REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1253
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 13 września 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług2)
Na podstawie art. 146ej ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, 894, 896 i 1203) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„§ 10c. 1. Do dnia 31 grudnia 2025 r. obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się do:
1) dostawy towarów, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, dokonywanej na rzecz:
a) podmiotów wchodzących w skład Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,
b) organów Organizacji Narodów Zjednoczonych lub jej organizacji wyspecjalizowanych i powiązanych,
c) organizacji pożytku publicznego wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 27a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego co najmniej na 18 miesięcy przed dniem dokonania dostawy towarów,
d) przedsiębiorstw społecznych wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 806), które uzyskały status przedsiębiorstwa społecznego co najmniej na 18 miesięcy przed dniem dokonania dostawy towarów,
2) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, przez podmioty, organy, organizacje lub przedsiębiorstwa wskazane w pkt 1
- jeżeli towary te są przeznaczone do bezpłatnego przekazania na terytorium kraju osobom uciekającym przed agresją wojskową Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie albo bezpłatnego oddania tym osobom do dyspozycji na terytorium kraju i pozostają własnością tych podmiotów, organów, organizacji lub przedsiębiorstw.
2. Obniżoną stawkę podatku, o której mowa w ust. 1, do dostawy towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy między podatnikiem dokonującym tej dostawy oraz podmiotem, organem, organizacją lub przedsiębiorstwem wskazanymi w ust. 1 pkt 1, z której wynika, że dostarczane towary będą wykorzystane na cele przewidziane w ust. 1. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym, powinna również zawierać zobowiązanie podmiotu, organu, organizacji lub przedsiębiorstwa wskazanych w ust. 1 pkt 1, do zapłaty podatnikowi dokonującemu dostawy towarów równowartości podatku należnego od dokonanej dostawy, jeżeli dostarczane towary zostaną wykorzystane na cele inne niż przewidziane w ust. 1.
3. Obniżonej stawki podatku, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się w przypadku wykorzystania towarów na cele inne niż przewidziane w ust. 1.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, podmiot, organ, organizacja lub przedsiębiorstwo wskazane w ust. 1 pkt 1, na rzecz których została dokonana dostawa towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązane poinformować nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stwierdzono zaistnienie okoliczności, o której mowa w ust. 3:
1) podatnika, który dokonał dostawy towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz
2) naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał dostawy towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 1
- o wykorzystaniu tych towarów na cele inne niż przewidziane w ust. 1.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, podmiot, organ, organizacja lub przedsiębiorstwo wskazane w ust. 1 pkt 1, dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, są obowiązane poinformować nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stwierdzono zaistnienie okoliczności, o której mowa w ust. 3, naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nich o wykorzystaniu tych towarów na cele inne niż przewidziane w ust. 1.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wysokość podatku dla dostawy towarów albo wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w ust. 1, określa się według stawek podatku obowiązujących w dniu zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 3.”.
§ 2.
Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady (UE) 2022/542 z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/112/WE i (UE) 2020/285 w zakresie stawek podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 107 z 06.04.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 148 z 08.06.2023, str. 131).
- Data ogłoszenia: 2025-09-17
- Data wejścia w życie: 2025-09-18
- Data obowiązywania: 2025-09-18
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 13 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego
REKLAMA
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 11 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie
REKLAMA