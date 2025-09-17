REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1253

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 13 września 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 146ej ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, 894, 896 i 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 2670 oraz z 2024 r. poz. 387, 1381, 1399 i 1944) po § 10b dodaje się § 10c w brzmieniu:

„§ 10c. 1. Do dnia 31 grudnia 2025 r. obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się do:

1) dostawy towarów, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, dokonywanej na rzecz:

a) podmiotów wchodzących w skład Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,

b) organów Organizacji Narodów Zjednoczonych lub jej organizacji wyspecjalizowanych i powiązanych,

c) organizacji pożytku publicznego wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 27a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego co najmniej na 18 miesięcy przed dniem dokonania dostawy towarów,

d) przedsiębiorstw społecznych wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 806), które uzyskały status przedsiębiorstwa społecznego co najmniej na 18 miesięcy przed dniem dokonania dostawy towarów,

2) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, przez podmioty, organy, organizacje lub przedsiębiorstwa wskazane w pkt 1

- jeżeli towary te są przeznaczone do bezpłatnego przekazania na terytorium kraju osobom uciekającym przed agresją wojskową Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie albo bezpłatnego oddania tym osobom do dyspozycji na terytorium kraju i pozostają własnością tych podmiotów, organów, organizacji lub przedsiębiorstw.

2. Obniżoną stawkę podatku, o której mowa w ust. 1, do dostawy towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy między podatnikiem dokonującym tej dostawy oraz podmiotem, organem, organizacją lub przedsiębiorstwem wskazanymi w ust. 1 pkt 1, z której wynika, że dostarczane towary będą wykorzystane na cele przewidziane w ust. 1. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym, powinna również zawierać zobowiązanie podmiotu, organu, organizacji lub przedsiębiorstwa wskazanych w ust. 1 pkt 1, do zapłaty podatnikowi dokonującemu dostawy towarów równowartości podatku należnego od dokonanej dostawy, jeżeli dostarczane towary zostaną wykorzystane na cele inne niż przewidziane w ust. 1.

3. Obniżonej stawki podatku, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się w przypadku wykorzystania towarów na cele inne niż przewidziane w ust. 1.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, podmiot, organ, organizacja lub przedsiębiorstwo wskazane w ust. 1 pkt 1, na rzecz których została dokonana dostawa towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązane poinformować nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stwierdzono zaistnienie okoliczności, o której mowa w ust. 3:

1) podatnika, który dokonał dostawy towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz

2) naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał dostawy towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 1

- o wykorzystaniu tych towarów na cele inne niż przewidziane w ust. 1.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, podmiot, organ, organizacja lub przedsiębiorstwo wskazane w ust. 1 pkt 1, dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, są obowiązane poinformować nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stwierdzono zaistnienie okoliczności, o której mowa w ust. 3, naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nich o wykorzystaniu tych towarów na cele inne niż przewidziane w ust. 1.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wysokość podatku dla dostawy towarów albo wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w ust. 1, określa się według stawek podatku obowiązujących w dniu zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 3.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady (UE) 2022/542 z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/112/WE i (UE) 2020/285 w zakresie stawek podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 107 z 06.04.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 148 z 08.06.2023, str. 131).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-09-17
  • Data wejścia w życie: 2025-09-18
  • Data obowiązywania: 2025-09-18
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 13 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1253

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1252

REKLAMA

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1251

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 11 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1250

REKLAMA

OBWIESZCZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 8 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Czaplineckie (PLH320039)

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1249

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 10 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu naprawy banku oraz grupowego planu naprawy

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1248

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1247

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 12 września 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1246

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 12 września 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1245

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 10 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1244

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 sierpnia 2025 r. w sprawie informacji dotyczących przeniesienia na nabywcę kredytu praw kredytodawcy lub wierzytelności wynikających z nieobsługiwanych umów o kredyt, sprawozdań z działalności w zakresie obsługi kredytów oraz sprawozdań finansowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1243

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1242

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 10 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1241

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 8 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1240

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1239

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2025

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1238

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Żandarmerię Wojskową

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1237

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1236

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1235

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1234

REKLAMA