REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1264

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 16 września 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem choroby niebieskiego języka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 1 i art. 48a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem choroby niebieskiego języka (Dz. U. poz. 1906 oraz z 2025 r. poz. 268) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

Załącznik 1. [OBSZAR, NA KTÓRYM WYSTĘPUJE CHOROBA NIEBIESKIEGO JĘZYKA LUB ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA TEJ CHOROBY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 16 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1264)

OBSZAR, NA KTÓRYM WYSTĘPUJE CHOROBA NIEBIESKIEGO JĘZYKA LUB ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA TEJ CHOROBY

Obszar, na którym występuje choroba niebieskiego języka lub zagrożenie wystąpienia tej choroby, obejmuje:

1) województwo dolnośląskie;

2) województwo lubuskie;

3) województwo pomorskie;

4) województwo zachodniopomorskie;

5) w województwie kujawsko-pomorskim:

a) powiat brodnicki,

b) powiat golubsko-dobrzyński,

c) powiat grudziądzki,

d) miasto na prawach powiatu Grudziądz,

e) powiat rypiński,

f) powiat sępoleński,

g) powiat świecki,

h) powiat tucholski,

i) powiat wąbrzeski,

j) w powiecie bydgoskim:

- gminę Dobrcz,

- gminę Koronowo,

- gminę Osielsko,

- gminę Sicienko,

k) w powiecie chełmińskim:

- gminę Chełmno,

- miasto Chełmno,

- gminę Kijewo Królewskie,

- gminę Lisewo,

- gminę Papowo Biskupie,

- gminę Stolno,

l) w powiecie lipnowskim:

- gminę Chrostkowo,

- gminę Skępe,

m) w powiecie nakielskim:

- gminę Mrocza,

- gminę Nakło nad Notecią,

- gminę Sadki,

n) w powiecie toruńskim:

- gminę Chełmża,

- miasto Chełmża;

6) w województwie łódzkim:

a) powiat wieruszowski,

b) w powiecie sieradzkim:

- gminę Błaszki,

- gminę Brąszewice,

- gminę Brzeźnio,

- gminę Goszczanów,

- gminę Klonowa,

- gminę Sieradz,

- miasto Sieradz,

- gminę Warta,

- gminę Wróblew,

- gminę Złoczew,

c) w powiecie wieluńskim:

- gminę Biała,

- gminę Czarnożyły,

- gminę Mokrsko,

- gminę Ostrówek,

- gminę Pątnów,

- gminę Skomlin,

- gminę Wieluń;

7) w województwie mazowieckim:

a) powiat mławski,

b) powiat przasnyski,

c) powiat żuromiński,

d) w powiecie ciechanowskim:

- gminę Ciechanów,

- miasto Ciechanów,

- gminę Glinojeck,

- gminę Grudusk,

- gminę Opinogóra Górna,

- gminę Regimin,

e) w powiecie makowskim:

- gminę Krasnosielc,

- gminę Płoniawy-Bramura,

- gminę Sypniewo,

f) w powiecie ostrołęckim:

- gminę Baranowo,

- gminę Czarnia,

- gminę Kadzidło,

- gminę Lelis,

- gminę Łyse,

- gminę Myszyniec,

- gminę Olszewo-Borki,

g) w powiecie płońskim:

- gminę Raciąż,

- miasto Raciąż,

h) w powiecie sierpeckim:

- gminę Rościszewo,

- gminę Sierpc,

- miasto Sierpc,

- gminę Szczutowo,

- gminę Zawidz;

8) w województwie opolskim:

a) powiat brzeski,

b) powiat kluczborski,

c) powiat namysłowski,

d) powiat nyski,

e) powiat opolski,

f) miasto na prawach powiatu Opole,

g) w powiecie krapkowickim:

- gminę Gogolin,

- gminę Krapkowice,

- gminę Strzeleczki,

h) w powiecie oleskim:

- gminę Gorzów Śląski,

- gminę Olesno,

- gminę Praszka,

- gminę Radłów,

- gminę Zębowice,

i) w powiecie prudnickim:

- gminę Biała,

- gminę Lubrza,

- gminę Prudnik;

9) w województwie podlaskim:

a) w powiecie kolneńskim:

- gminę Kolno,

- miasto Kolno,

- gminę Turośl,

b) w powiecie łomżyńskim - gminę Zbójna;

10) w województwie warmińsko-mazurskim:

a) powiat bartoszycki,

b) powiat braniewski,

c) powiat działdowski,

d) powiat elbląski,

e) miasto na prawach powiatu Elbląg,

f) powiat giżycki,

g) powiat iławski,

h) powiat kętrzyński,

i) powiat lidzbarski,

j) powiat mrągowski,

k) powiat nidzicki,

l) powiat nowomiejski,

m) powiat olsztyński,

n) miasto na prawach powiatu Olsztyn,

o) powiat ostródzki,

p) powiat piski,

q) powiat szczycieński,

r) powiat węgorzewski,

s) w powiecie ełckim:

- gminę Ełk,

- miasto Ełk,

- gminę Stare Juchy,

t) w powiecie gołdapskim:

- gminę Banie Mazurskie,

- gminę Gołdap,

u) w powiecie oleckim:

- gminę Kowale Oleckie,

- gminę Świętajno;

11) w województwie wielkopolskim:

a) powiat chodzieski,

b) powiat czarnkowsko-trzcianecki,

c) powiat gnieźnieński,

d) powiat gostyński,

e) powiat grodziski,

f) powiat jarociński,

g) powiat kaliski,

h) miasto na prawach powiatu Kalisz,

i) powiat kępiński,

j) miasto na prawach powiatu Konin,

k) powiat kościański,

l) powiat krotoszyński,

m) powiat leszczyński,

n) miasto na prawach powiatu Leszno,

o) powiat międzychodzki,

p) powiat nowotomyski,

q) powiat obornicki,

r) powiat ostrowski,

s) powiat ostrzeszowski,

t) powiat pilski,

u) powiat pleszewski,

v) powiat poznański,

w) miasto na prawach powiatu Poznań,

x) powiat rawicki,

y) powiat słupecki,

z) powiat szamotulski,

za) powiat średzki,

zb) powiat śremski,

zc) powiat wolsztyński,

zd) powiat wrzesiński,

ze) powiat złotowski,

zf) w powiecie konińskim:

- gminę Golina,

- gminę Grodziec,

- gminę Kazimierz Biskupi,

- gminę Kleczew,

- gminę Kramsk,

- gminę Krzymów,

- gminę Rychwał,

- gminę Rzgów,

- gminę Stare Miasto,

zg) w powiecie tureckim:

- gminę Dobra,

- gminę Kawęczyn,

- gminę Malanów,

- gminę Tuliszków,

- gminę Turek,

- miasto Turek,

- gminę Władysławów,

zh) w powiecie wągrowieckim:

- gminę Mieścisko,

- gminę Skoki,

- gminę Wągrowiec,

- miasto Wągrowiec.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-09-22
  • Data wejścia w życie: 2025-09-23
  • Data obowiązywania: 2025-09-23
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1260

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem rzekomego pomoru drobiu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1258

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 12 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1257

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2025 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1256

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 września 2025 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1255

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2025 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025–2029 – &#8222;Cyfrowy Uczeń&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1254

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 13 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1253

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1252

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 września 2023 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z wczesnym zapaleniem stawów

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1251

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 11 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1250

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziora Czaplineckie (PLH320039)

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1249

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 10 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu naprawy banku oraz grupowego planu naprawy

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1248

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1247

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 12 września 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1246

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 12 września 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1245

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 10 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1244

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 sierpnia 2025 r. w sprawie informacji dotyczących przeniesienia na nabywcę kredytu praw kredytodawcy lub wierzytelności wynikających z nieobsługiwanych umów o kredyt, sprawozdań z działalności w zakresie obsługi kredytów oraz sprawozdań finansowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1243

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1242

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 10 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1241

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 8 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1240

REKLAMA