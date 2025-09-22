REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1259

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 16 września 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. z 2025 r. poz. 417) w § 4 w ust. 1 wyrazy „24 miesiące” zastępuje się wyrazami „28 miesięcy”.

§ 2.

Do spraw dotyczących udzielania wsparcia w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach inwestycji A1.4.1 „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3.

Przedsięwzięcie objęte wsparciem, o którym mowa w § 2, w przypadku którego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zawarto umowę o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, może zostać zrealizowane w okresie dłuższym niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, ale nie dłuższym niż 28 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, i przed upływem terminu określonego w § 4 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-09-22
  • Data wejścia w życie: 2025-09-23
  • Data obowiązywania: 2025-09-23
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1260

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem rzekomego pomoru drobiu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1258

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 12 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1257

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2025 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1256

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 września 2025 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1255

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2025 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025–2029 – &#8222;Cyfrowy Uczeń&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1254

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 13 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1253

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1252

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 września 2023 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1251

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 11 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1250

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Czaplineckie (PLH320039)

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1249

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 10 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu naprawy banku oraz grupowego planu naprawy

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1248

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1247

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 12 września 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1246

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 12 września 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1245

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 10 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1244

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 sierpnia 2025 r. w sprawie informacji dotyczących przeniesienia na nabywcę kredytu praw kredytodawcy lub wierzytelności wynikających z nieobsługiwanych umów o kredyt, sprawozdań z działalności w zakresie obsługi kredytów oraz sprawozdań finansowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1243

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1242

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 10 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1241

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 8 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1240

REKLAMA