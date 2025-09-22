REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1262
OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 12 września 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sposobu uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie sposobu uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną (Dz. U. poz. 901), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 października 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną (Dz. U. poz. 1586).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 października 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną (Dz. U. poz. 1586), które stanowią:
„§ 2. Uwierzytelnianie korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną może następować przy użyciu certyfikatu, o którym mowa w § 1 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, do dnia upływu jego ważności.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.
Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 12 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1262)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)
z dnia 11 maja 2021 r.
w sprawie sposobu uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną
Na podstawie art. 13ia ust. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889) zarządza się, co następuje:
§ 1. Uwierzytelnianie korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną następuje przy użyciu:
1) środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1725), albo
2)2) certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. z 2024 r. poz. 1275 i 1717 oraz z 2025 r. poz. 1019), albo
3) unikatowego identyfikatora i hasła określonych przez osobę fizyczną korzystającą z Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, o którym mowa w art. 13hb ust. 1bb ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia3).
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów i Gospodarki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 października 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną (Dz. U. poz. 1586), które weszło w życie z dniem 29 października 2024 r.
3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 maja 2021 r.
- Data ogłoszenia: 2025-09-22
- Data wejścia w życie: 2025-09-22
- Data obowiązywania: 2025-09-22
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem choroby niebieskiego języka
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 września 2025 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Bielsk Podlaski w województwie podlaskim
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie sposobu uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną
REKLAMA