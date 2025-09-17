Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia

z dnia 20 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1251)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki realizacji programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów, zwanego dalej "programem pilotażowym KOWZS".

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) Baza Zapalnych Chorób Reumatycznych - system teleinformatyczny, którego celem jest koordynacja procesu diagnostyczno-leczniczego realizowanego w ramach programu pilotażowego KOWZS oraz wspomaganie realizacji zadań, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1-9, w którym są gromadzone dane zawarte w dokumentacji medycznej sprawozdawane przez realizatorów programu pilotażowego KOWZS, zwanych dalej "ośrodkami WZS", dane dotyczące wskaźników dotyczących jakości kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów w ramach programu pilotażowego KOWZS, dane zawarte w Karcie Świadczeniobiorcy z Zapalnymi Chorobami Reumatycznymi, o której mowa w § 7 ust. 1, oraz dane o zrealizowanych świadczeniach opieki zdrowotnej sprawozdawane do Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "NFZ", dotyczące świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego KOWZS;

2)3) lekarz opieki - lekarza posiadającego II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie reumatologii albo lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie reumatologii zatrudnionych w ośrodku WZS;

3) opieka KOWZS - kompleksowe świadczenia opieki zdrowotnej realizowane na rzecz świadczeniobiorcy z wczesnym zapaleniem stawów od daty zakwalifikowania do programu pilotażowego KOWZS, uwzględniające interwencje diagnostyczno-terapeutyczne z zakresów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego w trybie jednego dnia i rehabilitacji leczniczej oraz konsultacje psychologa i dietetyka, które są niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości opieki wielospecjalistycznej i leczenia świadczeniobiorcy z wczesnym zapaleniem stawów;

4) współczynnik korygujący - współczynnik określający wysokość mnożnika świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach programu pilotażowego KOWZS, mających wpływ na wskaźniki oceny efektu zdrowotnego, za pomocą którego jest obliczana wysokość zobowiązania NFZ wobec ośrodka WZS.

§ 3. Celem programu pilotażowego KOWZS jest:

1) ocena organizacji, jakości i efektywności opieki KOWZS;

2)4) opracowanie krajowych wytycznych postępowania diagnostyczno-leczniczego wraz ze standardami i z formatami prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej dotyczących rozpoznań, o których mowa w § 6 ust. 2, w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z wczesnym zapaleniem stawów, zwanym dalej "WZS".

§ 4. 1.5) Okres realizacji programu pilotażowego KOWZS obejmuje:

1)6) etap organizacji, który trwa 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, obejmujący:

a)7) przygotowanie przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, zwany dalej "liderem KOWZS", i zatwierdzenie przez ministra właściwego do spraw zdrowia wytycznych postępowania w programie pilotażowym KOWZS,

b) podpisanie przez NFZ umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z ośrodkami WZS oraz umowy na realizację zadań, o których mowa w § 10 ust. 1, z liderem KOWZS w zakresie programu pilotażowego KOWZS,

c) podpisanie umowy, o której mowa w § 16 ust. 3;

2) etap realizacji programu pilotażowego KOWZS, który trwa 26 miesięcy od dnia zakończenia etapu organizacji, obejmujący:

a) realizację świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego KOWZS,

b) przygotowanie sprawozdania, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1,

c) bieżącą ocenę i weryfikację prowadzenia opieki KOWZS,

d) bieżącą ocenę poprawności wdrożenia i funkcjonowania wytycznych postępowania w programie pilotażowym KOWZS;

3) etap ewaluacji programu pilotażowego KOWZS, który trwa 7 miesięcy od dnia zakończenia etapu realizacji, obejmujący:8)

a) działania analityczne oraz ewaluacyjne w ramach programu pilotażowego KOWZS,

b) przygotowanie sprawozdania, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2,

c) przygotowanie i przekazanie raportu, o którym mowa w § 14 ust. 2,

d) opracowanie i przekazanie krajowych wytycznych, o których mowa w § 3 pkt 2.

2.9) Ośrodki WZS mogą zawrzeć umowę, o której mowa w § 8, także w trakcie trwania etapu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 5. 1. Realizacja programu pilotażowego KOWZS składa się z dwóch modułów:

1) moduł I - etap diagnostyczny;

2) moduł II - etap kompleksowej opieki.

2. Program pilotażowy KOWZS obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej z zakresów określonych w art. 15 ust. 2 pkt 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, znajdujące zastosowanie w leczeniu świadczeniobiorców z rozpoznaniami według klasyfikacji ICD-10, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2.

3. Warunki organizacji, realizacji oraz wykaz świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w programie pilotażowym KOWZS zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Do modułu I kwalifikuje się, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeniobiorcę spełniającego łącznie następujące kryteria:

1) ukończenie 18. roku życia;

2) podejrzenie albo rozpoznanie kliniczne co najmniej jednego z rozpoznań według klasyfikacji ICD-10:

a) L40.5 - Łuszczyca stawowa,

b) M02 - Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera),

c) M05 - Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów,

d) M06 - Inne reumatoidalne zapalenia stawów,

e) M07 - Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit,

f) M10 - Dna moczanowa,

g) M13 - Inne zapalenia stawów,

h) M30 - Guzkowe zapalenie tętnic i choroby pokrewne,

i) M32 - Toczeń rumieniowaty układowy,

j) M33 - Zapalenie skórno-mięśniowe,

k) M34 - Twardzina układowa,

l) M35 - Inne układowe zajęcie tkanki łącznej,

m) M45 - Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,

n) M46 - Inne zapalne choroby kręgosłupa,

o) M60 - Zapalenie mięśni;

3) wystąpienie objawów WZS:

a) obrzęk i ból przynajmniej jednego stawu, niebędący wynikiem urazu, o czasie trwania nie dłuższym niż 6 miesięcy lub

b) zapalny ból kręgosłupa o czasie trwania nie krótszym niż 3 miesiące;

4) wyrażenie pisemnej zgody przez świadczeniobiorcę albo jego opiekuna prawnego na udział w programie pilotażowym KOWZS po wcześniejszym uzyskaniu informacji o:

a) zasadach programu pilotażowego KOWZS i ośrodkach WZS,

b) szczegółowych warunkach przetwarzania danych osobowych w ramach programu pilotażowego KOWZS.

2. Do modułu II lekarz opieki kwalifikuje świadczeniobiorcę uprzednio zakwalifikowanego do modułu I z co najmniej jednym z rozpoznań według klasyfikacji ICD-10:

1) L40.5 - Łuszczyca stawowa;

2) M02 - Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera);

3) M05 - Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów;

4) M06 - Inne reumatoidalne zapalenia stawów;

5) M07 - Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit;

6) M13 - Inne zapalenia stawów;

7) M45 - Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa;

8) M46 - Inne zapalne choroby kręgosłupa.

3. Świadczeniobiorca nie zostaje zakwalifikowany albo zostaje wykluczony z programu pilotażowego KOWZS, jeżeli spełnia co najmniej jedno z kryteriów wyłączenia:

1) występuje przeciwwskazanie do terapii chorób zapalnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną;

2) w trakcie realizacji programu pilotażowego KOWZS nastąpiła zmiana rozpoznania klinicznego, która nie mieści się w kryterium kwalifikacji określonym w ust. 1 albo 2.

§ 7. 1. Podczas pierwszej porady kwalifikującej do programu pilotażowego KOWZS w ramach modułu I ośrodek WZS wydaje świadczeniobiorcy Kartę Świadczeniobiorcy z Zapalnymi Chorobami Reumatycznymi, której wzór został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Karta Świadczeniobiorcy z Zapalnymi Chorobami Reumatycznymi zawiera:

1) dane osobowe świadczeniobiorcy:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - serię i numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) datę urodzenia i płeć;

2) informacje dotyczące porady 1 i 2 udzielonej w ramach opieki KOWS;

3) dane dotyczące świadczeniodawcy, u którego świadczeniobiorca uzyskał od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego skierowanie na kwalifikację do programu pilotażowego KOWZS:

a) nazwę świadczeniodawcy i jego adres,

b) datę wystawienia skierowania;

4) informacje o stanie zdrowia świadczeniobiorcy uzyskane od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie:

a) rozpoznanie zasadnicze według klasyfikacji ICD-10,

b) informacje dodatkowe dotyczące stanu zdrowia świadczeniobiorcy;

5) dane ośrodka WZS:

a) nazwę ośrodka WZS i jego adres,

b) nazwę kliniki, oddziału albo poradni w ośrodku WZS;

6) w przypadku niezakwalifikowania świadczeniobiorcy do modułu II - informację o przyczynach niezakwalifikowania wraz ze wskazaniem poradni reumatologicznej, do której jest kierowany świadczeniobiorca.

3. Świadczeniobiorca zakwalifikowany do programu pilotażowego KOWZS, podczas porady, o której mowa w ust. 1, składa deklarację wyboru ośrodka WZS, której wzór został określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. Deklaracja wyboru ośrodka WZS zawiera:

1) dane osobowe świadczeniobiorcy:

a) numer karty ubezpieczenia zdrowotnego lub poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,

b) imię i nazwisko,

c) numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL - serię i numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

d) datę urodzenia i płeć,

e) adres zamieszkania oraz adres do korespondencji;

2) oświadczenia osoby wypełniającej deklarację wyboru ośrodka WZS o:

a) zgodności danych osobowych ze stanem prawnym i faktycznym,

b) uzyskaniu informacji o szczegółowych warunkach przetwarzania danych osobowych w ramach programu pilotażowego KOWZS,

c)10) wyrażeniu zgody na uzyskiwanie przez wybrany ośrodek WZS danych dotyczących udzielonych świadczeniobiorcy świadczeń opieki zdrowotnej od NFZ i ich przetwarzanie w celu realizacji zadań tego ośrodka, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 7-9;

3) wskazanie wybranego ośrodka WZS.

5. W trakcie drugiej porady w ramach modułu I lekarz opieki sporządza i wydaje świadczeniobiorcy Indywidualny Plan Opieki WZS, zwany dalej "IPO WZS", którego wzór został określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

6. IPO WZS zawiera:

1) dane osobowe świadczeniobiorcy:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - serię i numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) datę urodzenia;

2) dane ośrodka WZS:

a) nazwę ośrodka WZS,

b) nazwę kliniki, oddziału albo poradni ośrodka WZS,

c) imię i nazwisko lekarza opieki,

d) imię i nazwisko asystenta opieki, o którym mowa w § 9 ust. 2, oraz jego dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail);

3) informację o:

a) planowanych badaniach,

b) planowanych poradach w ramach modułu I oraz modułu II, a także poradach specjalistycznych z zakresu dietetyki, endokrynologii, gastroenterologii, kardiologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, psychiatrii, psychologii, pulmonologii, rehabilitacji medycznej,

c) planowanej rehabilitacji leczniczej;

4) zalecenia dotyczące leków, produktów dietetycznych oraz wyrobów medycznych.

§ 8. Realizatorami programu pilotażowego KOWZS są ośrodki wskazane w wykazie ośrodków WZS, określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia, pod warunkiem zawarcia z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu pilotażowego KOWZS.

§ 9. 1. Ośrodek WZS:

1) organizuje i prowadzi proces diagnostyczno-leczniczy zgodnie z indywidualnymi potrzebami świadczeniobiorcy;

2) zapewnia świadczeniobiorcom możliwość kontaktu w 4 dni robocze w godzinach 8.00-15.00 i w 1 dzień roboczy w godzinach 8.00-18.00;

3) zapewnia możliwość telefonicznego i elektronicznego umawiania wizyt lekarskich, w tym porad specjalistycznych z zakresu dietetyki, endokrynologii, gastroenterologii, kardiologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, psychiatrii, psychologii, pulmonologii, rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji oraz zmiany terminów tych wizyt;

4) przekazuje informacje o świadczeniach opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach programu pilotażowego KOWZS i zaleceniach do ich dalszej realizacji u świadczeniobiorcy lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzowi specjaliście w przypadku skierowania świadczeniobiorcy do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej poza programem pilotażowym KOWZS;

5)11) przekazuje do NFZ oraz Lidera KOWZS dane liczbowe do wyliczenia wskaźników dotyczących jakości kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów w ramach programu pilotażowego KOWZS;

6) bierze udział w opracowaniu krajowych wytycznych, o których mowa w § 3 pkt 2;

7) na podstawie Karty Świadczeniobiorcy z Zapalnymi Chorobami Reumatycznymi oraz dokumentacji medycznej pozyskanej w ramach realizacji programu pilotażowego KOWZS uzupełnia elektroniczną dokumentację medyczną, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2025 r. poz. 302 i 779);

8) wprowadza dane z IPO WZS do elektronicznej dokumentacji medycznej, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;

9)12) wprowadza dane z elektronicznej dokumentacji medycznej, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, oraz dane liczbowe do wyliczenia wskaźników dotyczących jakości kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów w ramach programu pilotażowego KOWZS do Bazy Zapalnych Chorób Reumatycznych;

10) zapewnia uczestnictwo lekarzy opieki oraz asystentów opieki, o których mowa w ust. 2, w szkoleniach, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 5.

2. Ośrodek WZS w zakresie wsparcia realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia dodatkowy personel medyczny w osobie asystenta opieki, odpowiadającego za gromadzenie informacji w ramach programu pilotażowego KOWZS, ustalanie terminów badań diagnostycznych i konsultacji u lekarzy specjalistów w oparciu o indywidualny plan opieki WZS, prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej i wprowadzanie danych do systemów sprawozdawczych.

3. Wskaźniki dotyczące jakości kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów w ramach programu pilotażowego KOWZS zostały określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 10. 1. Lider KOWZS:

1) opracowuje we współpracy z ośrodkami WZS krajowe wytyczne, o których mowa w § 3 pkt 2;

2)13) opracowuje wytyczne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a;

3) opracowuje we współpracy z ośrodkami WZS standard elektronicznej dokumentacji medycznej, o której mowa w § 3 pkt 2, oraz przeprowadza analizę jego przydatności;

4) prowadzi infolinię w celu integracji realizacji świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach programu pilotażowego KOWZS;

5) organizuje szkolenia, w tym szkolenia monitorujące z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub środków komunikacji elektronicznej, oraz stacjonarne warsztaty zamykające dla ośrodków WZS, dotyczące zasad realizacji opieki KOWZS zgodnie z planem szkoleń, w tym szkoleń monitorujących i warsztatów dla ośrodków WZS, określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

6) opracowuje internetową stronę edukacyjną dla świadczeniobiorców i lekarzy w zakresie zapalnych chorób reumatycznych i krajowych wytycznych, o których mowa § 3 pkt 2;

7) umożliwia ośrodkom WZS korzystanie z konsultacji, w tym z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;

8) we współpracy z ośrodkami WZS i NFZ:

a) prowadzi pomiar i ocenę wskaźników dotyczących jakości kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów w ramach programu pilotażowego KOWZS wraz z danymi o zrealizowanych świadczeniach opieki zdrowotnej sprawozdawanymi do NFZ oraz danymi uzyskanymi z Bazy Zapalnych Chorób Reumatycznych - odrębnie dla każdego ośrodka WZS oraz zbiorczo dla wszystkich ośrodków WZS wraz z analizą porównawczą i opracowaniem statystycznym danych,

b) prowadzi pomiar i ocenę efektywności na podstawie danych do wyliczeń współczynników korygujących,

c) przygotowuje sprawozdania, o których mowa w § 13 ust. 1, i raport, o którym mowa w § 14 ust. 2, sporządzany we współpracy z Prezesem NFZ;

9) współpracuje z ośrodkami WZS, NFZ i ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie organizacji i koordynacji programu pilotażowego KOWZS;

10) tworzy i utrzymuje Bazę Zapalnych Chorób Reumatycznych oraz jest jej administratorem.

2.14) Lider KOWZS w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-9, zapewnia dodatkowy personel medyczny:15)

1) koordynatora programu pilotażowego KOWZS - osobę posiadającą wyższe wykształcenie medyczne, odpowiedzialną za współpracę z NFZ i ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie organizacji i koordynacji współpracy z innymi ośrodkami WZS oraz za organizację procesu szkoleń i ocenę wskaźników dotyczących jakości kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów w ramach programu pilotażowego KOWZS oraz danych do wyliczeń współczynników korygujących;

2) sekretarkę medyczną odpowiedzialną za przygotowanie sprawozdań, o których mowa w § 13 ust. 1, oraz raportu, o którym mowa w § 14 ust. 2, sporządzanego we współpracy z Prezesem NFZ.

§ 11. Ocena jakości, ciągłości i efektywności opieki KOWZS jest prowadzona na podstawie wskaźników dotyczących jakości kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów w ramach programu pilotażowego KOWZS oraz danych do wyliczeń współczynników do wyliczeń współczynników korygujących.

§ 12. 1. Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach programu pilotażowego KOWZS odbywa się na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z ośrodkami WZS oraz umowy na realizację zadań, o których mowa w § 10 ust. 1, zawartej z liderem KOWZS, z uwzględnieniem:

1) współczynników korygujących za osiągnięte efekty zdrowotne:

a) 1,20 naliczanego do porady drugiej modułu I - jeżeli u świadczeniobiorcy z rozpoznaniem według klasyfikacji ICD-10: L40.5 Łuszczyca stawowa, M02 Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera), M05 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów, M07 Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit, M13 Inne zapalenia stawów, M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, M46 Inne zapalne choroby, wszystkie świadczenia opieki zdrowotnej w ramach modułu I zostały zrealizowane w okresie 8 tygodni od dnia realizacji pierwszej porady,

b) 1,30 naliczanego do ostatniej porady w programie pilotażowym - jeżeli świadczeniobiorca od rozpoczęcia leczenia uzyskał remisję choroby lub niską aktywność definiowaną dla danej choroby oraz gdy wszystkie świadczenia wynikające z IPO WZS w ramach modułu II zostały zrealizowane w okresie 12 miesięcy od dnia realizacji trzeciej porady,

c)16) 1,15 naliczanego do porady bilansowej powiększonej o współczynnik, o którym mowa w lit. b - jeżeli u świadczeniobiorcy w okresie 12 miesięcy opieki KOWZS liczba hospitalizacji wynosiła 2 lub mniej (z wyłączeniem hospitalizacji wynikającej z rozpoznań według klasyfikacji ICD-10: L40.5 Łuszczyca stawowa, M02 Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera), M05 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów, M07 Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit, M13 Inne zapalenia stawów, M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, M46 Inne zapalne choroby, do programu lekowego lub podania leczenia w ramach programu lekowego lub hospitalizacji związanej z kompleksową diagnostyką chorób reumatologicznych),

d) 1,05 naliczanego do zrealizowanej rehabilitacji - w przypadku rozpoczęcia przez świadczeniobiorcę rehabilitacji leczniczej w terminie 30 dni od dnia skierowania na rehabilitację przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej;

2) ryczałtu miesięcznego dla ośrodków WZS;

3) ryczałtu miesięcznego dla lidera KOWZS.

2.17) W przypadku gdy ze względów medycznych lub z powodu rezygnacji z udziału w programie pilotażowym KOWZS nie jest możliwe zrealizowanie u świadczeniobiorcy wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej wynikających z IPO WZS w ramach programu pilotażowego KOWZS, rozliczeniu podlegają wyłącznie elementy opieki KOWZS zrealizowane u tego świadczeniodawcy.

3. Środki finansowe na utworzenie i utrzymanie Bazy Zapalnych Chorób Reumatycznych minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje liderowi KOWZS w ramach dotacji celowej.

§ 13. 1. Prezes NFZ we współpracy z liderem KOWZS sporządza sprawozdania z etapu realizacji programu opieki KOWZS za:18)

1)19) pierwsze 15 miesięcy realizacji programu pilotażowego KOWZS;

2) cały okres realizacji programu pilotażowego KOWZS.

2.20) Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są sporządzane w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia okresów sprawozdawczych programu opieki KOWZS.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, zawierają:

1) analizę:

a) wartości wskaźników dotyczących jakości kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów w ramach programu pilotażowego KOWZS,

b) danych do wyliczeń współczynników korygujących

- łącznie i w rozbiciu na poszczególne ośrodki WZS;

2) porównanie danych z realizacji świadczeń w ramach programu pilotażowego KOWZS z danymi z wytycznych postępowania w programie pilotażowym KOWZS i danymi na temat wskaźników i epidemiologii w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) opracowanie statystyczne danych na potrzeby ewaluacji;

4)21) ocenę organizacji, jakości i efektywności opieki KOWZS oraz opinię dotyczącą włączenia modelu opieki KOWZS do wykazu świadczeń gwarantowanych.

4.22) Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Prezes NFZ przekazuje w terminie do 7 dni od dnia jego sporządzenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 14. 1.23) Na podstawie sprawozdań, o których mowa w § 13 ust. 1, Prezes NFZ, we współpracy z liderem KOWZS, dokonuje ewaluacji programu pilotażowego KOWZS z uwzględnieniem oceny modelu organizacji opieki medycznej programu pilotażowego KOWZS.

2. Prezes NFZ, we współpracy z liderem KOWZS, sporządza raport końcowy zawierający analizę i ocenę realizacji programu pilotażowego KOWZS i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie do dnia zakończenia etapu ewaluacji.

3. Raport końcowy, o którym mowa w ust. 2, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej NFZ w terminie do 30 dni od dnia przekazania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 15. Koordynator programu pilotażowego KOWZS sporządza wytyczne oraz standardy, o których mowa w § 3 pkt 2, i najpóźniej do dnia zakończenia etapu ewaluacji przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 16. 1. Podmiotem obowiązanym do wdrożenia, finansowania, monitorowania i ewaluacji programu pilotażowego KOWZS jest NFZ.

2. Podmiotem obowiązanym do finansowania utworzenia i utrzymania Bazy Zapalnych Chorób Reumatycznych jest minister właściwy do spraw zdrowia.

3. Dotację, o której mowa w § 12 ust. 3, minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje na podstawie umowy określającej:

1)24) szczegółowy opis zadania, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 10, oraz termin jego wykonania;

2) wysokość udzielonej dotacji;

3)25) terminy na wykorzystanie dotacji w okresie trwania etapów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3;

4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

5) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni od dnia wykonania zadania lub upływu terminu wykonania zadania.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia26).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 15 września 2023 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1251)

Załącznik nr 1

WARUNKI ORGANIZACJI, REALIZACJI ORAZ WYKAZ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANYCH W PROGRAMIE PILOTAŻOWYM KOWZS

Lp. Warunki organizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji 1 Wymagania formalne 1. Posiadanie w budynku lub zespole budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których jest zlokalizowane miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, zwanych dalej "lokalizacją" następujących komórek organizacyjnych: 1) oddział o profilu reumatologia spełniający warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 870, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem LSZ"; 2) poradnia reumatologiczna spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem AOS". 2. Zapewnienie w lokalizacji lub w dostępie, rozumianym jako zapewnienie realizacji świadczeń gwarantowanych w innym miejscu udzielania świadczeń lub innej lokalizacji niż ta, w której świadczenia te są udzielane, realizacji świadczeń w zakresie: 1) rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych lub rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach oddziału dziennego lub w warunkach stacjonarnych, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 265, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem REH"; 2) porad specjalistycznych z zakresu dietetyki, endokrynologii, gastroenterologii, kardiologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, psychiatrii, psychologii, pulmonologii, rehabilitacji medycznej. 3.27) Zapewnienie badań: 1) radiologicznych (RTG), ultrasonograficznych (USG) - w lokalizacji; 2) laboratoryjnych, rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej - w dostępie. 4. Posiadanie umowy na realizację 3 z 4 wskazanych programów lekowych: 1) B.33 Leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (ICD-10: M05, M06, M08); 2) B.35 Leczenie chorych z aktywną postacią łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS) (ICD-10: L40.5, M07.1, M07.2, M07.3); 3) B.36 Leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10: M45); 4) B.82 Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10: M46.8) 2 Personel medyczny 1. Równoważnik co najmniej 1 etatu - asystent opieki. 2. Równoważnik 1 etatu - koordynator programu pilotażowego KOWZS - w przypadku lidera KOWZS. 3. Psycholog oraz dietetyk - w dostępie 3 Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej 1. Wywiad i badanie fizykalne. 2. Badania laboratoryjne: 1) A01 Badanie ogólne moczu (profil); 2) A05 Badanie płynu z jamy ciała (opłucnej, otrzewnej); 3) A07 Białko w moczu; 4) A17 Krew utajona w kale; 5) A19 Osad moczu; 6) C53 Morfologia krwi 8-parametrowa; 7) C55 Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów; 8) C59 Odczyn opadania krwinek czerwonych; 9) C66 Płytki krwi - liczba; 10) G11 Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT); 11) G21 Czas protrombinowy (PT); 12) G49 D-Dimer; 13) G53 Fibrynogen (FIBR); 14) I09 Albuminy; 15) I17 Aminotransferaza alaninowa (ALT); 16) I19 Aminotransferaza asparaginianowa (AST); 17) I21 Aminotransferaza asparaginianowa mitochondrialna; 18) I77 Białko całkowite; 19) I79 Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny; 20) I81 Białko C-reaktywne (CRP); 21) I87 Bilirubina bezpośrednia; 22) I89 Bilirubina całkowita; 23) I91 Bilirubina pośrednia; 24) I97 Chlorki (Cl); 25) I99 Cholesterol całkowity; 26) J41 HLA-B27; 27) K01 Cholesterol HDL; 28) K03 Cholesterol LDL; 29) K21 Czynnik reumatoidalny (RF); 30) K33 Dehydrogenaza mleczanowa (LDH); 31) L05 Ferrytyna; 32) L11 Fosfataza alkaliczna; 33) L23 Fosfor nieorganiczny; 34) L31 Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP); 35) L43 Glukoza z krwi żylnej; 36) L55 Hemoglobina glikowana (HbA1c); 37) L69 Hormon tyreotropowy (TSH); 38) M18 Kinaza fosfokreatynowa (CK); 39) M21 Kinaza fosfokreatynowa, izoenzymy; 40) M37 Kreatynina; 41) M45 Kwas moczowy; 42) M87 Magnez całkowity (Mg); 43) N13 Mocznik; 44) N24 NT-proBNP; 45) N29 Parathormon (PTH); 46) N45 Potas (K); 47) N58 Prokalcytonina; 48) N65 Przeciwciała przeciw antygenom przytarczyc; 49) N66 Przeciwciała przeciw białkom bogatym w cytrulinę (CCP); 50) N75 Przeciwciała przeciw DNA dwuniciowemu (dsDNA); 51) N93 Przeciwciała przeciw komórkom mięśni szkieletowych; 52) O05 Przeciwciała przeciw mitochondriom; 53) O09 Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej; 54) O15 Przeciwciała przeciw receptorowi tyreotropiny; 55) O18 Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie; 56) O19 Przeciwciała przeciw tyreotropinie; 57) O21 Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA); 58) O28 Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR); 59) O35 Sód (Na); 60) O45 Transferyna, wskaźnik nasycenia żelazem; 61) O49 Trójglicerydy; 62) O55 Trijodotyronina wolna (FT3); 63) O59 Troponina I; 64) O61 Troponina T; 65) O69 Tyroksyna wolna (FT4); 66) O75 Wapń zjonizowany (Ca2+); 67) O77 Wapń całkowity (Ca); 68) O91 Witamina D - 25 OH; 69) O93 Żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC); 70) O95 Żelazo (Fe); 71) Y90 Badanie histopatologiczne; 72)28) I64 Antykoagulant toczniowy; 73)28) K75 Dopełniacz, składowa C3; 74)28) K77 Dopełniacz, składowa C4; 75)28) M41 Kwas foliowy; 76)28) N69 Przeciwciała przeciw cytoplazmie (ANCA); 77)28) N89 Przeciwciała przeciw kardiolipinie; 78)28) N91 Przeciwciała przeciw komórkom mięśni gładkich; 79)28) O83 Witamina B12; 80)28) S21 Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG Przeciwciała (anty-B.burgdorferi IgG); 81)28) S25 Borrelia burgdorferi (Lyme) Przeciwciała IgM (anty-B.burgdorferi IgM); 82)28) S61 Chlamydia Przeciwciała IgG; 83)28) S75 Chlamydia trachomatis Przeciwciała IgM; 84)28) U87 Yersinia Przeciwciała IgG (anty-Yersinia IgG); 85)28) U88 Yersinia Przeciwciała IgM (anty-Yersinia IgM); 86)28) U89 Yersinia Przeciwciała IgA (anty-Yersinia IgA); 87)28) V31 Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) Przeciwciała HBc (całkowite); 88)28) V39 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen; 89)28) V48 Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) Przeciwciała (anty-HCV). 3. Badania obrazowe: 1) 87.030 TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego; 2) 87.031 TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym; 3) 87.032 TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym; 4) 87.033 TK tętnic głowy i szyi; 5) 87.034 TK twarzoczaszki bez wzmocnienia kontrastowego; 6) 87.035 TK twarzoczaszki bez i ze wzmocnieniem kontrastowym; 7) 87.049 TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym; 8) 87.221 RTG kręgosłupa odcinka szyjnego; 9) 87.222 RTG kręgosłupa odcinka szyjnego celowane lub czynnościowe; 10) 87.231 RTG kręgosłupa odcinka piersiowego; 11) 87.241 RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego; 12) 87.242 RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego celowane lub czynnościowe; 13) 87.410 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego; 14) 87.411 TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym; 15) 87.412 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym; 16) 87.413 TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym oraz bez lub z doustnym zakontrastowaniem przełyku; 17) 87.415 TK tętnic klatki piersiowej (w tym aorta); 18) 87.440 RTG klatki piersiowej (AP i boczne); 19) 88.010 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego; 20) 88.011 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym; 21) 88.012 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym; 22) 88.013 TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorta); 23) 88.02 Inna TK jamy brzusznej; 24) 88.110 RTG miednicy przeglądowe; 25) 88.111 RTG miednicy celowane; 26) 88.241 RTG kości kończyny górnej celowane lub czynnościowe; 27) 88.291 RTG kości kończyny dolnej celowane lub czynnościowe; 28) 88.380 TK tętnic wieńcowych; 29) 88.381 TK tętnic kończyn; 30) 88.383 TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego; 31) 88.384 TK kręgosłupa szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym; 32) 88.385 TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego; 33) 88.386 TK kręgosłupa piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym; 34) 88.387 TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego; 35) 88.388 TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym; 36) 88.411 Arteriografia tętnicy podstawnej mózgu z kontrastem; 37) 88.412 Arteriografia tętnicy szyjnej wewnętrznej z kontrastem; 38) 88.413 Arteriografia krążenia w tylnej części mózgu z kontrastem; 39) 88.414 Arteriografia tętnicy kręgowej z kontrastem; 40) 88.419 Arteriografia naczyń mózgowych z kontrastem - inne; 41) 88.421 Aortografia (łuk aorty) z kontrastem; 42) 88.429 Aortografia innych odcinków aorty z kontrastem; 43) 88.491 Arteriografia o innej lokalizacji; 44) 88.714 USG naczyń szyi - doppler; 45) 88.717 USG ślinianek; 46) 88.749 USG przewodu pokarmowego - inne; 47) 88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej; 48) 88.769 USG brzucha - inne; 49) 88.775 USG naczyń narządów miąższowych - doppler; 50) 88.776 USG naczyń kończyn górnych - doppler; 51) 88.777 USG naczyń kończyn dolnych - doppler; 52) 88.779 USG innych obszarów układu naczyniowego - doppler; 53) 88.779 USG innych obszarów układu naczyniowego - doppler; 54) 88.794 USG stawów barkowych; 55) 88.795 USG stawów łokciowych; 56) 88.796 USG stawów rąk lub stawów stóp; 57) 88.797 USG stawów biodrowych; 58) 88.798 USG stawów kolanowych; 59) 88.900 RM głowy bez wzmocnienia kontrastowego; 60) 88.901 RM głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym; 61) 88.931 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego; 62) 88.932 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez wzmocnienia kontrastowego; 63) 88.933 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego; 64) 88.936 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym; 65) 88.937 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez i ze wzmocnieniem kontrastowym; 66) 88.938 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym; 67) 88.94 Rezonans magnetyczny układu mięśniowo-szkieletowego; 68) 88.977 Angiografia bez wzmocnienia kontrastowego - RM; 69) 88.978 Angiografia ze wzmocnieniem kontrastowym - RM. 4. Inne badania diagnostyczne: 1) 41.311 Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego; 2) 44.13 Gastroskopia - inna; 3) 45.231 Fiberokolonoskopia; 4) 45.239 Kolonoskopia - inne; 5) 45.253 Kolonoskopia z biopsją; 6) 89.141 Elektroencefalografia (EEG); 7) 89.384 Badanie zdolności dyfuzyjnej płuc; 8) 89.394 Elektromiografia; 9) 89.501 Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter RR; 10) 89.502 Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter EKG 6; 11) 89.52 Elektrokardiogram; 12) 89.541 Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter); 13) 89.542 Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter); 14) 95.1915 Test Schirmera; 15) 99.9950 Kapilaroskopia. 5. Porady specjalistyczne lekarskie, dietetyczne, psychologiczne oraz diagnostyka i terapia dla świadczeniobiorców włączonych do programu pilotażowego KOWZS określone w organizacji udzielania świadczeń dla modułu I i II oraz zgodnie z zaleceniami lekarza opieki i IPO WZS. 6. Rehabilitacja lecznicza według indywidualnego programu rehabilitacji psychoruchowej, określonego w IPO WZS oraz zgodnie z organizacją udzielania świadczeń dla modułu II 4 Organizacja udzielania świadczeń I. Moduł I - etap diagnostyczny realizowany przez lekarza opieki obejmuje 2 porady: 1. Każda porada zawiera: 1) wywiad i badanie fizykalne (wraz z oceną stanu klinicznego świadczeniobiorcy w zależności od rozpoznania RZS, ACR-Eular, ZZSK/SPA: kryteria klasyfikacyjne spodyloartropatii osiowej i obwodowej według ASDAS i kryteria AMORA, ŁZS: kryteria CASPAR, fibromialgia); 2) ocenę stosowanych leków; 3) ocenę wyników badań laboratoryjnych i obrazowych oraz innych badań diagnostycznych; 4) ocenę skuteczności leczenia w zależności od rozpoznania (RZS/ŁZS: DAS 28, SDAI, HAQ, ZZSK/SPA ASDAS, ŁZS: BASDAI, ASDAS); 5) ocenę nasilenia bólu NRS; 6) Kwestionariusz Zdrowia Pacjenta PHQ9; 7) diagnozę w kierunku zapalnych chorób reumatycznych; 8) ocenę zapotrzebowania na środki ortopedyczne i inne wyroby medyczne; 9) ocenę zaleceń lekarzy specjalistów; 10) ocenę aktywności zawodowej. 2.29) Porada pierwsza (porada kwalifikacyjna) - kwalifikacja do programu pilotażowego KOWZS, odbywa się w okresie 28 dni od dnia zgłoszenia świadczeniobiorcy do ośrodka WZS i podczas jej trwania świadczeniobiorca zostaje skierowany przez lekarza opieki na badania laboratoryjne, obrazowe i inne badania diagnostyczne w trybie ambulatoryjnym lub w trybie hospitalizacji jednego dnia w zależności od potrzeb świadczeniobiorcy. 3. Porada druga - odbywa się w okresie 56 dni od dnia pierwszej porady i podczas jej trwania lekarz opieki dokonuje: 1) oceny kryteriów diagnostycznych w kierunku co najmniej jednego z rozpoznań według klasyfikacji ICD-10: L40.5 Łuszczyca stawowa, M02 Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera), M05 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów, M07 Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit, M13 Inne zapalenia stawów, M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, M46 Inne zapalne choroby kręgosłupa; 2) ustalenia IPO WZS i włączenia leczenia modyfikującego przebieg choroby; 3) skierowania na badania laboratoryjne, obrazowe i inne badania diagnostyczne oraz porady specjalistyczne z zakresu dietetyki, endokrynologii, gastroenterologii, kardiologii, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, psychiatrii, psychologii, pulmonologii, rehabilitacji medycznej - w zależności od potrzeb świadczeniobiorcy; 4) rozpoznania i ewentualnej kwalifikacji do modułu II. 4. W przypadku świadczeniobiorców, którzy nie zakwalifikowali się do Modułu II, ośrodek WZS przekazuje informacje lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzowi specjaliście w przypadku skierowania świadczeniobiorcy do realizacji świadczeń poza programem pilotażowym KOWZS, o świadczeniach opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach programu pilotażowego KOWZS i zaleceniach do dalszej realizacji u świadczeniobiorcy. II. Moduł II - etap kompleksowej opieki, realizowany przez lekarza opieki w okresie 12 miesięcy od dnia ustalenia IPO WZS, obejmujący w zależności od potrzeb pacjenta: co najmniej 4 porady reumatologiczne udzielane przez lekarza opieki, porady udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej (co najmniej 2 porady), rehabilitację medyczną według indywidualnego planu rehabilitacji leczniczej, porady specjalistyczne w zależności od potrzeb świadczeniobiorcy oraz dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w oddziale szpitalnym o specjalności reumatologia przez całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia, jeżeli wynika to z IPO WZS:30) 1.31) Porady reumatologiczne: trzecia, czwarta, piąta oraz kolejne (w zależności od potrzeb świadczeniobiorcy) realizowane są w okresach od 30 dni do 90 dni od dnia porady poprzedzającej. Dopuszcza się ustalenie przez lekarza opieki przy poradzie czwartej innego terminu niż 30-90 dni z możliwością odstępstwa o 10 dni, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych. Każda z porad obejmuje: 1) wywiad i badanie fizykalne; 2) przeprowadzanie badań lub testów funkcjonalnych; 3) ocenę skuteczności leczenia; 4) ocenę nasilenia aktywności choroby / remisja (w zależności od głównego rozpoznania RZS: DAS 28 (Disease Activity Score), ESDAI (EULAR Sjögren's syndrome disease activity index), remisja ACR/EULAR (Amerykańskie Kolegium Reumatologiczne / Europejska Liga Przeciwreumatyczna) u świadczeniobiorców z włączonym leczeniem modyfikującym przebieg choroby, HAQ, ZZSK, SPA - ASDAS (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score) oraz ŁZS - BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index), DAS 28, ASDAS, dodatkowo wywiad w kierunku hospitalizacji); 5) ocenę natężenia bólu w skali numerycznej NRS; 6) Kwestionariusz Zdrowia Pacjenta PHQ9; 7) ocenę stosowanych leków; 8) ocenę wyników badań laboratoryjnych, obrazowych i innych badań diagnostycznych, 9) ocenę konsultacji specjalistycznych; 10) ocenę potrzeb i wskazań do rehabilitacji medycznej - ocena dokonywana przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej; 11) ocenę aktywności zawodowej; 12) monitorowanie procesu leczniczo-terapeutycznego określonego w IPO WZS i modyfikację leczenia; 13) skierowanie na badania laboratoryjne, badania obrazowe i inne badania diagnostyczne w zależności od potrzeb świadczeniobiorcy; 14) kwalifikację świadczeniobiorcy do programu lekowego w przypadku spełnienia przez świadczeniobiorcę kryteriów włączenia i wykluczenia); 15) pakiet badań w zależności od typu chorób współtowarzyszących i zaleceń innych lekarzy specjalistów. 2.32) Porada reumatologiczna bilansowa (zamykająca) odbywa się w terminie 12 miesięcy od dnia porady drugiej. Porada obejmuje: 1) wywiad i badanie fizykalne; 2) przeprowadzanie badań lub testów funkcjonalnych; 3) ocenę skuteczności leczenia; 4) ocenę nasilenia aktywności choroby / remisja (w zależności od głównego rozpoznania RZS: DAS 28 (Disease Activity Score), ESDAI (EULAR Sjögren's syndrome disease activity index), remisja ACR/EULAR (Amerykańskie Kolegium Reumatologiczne / Europejska Liga Przeciwreumatyczna) u świadczeniobiorców z włączonym leczeniem modyfikującym przebieg choroby, HAQ, ZZSK, SPA - ASDAS (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score) oraz ŁZS - BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index), DAS 28, ASDAS, dodatkowo wywiad w kierunku hospitalizacji); 5) ocenę natężenia bólu w skali numerycznej NRS; 6) Kwestionariusz Zdrowia Pacjenta PHQ9; 7) ocenę stosowanych leków; 8) ocenę wyników badań laboratoryjnych, obrazowych i innych badań diagnostycznych, 9) ocenę konsultacji specjalistycznych; 10) ocenę potrzeb i wskazań do rehabilitacji medycznej - ocena dokonywana przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej; 11) ocenę aktywności zawodowej; 12) skierowanie świadczeniobiorcy do dalszej opieki specjalistycznej poza programem pilotażowym KOWZS w poradni reumatologicznej w pobliżu miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy spełniającej warunki określone w rozporządzeniu AOS oraz na kontynuację rehabilitacji świadczeniobiorcy z wczesnym zapaleniem stawów w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego spełniającego warunki określone w rozporządzeniu REH. 3. Realizacja działań związanych z opieką KOWZS trwa łącznie około 14 miesięcy. Na okres ten składa się realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w ramach modułu I, która trwa łącznie około 2 miesiące, i realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w ramach modułu II, który trwa łącznie do 12 miesięcy Pozostałe wymagania W ramach programu pilotażowego KOWZS ośrodek WZS wprowadza do Bazy Zapalnych Chorób Reumatycznych dane dotyczące: 1. Diagnostyki w kierunku zapalnych chorób reumatycznych: 1) RZS: ACR/Eular (Amerykańskie Kolegium Reumatologiczne / Europejska Liga Przeciwreumatyczna); 2) ZZSK/SPA: Kryteria klasyfikacyjne spondyloartropatii osiowej i obwodowej według ASDAS (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score) i kryteria według Amora (Diagnostyczne kryteria spondyloartropatii); 3) ŁZS: Kryteria CASPAR (Classification Criteria For Psoriatic Arthritis - Kryteria diagnostyczne ŁZS), Fibromialgia. 2. Oceny klinicznej przez lekarza opieki: 1) RZS/LZS: DAS 28, SDAI, HAQ; 2) ZZSK/SPA: ASDAS; 3) ŁZS: BASDAI, ASDAS. 3. Oceny przez świadczeniobiorcę: 1) nasilenia bólu NRS; 2) HAQ. 4. Stosowanych leków: 1) nazwa handlowa; 2) EAN (Europejski Kod Towarowy, ang. European Article Number) lub GTIN (Globalny Numer Jednostki Handlowej); 3) nazwa międzynarodowa; 4) dawka; 5) modyfikacja dawki. 5. Hospitalizacji: 1) liczba hospitalizacji; 2) główna przyczyna hospitalizacji według klasyfikacji ICD-10; 3) czas trwania hospitalizacji. 6. Stosowanych wyrobów medycznych: 1) nazwa; 2) zalecenia do stosowania. 7. Badań laboratoryjnych - zakres badań i wyniki. 8. Badań obrazowych - zakres badań i wyniki

Załącznik nr 2

WZÓR - KARTA ŚWIADCZENIOBIORCY Z ZAPALNYMI CHOROBAMI REUMATYCZNYMI

Załącznik nr 333)

WZÓR - DEKLARACJA WYBORU OŚRODKA WZS

Załącznik nr 4

WZÓR - INDYWIDUALNY PLAN OPIEKI WZS

Załącznik nr 5

WYKAZ OŚRODKÓW WZS

1) Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie;

2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu;

3) Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich;

4) Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie;

5) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie;

6) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów;

7) Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;

8) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

9) Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

10) Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie;

11) Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie;

12) Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

13)34) Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie;

14) Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

15) Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;

16)35) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie;

17)35) Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy;

18)35) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku;

19)35) Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II we Włoszczowie.

Załącznik nr 6

WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE JAKOŚCI KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD ŚWIADCZENIOBIORCĄ Z WCZESNYM ZAPALENIEM STAWÓW W RAMACH PROGRAMU PILOTAŻOWEGO KOWZS

Lp. Okres pomiaru Wskaźniki 1 Moduł I

diagnostyczny Wskaźniki ośrodka WZS: 1) liczba świadczeniobiorców zakwalifikowanych do modułu II (w czasie drugiej porady); 2) liczba świadczeniobiorców niezakwalifikowanych do modułu II (w czasie drugiej porady); 3) liczba świadczeniobiorców niezakwalifikowanych w module I do porady drugiej (w czasie pierwszej porady); 4) liczba świadczeniobiorców z postawionymi rozpoznaniami ICD-10: L40.5 Łuszczyca stawowa, M02 Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera), M05 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów, M07 Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit, M13 Inne zapalenia stawów, M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, M46 Inne zapalne choroby kręgosłupa, w rozbiciu na poszczególne rozpoznania i łącznie; 5) liczba dni liczona od dnia zgłoszenia świadczeniobiorcy do ośrodka WZS do dnia postawienia diagnozy w czasie drugiej porady, na której potwierdzono postawioną diagnozę w kierunku L40.5 Łuszczyca stawowa, M02 Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera), M05 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów, M07 Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit, M13 Inne zapalenia stawów, M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, M46 Inne zapalne choroby kręgosłupa (maksymalnie 12 tygodni); 6) liczba świadczeniobiorców z czasem postawienia diagnozy poniżej 8 tygodni w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców z modułu I (uczestniczących w pierwszej i drugiej poradzie); 7) liczba świadczeniobiorców, którzy zrezygnowali z uczestnictwa w II module w czasie drugiej wizyty i zostali skierowana do dalszej diagnostyki i leczenia poza programem pilotażowym KOWZS 2 Moduł II terapeutyczny Wskaźniki ośrodka WZS: 1) liczba świadczeniobiorców z modyfikacją głównego rozpoznania w ramach modułu II; 2) liczba świadczeniobiorców z remisją lub niską aktywnością choroby leczona w ramach modułu II; 3) liczba świadczeniobiorców z obniżeniem bólu o 50 % według skali numerycznej Numerical Rating Scale (NRS); 4) liczba świadczeniobiorców, u których w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia leczenia uzyskano remisję choroby lub niską aktywność definiowaną dla danej choroby w ramach modułu II (zgodnie z Indywidualnym Planem Opieki WZS) w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców włączonych do modułu II; 5) liczba świadczeniobiorców z diagnozą w kierunku rozpoznania ICD-10: L40.5 Łuszczyca stawowa, M02 Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera), M05 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów, M07 Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit, M13 Inne zapalenia stawów, M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, M46 Inne zapalne choroby kręgosłupa, leczonych w ramach modułu II (przyjęcie przez świadczeniobiorcę co najmniej jednego z produktów leczniczych zalecanych w Indywidualnym Planie Opieki WZS), w rozbiciu na poszczególne rozpoznania i łącznie; 6) liczba świadczeniobiorców, którzy zrezygnowali lub zostali wykluczeni z programu pilotażowego KOWZS w module II; 7) liczba konsultacji specjalistycznych w ramach programu pilotażowego KOWZS przypadających na jednego świadczeniobiorcę w podziale na świadczenia gwarantowane i łącznie; 8) liczba świadczeniobiorców zakwalifikowanych do programu pilotażowego KOWZS, którzy byli hospitalizowani w trakcie trwania programu pilotażowego KOWZS (hospitalizacja finansowana z innego źródła niż program pilotażowy KOWZS) wraz z informacją o głównej przyczynie hospitalizacji określonej rozpoznaniem ICD-10 w rozbiciu na zakresy świadczeń gwarantowanych: leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza oraz system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej; 9) liczba świadczeniobiorców w ramach modułu II programu pilotażowego KOWZS, którzy byli hospitalizowani w okresie 12 miesięcy leczenia wraz z określeniem liczby hospitalizacji i czasem ich trwania z głównym rozpoznaniem ICD-10: L40.5 Łuszczyca stawowa, M02 Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera), M05 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów, M07 Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit, M13 Inne zapalenia stawów, M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, M46 Inne zapalne choroby kręgosłupa, w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców włączonych do modułu II; 10) liczba świadczeniobiorców z rozpoznanym seropozytywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów (według kodów ICD-10: M05 i M06) w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców objętych modułem II; 11) liczba świadczeniobiorców z rozpoznanym innym reumatoidalnym zapaleniem stawów (według kodu ICD-10: M06) w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców objętych modułem II; 12) liczba świadczeniobiorców z rozpoznaną atropatią łuszczycową i towarzyszącymi chorobami jelit (według kodu ICD-10: M07 z i bez rozpoznania L.40) w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców objętych modułem II; 13) liczba świadczeniobiorców z rozpoznanym innym zapaleniem stawów (według kodu ICD-10: M13) w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym KOWZS oraz w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym KOWZS w ramach modułu II; 14) liczba świadczeniobiorców z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (według kodu ICD-10: M45) w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców objętych modułem II; 15) liczba świadczeniobiorców z rozpoznanymi innymi zapalnymi chorobami kręgosłupa (według kodu ICD-10: M46) w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców objętych modułem II; 16) liczba świadczeniobiorców w programie pilotażowym KOWZS z rozpoznaną depresją lub epizodem depresyjnym (według kodów ICD-10: F32.0 Epizod depresji łagodny; F32.1 Epizod depresji umiarkowany; F32.2 Epizod depresji ciężki; F32.3 Epizod ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi; F32.8 Inne epizody depresyjne; F32.9 Epizod depresyjny, nieokreślony) lub zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi (według kodów ICD-10: F33 Zaburzenie depresyjne nawracające; F33.1 Epizod depresji ciężkiej bez objawów psychotycznych; F33.3 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie - ciężka depresja z objawami psychotycznymi; F33.4 Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie - stan remisji; F33.8 Inne nawracające zaburzenia depresyjne; F33.9 Nawracające zaburzenia depresyjne, nieokreślone) po konsultacji psychiatrycznej w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców objętych modułem II; 17) liczba świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym KOWZS i włączonych do leczenia programem lekowym w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców objętych modułem II; 18) średnia i mediana czasu od dnia porady pierwszej modułu I do rozpoczęcia leczenia dla świadczeniodawców z rozpoznaniem ICD-10: L40.5 Łuszczyca stawowa, M02 Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera), M05 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów, M07 Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit, M13 Inne zapalenia stawów, M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, M46 Inne zapalne choroby kręgosłupa; 19) liczba hospitalizacji przypadających na jednego świadczeniobiorcę, wraz z wydzieleniem świadczeniobiorców z 1 hospitalizacją lub 2 hospitalizacjami (z wykluczeniem hospitalizacji związanych z diagnostyką i kwalifikacją do programów lekowych); 20) średnia i mediana długości hospitalizacji z głównym rozpoznaniem ICD-10: L40.5 Łuszczyca stawowa, M02 Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera), M05 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów, M07 Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit, M13 Inne zapalenia stawów, M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, M46 Inne zapalne choroby kręgosłupa (z wyłączeniem hospitalizacji wynikającej z kwalifikacji świadczeniobiorcy do programu lekowego i podaniem leczenia) świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym KOWZS; 21) liczba świadczeniobiorców rehabilitowanych w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego albo w warunkach stacjonarnych w stosunku do wszystkich świadczeniobiorców włączonych do modułu II; 22) liczba osobodni w oddziale stacjonarnej albo dziennej, albo ambulatoryjnej rehabilitacji dla wszystkich świadczeniobiorców włączonych do modułu II

Załącznik nr 7

PLAN SZKOLEŃ, W TYM SZKOLEŃ MONITORUJĄCYCH I WARSZTATÓW DLA OŚRODKÓW WZS

I. Szkolenia z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej dla lekarzy opieki oraz asystentów opieki (6 godzin) - liczba szkoleń: 2

1. Omówienie szczegółowej organizacji opieki KOWZS - 2 godziny.

2. Informacje ogólne na temat dokumentów w programie pilotażowym KOWZS - omówienie Karty Świadczeniobiorcy z Zapalnymi Chorobami Reumatycznymi i formularza IPO WZS - 2 godziny.

3. Omówienie szczegółowe Karty Świadczeniobiorcy z Zapalnymi Chorobami Reumatycznymi - 2 godziny.

II. Szkolenie monitorujące z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej (8 godzin) - liczba szkoleń: 2

1. Ocena i weryfikacja prowadzenia opieki KOWZS na podstawie danych i harmonogramu porad zawartych w Karcie Świadczeniobiorcy z Zapalnymi Chorobami Reumatycznymi i w IPO WZS - 2 godziny.

2. Ocena poprawności wdrożenia i funkcjonowania wytycznych postępowania w programie pilotażowym KOWZS i dokumentacji medycznej w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów - 2 godziny.

3. Omówienie zawartości Bazy Zapalnych Chorób Reumatycznych - 2 godziny.

4. Omówienie i weryfikacja wskaźników dotyczących jakości kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów w ramach programu pilotażowego KOWZS oraz danych do wyliczeń współczynników za osiągnięte efekty zdrowotne - 2 godziny.

III. Warsztaty zamykające realizację programu pilotażowego KOWZS dla wszystkich ośrodków biorących udział w programie (6 godzin) - liczba szkoleń: 2

1. Przedstawienie wyników oceny realizacji programu pilotażowego KOWZS - 1,5 godziny.

2. Omówienie wniosków z realizacji kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów we wszystkich ośrodkach WZS - 2 godziny.

3. Omówienie i dyskusja nad wynikami ewaluacji programu pilotażowego KOWZS - 2,5 godziny.

