Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1264
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 16 września 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem choroby niebieskiego języka
Na podstawie art. 47 ust. 1 i art. 48a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 16 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1264)
OBSZAR, NA KTÓRYM WYSTĘPUJE CHOROBA NIEBIESKIEGO JĘZYKA LUB ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA TEJ CHOROBY
Obszar, na którym występuje choroba niebieskiego języka lub zagrożenie wystąpienia tej choroby, obejmuje:
1) województwo dolnośląskie;
2) województwo lubuskie;
3) województwo pomorskie;
4) województwo zachodniopomorskie;
5) w województwie kujawsko-pomorskim:
a) powiat brodnicki,
b) powiat golubsko-dobrzyński,
c) powiat grudziądzki,
d) miasto na prawach powiatu Grudziądz,
e) powiat rypiński,
f) powiat sępoleński,
g) powiat świecki,
h) powiat tucholski,
i) powiat wąbrzeski,
j) w powiecie bydgoskim:
- gminę Dobrcz,
- gminę Koronowo,
- gminę Osielsko,
- gminę Sicienko,
k) w powiecie chełmińskim:
- gminę Chełmno,
- miasto Chełmno,
- gminę Kijewo Królewskie,
- gminę Lisewo,
- gminę Papowo Biskupie,
- gminę Stolno,
l) w powiecie lipnowskim:
- gminę Chrostkowo,
- gminę Skępe,
m) w powiecie nakielskim:
- gminę Mrocza,
- gminę Nakło nad Notecią,
- gminę Sadki,
n) w powiecie toruńskim:
- gminę Chełmża,
- miasto Chełmża;
6) w województwie łódzkim:
a) powiat wieruszowski,
b) w powiecie sieradzkim:
- gminę Błaszki,
- gminę Brąszewice,
- gminę Brzeźnio,
- gminę Goszczanów,
- gminę Klonowa,
- gminę Sieradz,
- miasto Sieradz,
- gminę Warta,
- gminę Wróblew,
- gminę Złoczew,
c) w powiecie wieluńskim:
- gminę Biała,
- gminę Czarnożyły,
- gminę Mokrsko,
- gminę Ostrówek,
- gminę Pątnów,
- gminę Skomlin,
- gminę Wieluń;
7) w województwie mazowieckim:
a) powiat mławski,
b) powiat przasnyski,
c) powiat żuromiński,
d) w powiecie ciechanowskim:
- gminę Ciechanów,
- miasto Ciechanów,
- gminę Glinojeck,
- gminę Grudusk,
- gminę Opinogóra Górna,
- gminę Regimin,
e) w powiecie makowskim:
- gminę Krasnosielc,
- gminę Płoniawy-Bramura,
- gminę Sypniewo,
f) w powiecie ostrołęckim:
- gminę Baranowo,
- gminę Czarnia,
- gminę Kadzidło,
- gminę Lelis,
- gminę Łyse,
- gminę Myszyniec,
- gminę Olszewo-Borki,
g) w powiecie płońskim:
- gminę Raciąż,
- miasto Raciąż,
h) w powiecie sierpeckim:
- gminę Rościszewo,
- gminę Sierpc,
- miasto Sierpc,
- gminę Szczutowo,
- gminę Zawidz;
8) w województwie opolskim:
a) powiat brzeski,
b) powiat kluczborski,
c) powiat namysłowski,
d) powiat nyski,
e) powiat opolski,
f) miasto na prawach powiatu Opole,
g) w powiecie krapkowickim:
- gminę Gogolin,
- gminę Krapkowice,
- gminę Strzeleczki,
h) w powiecie oleskim:
- gminę Gorzów Śląski,
- gminę Olesno,
- gminę Praszka,
- gminę Radłów,
- gminę Zębowice,
i) w powiecie prudnickim:
- gminę Biała,
- gminę Lubrza,
- gminę Prudnik;
9) w województwie podlaskim:
a) w powiecie kolneńskim:
- gminę Kolno,
- miasto Kolno,
- gminę Turośl,
b) w powiecie łomżyńskim - gminę Zbójna;
10) w województwie warmińsko-mazurskim:
a) powiat bartoszycki,
b) powiat braniewski,
c) powiat działdowski,
d) powiat elbląski,
e) miasto na prawach powiatu Elbląg,
f) powiat giżycki,
g) powiat iławski,
h) powiat kętrzyński,
i) powiat lidzbarski,
j) powiat mrągowski,
k) powiat nidzicki,
l) powiat nowomiejski,
m) powiat olsztyński,
n) miasto na prawach powiatu Olsztyn,
o) powiat ostródzki,
p) powiat piski,
q) powiat szczycieński,
r) powiat węgorzewski,
s) w powiecie ełckim:
- gminę Ełk,
- miasto Ełk,
- gminę Stare Juchy,
t) w powiecie gołdapskim:
- gminę Banie Mazurskie,
- gminę Gołdap,
u) w powiecie oleckim:
- gminę Kowale Oleckie,
- gminę Świętajno;
11) w województwie wielkopolskim:
a) powiat chodzieski,
b) powiat czarnkowsko-trzcianecki,
c) powiat gnieźnieński,
d) powiat gostyński,
e) powiat grodziski,
f) powiat jarociński,
g) powiat kaliski,
h) miasto na prawach powiatu Kalisz,
i) powiat kępiński,
j) miasto na prawach powiatu Konin,
k) powiat kościański,
l) powiat krotoszyński,
m) powiat leszczyński,
n) miasto na prawach powiatu Leszno,
o) powiat międzychodzki,
p) powiat nowotomyski,
q) powiat obornicki,
r) powiat ostrowski,
s) powiat ostrzeszowski,
t) powiat pilski,
u) powiat pleszewski,
v) powiat poznański,
w) miasto na prawach powiatu Poznań,
x) powiat rawicki,
y) powiat słupecki,
z) powiat szamotulski,
za) powiat średzki,
zb) powiat śremski,
zc) powiat wolsztyński,
zd) powiat wrzesiński,
ze) powiat złotowski,
zf) w powiecie konińskim:
- gminę Golina,
- gminę Grodziec,
- gminę Kazimierz Biskupi,
- gminę Kleczew,
- gminę Kramsk,
- gminę Krzymów,
- gminę Rychwał,
- gminę Rzgów,
- gminę Stare Miasto,
zg) w powiecie tureckim:
- gminę Dobra,
- gminę Kawęczyn,
- gminę Malanów,
- gminę Tuliszków,
- gminę Turek,
- miasto Turek,
- gminę Władysławów,
zh) w powiecie wągrowieckim:
- gminę Mieścisko,
- gminę Skoki,
- gminę Wągrowiec,
- miasto Wągrowiec.
- Data ogłoszenia: 2025-09-22
- Data wejścia w życie: 2025-09-23
- Data obowiązywania: 2025-09-23
