§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 2670 oraz z 2024 r. poz. 387, 1381, 1399 i 1944) po § 10b dodaje się § 10c w brzmieniu:

„§ 10c. 1. Do dnia 31 grudnia 2025 r. obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się do:

1) dostawy towarów, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, dokonywanej na rzecz:

a) podmiotów wchodzących w skład Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,

b) organów Organizacji Narodów Zjednoczonych lub jej organizacji wyspecjalizowanych i powiązanych,

c) organizacji pożytku publicznego wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 27a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego co najmniej na 18 miesięcy przed dniem dokonania dostawy towarów,

d) przedsiębiorstw społecznych wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 806), które uzyskały status przedsiębiorstwa społecznego co najmniej na 18 miesięcy przed dniem dokonania dostawy towarów,

2) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, przez podmioty, organy, organizacje lub przedsiębiorstwa wskazane w pkt 1

- jeżeli towary te są przeznaczone do bezpłatnego przekazania na terytorium kraju osobom uciekającym przed agresją wojskową Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie albo bezpłatnego oddania tym osobom do dyspozycji na terytorium kraju i pozostają własnością tych podmiotów, organów, organizacji lub przedsiębiorstw.

2. Obniżoną stawkę podatku, o której mowa w ust. 1, do dostawy towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy między podatnikiem dokonującym tej dostawy oraz podmiotem, organem, organizacją lub przedsiębiorstwem wskazanymi w ust. 1 pkt 1, z której wynika, że dostarczane towary będą wykorzystane na cele przewidziane w ust. 1. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym, powinna również zawierać zobowiązanie podmiotu, organu, organizacji lub przedsiębiorstwa wskazanych w ust. 1 pkt 1, do zapłaty podatnikowi dokonującemu dostawy towarów równowartości podatku należnego od dokonanej dostawy, jeżeli dostarczane towary zostaną wykorzystane na cele inne niż przewidziane w ust. 1.

3. Obniżonej stawki podatku, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się w przypadku wykorzystania towarów na cele inne niż przewidziane w ust. 1.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, podmiot, organ, organizacja lub przedsiębiorstwo wskazane w ust. 1 pkt 1, na rzecz których została dokonana dostawa towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązane poinformować nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stwierdzono zaistnienie okoliczności, o której mowa w ust. 3:

1) podatnika, który dokonał dostawy towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz

2) naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał dostawy towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 1

- o wykorzystaniu tych towarów na cele inne niż przewidziane w ust. 1.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, podmiot, organ, organizacja lub przedsiębiorstwo wskazane w ust. 1 pkt 1, dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, są obowiązane poinformować nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stwierdzono zaistnienie okoliczności, o której mowa w ust. 3, naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nich o wykorzystaniu tych towarów na cele inne niż przewidziane w ust. 1.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wysokość podatku dla dostawy towarów albo wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w ust. 1, określa się według stawek podatku obowiązujących w dniu zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 3.”.