1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie sposobu uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną (Dz. U. poz. 901), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 października 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną (Dz. U. poz. 1586).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 października 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu uwierzytelniania korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną (Dz. U. poz. 1586), które stanowią:

„§ 2. Uwierzytelnianie korzystającego z dróg publicznych w celu dokonania rejestracji w rejestrze uiszczających opłatę elektroniczną może następować przy użyciu certyfikatu, o którym mowa w § 1 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, do dnia upływu jego ważności.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.