modułu II, który trwa łącznie do 12 miesięcy
|
Pozostałe wymagania
|
W ramach programu pilotażowego KOWZS ośrodek WZS wprowadza do Bazy Zapalnych Chorób Reumatycznych dane dotyczące:
1. Diagnostyki w kierunku zapalnych chorób reumatycznych:
1) RZS: ACR/Eular (Amerykańskie Kolegium Reumatologiczne / Europejska Liga Przeciwreumatyczna);
2) ZZSK/SPA: Kryteria klasyfikacyjne spondyloartropatii osiowej i obwodowej według ASDAS (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score) i kryteria według Amora (Diagnostyczne kryteria spondyloartropatii);
3) ŁZS: Kryteria CASPAR (Classification Criteria For Psoriatic Arthritis - Kryteria diagnostyczne ŁZS), Fibromialgia.
2. Oceny klinicznej przez lekarza opieki:
1) RZS/LZS: DAS 28, SDAI, HAQ;
2) ZZSK/SPA: ASDAS;
3) ŁZS: BASDAI, ASDAS.
3. Oceny przez świadczeniobiorcę:
1) nasilenia bólu NRS;
2) HAQ.
4. Stosowanych leków:
1) nazwa handlowa;
2) EAN (Europejski Kod Towarowy, ang. European Article Number) lub GTIN (Globalny Numer Jednostki Handlowej);
3) nazwa międzynarodowa;
4) dawka;
5) modyfikacja dawki.
5. Hospitalizacji:
1) liczba hospitalizacji;
2) główna przyczyna hospitalizacji według klasyfikacji ICD-10;
3) czas trwania hospitalizacji.
6. Stosowanych wyrobów medycznych:
1) nazwa;
2) zalecenia do stosowania.
7. Badań laboratoryjnych - zakres badań i wyniki.
8. Badań obrazowych - zakres badań i wyniki
Załącznik nr 2
WZÓR - KARTA ŚWIADCZENIOBIORCY Z ZAPALNYMI CHOROBAMI REUMATYCZNYMI
Załącznik nr 333)
WZÓR - DEKLARACJA WYBORU OŚRODKA WZS
Załącznik nr 4
WZÓR - INDYWIDUALNY PLAN OPIEKI WZS
Załącznik nr 5
WYKAZ OŚRODKÓW WZS
1) Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie;
2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu;
3) Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich;
4) Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie;
5) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie;
6) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów;
7) Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;
8) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
9) Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
10) Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie;
11) Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie;
12) Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
13)34) Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie;
14) Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
15) Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;
16)35) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie;
17)35) Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy;
18)35) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku;
19)35) Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II we Włoszczowie.
Załącznik nr 6
WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE JAKOŚCI KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD ŚWIADCZENIOBIORCĄ Z WCZESNYM ZAPALENIEM STAWÓW W RAMACH PROGRAMU PILOTAŻOWEGO KOWZS
|
Lp.
|
Okres pomiaru
|
Wskaźniki
|
1
|
Moduł I
|
Wskaźniki ośrodka WZS:
1) liczba świadczeniobiorców zakwalifikowanych do modułu II (w czasie drugiej porady);
2) liczba świadczeniobiorców niezakwalifikowanych do modułu II (w czasie drugiej porady);
3) liczba świadczeniobiorców niezakwalifikowanych w module I do porady drugiej (w czasie pierwszej porady);
4) liczba świadczeniobiorców z postawionymi rozpoznaniami ICD-10: L40.5 Łuszczyca stawowa, M02 Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera), M05 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów, M07 Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit, M13 Inne zapalenia stawów, M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, M46 Inne zapalne choroby kręgosłupa, w rozbiciu na poszczególne rozpoznania i łącznie;
5) liczba dni liczona od dnia zgłoszenia świadczeniobiorcy do ośrodka WZS do dnia postawienia diagnozy w czasie drugiej porady, na której potwierdzono postawioną diagnozę w kierunku L40.5 Łuszczyca stawowa, M02 Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera), M05 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów, M07 Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit, M13 Inne zapalenia stawów, M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, M46 Inne zapalne choroby kręgosłupa (maksymalnie 12 tygodni);
6) liczba świadczeniobiorców z czasem postawienia diagnozy poniżej 8 tygodni w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z modułu I (uczestniczących w pierwszej i drugiej poradzie);
7) liczba świadczeniobiorców, którzy zrezygnowali z uczestnictwa w II module w czasie drugiej wizyty i zostali skierowana do dalszej diagnostyki i leczenia poza programem pilotażowym KOWZS
|
2
|
Moduł II
terapeutyczny
|
Wskaźniki ośrodka WZS:
1) liczba świadczeniobiorców z modyfikacją głównego rozpoznania w ramach modułu II;
2) liczba świadczeniobiorców z remisją lub niską aktywnością choroby leczona w ramach modułu II;
3) liczba świadczeniobiorców z obniżeniem bólu o 50 % według skali numerycznej Numerical Rating Scale (NRS);
4) liczba świadczeniobiorców, u których w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia leczenia uzyskano remisję choroby lub niską aktywność definiowaną dla danej choroby w ramach modułu II (zgodnie z Indywidualnym Planem Opieki WZS) w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców włączonych do modułu II;
5) liczba świadczeniobiorców z diagnozą w kierunku rozpoznania ICD-10:
L40.5 Łuszczyca stawowa, M02 Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera), M05 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów, M07 Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit, M13 Inne zapalenia stawów, M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, M46 Inne zapalne choroby kręgosłupa, leczonych w ramach modułu II (przyjęcie przez świadczeniobiorcę co najmniej jednego z produktów leczniczych zalecanych w Indywidualnym Planie Opieki WZS), w rozbiciu na poszczególne rozpoznania i łącznie;
6) liczba świadczeniobiorców, którzy zrezygnowali lub zostali wykluczeni z programu pilotażowego KOWZS w module II;
7) liczba konsultacji specjalistycznych w ramach programu pilotażowego KOWZS przypadających na jednego świadczeniobiorcę w podziale na świadczenia gwarantowane i łącznie;
8) liczba świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego KOWZS, którzy byli hospitalizowani w trakcie trwania programu pilotażowego KOWZS (hospitalizacja finansowana z innego źródła niż program pilotażowy KOWZS) wraz z informacją o głównej przyczynie hospitalizacji określonej rozpoznaniem ICD-10 w rozbiciu na zakresy świadczeń gwarantowanych: leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza oraz system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
9) liczba świadczeniobiorców w ramach modułu II programu pilotażowego KOWZS, którzy byli hospitalizowani w okresie 12 miesięcy leczenia wraz z określeniem liczby hospitalizacji i czasem ich trwania z głównym rozpoznaniem ICD-10: L40.5 Łuszczyca stawowa, M02 Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera), M05 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów, M07 Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit, M13 Inne zapalenia stawów, M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, M46 Inne zapalne choroby kręgosłupa, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców włączonych do modułu II;
10) liczba świadczeniobiorców z rozpoznanym seropozytywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów (według kodów ICD-10: M05 i M06) w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców objętych modułem II;
11) liczba świadczeniobiorców z rozpoznanym innym reumatoidalnym zapaleniem stawów (według kodu ICD-10: M06) w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców objętych modułem II;
12) liczba świadczeniobiorców z rozpoznaną atropatią łuszczycową i towarzyszącymi chorobami jelit (według kodu ICD-10: M07 z i bez rozpoznania L.40) w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców objętych modułem II;
13) liczba świadczeniobiorców z rozpoznanym innym zapaleniem stawów (według kodu ICD-10: M13) w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym KOWZS oraz w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym KOWZS w ramach modułu II;
14) liczba świadczeniobiorców z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (według kodu ICD-10: M45) w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców objętych modułem II;
15) liczba świadczeniobiorców z rozpoznanymi innymi zapalnymi chorobami kręgosłupa (według kodu ICD-10: M46) w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców objętych modułem II;
16) liczba świadczeniobiorców w programie pilotażowym KOWZS z rozpoznaną depresją lub epizodem depresyjnym (według kodów ICD-10: F32.0 Epizod depresji łagodny; F32.1 Epizod depresji umiarkowany; F32.2 Epizod depresji ciężki; F32.3 Epizod ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi; F32.8 Inne epizody depresyjne; F32.9 Epizod depresyjny, nieokreślony) lub zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi (według kodów ICD-10: F33 Zaburzenie depresyjne nawracające; F33.1 Epizod depresji ciężkiej bez objawów psychotycznych; F33.3 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie - ciężka depresja z objawami psychotycznymi; F33.4 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie - stan remisji; F33.8 Inne nawracające zaburzenia depresyjne; F33.9 Nawracające zaburzenia depresyjne, nieokreślone) po konsultacji psychiatrycznej w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców objętych modułem II;
17) liczba świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym KOWZS i włączonych do leczenia programem lekowym w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców objętych modułem II;
18) średnia i mediana czasu od dnia porady pierwszej modułu I do rozpoczęcia leczenia dla świadczeniodawców z rozpoznaniem ICD-10: L40.5 Łuszczyca stawowa, M02 Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera), M05 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów, M07 Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit, M13 Inne zapalenia stawów, M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, M46 Inne zapalne choroby kręgosłupa;
19) liczba hospitalizacji przypadających na jednego świadczeniobiorcę, wraz z wydzieleniem świadczeniobiorców z 1 hospitalizacją lub 2 hospitalizacjami (z wykluczeniem hospitalizacji związanych z diagnostyką i kwalifikacją do programów lekowych);
20) średnia i mediana długości hospitalizacji z głównym rozpoznaniem ICD-10: L40.5 Łuszczyca stawowa, M02 Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera), M05 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów, M07 Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit, M13 Inne zapalenia stawów, M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, M46 Inne zapalne choroby kręgosłupa (z wyłączeniem hospitalizacji wynikającej z kwalifikacji świadczeniobiorcy do programu lekowego i podaniem leczenia) świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym KOWZS;
21) liczba świadczeniobiorców rehabilitowanych w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego albo w warunkach stacjonarnych w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców włączonych do modułu II;
22) liczba osobodni w oddziale stacjonarnej albo dziennej, albo ambulatoryjnej rehabilitacji dla wszystkich świadczeniobiorców włączonych do modułu II
Załącznik nr 7
PLAN SZKOLEŃ, W TYM SZKOLEŃ MONITORUJĄCYCH I WARSZTATÓW DLA OŚRODKÓW WZS
I. Szkolenia z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej dla lekarzy opieki oraz asystentów opieki (6 godzin) - liczba szkoleń: 2
1. Omówienie szczegółowej organizacji opieki KOWZS - 2 godziny.
2. Informacje ogólne na temat dokumentów w programie pilotażowym KOWZS - omówienie Karty Świadczeniobiorcy z Zapalnymi Chorobami Reumatycznymi i formularza IPO WZS - 2 godziny.
3. Omówienie szczegółowe Karty Świadczeniobiorcy z Zapalnymi Chorobami Reumatycznymi - 2 godziny.
II. Szkolenie monitorujące z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej (8 godzin) - liczba szkoleń: 2
1. Ocena i weryfikacja prowadzenia opieki KOWZS na podstawie danych i harmonogramu porad zawartych w Karcie Świadczeniobiorcy z Zapalnymi Chorobami Reumatycznymi i w IPO WZS - 2 godziny.
2. Ocena poprawności wdrożenia i funkcjonowania wytycznych postępowania w programie pilotażowym KOWZS i dokumentacji medycznej w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów - 2 godziny.
3. Omówienie zawartości Bazy Zapalnych Chorób Reumatycznych - 2 godziny.
4. Omówienie i weryfikacja wskaźników dotyczących jakości kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów w ramach programu pilotażowego KOWZS oraz danych do wyliczeń współczynników za osiągnięte efekty zdrowotne - 2 godziny.
III. Warsztaty zamykające realizację programu pilotażowego KOWZS dla wszystkich ośrodków biorących udział w programie (6 godzin) - liczba szkoleń: 2
1. Przedstawienie wyników oceny realizacji programu pilotażowego KOWZS - 1,5 godziny.
2. Omówienie wniosków z realizacji kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów we wszystkich ośrodkach WZS - 2 godziny.
3. Omówienie i dyskusja nad wynikami ewaluacji programu pilotażowego KOWZS - 2,5 godziny.
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - zdrowie kieruje Minister Zdrowia, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 858, 1222, 1593, 1615 i 1915 oraz z 2025 r. poz. 129, 304, 620, 637, 779, 1083, 1192 i 1211.
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów (Dz. U. poz. 655), które weszło w życie z dniem 30 kwietnia 2024 r.
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 czerwca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów (Dz. U. poz. 828), które weszło w życie z dniem 10 lipca 2025 r.
5) Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.
6) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów (Dz. U. poz. 1317), które weszło w życie z dniem 30 sierpnia 2024 r.
7) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
8) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
9) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.
10) Dodana przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.
11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.
12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.
13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.
14) Oznaczenie ust. 2 nadane przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
15) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.
17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.
18) Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
19) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
20) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
21) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
22) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
23) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
24) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
25) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.
26) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 października 2023 r.
27) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
28) Dodany przez § 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.
29) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 8 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.
30) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. b tiret drugie podwójne tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.
31) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 8 lit. b tiret drugie podwójne tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.
32) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 8 lit. b tiret drugie podwójne tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.
33) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.
34) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
35) Dodany przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
- Data ogłoszenia: 2025-09-17
- Data wejścia w życie: 2025-09-17
- Data obowiązywania: 2025-09-17
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 13 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego
REKLAMA
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 11 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie
REKLAMA